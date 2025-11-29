Șeful de cabinet al lui Zelensky, Andriy Yermak, demisionează în contextul celui mai mare scandal de corupție din Ucraina (Kiev Independent)
Financial Intelligence, 29 noiembrie 2025 07:50
Andriy Yermak, șeful Biroului Președintelui, și-a prezentat demisia în urma perchezițiilor efectuate de Biroul Național Anticorupție (NABU) la
Acum 15 minute
08:10
Companiile aeriene din întreaga lume afectate de rechemarea în service a modelului A320 de către Airbus # Financial Intelligence
Airbus a declarat că a identificat o problemă cu radiația solară care afectează datele critice pentru gestionarea zborului.
Acum 30 minute
08:00
La întâlnirea Viktor Orban – Vladimir Putin, s-a discutat posibilitatea achiziționării de către Ungaria a activelor rusești sancționate — Novak # Financial Intelligence
Mult depinde de negocierile comerciale, a remarcat oficialul La întâlnirea Viktor Orban – Vladimir Putin, s-a discutat posibilitatea
Acum o oră
07:50
Șeful de cabinet al lui Zelensky, Andriy Yermak, demisionează în contextul celui mai mare scandal de corupție din Ucraina (Kiev Independent) # Financial Intelligence
Andriy Yermak, șeful Biroului Președintelui, și-a prezentat demisia în urma perchezițiilor efectuate de Biroul Național Anticorupție (NABU) la
07:50
Două petroliere din ‘flotă fantomă’ a Rusiei au suferit explozii şi incendii în Marea Neagră, în largul Turciei # Financial Intelligence
Două petroliere din aşa-zisă 'flotă fantomă' a Rusiei au suferit vineri explozii în Marea Neagră, în apropierea Strâmtorii
07:50
Demisia lui Yermak ar putea fi o încercare de a preveni votul de neîncredere în Rada – TASS # Financial Intelligence
Demisia șefului de cabinet al lui Vladimir Zelensky, Andrey Yermak, ar putea fi o încercare de a preveni
07:50
Orban consideră că rezultatele discuțiilor cu Putin la Moscova sunt pozitive; „Aprovizionarea cu energie a Ungariei rămâne fiabilă” # Financial Intelligence
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a descris rezultatele întâlnirii sale cu președintele rus Vladimir Putin, care a avut loc
07:30
Consiliul Fiscal: Volumul cheltuielilor cu pensii și salarii a continuat să crească în 2025; O colectare mai bună a veniturilor fiscale este o problemă de siguranță națională # Financial Intelligence
Sinteză • Economia României, în pofida unor progrese importante în numeroase domenii, a avut o evoluție nesustenabilă, mai
07:30
Doi candidaţi, un grec şi un belgian, au intrat în cursa pentru preşedinţia Eurogrupului, organismul care reuneşte miniştrii
Acum 2 ore
07:10
Stocarea energiei va reprezenta o oportunitate în 2026 şi 2027 (Niculescu, ANRE) # Financial Intelligence
Stocarea energiei va reprezenta o oportunitate în 2026 şi 2027, iar eliminarea dublei taxări pentru această activitate economică
07:10
Ministerul Finanţelor: Ultima ediţie Fidelis din 2025 vine cu dobânzi neimpozabile de până la 7,55% # Financial Intelligence
Ultima ediţie Fidelis din 2025, ce se va desfăşura în perioada 5 – 12 decembrie, vine cu dobânzi
07:10
Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) deschide o nouă etapă a extinderii sale internaţionale, iar pe 1 decembrie
07:00
Grupul Electrica a afişat un profit net în creştere de aproape trei ori, în primele nouă luni # Financial Intelligence
Profit net de 839,8 mil. RON, în creștere cu 537,4 mil. RON față de profitul de 302,4 mil.
07:00
Guvernul consolidează cadrul de guvernanţă corporativă aplicabil întreprinderilor publice şi atribuţiile AMEPIP # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat, vineri, un proiect de hotărâre care modifică şi completează HG nr. 617/2023 şi HG nr.
07:00
Wizz Air confirmă că unele aeronave A320 necesită actualizare de software;unele zboruri pot fi afectate în weekend # Financial Intelligence
Operatorul aerian Wizz Air a confirmat vineri seara că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele peste
06:50
Radu Miruţă – interimar la Ministerul Apărării; decretul a fost publicat în Monitorul Oficial # Financial Intelligence
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, preia interimatul la Ministerul Apărării Naţionale, după ce, vineri seara, a fost publicat în
Acum 24 ore
18:50
Reputatul diplomat Vasile Pușcaș își lansează cartea “Magna Civitas. The Worlds of Our World”, de Ziua Națională a României # Financial Intelligence
Ernest H. Latham, Jr., PhD, istoric și diplomat la Washington, D.C.: În "Magna Civitas. Lumile lumii noastre", profesorul
16:20
Cătălin Stancu, Horvath: “Gazul natural va avea un impact semnificativ asupra evoluției prețului pe piața angro a energiei electrice”; SORIN Elisei: “Era prețurilor la gaz de peste 40 de euro pe termen lung nu este una sustenabilă” # Financial Intelligence
"Creșterea costurilor marginale ale producției de gaze naturale ridică provocări pentru modelul ordinii de merit" "Industriile dependente de
14:10
Disponibilitate raport trimestrial consolidat la 30 septembrie 2025 al Lion Capital SA # Financial Intelligence
Societatea emitentă Lion Capital SA • Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 • Tel +40257
13:10
Fondurile deschise de investiții au atras peste 31.000 de noi investitori în octombrie, cu cele mai mari subscrieri în fondurile de acțiuni # Financial Intelligence
Într-un an marcat de recorduri, industria de asset management din România își continuă ascensiunea, o evoluție care confirmă
13:10
Grupul Banca Transilvania ajunge la 800.000 de participanți la fondurile de pensii din Pilonul 2 și 3, în urma achiziției BRD Pensii # Financial Intelligence
Banca Transilvania și BT Investments au finalizat achiziția companiei BRD Pensii și a fondului de pensii administrat privat
13:00
Ilie Bolojan: Am luat act de demisia lui Ionuţ Moşteanu; îl voi propune interimar pe Radu Miruţă # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a transmis, vineri, că a luat act de demisia ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, şi că
12:20
Ionuț Moșteanu a anunțat pe pagina sa de facebook că și-a depus demisia. Acesta a scris: "Mi-am depus
11:30
Vladimir Putin se va întâlni astăzi cu premierul ungar Viktor Orban la Moscov; Ungaria va continua cooperarea energetică cu Rusia — Szijjarto # Financial Intelligence
Conform datelor de pe site-ul Kremlinului, Vladimir Putin a avut 12 întâlniri cu Viktor Orban în calitate de
11:20
Sindicatul Angajaților de la Guvern: Cazul Moșteanu arată adevărata față a „reformei”: funcționarii sunt blocați, dar politicul intră în stat fără filtre de competență # Financial Intelligence
Cazul Moșteanu arată adevărata față a „reformei": funcționarii sunt blocați, dar politicul intră în stat fără filtre de
11:10
Cât costă racordarea la rețeaua de gaze naturale? Află rapid, accesând site-ul Delgaz Grid! # Financial Intelligence
Opțiunea este disponibilă pentru solicitanții din județele din aria de distribuție a companiei; Depunerea online a documentelor înjumătățește
11:00
BCR listează la Bursa de Valori București obligațiuni în valoare de 1,12 miliarde de lei. Valoarea totală a emisiunilor de obligațiuni listate de BCR la Bursă se apropie de 10 miliarde de lei # Financial Intelligence
Banca Comercială Română (BCR), unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, listează astăzi, 28 noiembrie, o
10:00
Ana Opriță, 2Performant.com: Obiectivele principale pentru 2026 – scalarea în România și extinderea în Irlanda # Financial Intelligence
Rezultatele finale din 2025 vor fi influențate inevitabil și de factori cum sunt creșterea TVA, inflația, scăderea puterii
10:00
ANAF inițiază procedura de executare silită în cazul fostului primar al sectorului 5: confiscări de peste 13,7 milioane lei și măsuri extinse asupra bunurilor # Financial Intelligence
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat punerea în executare a titlului executoriu emis în urma deciziei
09:50
Anchetatorii percheziționează biroul șefului de cabinet al lui Zelensky în cel mai mare caz de corupție din Ucraina # Financial Intelligence
Biroul Național Anticorupție (NABU) a anunțat pe 28 noiembrie că efectuează percheziții la sediul șefului de cabinet al
09:50
„Rușii” din noi – între mitul infiltrării externe și realitatea capturii interne; ANATOMIA UNEI DEMOCRAȚII IMPERFECTE – ROMÂNIA (Partea a III-a) – Col. (rz.) dr. Cătălin BALOG[1] # Financial Intelligence
REZUMAT. „Rușii" din noi – între mitul infiltrării externe și realitatea capturii interne România contemporană își explică adesea
09:30
Agenţi anticorupţie din Ucraina au percheziţionat biroul lui Andrii Iermak, şeful de cabinet al preşedintelui Zelenski # Financial Intelligence
Autorităţile anticorupţie din Ucraina au efectuat percheziţii la biroul lui Andrii Iermak, şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean
09:10
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Politica fiscală, costul finanțării și stabilitatea financiară # Financial Intelligence
Autor: Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR Legătura dintre politica fiscală și stabilitatea financiară din perspectiva efectului de evicțiune (crowding
09:00
Orban se întâlneşte vineri cu Putin la Moscova pentru a discuta despre energie şi eforturile de pace privind Ucraina # Financial Intelligence
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat că se va întâlni vineri la Moscova cu preşedintele rus Vladimir Putin
Ieri
08:20
Bolojan, despre reducerea cheltuielilor de personal în administraţia centrală: Toată lumea să participe la efort, e de bun simţ # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan afirmă, că este "un lucru de bun simţ" ca toată lumea, fiecare minister, autoritate să
06:30
Silviu Predoiu, fostul adjunct al SIE: Cazul Moșteanu, vice-prim ministru și ministru al Apărării, arată mocirla în care se complace guvernul României și premierul ei ”reformator”; Domnul Moșteanu este o palmă dată militarilor români, veteranilor, rezerviștilor și tuturor celor care își servesc țara cu loialitate” # Financial Intelligence
Cazul Moșteanu, vice-prim ministru și ministru al Apărării, arată mocirla în care se complace guvernul României și premierul
06:20
Ilie Bolojan refuză să-l demită pe Ionuț Moșteanu, după scandalul CV-ului: “Am avut o colaborare bună cu dânsul în această perioadă; I-am spus ‘Capul sus’!” # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Digi24, că nu intenționează să îl demită pe ministrul Apărării,
27 noiembrie 2025
20:30
Cifra de afaceri brută a Rompetrol Rafinare ajuns la 4,44 miliarde de dolari, la nouă luni # Financial Intelligence
Rompetrol Rafinare a înregistrat în primele nouă luni din 2025 pierderi de 20,64 milioane dolari, în scădere faţă
19:50
Ionuţ Moşteanu şi-a publicat diploma de licenţă la Bioterra, Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic, după ce într-un CV vechi scrisese că a absolvit Universitatea Athenaeum din Bucureşti: O greşeală care recunosc că mă jenează # Financial Intelligence
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, şi-a publicat joi, pe Facebook, diploma de licenţă la Universitatea Bioterra, Facultatea de Inginerie
19:30
Hidroelectrica: Prezentarea în mod distorsionat a unor situații din 2018-2022, în legătură cu care Hidroelectrica a luat măsuri legale, riscă să afecteze nejustificat imaginea unei companii care a demonstrat în mod constant integritate, profesionalism și eficiență operațională # Financial Intelligence
Prezentarea în mod distorsionat a unor situații din perioada 2018-2022, în legătură cu care Hidroelectrica a luat măsuri
17:50
Cristina Prună: Este important ca statul român să depună toate eforturile pentru ca activele Lukoil din România să fie preluate de un partener serios # Financial Intelligence
Scoaterea la licitație a activelor Lukoil este abordarea corectă, naționalizarea nu ar fi fost o opțiune, apreciază deputata
17:30
Ucraina: Putin anunţă că va cere la negocierile cu SUA recunoaşterea suveranităţii ruse asupra Donbasului şi Crimeei # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că schiţa proiectului de plan de pace discutat între SUA şi
17:00
Presupusul ‘creier’ al sabotajului din septembrie 2022 asupra gazoductelor Nord Stream a fost extrădat în Germania # Financial Intelligence
Presupusul organizator al actului de sabotaj asupra gazoductelor Nord Stream în Marea Baltică în septembrie 2022 a fost
17:00
Lazea: Investitorii străini în turism au fost ţinuţi deliberat la distanţă în România printr-o privatizare confuză a activelor # Financial Intelligence
Investitorii străini în turism au fost ţinuţi deliberat la distanţă în România printr-o privatizare confuză a activelor, prin
16:40
Birourile familiale – jucători cheie pe piețele financiare; Radu Magdin, Smartlink Communications: “Familiile de business din România vor avea un rol important în lunile următoare, prin aportul la relansarea creșterii economice” # Financial Intelligence
Birourile familiale (family offices) depășesc rapid alte vehicule financiare în privința activelor gestionate și se preconizează o creștere
16:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica în urma unor informaţii apărute în spaţiul
15:50
Banca Centrală a Rusiei: Discountul aplicat petrolului Ural faţă de Brent s-a extins în noiembrie # Financial Intelligence
Discountul aplicat petrolului rusesc Ural faţă de Brent (cotaţia de referinţă pe plan global) s-a extins cu şase
15:40
Preşedintele francez Emmanuel Macron anunţă instituirea “serviciului naţional” pentru tinerii majori # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat joi instituirea unui "serviciu naţional" de zece luni pentru tinerii majori, care
15:40
Coreea de Nord a instituit studierea obligatorie a limbii ruse în şcoli începând de la vârsta de zece
15:20
Dogioiu: România riscă o penalizare pentru neîndeplinirea jalonului din PNRR privind numirile în companii de stat # Financial Intelligence
România riscă o penalizare din partea Comisiei Europene pentru neîndeplinirea jalonului din PNRR privind numirile în companii de
15:20
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) participă parţial la împrumutul acordat Altex România de către Raiffeisen Bank
