Cântec popular cu scandal. Cearta, între „georgiști” și „anti-georgiști”
Cotidianul de Hunedoara, 29 noiembrie 2025 07:50
O interpretă cere ca o melodie a sa să nu mai fie motiv de ceartă între „georgiști" și "anti-georgiști"
• • •
Acum o oră
07:50
Acum 2 ore
07:10
Horoscopul prezentat de Neti Sandu este ritualul de dimineață al milioane de români. Pro TV împlinește 30 de ani de la lansare pe 1 decembrie.
Acum 12 ore
20:50
Toți clienții Raiffeisen Bank care dețin carduri premium pot vedea și folosi avantajele my Visa într-un singur loc, direct de pe telefon, fără bătăi de cap.
20:30
Ciolacu se bagă în scandalul diplomelor, cu atac la femeia din spatele lui Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
Marcel Ciolacu a comentat ironic scandalul legat de diploma fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, după ce purtătoarea de cuvânt Ioana Dogioiu și-a publicat diploma. Ciolacu a spus că a absolvit Universitatea Ecologică și, la fel ca Dogioiu, a finalizat studiile la Universitatea București, amintind că foștii premieri sunt mai aspru criticați decât actualii membri ai guvernului.
20:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a demis pe Andrii Iermak, șeful cancelariei prezidențiale, după ce agențiile anticorupție NABU și SAPO au efectuat percheziții la apartamentele și biroul său, într-un dosar de mare corupție.
19:40
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, și-a făcut publice diplomele după ce Victor Ponta l-a acuzat că ar fi urmat două facultăți în același timp.
Acum 24 ore
19:10
Kozak, aliat de cursă lungă al lui Putin, se dezice de președintele Rusiei # Cotidianul de Hunedoara
Dmitri Kozak, fostul șef adjunct al Administrației Prezidențiale ruse, a demisionat după ce i-ar fi transmis lui Putin o scrisoare dură în care a criticat agresiunea Rusiei față de Ucraina.
19:00
Cotidianul a identificat mai multe conturi de TikTok care fac campanie pentru candidați la Primăria Capitalei. Cătălin Drulă este promovat prin apelul la tendințe virale, Daniel Băluță este ajutat de o armată de conturi care postează clipuri din interviuri, iar Ciprian Ciucu este favoritul unei pagini care postează clipuri făcute cu inteligența artificială (IA).
18:50
În octombrie 2024, venitul brut mediu al angajaților cu program complet de muncă a fost de 8.374 lei, cu 25% mai mult decât salariul brut de bază de 6.553 lei. Aproape 40% dintre aceștia au câștigat între 5.001 și 10.000 lei. Salariile femeilor au fost cu 491 lei mai mici decât cele ale bărbaților, iar cei mai mari câștiguri au fost obținute de angajații din grupa de vârstă 30-44 de ani.
18:20
Instalația de Crăciun de la Mița Biciclista aduce stele sculpturale, un Spărgător de Nuci LEGO și activități dedicate începutului sezonului festiv.
18:20
17:50
17:40
Presa internaţională: Ministrul român al apărării demisionează după ce a recunoscut că a minţit în CV-ul său # Cotidianul de Hunedoara
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, și-a dat demisia vineri după ce a recunoscut că a inclus o facultate neabsolvită în CV-ul său din 2016. Plecarea sa a fost remarcată de presa internațională, având loc cu doar două zile înainte de termenul-limită pentru prezentarea planului privind fondurile SAFE ale Uniunii Europene.
17:20
Ioan Neculaie a fost condamnat într-un dosar deschis acum aproape zece ani, în 2016. Acesta este acuzat de evaziune fiscală, faptă comisă între 2010 și 2012.
17:10
Bart De Wever, premierul Belgiei, îi scrie Ursulei von der Leyen și se opune ferm planului de a folosi activele ruseşti blocate pentru a finanţa Ucraina. El avertizează că această măsură poate crea riscuri legale și financiare și poate complica negocierile pentru pace.
17:10
În cazul organizării unor alegeri parlamentare în Ucraina, partidul condus de președintele Volodimir Zelenski ar pierde în fața unui partid format de fostul comandant al Armatei, generalul Valerii Zalujnîi
17:00
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță se duelează pentru fotoliul de edil al Capitalei, conform unui nou sondaj Flashdata. Anca Alexandrescu și Cătălin Drulă nu sunt ieșiți însă din joc. Un sondaj publicat azi la comanda lui Vlad Gheorghe dădea alt câștigător.
16:40
Planurile în X puncte vor ajunge să fie folosite nu pentru pace, ci ca ca alibi pentru continuarea conflictului sub o formă sau alta
16:30
Soțul șefei Curții de Apel Craiova, condamnat simbolic după un accident produs beat și sub influența drogurilor # Cotidianul de Hunedoara
Medicul Costin Berceanu, soțul președintei Curții de Apel Craiova a fost condamnat de instanța condusă de Manuela Cristina Berceanu la amendă penală cu amânarea executării, după ce a produs un accident beat fiind și sub influența drogurilor.
16:00
Bolojan a evitat subiectul demisiei lui Moșteanu la ședința de Guvern – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Ionuț Moșteanu nu a fost prezent la ședința extraordinară de guvern de vineri.
15:30
Trump ar urma să recunoască autoritatea Rusiei asupra părților ocupate din Ucraina. Președintele își va trimite doi apropiați la Kremlin pentru a-i prezenta mișcarea lui Putin.
15:10
Votul (ne)sustenabil al eurodeputaților români: simplificare sau raportare? # Cotidianul de Hunedoara
Negocierile la nivel european au fost destul de tensionate.
15:00
Romgaz intenționează să preia rolul de antreprenor general și să finalizeze lucrările rămase prin contractarea directă a subcontractanților esențiali.
15:00
Seria de insulte adresată de Trump către jurnaliste continuă: Ești o persoană proastă? # Cotidianul de Hunedoara
Donald Trump a adresat în noiembrie mai multe jigniri unor jurnaliste. Joi, președintele american a recidivat. El a insultat o jurnalistă după ce aceasta l-a chestionat legat de controlul asupra imigranților afgani.
15:00
Proiectul vizează producția de vagoane moderne, primele fiind gata în 2026.
14:50
Ryanair a anunțat încetarea serviciului său de abonament anual Ryanair Prime, care oferea reduceri și beneficii pentru pasagerii fideli.
14:40
Lacul Vidraru golit după aproape 60 de ani. Conspirațiile din jurul demersului # Cotidianul de Hunedoara
Operațiunea, care va dura până în februarie 2026, urmărește modernizarea echipamentelor hidroenergetice și creșterea siguranței barajului Vidraru. După golire, pe fundul lacului au fost descoperite ambarcațiuni și pontoane vechi, dar autoritățile au infirmat teoriile conspirației legate de aur sau alte resurse.
14:30
Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: „Nu primăria schimbă orașul, ci oamenii. El are o viziune solidă” # Cotidianul de Hunedoara
Șeful Guvernului a subliniat că programul lui Ciucu pentru oraș este unul „serios și fundamentat", diferit de promisiunile simplificate specifice campaniilor electorale.
14:20
Omul de afaceri a fost acuzat că a încercat să cumpere influență pentru a schimba șeful de la DSVSA. Bogos ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o întrevedere cu Bolojan. Aceștia s-ar fi văzut, dar Bolojan nu a acceptat să facă ce-și dorea Bogos.
14:10
Deși a jucat mult cu un om în plus, după ce fundașul central al Stelei Roșii, Uchena, a fost eliminat, FCSB a arătat de-a dreptul impotentă
14:00
O doctoriță a fost condamnată la aproape 3 ani de închisoare cu suspendare, după ce a primit mită de 34 de ori de la pacienți.
13:40
SURSE Cine e favorit să devină ministru al Apărării după demisia lui Moșteanu # Cotidianul de Hunedoara
Unul dintre apropiații lui Ionuț Moșteanu are șanse mari să preia Ministerul Apărării, susțin surse politice pentru Cotidianul.
13:40
Este ultima zi în care România mai poate îndeplini jalonul în valoare de 231 de milioane de euro.
13:40
A fost o săptămână rea pentru antrenorul lui Inter, românul Cristi Chivu. Nerazzurri au pierdut cu 1-0 Il celebra confruntare a orașului Milano, deși au avut două bare și un penalty ratat.
13:30
Viktor Orban a mers la Moscova pentru o discuție cu Vladimir Putin. Cei doi vor vorbi despre importul de combustibil din Rusia în Ungaria și despre situația din Ucraina.
13:20
Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod Galben valabil între 27 și 30 noiembrie, pentru ploi abundente, lapoviță, ninsoare și vânt puternic în aproape toată țara. Cantitățile de precipitații pot ajunge până la 80 l/mp în sud și munți, iar rafalele de vânt vor depăși 90 km/h în zonele montane.
12:40
Prima reacție a lui Bolojan, după demisia lui Moșteanu. Miruță preia interimatul # Cotidianul de Hunedoara
Ionuț Moșteanu și-a dat vineri demisia, după scandalul greșelilor din CV.
12:40
Parlamentul de la Chișinău a votat închiderea unei instituții rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Aleșii au argumentat că instituția ar putea promova propaganda Kremlinului.
12:30
Povești din sport. Primul afgan convocat la naționala Germaniei. Aseară a jucat cu Craiova # Cotidianul de Hunedoara
Nadiem Amiri este o poveste despre ambiție și perseverență pentru a ajunge cât mai sus.
12:10
În multe cazuri, fanii jocurilor de cazinou sunt în același timp fani ai francizelor preluate de universul iGaming.
12:10
Ionuț Moșteanu și-a anunțat demisia din Guvern, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
11:50
Cum arată noua conducere a AUR. Petrișor Peiu a devenit numărul 2 în partid # Cotidianul de Hunedoara
Funcția a mai fost deținută în trecut de Claudiu Târziu, suspendat chiar organismul intern pe care îl conducea.
11:50
Daniel David a spus că recompensele pentru rezultate bune la olimpiadele școlare trebuie să vină mai degrabă în urma unei motivații neinteresate, bazate pe dorința de a învăța. El nu crede că ar trebui să înveți pentru recompense.
11:20
Sondajul a fost prezentat vineri de Vlad Gheorghe, candidat independent la Primăria Capitalei.
11:10
Victor Negrescu critică reacția moale a lui Nicușor Dan la Planul Trump pentru Ucraina INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
„E crucial pentru România să-și facă auzită vocea în discuțiile pentru Ucraina", susține Victor Negrescu în interviul acordat Cotidianul la Strasbourg
10:50
Chelsea vs Arsenal, cel mai interesant meci din weekend – statistici și cote la pariuri # Cotidianul de Hunedoara
Meciul dintre Chelsea și Arsenal se joacă duminică, 30 noiembrie, cu începere de la ora 18:30 și poate fi urmărit în direct pe Voyo.
10:50
Suporterii lui Atletico Madrid care s-au deplasat la Londra ar fi făcut și mai multe gesturi naziste. Madrilenii nu vor avea dreptul la bilete pentru proprii fani la următoarea deplasare europeană.
10:40
Bilanţul victimelor în incendiul de la Hong Kong creşte la 128 de morţi. Lupta împotriva flăcărilor s-a încheiat, căutarea dispăruţilor continuă.
10:10
Sindicatul angajaților din Guvern a atras atenția asupra faptului că problemele semnalate în CV-ul ministrului Apărării pun sub semnul întrebării legitimitatea administrației Bolojan.
10:10
Decizia vine după scandalul în care este implicat Ionuț Moșteanu în legătură cu neregulile din CV-ul său.
