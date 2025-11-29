10:50

În ziua 1374 de război a avut loc un incident dramatic pe Frontul de Sud. O unitate ucraineană s-a retras neatorizat din poziția sa de lângă orașul Huliaipole (Zaporijie), în urma unei erori de comunicație. Armata rusă a profitat, a străpuns flancul și a înaintat în oraș. La un moment dat, unitățile ucrainene au tras …