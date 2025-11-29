„Bucuria Crăciunului” – comunitatea din Giroc se unește pentru a-l sprijini pe micuțul Bogdan

12:20

David, un copil din județul Timiș, care astăzi a împlinit 13 ani, este diagnosticat cu tetrapareză spastică, epilepsie și retard neuromotor sever, și are nevoie lunar de terapii esențiale care ajung la sume de mii de lei. Pentru ca recuperarea lui să continue, familia lansează un apel către cei care pot sprijini costurile tratamentelor.