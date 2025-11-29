Deși trebuia să o preia gratuit, Primăria Oradea cumpără cu 120.000 euro clădirea fostului restaurant din Parcul Bălcescu… ca s-o demoleze!
Bihoreanul, 29 noiembrie 2025 09:00
Consiliul Local Oradea a aprobat vineri cumpărarea la un preţ de 120.000 euro a clădirii fostului restaurant Moroşanu din Parcul Nicolae Bălcescu, pentru a comanda demolarea ei. Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi pentru şi doar 4 abţineri şi a fost urgentată de faptul că parcul urmează să intre în reabilitare. Municipalitatea va plăti despăgubirile firmei Murray Press, către care a concesionat gratuit parcul în anul 1997, deşi aceasta s-a obligat atunci ca la expirarea contractului să predea oraşului, tot gratuit, toate amenajările.
• • •
Acum 30 minute
09:00
Acum 12 ore
23:40
CSM Oradea a câştigat derby-ul cu Steaua, după un final dramatic, şi încheie turul Superligii Naţionale la polo pe primul loc! # Bihoreanul
CSM Oradea a obţinut, vineri seara, una dintre cele mai spectaculoase şi tensionate victorii ale sezonului, impunându-se cu 9–8 în derby-ul cu Steaua Bucureşti, disputat în faţa propriilor suporteri, în Bazinul „Ioan Alexandrescu”. După un început excelent, un avantaj de patru goluri și un meci ce părea controlat, bihorenii au fost nevoiţi să treacă printr-un final dramatic, în care bucureştenii au revenit de la 5–8 la 8–8. Decisiv a fost un penalty acordat pe final, în urma unei erori de schimb a oaspeților, transformat cu sânge rece de Filip Gardasevic.
Acum 24 ore
20:10
Acasă de sărbători: Romi Neguş a ieşit din arest, dar i s-a pus brățară de supraveghere # Bihoreanul
Romi Neguş s-a întors acasă. A fost pus în libertate, vineri, de Tribunalul Arad, care a decis ca, după două luni petrecute după gratii, atât interlopul orădean, cât şi doi dintre apropiaţii săi, Titi Remus şi Dudoma Sándor, să fie plasaţi pentru următoarele 60 de zile sub control judiciar, cu brăţară de supraveghere.
19:10
Se deschide un nou drum în Bihor. Face legătura între centura Sânmartin și Inelul Metropolitan # Bihoreanul
Inelul Rutier Metropolitan și centura Sânmartin vor fi direct conectate, începând din acest weekend, printr-un drum de aproape un kilometru. Circulația pe șoseaua de legătură se va deschide sâmbătă, de la ora 09, au anunțat vineri seara reprezentanții Consiliului Județean Bihor.
18:10
S-a deschis Târgul de Crăciun Oradea! Primarul, Moș Crăciun și o mulțime de copii, la aprinderea luminilor de sărbătoare (VIDEO) # Bihoreanul
Noua ediție a Târgului de Crăciun Oradea s-a deschis vineri seara, iar ceremonialul anual de aprindere a luminilor festive nu doar în târg, ci în tot centrul orașului a fost îndeplinit și de data aceasta de primarul Florin Birta, alături de o mulțime de copii, care s-au înghesuit să apese pe butonul care a dat startul festivităților. Totul s-a petrecut sub atenta supraveghere a lui însuși Moș Crăciun, sosit pentru o primă întâlnire în acest sezon cu micuții orădeni.
17:20
Episcopia Ortodoxă pregătește, în luna decembrie, o serie de evenimente cu intrare gratuită în Oradea și în județ, printre care și două conferințe ale cunoscutului preot și conferențiar Constantin Necula.
17:10
Federația Internațională de Judo îi primește din nou pe ruși la competiții sub propriul drapel. Ucraina cere CIO să intervină # Bihoreanul
Federația Internațională de Judo (IJF), condusă bihoreanul Marius Vizer, a decis reintegrarea completă a sportivilor ruși, care vor putea concura din nou la competițiile internaționale sub propriul drapel. Decizia este o premieră și intră în vigoare odată cu Grand Slam-ul de la Abu Dhabi din 2025, programat să se desfășoare în perioada 28-30 noiembrie, și a stârnit deja reacția negativă a Comitetului Olimpic Național al Ucrainei.
15:40
Visit Oradea promovează orașul la Belgrad, la recepția de Ziua Națională a României (FOTO) # Bihoreanul
Echipa Visit Oradea a marcat o prezență importantă ieri, 27 noiembrie, răspunzând invitației onorante a Ambasadei României în Republica Serbia la Belgrad. Reprezentanții orașului au participat la recepția oficială dedicată Zilei Naționale a României, un eveniment de mare prestigiu desfășurat în decorul impresionant al reședinței regale sârbe, Beli Dvor.
14:50
Crește prețul gigacaloriei în Oradea: Primăria mărește subvenția, dar facturile tot vor fi mai mari. Vezi cu cât! # Bihoreanul
Orădenii vor plăti cu 14,5% mai mult pentru energie termică în iarna 2025-2026, a anunțat vineri într-o conferință de presă primarul Florin Birta. Tariful crește după o indexare a prețurilor de transport și distribuție practicate de Termoficare Oradea, în urma unui ordin al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. Primăria a decis să crească subvenția pe care o acordă consumatorilor, dar prețurile tot vor crește cu 14,5%.
13:50
Comunicat începere proiect „Achiziție și instalare sistem fotovoltaic la AGRIVITA PROD SRL” # Bihoreanul
Beneficiarul AGRIVITA PROD SRL implementează proiectul cu titlul „ACHIZIȚIE ȘI INSTALARE SISTEM FOTOVOLTAIC LA AGRIVITA PROD S.R.L.”, cod proiect CFMSES011011460500829, în perioada 31/10/2025 - 30/10/2027, finanțat prin FONDUL PENTRU MODERNIZARE - Tranziția către neutralitate climatică, Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.
13:40
Oradea a fost mereu un oraș multicultural și multietnic în care sportul a reprezentat un pilon de rezistență. Ne mândrim cu faptul că sportivii Clubului Sportiv Crișul Oradea au contribuit la consolidarea acestuia. În calitate de director al acestui club de tradiţie, îmi revine sarcina de a continua drumul început de predecesorii mei, dar şi de a consolida prin sport zidurile acestei urbe medievale, care să se mândrească şi în viitor cu victoriile obţinute de cei care aleg să atingă performanţa.
12:30
Pentru iubitorii de cafea, nimic nu se compară cu aroma unei băuturi proaspăt preparate chiar în confortul propriei case. În ultimii ani, tot mai mulți pasionați au investit în aparatură și accesorii care le permit să recreeze experiența cafenelei acasă. Alegerea cafelei boabe, măcinarea corectă, spumarea laptelui și întreținerea echipamentului sunt pași esențiali pentru a obține rezultate perfecte. Totuși, procesul nu este doar tehnic, ci și o artă care implică atenție la detalii și dorința de a experimenta.
12:30
Se deschide patinoarul din Piața Ferdinand din Oradea, cu gheață naturală: tarife speciale pentru copii și spectacole de gală! (FOTO) # Bihoreanul
Patinoarul cu gheață naturală din Piața Ferdinand din Oradea este, în sfârșit, gata să primească publicul, începând de vineri după amiază. Amenajat pe o suprafață de 525 mp, acesta oferă orădenilor ocazia rară de a patina pe gheață „adevărată”, menținută la standarde profesioniste.
12:10
12:10
La poalele Munților Pădurea Craiului, acolo unde Crișul Repede își croiește drum prin dealuri împădurite și sate cu case vechi de sute de ani, comuna Bratca trece printr-un proces constant de transformare. Este vorba despre o comunitate care a înțeles că dezvoltarea nu înseamnă abandonarea trecutului, ci construirea unei legături firești între ceea ce a fost și ceea ce poate deveni.
12:10
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, și-a dat demisia după scandalul studiilor din CV-ul său # Bihoreanul
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat vineri la prânz că și-a depus demisia din funcție, în contextul scandalului izbucnit după ce publicația Libertatea a dezvăluit că, într-un CV al politicianului din 2016, acesta și-a trecut studii superioare pe care nu le făcuse.
11:20
Concert de colinde Tronos și o conferință cu preotul Constantin Necula, la Oradea, cu intrare liberă # Bihoreanul
Episcopia Ortodoxă pregătește, în luna decembrie, o serie de evenimente cu intrare gratuită în Oradea și în județ, printre care un concert de colinde susținut de Corul „Tronos” al Patriarhiei Române și două conferințe ale cunoscutului preot și conferențiar Constantin Necula.
11:10
10:50
În perioada 1 – 21 decembrie 2025, ERA Park Oradea dă startul Campaniei de Iarnă, menită să aducă bucurie și surprize tuturor vizitatorilor.
10:00
Teatrele și Filarmonica orădeană contribuie cu bani, alături de CJ Bihor, la construirea Centrului Cultural Multifuncțional # Bihoreanul
După ce conducerile Teatrului Regina Maria, Teatrului Szigligeti și Filarmonicii din Oradea și-au dat acordul în acest sens, aleșii bihorenilor au aprobat încheierea unui act adițional la parteneriatul pe care Consiliul Județean Bihor l-a încheiat cu cele trei instituții de spectacole așa încât acestea să contribuie la finanțarea construirii Centrului Cultural Multifuncțional. Mai exact, teatrele și Filarmonica vor ceda, la nevoie, alocațiile primite de la bugetul de stat prin Hotărâre de Guvern.
09:30
În minivacanța de 1 Decembrie 2025, Aquaparkul Nymphaea Oradea, Ștrandul Ioșia, Grădina Zoologică și piețele agroalimentare vor avea program normal de funcționare, după cum urmează:
Ieri
09:00
Un orădean a câştigat marele premiu al unui concurs din SUA la care au participat peste 2.400 de scenarii # Bihoreanul
Un tânăr orădean a câştigat marele premiu al unui concurs de film din SUA la care au fost înscrise peste 2.400 de scenarii din toată lumea. Absolvent al Liceului Teoretic Aurel Lazăr din Oradea şi specializat în scriere creativă la Universitatea din Essex (Marea Britanie), Eduard Mitra, stabilit în Londra, a câştigat la începutul acestei săptămâni premiul de 8.000 dolari la concursul de scenarii pentru scurt-metraj organizat de platforma Kinolime.
08:10
Deschiși cu forța! Magazinele online din Oradea sunt obligate să aibă... program cu publicul # Bihoreanul
O glumă deja veche spune că în instituțiile din România actele completate online se înregistrează la etajul 2. Primăria Oradea duce bancul mai departe: obligă magazinele online să deschidă și ușile fizice!
07:30
De 1 Decembrie, RER Vest colectează deșeurile după programul normal, dar birourile și Centrele de Aport Voluntar vor fi închise # Bihoreanul
De Ziua Națională a României, colectarea deșeurilor se va desfășura conform programului obișnuit, atât în Oradea, cât și în Zona Metropolitană, a anunțat RER Vest. Totuși, birourile de Relații cu Clienții și Centrele pentru Aport Voluntar vor fi închise în această zi.
27 noiembrie 2025
23:10
Premierul Ilie Bolojan arată că deficitul bugetar a scăzut, iar încasările din TVA au crescut: „Nu putem avea comportamente balcanice în gestionarea banilor” (VIDEO) # Bihoreanul
Prim-ministrul Ilie Bolojan a publicat joi seara date și grafice privind scăderea deficitului bugetar cu 0,5% în luna octombrie față de aceeași perioadă a anului trecut, în paralel cu creșterea încasărilor din TVA. În aceeași seară, într-un interviu la Digi24, șeful Executivului a reiterat - în contextul în care Sorin Grindeanu a spus că creșterea TVA pare să fi fost „o greșeală” - că această măsură a fost „o necesitate”.
20:10
FC Bihor revine sâmbătă pe teren propriu și își așteaptă fanii să-i fie alături la meciul cu CS Dinamo # Bihoreanul
FC Bihor se pregătește pentru un meci important acasă, sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 11:30, împotriva celor de la CS Dinamo București, într-o partidă din etapa a 15-a a Ligii 2 Casa Pariurilor. Roș-albaștrii își propun să revină pe drumul victoriilor și să urce în clasament, după câteva etape mai dificile.
19:30
Şofer din Cluj, reţinut după un accident în Băile 1 Mai. Avea alcoolemie 1,00 în aer şi a doborât mai mulţi stâlpişori de protecţie # Bihoreanul
Şoferul unei autoutilitare a încheiat noaptea de marţi spre miercuri în Arestul Poliţiei Bihor, după ce, beat la volanul unei dubiţe, a pierdut controlul direcţiei și a acroșat mai mulți stâlpișori de protecție pe o şosea din Staţiunea Băile 1 Mai.
18:40
Șerban Sere, directorul CSM Oradea: „Căutăm un jucător care să-l înlocuiască pe Jaizec Lottie. Este dificil de găsit…” # Bihoreanul
Directorul Clubului Sportiv Municipal Oradea, Șerban Sere, a confirmat joi pentru BIHOREANUL că se caută un jucător care să-l înlocuiască temporar pe conducătorul de joc al echipei de baschet a orașului, Jaizec Lottie (27 ani), care s-a accidentat din nou, de data aceasta la coapsă în meciul disputat la Arena Antonio Alexe cu echipa din Timișoara.
18:00
17:50
17:30
Atenție, părinți! Compartimentul Primiri Urgențe pediatrice din fostul Spital Municipal Oradea se mută temporar. Cum se va face accesul (FOTO) # Bihoreanul
Compartimentul pentru Primirea Urgențelor pediatrice care funcționează în Staționarul II al Spitalului Județean, pe strada Corneliu Coposu, se mută de la finele acestei săptămâni, pentru o perioadă de aproximativ patru luni. Inclusiv accesul la CPU se va face pe alte căi decât în prezent, din parcarea clădirii.
17:20
Ministrul Ionuț Moșteanu, prins că și-a trecut într-un CV o facultate pe care n-a frecventat-o: „O greșeală care mă jenează” # Bihoreanul
Parcursul academic al ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, este subiect de controverse, după ce publicația Libertatea a dezvăluit că acesta și-a trecut, într-un CV mai vechi, pe când era consilier la Ministerul Transporturilor, o facultate pe care nici măcar n-a frecventat-o, cea de Management la Universitatea Athenaeum.
17:00
Se pregătește încă un drum între Oradea și centura metropolitană. Consiliul Județean Bihor a aprobat exproprierile # Bihoreanul
Noua legătură între centura Oradea și Inelul Metropolitan, proiect lansat de Ilie Bolojan când era președinte al CJ Bihor și de primarul Florin Birta, face un pas înainte. Aleșii bihorenilor au aprobat declanșarea procedurilor de expropriere și sumele cu care vor fi despăgubiți proprietarii din oraș și din comunele Sânmartin și Nojorid ai terenurilor pe care va trece noul drum, care va porni din dreptul pieței West Market și va ajunge la centura metropolitană prin strada Apateului.
16:40
Vă place cum arată? A fost finalizată pictura murală de sub podul rutier de lângă Piața 100 din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
A fost finalizată „Grădina din oraș”, pictura murală de sub podul rutier de lângă Piața 100 din Oradea. Lucrarea, realizată de artiștii orădeni George Hociung și Cristian Sabău, transformă un spațiu până de curând cenușiu într-un peisaj plin de culoare și vitalitate.
15:50
Cunoscutul hoț de buzunare Robert Orgovan, eliberat anul trecut din penitenciar, s-a întors la furat şi a fost din nou arestat # Bihoreanul
Un bărbat de 51 de ani din Marghita, cunoscut polițiștilor pentru numeroase furturi din buzunare, a ajuns din nou în arest preventiv, după o serie de furturi comise în magazine și tramvaie. Robert Orgovan, eliberat anul trecut din penitenciar, a acționat cu un tupeu uluitor, repetând infracțiunile chiar după ce era prins, iar în trecut a făcut victime inclusiv în sediul Primăriei Oradea, printre contribuabili și persoane venite să declare decese.
15:40
Mâine, 28 noiembrie, se deschide oficial Târgul de Crăciun Oradea, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului. Târgul va avea loc în perioada 28 noiembrie – 26 decembrie, iar programul de vizitare este 16:00 - 22:00 în timpul săptămânii și 12:00 - 22:00 în weekend.
15:10
Un șofer de 35 de ani din Bihor a ajuns în anchetă penală, după ce a încercat să fugă de agenţii rutieri care instituiseră un filtru în trafic pe un drumul județean din comuna Bratca. Poliţistii l-au urmărit şi l-au tras pe dreapta, în final, în localitatea Beznea. În urma verificărilor s-a stabilit că omul nu deține permis de conducere, dar şi că era băut.
14:30
Primul zbor cargo lung-curier pe Aeroportul din Oradea vine din China, cu peste 45.000 colete comandate online. În premieră, vămuirea va fi automatizată # Bihoreanul
Finalul acestei luni marchează o nouă premieră, dublă, pentru aeroportul orădean, unde va ateriza prima aeronavă cargo lung-curier. Aparatul de tip Boeing 767-200 va veni din China, cu o escală pentru alimentare în Kazahstan, și va aduce peste 45.000 de colete. Pentru întâia oară, marfa va fi vămuită automatizat, după ce terminalul cargo a fost dotat cu un soft anume conceput în acest scop.
14:20
În perioada 1 - 26 decembrie 2025, va circula Tramvaiul Moşului, ȋmpodobit de sărbătoare. Invităm orădenii să se bucure de magia Crăciunului, ȋntr-un decor magic, călătorind pe traseul: Piaţa Unirii - Emanuil Gojdu - Gara Centrală - Olosig - B-dul Decebal - Piaţa Unirii - Casa de Cultură - Salca - Universitate - Calea Aradului - Piaţa Unirii.
14:10
Programul festivităților de Ziua Națională în Oradea și Marghita. 2.700 de porții de fasole cu ciolan vor fi distribuite în Centrul Civic # Bihoreanul
De Ziua Națională a României, sărbătorită luni, 1 decembrie, Instituția Prefectului Bihor organizează ceremonii militare și momente festive doar la Oradea și Marghita. Pe lângă depuneri de coroane, discursuri și defilări, orădenii vor primi și tradiționala porție de fasole cu ciolan.
13:50
A fost ales noul șef al Consiliului Superior al Magistraturii. A criticat afirmațiile lui Ilie Bolojan privind pensionarea magistraților: „Împăratul este gol” # Bihoreanul
Consiliul Superior al Magistraturii are o nouă conducere pentru anul 2026. Plenul CSM l-a ales, în ședința din 27 noiembrie, pe judecătorul Gheorghe Liviu Odagiu în funcția de președinte, iar pe procurorul Bogdan-Silviu Staicu în funcția de vicepreședinte, a informat instituția printr-un comunicat oficial.
13:30
13:30
Curtea de Apel Oradea lasă în arest la domiciliu un bărbat din Salonta, anchetat pentru pornografie infantilă. Cum a fost identificat inculpatul # Bihoreanul
Un bărbat din municipiul Salonta, arestat preventiv de Tribunalul Bihor pentru pornografie infantilă, a fost lăsat acasă de Curtea de Apel Oradea, care a decis să-l plaseze într-un comod arest la domiciliu. Bărbatul, Cicortaş Adam, a ajuns în ancheta procurorilor DIICOT după o sesizare transmisă de cea mai mare organizație americană specializată în prevenirea și combaterea exploatării sexuale a copiilor.
13:10
Zeci de morți și sute de dispăruți într-un incendiu ce a cuprins mai multe blocuri zgârie-nori în Hong Kong. Trei persoane au fost arestate (VIDEO) # Bihoreanul
Peste 50 de persoane au murit și aproape 280 de persoane sunt date dispărute într-un incendiu care a izbucnit și a cuprins mai multe blocuri zgârie-nori rezidențiale din Hong Kong. Flăcările au început miercuri după-amiază și sunt încă active. 3 persoane au fost arestate și sunt suspecte de omor din culpă.
12:40
STUDIUM GREEN SRL, prin reprezentant Todiraș Constantin – Cristian, titular al proiectului „Obținerea avizelor, acordurilor și întocmire DTAD – Demolare construcții industriale, edilitare și anexe, aferent C.F. nr. 50918”, propus a fi amplasat în orașul Valea lui Mihai, str. Fabricii, nr. 1, nr. cad. 65, județul Bihor, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – Direcția de Mediu Bihor în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
12:40
Președintele CNAS: românii sunt din nou interesați de vaccinuri. În Bihor, cu peste 20% mai multe vaccinări # Bihoreanul
După ce în partea a doua a pandemiei de Covid teoriile conspiraționiste au luat avânt și prevenirea îmbolnăvirilor prin vaccinare a început să fie contestată tot mai agresiv, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate anunță o creștere a interesului românilor pentru imunizare. Fenomenul este constatat și în Bihor, afirmă conducerea Direcției județene de Sănătate Publică și cea a Casei județene a Asigurărilor de Sănătate.
12:10
11:30
Mâine, Fuego aduce la Oradea un spectacol unic dedicat Zilei Naționale: „România ne unește - Drag de Oradea, drag de România noastră!” # Bihoreanul
Mâine, Oradea va găzdui unul dintre cele mai așteptate evenimente dedicate Zilei Naționale a României: „România ne unește - Drag de Oradea, drag de România noastră!”.
11:20
Procurorii DIICOT - Structura Centrală și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate desfășoară joi, 37 de percheziții la sediile unor persoane juridice - între care și Vama Constanţa - precum și la domiciliile unor persoane fizice din București și județele Bihor, Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați şi Cluj, într-un dosar ce vizează infracţiuni de contrabandă cu produse petroliere și evaziune fiscală. În Bihor, percheziţiile se derulează la sediile firmelor deţinute de controversatul petrolist Gheorghe Ghiurău şi fiul său, George.
10:20
Fost director de școală din Bihor, trimis în judecată după ce a lovit un copil și i-a spart capul, chiar pe holul unității de învățământ # Bihoreanul
Profesorul de matematică Sorin Ban, fost director al Școlii Gimnaziale din Sântandrei, a fost trimis în judecată de procurorii orădeni pentru infracțiunea de purtare abuzivă. Cadrul didactic a lovit un elev de-a VI-a cu capul de perete, chiar pe holul școlii.
