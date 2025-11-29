Accident între Sibiu şi Mediaş - Trei persoane au fost rănite - FOTO

19:40

Organismul anticorupţie din Hong Kong a anunţat vineri că a arestat opt persoane în legătură cu incendiul care a distrus un complex de blocuri înalte de locuinţe, ucigând cel puţin 128 de persoane în timp ce aproximativ 200 sunt în continuare dispărute şi 79 sunt rănite, în cea mai gravă tragedie de acest fel din oraş din ultimii aproape 80 de ani, relatează BBC.