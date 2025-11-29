Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Arne Slot! Antrenorul care le-a frânt inima "cormoranilor", prima opțiune
Sport.ro, 29 noiembrie 2025 07:50
Liverpool traversează o perioadă de coșmar, iar scaunul antrenorului Arne Slot se clatină serios.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum o oră
07:50
Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Arne Slot! Antrenorul care le-a frânt inima "cormoranilor", prima opțiune # Sport.ro
Liverpool traversează o perioadă de coșmar, iar scaunul antrenorului Arne Slot se clatină serios.
07:50
Câți bani a făcut Simona Halep din tenis în 2025, an în care a jucat un singur meci oficial # Sport.ro
Simona Halep, încasări modice din tenis, în 2025.
Acum 8 ore
01:00
Infernul lui Robert Vîlceanu, cândva marea speranță de la FCSB: „Mi-a fost foarte greu, crede-mă!”. S-a reîntors în fotbal după o cumpănă grea # Sport.ro
Robert Vîlceanu, interviu în exclusivitate pentru Sport.ro. Drama cu care s-a confruntat fotbalistul căruia Gigi Becali i-a pus clauză de reziliere în valoare de 50 de milioane de euro.
Acum 12 ore
00:20
17 cartonaşe roşii au fost acordate marţi în meciul dintre Real Oruro şi Blooming, din manşa a doua a sferturilor de finală ale Cupei Boliviei, scor 2-2.
28 noiembrie 2025
23:40
Ce ar schimba fostul puști-minune de la FCSB dacă ar putea da timpul înapoi: „E singurul lucru” # Sport.ro
Un mare talent al fotbalului românesc a vorbit deschis, în exclusivitate pentru Sport.ro, de perioada în care a jucat pentru FCSB.
23:30
Marginalizat la Genoa și ieșit din circuitul echipei naționale, mijlocașul de 32 de ani a fost legat de o venire la Rapid, fie sub forma unui transfer definitiv, fie sub forma de împrumut.
23:20
Costel Gâlcă, reacție-fulger după Rapid - Csikszereda 4-1: ”Haideți să fim serioși, trebuia să facem asta” # Sport.ro
Rapid a învins-o cu 4-1 pe Csikszereda.
23:10
Robert Ilyes a răbufnit după Rapid - Csikszereda 4-1: „Amendă! Afectează imaginea clubului” # Sport.ro
Robert Ilyes și-a criticat public un elev după Rapid - Csikszereda 4-1.
23:10
Petrila, mister deslușit după Rapid – Csikszereda: ce s-a întâmplat pe teren rar se vede la acest nivel! # Sport.ro
Finalul partidei din Giulești a oferit o fază frumoasă și inedită.
23:00
Victoria zdrobitoare a giuleștenilor, scor 4-1, a fost analizata de fostul lor căpitan, Cristi Săpunaru (41 de ani).
22:50
”Du-te la Palat și reziliază!” Șumudică, reacție vehementă după derapajul lui Crețu la Belgrad # Sport.ro
Atmosfera la FCSB este explozivă după înfrângerea suferită aseară, 28 noiembrie 2025, în fața celor de la Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1, în grupele UEFA Europa League.
22:50
Rapid a învins-o cu 4-1 pe Csikszereda.
22:40
Rapid, victorie imensă cu Csikszereda: giuleștenii au mărit distanța fața de locul 2. Clasamentul ACUM # Sport.ro
Formația pregătită de Costel Gâlcă a revenit pe drumul cel bun, după pasul greșit făcut la Cluj.
22:40
Fotbalistul este legitimat la Genoa de la începutul sezonului.
22:20
Rapid - Csikszereda, LIVE TEXT - AICI.
22:10
Profeția lui Mitică Dragomir despre jucătorul de la FCSB: „De 10-15 milioane de euro se face!“ # Sport.ro
Fostul președinte al Ligii Profesioniste are mare încredere într-un fotbalist care pare că a pierdut deja drumul spre marea performanță.
22:00
Rusia sfidează FIFA! Putin își face propriul Mondial cu "rebelii" fotbalului și vrea meciuri chiar în SUA # Sport.ro
Mai sunt doar câteva luni până la startul marelui bal din SUA, Canada și Mexic, dar Rusia, suspendată din toate competițiile oficiale după invadarea Ucrainei, nu vrea să rămână în umbră.
21:50
Rapid - Csikszereda, LIVE TEXT - AICI.
21:30
Iulian Chiriţa a cucerit medalia mondială de argint, vineri, alături de partenera galeză de U19 dublu mixt, Anna Hursey, la Cluj-Napoca.
21:30
Campioana României înșiră înfrângerile și, în paralel, se lungește și lista fotbaliștilor indisponibili.
21:20
Debut de coșmar pentru nepoata lui Donald Trump în competițiile de golf. Pentru ce echipă va evolua tânara sportivă # Sport.ro
Kai Trump a terminat pe ultimul loc primul concurs de seniori la care a participat.
21:10
Tehnicianul român e în corzi, după înfrângerea cu Atletico Madrid (1-2), care a lungit seria partidelor pierdute în fața echipelor cu adevărat mari.
21:00
Mircea Lucescu (80 de ani) este selecționerul României.
20:50
"Bătuți cu bastoanele!" Scene de coșmar la meciul fostei adversare a FCSB-ului: s-a depus plângere la UEFA # Sport.ro
Seară tensionată în Olanda, umbrită de incidente violente petrecute chiar înaintea fluierului de start.
20:40
Un apropiat al lui Michael Schumacher a făcut o dezvăluire dureroasă: „Nu-l vom mai vedea vreodată”
20:20
FC Barcelona a pus ochii pe fotbalistul cotat la 50.000.000 de €! ”Prima întâlnire a avut loc la Londra” # Sport.ro
FC Barcelona ocupă a doua poziție în clasamentul din La Liga cu 31 de puncte obținute după 13 etape.
20:10
Respect pe teren. Respect acasă. LPF, mesaj de toleranţă zero faţă de violenţa împotriva femeilor # Sport.ro
Liga Profesionistă de Fotbal şi Centrul FILIA şi-au unit forţele pentru a transmite împreună un mesaj de toleranţă zero faţă de violenţa împotriva femeilor, informează LPF.
20:00
Gigi Becali, reverență în fața unui jucător de la FCSB: ”Își dă viața pe teren, dar nu are cu cine! Sunt mulțumit de el” # Sport.ro
E aproape decembrie, iar FCSB e departe de ce a arătat în stagiunea precedentă.
20:00
Performanță pentru sportul românesc! Iulian Chiriţa a scris istorie la Campionatul Mondial de Juniori # Sport.ro
Medalie pentru Iulian Chiriţa la Campionatul Mondial de Juniori.
20:00
Replică după acuzele de „metode securiste”! Dinamo renunță la restricții, dar avertizează # Sport.ro
Clubul Dinamo a reacționat la comunicatul extrem de dur emis de Oțelul Galați, anunțând că va permite accesul liber în sectorul oaspeților, însă a ținut să explice motivele temerilor inițiale și a lansat o serie de ironii la adresa organizării moldovenilor.
20:00
După cele nouă medalii câștigate de delegația noastră, la Campionatele Mondiale de Fitness de la Santa Susana (Spania), acum strălucesc sportivii care sunt în Arabia Saudită pentru Mondialele de Culturism.
19:40
Scandal înainte de Dinamo - Oțelul! Gălățenii acuză "metode securiste" și practici discriminatorii # Sport.ro
Tensiune maximă înaintea duelului de pe Arena Națională dintre Dinamo și Oțelul Galați.
19:30
Coman, out: decizia antrenorului care nu-l are la inimă, la patru zile după ce l-a titularizat # Sport.ro
Florinel Coman (27 de ani) câștigă cei mai mulți bani, la Al-Gharafa, de când s-a apucat de fotbal, dar, ca jucător, transferul acesta în Qatar l-a tras mult înapoi.
Acum 24 ore
19:00
Infernul lui Robert Vîlceanu, cândva marea speranță de la FCSB: „Mi-a fost foarte greu, crede-mă!”. S-a reîntors în fotbal după o cumpănă grea # Sport.ro
Robert Vîlceanu, interviu în exclusivitate pentru Sport.ro. Drama cu care s-a confruntat fotbalistul căruia Gigi Becali i-a pus clauză de reziliere în valoare de 50 de milioane de euro.
19:00
Costel Pană (58 de ani) a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro.
18:50
Gest nemaivăzut la Copenhaga. Clubul a premiat suporterii oaspeți și i-a invitat pe gazon # Sport.ro
FC Copenhaga s-a impus în meciul cu Kairat Almaty, scor 3-2.
18:50
10 ani de închisoare pentru Ioan Neculaie! Fostul patron de la FC Brașov, obligat să achite o sumă colosală # Sport.ro
Vești proaste pentru Ioan Neculaie.
18:50
Oli a ratat calificarea, la Mondiale, însă deja muncește la următorul său obiectiv, unul care îi poate influența traseul profesional din 2026 încolo.
18:30
Atacantul de 200.000 de euro vine să lupte pentru play-off în Superliga! Mai lipsește doar semnătura # Sport.ro
Superliga României va intra, în curând, în perioada transferurilor de iarnă.
18:20
(P) Chelsea – Arsenal, meciul care poate reconfigura lupta pentru titlu în Premier League # Sport.ro
Londra își ține răsuflarea în așteptarea derby-ului din etapa a 13-a din Premier League. Chelsea și Arsenal, două forțe care definesc însăși identitatea capitalei fotbalistice, se pregătesc să se ciocnească într-un duel în care miza depășește cele trei puncte.
18:10
Ce a putut spune antrenorul lui Mainz după ce a plecat învins de la Craiova! Lipsă de profesionalism sau realitate? # Sport.ro
Universitatea Craiova a obţinut o victorie mare în etapa a 4-a a competiţiei Conference League, 1-0 cu echipa germană FSV Mainz 05.
18:00
"Pac!" Războiul de 13 milioane de euro purtat de Gigi Becali: "Ești nebun? Pun biciul pe voi!" # Sport.ro
Latifundiarul din Pipera se află în mijlocul unui conflict deschis cu autoritățile statului, care îi blochează o tranzacție militară de proporții.
18:00
Disperat, în căutarea unui țap ispășitor pentru prăbușirea echipei, Gigi Becali a ajuns să vorbească despre un subiect controversat, care riscă să declanșeze un „tsunami“.
18:00
CSM București i-a găsit, în sfârșit, înlocuitor lui Adi Vasile: ”Cea mai influentă și respectabilă figură din handbalul mondial” # Sport.ro
CSM București și-a găsit antrenor.
17:40
Rapid - Csikszereda va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30.
17:20
Adi Popa, răspuns tăios când a fost întrebat de o ofertă de la FCSB: "Nu se pune problema!" # Sport.ro
Adi Popa (37 de ani), încă activ în tricoul celor de la Steaua, a absolvit vineri cursurile pentru directori sportivi organizate de FRF. „Motoreta” a vorbit deschis despre viitorul său în administrație și a tranșat rapid varianta unei trădări istorice.
17:20
Selecționerul României va lipsi de la tragerea la sorți de la Washington, pe 5 decembrie, eveniment în urma căruia se vor stabili grupele Mondialului din 2026.
17:00
Marți, Chelsea a învins-o cu 3-0 pe FC Barcelona în etapa #5 din faza principală a competiției UEFA Champions League.
16:50
Ngezana, trecutul lui întunecat explică prezentul lui dezolant: „Era ridiculizat de ai lui!“ # Sport.ro
După două sezoane bune, la FCSB, stoperul sud-african e pus la zid acum de colegi și de patronul Gigi Becali din cauza gafelor sale repetate.
16:50
Il Fenomeno - Povestea unui Superstar | Documentarul va fi lansat pe 2 decembrie pe VOYO în parteneriat cu FRF # Sport.ro
Adrian Mutu (46 de ani) s-a retras din fotbal în urmă cu 9 ani, după o carieră impresionantă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.