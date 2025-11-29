Repetiții generale pentru Parada Militară de Ziua Națională. Pe 1 Decembrie vor defila peste 2.900 de militari și specialiști și 45 de aeronave
SportMedia, 29 noiembrie 2025 09:00
Ministerul Apărării anunţă că sâmbătă, în intervalul orar 09.00-12.00, are loc repetiţia generală pentru Parada Naţională de 1 Decembrie, în zona Arcul de Triumf. Sunt impuse restricţii de trafic şi vor fi trase 21 de salve de tun. ”Pentru buna desfăşurare a ceremoniei oficiale organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României, Brigada Rutieră Bucureşti va … The post Repetiții generale pentru Parada Militară de Ziua Națională. Pe 1 Decembrie vor defila peste 2.900 de militari și specialiști și 45 de aeronave appeared first on spotmedia.ro.
Căderea „Cardinalului Verde”. De ce demisia lui Andrii Iermak reprezintă un cutremur politic pentru Ucraina # SportMedia
Plecarea lui Andrii Iermak din funcţia de şef de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, o funcţie extrem de influentă, reprezintă o schimbare radicală pentru Ucraina, care pregăteşte terenul pentru o luptă acerbă în ceea ce priveşte modul în care este guvernată ţara. Poreclit „Cardinalul verde” pentru că purta ţinute de inspiraţie militară popularizate de şeful … The post Căderea „Cardinalului Verde”. De ce demisia lui Andrii Iermak reprezintă un cutremur politic pentru Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
Repetiții generale pentru Parada Militară de Ziua Națională. Pe 1 Decembrie vor defila peste 2.900 de militari și specialiști și 45 de aeronave # SportMedia
Consiliul Fiscal: Măsurile adoptate vor duce la scăderea deficitului bugetar la 6,5% din PIB în 2026 # SportMedia
Consiliul Fiscal estimează că măsurile adoptate de Guvern în a doua jumătate a acestui an vor duce la scăderea deficitului bugetar la 6,5% din PIB în 2026. ”În 2026, măsurile fiscal-bugetare adoptate în a doua jumătate a anului 2025 ar putea conduce la un deficit în jur de 6,5% din PIB, ceea ce ar reprezenta … The post Consiliul Fiscal: Măsurile adoptate vor duce la scăderea deficitului bugetar la 6,5% din PIB în 2026 appeared first on spotmedia.ro.
Urșii agresivi fac prăpăd în Japonia. Un bărbat a fost atacat chiar când ieșea dintr-o toaletă publică, a relatat vineri presa locală. Acesta este cel mai recent incident dintr-un val record de atacuri din această toamnă, inclusiv în zone populate. Victima, un agent de pază în vârstă de 69 de ani, le-a spus polițiștilor că … The post Un bărbat a fost atacat de un urs într-o toaletă publică din Japonia appeared first on spotmedia.ro.
Trump anunță că anulează toate documentele semnate de Biden cu autopenul. Dispar 92% din acte # SportMedia
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că va anula – „fără excepţie” – toate ordinele executive şi alte documente oficiale semnate de Biden prin intermediul autopen-lui, un dispozitiv de semnătură automată. Aproximativ 92% din documentele semnate de Biden ar fi fost emise cu autopen, iar, potrivit lui Trump, ele „nu mai au forță legală”. … The post Trump anunță că anulează toate documentele semnate de Biden cu autopenul. Dispar 92% din acte appeared first on spotmedia.ro.
Schimbarea orei la care mâncăm ne poate ajuta corpul și mintea să facă față mai ușor lunilor apăsătoare de iarnă, arată tot mai multe studii. Corpul nostru funcționează pe baza ritmurilor circadiene – ceasuri interne de 24 de ore care reglează somnul, metabolismul, digestia și ciclurile hormonale. Aceste ritmuri sunt sincronizate în mod natural cu … The post La ce oră ar trebui să mâncăm de seară iarna? Răspunsul contează mai mult decât crezi appeared first on spotmedia.ro.
O alianță PSD–AUR este improbabilă în 2026, în ciuda tensiunilor apărute între PSD și partenerii săi de guvernare, spune profesorul Radu Carp de la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Întrebat dacă există posibilitatea unei asocieri între PSD și AUR pentru formarea unei noi majorități, Carp a răspuns clar: „Eu, personal, nu cred … The post Marele noroc al României legat de AUR și PSD appeared first on spotmedia.ro.
Un parc de distracții din București „înghite” de 10 ori cât produce. Factura ajunge la cetățeni # SportMedia
Primăria Sectorului 2 plătește, an de an, milioane de lei pentru a menține în funcțiune echipamentele de joacă și agrement din Parcul Tei – instalații montate acum opt ani, cu promisiunea unor mulțimi de vizitatori și a unor venituri care nu s-au materializat niciodată. Deși a analizat mai multe soluții, Primăria nu a dus niciuna … The post Un parc de distracții din București „înghite” de 10 ori cât produce. Factura ajunge la cetățeni appeared first on spotmedia.ro.
Alertă globală pentru avioanele Airbus A320: Probleme de software cauzate de radiațiile solare. Wizz Air anunță posibile întârzieri # SportMedia
O problemă de software care afectează sistemele de control al zborului obligă Airbus să dispună rechemarea urgentă a peste 6.000 de aeronave din familia A320, după ce radiațiile solare intense au fost identificate drept cauză probabilă a coruperii unor date critice. Incidentul care a declanșat investigația s-a produs pe 30 octombrie, în timpul unui zbor … The post Alertă globală pentru avioanele Airbus A320: Probleme de software cauzate de radiațiile solare. Wizz Air anunță posibile întârzieri appeared first on spotmedia.ro.
Recomandare fermă de la MAI: Nu ridicați drone în minivacanța de 1 Decembrie, dacă nu aveți autorizație # SportMedia
Ministerul Afacerilor Interne le cere cetăţenilor să nu ridice drone în perioada minivacanţei de 1 Decembrie, avertizând că numeroase zone vor fi supuse unor restricţii temporare de zbor cu ocazia Zilei Naţionale. MAI transmite că zborurile neautorizate pot interfera cu activităţile oficiale şi pot pune în pericol siguranţa publică. „Recomandăm cetăţenilor să evite ridicarea dronelor … The post Recomandare fermă de la MAI: Nu ridicați drone în minivacanța de 1 Decembrie, dacă nu aveți autorizație appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop de weekend pentru zilele de 29 si 30 noiembrie 2025. The post Horoscop de weekend: 29 – 30 noiembrie appeared first on spotmedia.ro.
Miruță își publică diplomele după acuzațiile lui Ponta: „Doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră” # SportMedia
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, care a preluat interimar și funcția de ministru al Apărării, în urma demisiei lui Ionuț Moșteanu, a publicat vineri copiile diplomelor sale de studii, după ce a fost acuzat de fostul premier Victor Ponta că ar fi urmat două facultăți în același timp și că ar avea neconcordanțe în CV. Miruţă … The post Miruță își publică diplomele după acuzațiile lui Ponta: „Doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră” appeared first on spotmedia.ro.
Ultima ediție Fidelis din 2025, cu dobânzi de până la 7,55%. Avantaje pentru donatorii de sânge # SportMedia
Ministerul Finanţelor anunţă că Fidelis 11, care se va desfăşura în perioada 5-12 decembrie, va avea dobânzi de până la 7,55% la emisiunile în lei şi de până la 6,20% la cele în euro. Potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri, de Ministerul Finanţelor, persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot … The post Ultima ediție Fidelis din 2025, cu dobânzi de până la 7,55%. Avantaje pentru donatorii de sânge appeared first on spotmedia.ro.
Emil Hurezeanu despre jurnalism, diplomație și viitorul României, în dialog cu elevii Laude-Reut, într-o ediție de colecție a podcastului „Ce mai zici?” # SportMedia
Complexul Educațional Laude-Reut are deosebita onoare de a prezenta un episod special al podcastului „Ce mai zici?”, avându-l ca invitat pe Excelența Sa Emil Hurezeanu, diplomat, fost ministru al Afacerilor Externe, fost ambasador al României în Germania și Austria, jurnalist marcant al postului Radio Europa Liberă și autor apreciat. Prezența sa în studioul Laude-Reut a … The post Emil Hurezeanu despre jurnalism, diplomație și viitorul României, în dialog cu elevii Laude-Reut, într-o ediție de colecție a podcastului „Ce mai zici?” appeared first on spotmedia.ro.
O mare parte din mass-media italiană a fost paralizată vineri, după ce jurnaliștii au declanșat o grevă care va continua până sâmbătă dimineață. Ei cer renegocierea contractului colectiv de muncă, în vigoare din 2016, pe care îl consideră depășit, transmite AFP. Site-urile principalelor cotidiene nu au mai fost actualizate, iar agențiile de presă ANSA și … The post Jurnaliștii din Italia, în grevă: nicio știre timp de 24 de ore appeared first on spotmedia.ro.
Nutriționista Mihaela Bilic spune ce trebuie să faci când nu mai reușești să slăbești sub niciun chip: Funcționează pentru toată lumea # SportMedia
Nutriționista Mihaela Bilic spune că, pentru mulți oameni aflați la dietă, pierderea în greutate se blochează după o perioadă, chiar dacă regimul rămâne același. Situația este frecventă în cazul celor care urmează diete proteice bazate pe carne și legume. Drept urmare, nutriționista propune o soluție simplă: se înlocuiește carnea cu pește. Într-o postare pe Facebook, … The post Nutriționista Mihaela Bilic spune ce trebuie să faci când nu mai reușești să slăbești sub niciun chip: Funcționează pentru toată lumea appeared first on spotmedia.ro.
Încrederea în economia României își revine. Noiembrie, prima lună de creștere după 7 luni de pesimism # SportMedia
Încrederea consumatorilor și a managerilor din mediul de afaceri românesc în economia locală a revenit pe creștere în noiembrie, după ce în octombrie a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani, conform Indicatorului de încredere publicat în fiecare lună de Comisia Europeană (Economic Sentiment Indicator – ESI). Aceasta a fost prima lună … The post Încrederea în economia României își revine. Noiembrie, prima lună de creștere după 7 luni de pesimism appeared first on spotmedia.ro.
Atacantul Lautaro Martinez a fost înlocuit în ultimele două meciuri ale lui Inter Milano, dar, potrivit ziarului La Gazzetta dello Sport, căpitanul nerazzurri-lor se bucură în continuare de încrederea deplină a clubului și a antrenorului Cristian Chivu, scrie site-ul Football Italia. Lautaro Martinez a fost înlocuit în meciurile împotriva lui AC Milan și Atletico Madrid, … The post Disputa dintre Cristi Chivu și Lautaro Martinez a fost rezolvată appeared first on spotmedia.ro.
Presa internațională: Ministrul român al apărării demisionează după ce a recunoscut că a mințit în CV-ul său # SportMedia
Demisia ministrului român al apărării, Ionuț Moșteanu, după ce a admis că și-a falsificat CV-ul, a avut un ecou puternic în presa internațională. Agențiile subliniază că plecarea sa vine într-un moment critic, în care România – stat membru NATO cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina – se confruntă cu incidente repetate provocate de drone … The post Presa internațională: Ministrul român al apărării demisionează după ce a recunoscut că a mințit în CV-ul său appeared first on spotmedia.ro.
Lovitură la Kiev: Andrii Iermak, mâna dreaptă a lui Zelenski, a demisionat după perchezițiile anticorupție # SportMedia
Ucraina traversează unul dintre cele mai sensibile momente politice de la începutul invaziei ruse, după ce Andrii Iermak, șeful administrației prezidențiale și cel mai influent consilier al lui Volodimir Zelenski, și-a prezentat, vineri, demisia. Decizia a venit la câteva ore după ce anchetatorii anticorupție i-au percheziționat locuința din cartierul guvernamental al Kievului – o acțiune … The post Lovitură la Kiev: Andrii Iermak, mâna dreaptă a lui Zelenski, a demisionat după perchezițiile anticorupție appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a primit o veste proastă într-un moment în care situația echipei este oricum complicată. Roș-albaștrii sperau să-l aibă la dispoziție săptămâna viitoare pe Joyskim Dawa, dar acesta nu va putea juca în acest an. „Era un semn de întrebare dacă va putea juca miercuri la Arad în Cupă sau nu. Au hotărât de comun … The post FCSB primește o veste proastă appeared first on spotmedia.ro.
Aproximativ 15.000 de crendincioşi participă, vineri, la ceremonia de proclamare locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, în judeţul Hunedoara. Ceremonialul religios este oficiat de circa 30 de preoţi. Momentul solemn al proclamării canonizării Sfântului Cuvios Arsenie de la Prislop a început în jurul orei 11.00 şi a continuat cu intonarea troparului … The post Aproape 15.000 de credincioși, la canonizarea părintelui Arsenie Boca (Video) appeared first on spotmedia.ro.
The Telegraph: Trump se pregătește să recunoască Crimeea și celelalte teritorii ucrainene ocupate ca fiind parte din Rusia # SportMedia
Statele Unite sunt pregătite să recunoască Crimeea și celelalte teritorii ucrainene ocupate ca fiind parte din Rusia, pentru a obţine acordul de pace. Ideea lui Donald Trump reprezintă o abandonare a convențiilor diplomatice tradiționale ale SUA și a stârnit îngrijorare printre aliații europeni. Sursele The Telegraph au aflat că Donald Trump i-a trimis pe emisarul … The post The Telegraph: Trump se pregătește să recunoască Crimeea și celelalte teritorii ucrainene ocupate ca fiind parte din Rusia appeared first on spotmedia.ro.
Evaluarea mărimii populației de urs brun în România: peste 10.400 de exemplare estimate în 2025 # SportMedia
Protecția ursului brun în România a cunoscut transformări majore în ultimele trei decenii, odată cu alinierile legislative la normele europene privind conservarea speciilor. După aderarea României, în anul 1993, la „Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa” și până la aderarea la Uniunea Europeană în anul 2007, statutul speciei a fost … The post Evaluarea mărimii populației de urs brun în România: peste 10.400 de exemplare estimate în 2025 appeared first on spotmedia.ro.
Instabilitatea politică și corupția, în top 3 motive de îngrijorare pentru tinerii români în 2025. Costul vieții de zi cu zi rămâne pe primul loc – studiu Deloitte # SportMedia
Instabilitatea politică și corupția urcă anul acesta în top trei motive de îngrijorare pentru tinerii din România (36%, respectiv 22% dintre Millennials și 23%, respectiv 25% dintre reprezentanții Generației Z sunt preocupați de aceste aspecte), conform studiului Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2025, realizat în 44 de țări, inclusiv România. Costul vieții de … The post Instabilitatea politică și corupția, în top 3 motive de îngrijorare pentru tinerii români în 2025. Costul vieții de zi cu zi rămâne pe primul loc – studiu Deloitte appeared first on spotmedia.ro.
Cât de mult contează, cu adevărat, indicele RTP în timpul distracției la sloturi online # SportMedia
Popularitatea sloturilor video în categoria jocurilor de cazinou reprezintă un fenomen global. Aceste resurse simple pentru distracția din timpul liber au succes și în rândul pasionaților de jocuri de noroc din România. Cazinourile online licențiate ONJN propun colecții ample de sloturi video de la producători cu reputație internațională. Fanii jocurilor casino bazate pe software, deci … The post Cât de mult contează, cu adevărat, indicele RTP în timpul distracției la sloturi online appeared first on spotmedia.ro.
Bursa zvonurilor: Care va fi propunerea USR pentru Ministerul Apărării, după demisia lui Moșteanu # SportMedia
Portofoliul Ministerului Apărării rămâne la USR, astfel că formațiunea urmează să facă o nouă propunere după demisia lui Ionuț Moșteanu. Liderii partidului au avut o ședință, vineri, în care au discutat mai multe variante, una dintre ele fiind deputatul USR Alexandru Dimitriu. De asemenea, sunt vehiculate numele deputatului USR Bogdan Rodeanu și fostul deputat USR … The post Bursa zvonurilor: Care va fi propunerea USR pentru Ministerul Apărării, după demisia lui Moșteanu appeared first on spotmedia.ro.
Marius Șumudică a fost întrebat dacă va fi următorul antrenor de la FCSB. Antrenorul a evitat să ofere un răspuns, susținând că vorbește săptămânal cu Gigi Becali. „Dacă mă duc antrenor la FCSB? Următoarea întrebare! Nu se pune problema să antrenez FCSB în momentul de față, cât timp are antrenor. Cu Gigi Becali am vorbit … The post Marius Șumudică, întrebat dacă semnează cu FCSB: Răspunsul antrenorului appeared first on spotmedia.ro.
Guvernul va aproba azi proiectul privind pensiile magistraților. Angajarea răspunderii în Parlament ar putea avea loc marți # SportMedia
Guvernul va aproba vineri proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților și urmează, cel mai probabil, să-și angajeze răspunderea în Parlament marți, pe 2 decembrie, a anunțat premierul Ilie Bolojan. ”Vom demara, astăzi, procedura de angajare a răspunderii Guvernului. Estimarea este că cel mai probabil marți, în data de 2 decembrie, vom trece … The post Guvernul va aproba azi proiectul privind pensiile magistraților. Angajarea răspunderii în Parlament ar putea avea loc marți appeared first on spotmedia.ro.
Pachetul 2 de măsuri fiscale se modifică din nou: Capitalul social minim obligatoriu din 2026 și reguli noi pentru SRL-uri # SportMedia
Dr. Radu Pavel, Avocat Coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, subliniază că noile reglementări privind capitalul social marchează o schimbare semnificativă în modul de organizare și funcționare a societăților comerciale din România. Acestea urmăresc să întărească disciplina financiară, să responsabilizeze asociații și administratorii și să reducă fenomenul firmelor fără resurse reale, … The post Pachetul 2 de măsuri fiscale se modifică din nou: Capitalul social minim obligatoriu din 2026 și reguli noi pentru SRL-uri appeared first on spotmedia.ro.
Liderul USR, Dominic Fritz, a avut o reacţie imediată la decizia anunţată de colegul Ionuț Moșteanu, care şi-a prezentat vineri demisia din funcţia de ministru al Apărării, după ce ieri a izbucnit un scandal legat de informaţii false publicate într-un CV oficial: „Am un mare respect pentru decizia lui Ionuț Moșteanu de a se retrage … The post Prima reacție a șefului USR, după demisia lui Moșteanu appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a anunțat primul transfer după înfrângerea cu Steaua Roșie Belgrad. Roș-albaștrii au transmis că au un acord verbal cu Andre Duarte, jucător rămas liber de contract după despărțirea de Ujpest. De asemenea, Stoica a afirmat că FCSB mai este interesată să aducă un fundaș stânga și un mijlocaș central de profil defensiv. „Vreau să … The post Primul transfer anunțat de FCSB: „Am bătut palma” appeared first on spotmedia.ro.
Directorul sportiv al clubului german de fotbal FSV Mainz, Niko Bungert, a declarat că echipa din Bundesliga se aștepta la un rezultat diferit în meciul cu Universitatea Craiova din Conference League. ”Evident, am venit aici (la Craiova) așteptându-se la un rezultat diferit. Ca favoriți, am venit cu obiectivul clar de a obține ceva din acest … The post Reacția nemților de la Mainz după înfrângerea cu Universitatea Craiova appeared first on spotmedia.ro.
The Guardian scrie despre cum a creat România cel mai mare sistem de garanție – returnare din lume # SportMedia
În satul transilvănean Pianu de Jos, Dana Chitucescu, în vârstă de 51 de ani, adună în fiecare săptămână un sac de sticle goale de plastic, doze de aluminiu și sticlă și îl duce la magazinul local. La fel ca milioane de români din orașe și zone rurale, Chitucescu a integrat în rutina sa sistemul de … The post The Guardian scrie despre cum a creat România cel mai mare sistem de garanție – returnare din lume appeared first on spotmedia.ro.
Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ noul proiect de lege privind pensiile magistraților. Avizul e facultativ, iar Guvernul poate să-și asume răspunderea în Parlament pentru pensiile speciale. Judecătorii constituționali au amânat în mai multe rânduri decizia asupra constituționalității proiectului Legii pensiilor magistraților, fie din lipsă de cvorum, fie din punct de vedere procedural, în … The post Pensiile speciale – corb la corb nu-și scoate ochii appeared first on spotmedia.ro.
Noul șef CSM vrea lege separată pentru banii magistraților. Cine este Gheorghe Liviu Odagiu # SportMedia
Noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Gheorghe Liviu Odagiu, anunță că prioritatea sa pentru 2026 va fi consolidarea independenței financiare a judecătorilor și procurorilor, prin asigurarea unui sistem de salarizare și a pensiei de serviciu conform standardelor stabilite de Curtea Constituțională. „Pornind de la aceste repere esențiale, îmi propun ca în anul 2026 … The post Noul șef CSM vrea lege separată pentru banii magistraților. Cine este Gheorghe Liviu Odagiu appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a decis soarta antrenorilor Elias Charalambous și Mihai Pintilii după înfrângerea cu Steaua Roșie Belgrad. Roș-albaștrii au jucat mai bine de o repriză în superioritate numerică, dar au pierdut cu 1-0. Chiar și așa, FCSB a decis să nu îi demită pe Charalambous și Pintilii. Totuși, cei doi antrenori nici nu vor primi credit … The post FCSB a decis soarta antrenorilor după înfrângerea cu Steaua Roșie Belgrad appeared first on spotmedia.ro.
Președintele SUA, Donald Trump, a renunțat la termenul limită pentru un acord în Ucraina, stabilit pentru Ziua Recunoștinței. Este un semnal clar că inițiativa lui de pace probabil nu va duce la un acord brusc, care să pună capăt invaziei Rusiei. Discrepanțele dintre Kiev și Moscova sunt evidente, iar motivele ucrainenilor pentru încăpățânare sunt îmbibate … The post Alegerea grea pe care trebuie să o facă Zelenski: Un acord prost sau niciun acord appeared first on spotmedia.ro.
ANAF demarează executarea silită împotriva lui Marian Vanghelie pentru a recupera 2,7 milioane de euro # SportMedia
ANAF a inițiat procedurile de executare silită împotriva fostului primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, ca urmare a deciziei definitive pronunțate de instanță în dosarul penal în care acesta a fost acuzat că a primit o mită de 30 de milioane de euro. Acțiunea vizează recuperarea sumei totale de 13.731.050 lei (vreo 2,7 milioane de … The post ANAF demarează executarea silită împotriva lui Marian Vanghelie pentru a recupera 2,7 milioane de euro appeared first on spotmedia.ro.
Informația excesivă despre mâncare îi derutează pe consumatori, bulversați de ideile schimbătoare ale experților în nutriție # SportMedia
Puțin și divers – este singura regulă a naturii în privința alimentelor și singura pe care trebuie să o respectăm. Termenul de „competență” descrie o abilitate care, odată dobândită, poate fi folosită automat, fără gândire conștientă. Este rezultatul antrenamentului, se îmbunătățește prin experiență și, cu timpul, devine un proces automat. Mai interesant: dacă ne concentrăm … The post Informația excesivă despre mâncare îi derutează pe consumatori, bulversați de ideile schimbătoare ale experților în nutriție appeared first on spotmedia.ro.
Miriam Bulgaru s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului WTA 125 de la Buenos Aires, dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, după ce a întrecut-o pe argentinianca Maria Carle cu 7-6 (7/4), 6-3. Bulgaru (27 ani, 219 WTA) s-a impus după mai bine de două ore de joc (2 h 03 … The post Miriam Bulgaru se califică în sferturi la Buenos Aires appeared first on spotmedia.ro.
Ionuț Moșteanu a demisionat, după scandalul cu CV-ul: Nicușor Dan, Ilie Bolojan și colegii din USR țin direcția corectă a României # SportMedia
Ionuţ Moşteanu (USR) şi-a prezentat demisia din funcţia de ministru al Apărării, după ce ieri a izbucnit un scandal legat de informaţii false publicate într-un CV oficial. Într-o postare pe Facebook, ministrul explică motivele gestului său și mulțumește colegilor și familiei pentru sprijin. „Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte … The post Ionuț Moșteanu a demisionat, după scandalul cu CV-ul: Nicușor Dan, Ilie Bolojan și colegii din USR țin direcția corectă a României appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a găsit vinovatul pentru înfrângerea cu Steaua Roșie Belgrad: „Dacă doarme pe el, ce să facem?” # SportMedia
FCSB a găsit vinovatul pentru înfrângerea din meciul cu Steaua Roșie Belgrad din Europa League. Jucătorii și conducerea au dat vina pe fundașul central Siyabonga Ngezana, care a avut o nouă evoluție slabă. Prezent în fața suporterilor la finalul meciului, Valentin Crețu a dat vina pe colegul său din apărare. „Dacă ăla doarme pe el … The post FCSB a găsit vinovatul pentru înfrângerea cu Steaua Roșie Belgrad: „Dacă doarme pe el, ce să facem?” appeared first on spotmedia.ro.
Focul din Hong Kong: Bilanțul crește la 128 de morți. Primele arestări și anchetă (Video) # SportMedia
Autoritățile din Hong Kong au raportat, vineri, că bilanțul incendiului izbucnit la complexul rezidențial de zgârie nori a ajuns la 128 de decese, în timp ce zeci de persoane sunt încă date dispărute. Alte 79 de persoane au fost rănite, inclusiv 11 pompieri care au intervenit pentru salvarea locatarilor, anunţă BBC. Este cel mai grav … The post Focul din Hong Kong: Bilanțul crește la 128 de morți. Primele arestări și anchetă (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Prima decizie luată de FCSB după înfrângerea cu Steaua Roșie: „Altceva nu am ce să fac” # SportMedia
FCSB a anunțat care e prima decizie luată după înfrângerea cu Steaua Roșie Belgrad din Europa League. Roș-albaștrii au cedat cu 1-0 și au depus armele. Se pregătesc de o iarnă intensă pe piața transferurilor, în care vor să aducă 3-4 jucători. Principalele ținte sunt în zona defensivă, unde Ngezana a greșit constant în ultima … The post Prima decizie luată de FCSB după înfrângerea cu Steaua Roșie: „Altceva nu am ce să fac” appeared first on spotmedia.ro.
Premierul Ilie Bolojan a semnat numirea Anișoarei Ulcelușe în funcția de președinte al Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) pentru un mandat de patru ani. Totodată, doi vicepreședinți, Oana Mihaela Petrescu și Nicolae Bogdan-Codruț Stănescu, au fost numiți pentru aceeași durată, potrivit datelor publicate joi în Monitorul Oficial. Anișoara Ulcelușe este economist … The post Cine este Anișoara Ulcelușe, noua șefă a agenției care va controla companiile de stat appeared first on spotmedia.ro.
Istoricul Cosmin Popa atrage atenția că diaspora a devenit „teren fertil” pentru propaganda autoritaristă a Rusiei, pe fondul marginalizării și frustrării comunităților românești din străinătate. „Rusia a sesizat imediat că România nu știe cum să trateze problema imensei diaspore românești apărute după căderea comunismului. E un fenomen cu care această țară, istoric vorbind, nu s-a … The post Cum a ajuns diaspora românească teren fertil pentru manipularea Rusiei appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1374 Incident dramatic pe Frontul de Sud, ucrainenii s-au împușcat între ei. Percheziții la șeful de cabinet al lui Zelenski. Orban se duce la Putin # SportMedia
În ziua 1374 de război a avut loc un incident dramatic pe Frontul de Sud. O unitate ucraineană s-a retras neatorizat din poziția sa de lângă orașul Huliaipole (Zaporijie), în urma unei erori de comunicație. Armata rusă a profitat, a străpuns flancul și a înaintat în oraș. La un moment dat, unitățile ucrainene au tras … The post Ziua 1374 Incident dramatic pe Frontul de Sud, ucrainenii s-au împușcat între ei. Percheziții la șeful de cabinet al lui Zelenski. Orban se duce la Putin appeared first on spotmedia.ro.
Incident major la Baikonur: Rusia rămâne fără rampă de lansare spre spațiu, pentru prima dată după 1961 # SportMedia
Programul spațial rus se confruntă cu cea mai gravă întrerupere din ultimele șase decenii, după ce platforma de lansare de la Cosmodromul Baikonur din Kazahstan a suferit avarii majore la decolarea navei Soyuz MS-28. Deși capsula – cu doi cosmonauți ruși și un astronaut NASA – a ajuns în siguranță la Stația Spațială Internațională, evaluările … The post Incident major la Baikonur: Rusia rămâne fără rampă de lansare spre spațiu, pentru prima dată după 1961 appeared first on spotmedia.ro.
Percheziții FBI după atacul de lângă Casa Albă. Criminalul fusese verificat de CIA. Administrația Trump revizuiește permisele de ședere din 19 țări # SportMedia
FBI a făcut percheziții în statul Washington și în San Diego, în cadrul anchetei de terorism deschise după atacul comis miercuri în apropierea Casei Albe, când doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați. Iniţial, autorităţile au anunţat că amândoi au murit. De fapt, doar una dintre victime, Sarah Beckstrom (20 de ani), a murit, … The post Percheziții FBI după atacul de lângă Casa Albă. Criminalul fusese verificat de CIA. Administrația Trump revizuiește permisele de ședere din 19 țări appeared first on spotmedia.ro.
