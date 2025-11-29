Fortăreaţa care nu a fost cucerită niciodată intră într-o restaurare revoluţionară. Când încep lucrările

19:40

Zborurile comerciale pe timp de noapte vor fi oprite pe Aeroportul Băneasa de la sfârşitul anului viitor, după numeroase plângeri ale localnicilor din zonă. Pista este la mai puțin de o sută de metri de case, iar oamenii reclamă că nopțile lor au devenit un calvar. Oficialii promit şi modernizări pentru al treilea cel mai vechi aeroport din lume, care va deveni un "city airport", adică va ţine cont de faptul că în jur locuiesc mii de bucureşteni.