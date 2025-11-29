Deși trebuia să o preia gratuit, Primăria Oradea cumpără cu 120.000 euro clădirea fostului restaurant din Parcul Bălcescu… ca s-o demoleze!

13:40

Oradea a fost mereu un oraș multicultural și multietnic în care sportul a reprezentat un pilon de rezistență. Ne mândrim cu faptul că sportivii Clubului Sportiv Crișul Oradea au contribuit la consolidarea acestuia. În calitate de director al acestui club de tradiţie, îmi revine sarcina de a continua drumul început de predecesorii mei, dar şi de a consolida prin sport zidurile acestei urbe medievale, care să se mândrească şi în viitor cu victoriile obţinute de cei care aleg să atingă performanţa.