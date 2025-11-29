Economia Indiei accelerează peste aşteptări, cu un avans de 8,2% în trimestrul încheiat în septembrie, în pofida tarifelor americane de 50%

20:40

Consumatorii de droguri care ajung la spital sunt, din punctul de vedere al medicilor, unii dintre cei mai ”complicaţi” pacienţi, afirmă managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş”, medicul Adrian Marinescu. El explică faptul că, de la comportamentul bolnavului, până la bolile de care acesta poate suferi, din cauza comportamentului distructiv cauzat de consumul de stupefiante, tot tabloul îl face pe consumatorul de droguri un pacient extrem de dificil de tratat.