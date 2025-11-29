TOP 10: Oferte eMAG din 29.11.25 (cel mai bun smartwatch ca raport preț / specificații la preț și mai bun, televizor QLED Samsung cu nota 4.76 / 5, smartphone atractiv sub pragul a 3000 lei etc)
Gadget.ro, 29 noiembrie 2025 09:00
Prin lista de astăzi veți descoperi și un smartphone ce a primit o reducere importantă de preț față de momentul în care a fost lansat, iar ca elemente ce-l individualizează m-aș referi la IP69, încărcare pe fir la 100W, cameră cu 200 Megapixeli și OIS, dar mai multe în rândurile următoare. 1. ASUS V16 cu […]
Acum 30 minute
09:00
Prin lista de astăzi veți descoperi și un smartphone ce a primit o reducere importantă de preț față de momentul în care a fost lansat, iar ca elemente ce-l individualizează m-aș referi la IP69, încărcare pe fir la 100W, cameră cu 200 Megapixeli și OIS, dar mai multe în rândurile următoare. 1. ASUS V16 cu […]
Acum 12 ore
23:00
Vodafone lansează noi pachete de internet fix şi televiziune, unele ce oferă toate extraopţiunile gratuit în primele 3 luni (preţurile pornesc de la 7.5 euro / lună pe toată perioada contractuală) # Gadget.ro
Vodafone şi-a actualizat portofoliul de pachete de internet fix şi televiziune, astfel că acum avem două noi opţiuni: Vodafone Ultra Home şi Ultra Home+. Fără a mai lungi vorba, iată ce resurse oferă acestea şi care sunt preţurile: Vodafone Ultra Home; Preţul acestui pachet de 7.5 euro / lună şi este valabil pe toată perioada […]
22:20
Preţul carburanţilor s-a tot modificat în ultimele săptămâni, însă din păcate vorbim de creşteri importante, unele care se simt în buzunarele noastre. În prezent preţul benzinei standard se învârte în jurul a 7.5 – 7.6 lei / litru, în timp ce preţul motorinei standard se duce înspre 7.8 – 7.9 lei / litru. Dacă vrei […]
22:00
Motorola pregăteşte lansarea unui smartphone puternic cunoscut intern drept Motorola Urus # Gadget.ro
Motorola pregăteşte lansarea unui smartphone puternic, unul care la nivel intern este cunoscut drept Motorola Urus (foarte probabil acest cod intern este inspirat după Lamborghini Urus, unul dintre cele mai cunoscute SUV-uri premium din lume). Motorola Urus va fi un model high-end în adevăratul sens al cuvântului, acesta urmând a fi echipat cu cel mai […]
21:40
Orange anunţă că începând cu 17 decembrie 2025, Republica Moldova şi Ucraina vor intra în rândul ţărilor Roam like at Home (resurse mai multe, fără costuri suplimentare) # Gadget.ro
Uniunea Europeană a decis în vara acestui an că este timpul ca sistemul de tarifare european Rome like at Home să primească în rândul său două noi ţări europene începând cu data de 1 ianuarie 2026: Republica Moldova şi Ucraina. Orange fură puţin startul (în sensul pozitiv) şi anunţă că Republica Moldova şi Ucraina vor […]
Ieri
21:40
Şoferii Uber şi Bolt se gândesc să organizeze proteste în toată ţara, inclusiv cu blocarea activităţii # Gadget.ro
Eu trăiesc într-un oraş mic, aşa că folosesc 95% din timp maşina personală, iar la nevoie, transportul în comun (mă plimb periodic cu tramvaiul sau autobuzul). Recunosc că folosesc extrem de rar firmele de ridesharing şi nu ştiu exact ce tarife se mai practică pe acolo. Spun asta pentru că din ce înţeleg şoferii de […]
21:20
Românii vor putea în sfârşit să îşi înmatriculeze maşinile online, fără niciun drum la DGPCI # Gadget.ro
În martie 2024 am aflat cu surprindere că românii pot înmatricula maşinile online, cu o mică virgulă, însă. Înainte de a demara procesul de înmatriculare, cetăţenii acestei ţări tot trebuie să se ducă la un ghişeu DGPCI pentru a intra în posesia datelor de conectare. O aberaţie pentru toată lumea, una care s-a corectat la […]
21:00
Orange continuă să investească în infrastructura 5G, operatorul telecom având una dintre cele mai bune acoperiri din ţară. În vara acestui an am aflat că Orange a ajuns cu acoperirea 5G / 5G+ în aproape 60 de oraşe din ţară, iar în cele ce urmează venim cu o veste excelentă pentru bucureşteni. Operatorul portocaliu anunţă […]
Mai mult de 2 zile în urmă
06:50
POCO F8 Pro – ecran OLED cu rezoluţie 2K şi rată de refresh la 120Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, baterie de 6210 mAh şi oferta de lansare în România # Gadget.ro
POCO F8 Ultra este cel mai puternic smartphone POCO prezent pe piaţa din ţara noastră, iar despre el am povestit deja într-un articol anterior. Doar că acest device nu a venit singur, a mai venit cu un frate mai mic, un model mai accesibil, dar destul de bine dotat. Acesta se numeşte POCO F8 Pro. […]
00:00
Vrei să primeşti 10% înapoi pe card la plata facturii DIGI? (iată ce trebuie să faci în câţiva paşi simpli) # Gadget.ro
Dacă îţi plăteşti factura online, eşti clienţi DIGI şi ai cel puţin un card Mastercard, află că poţi să primeşti 10% cashback la următoarea plată a facturii DIGI. Bănuiesc că ai mai auzit de campania „Marţea Mastercard", iar dacă nu ai auzit, îţi povestesc eu imediat ce înseamnă. Mastercard realizează periodic cu partenerii săi diverse […]
26 noiembrie 2025
23:40
IKEA anunţă noi produse audio sub colecția Teklan (această gamă pare că va acoperi locul liber lăsat de Sonos) # Gadget.ro
În primăvara acestui an vă anunţam că după o colaborare de mai bine de 8 ani, IKEA şi Sonos au renunţat la parteneriat. Iată că la câteva luni distanţă, IKEA și designerul suedez Tekla Evelina Severin, cunoscută sub numele de „Teklan", prezintă o nouă gamă de produse care îmbină tehnologia cu stilul și eleganța. Toate […]
23:20
POCO X8 Pro – ecran OLED cu rezoluţie 2K şi rată de refresh la 120Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, baterie de 6210 mAh şi oferta de lansare în România # Gadget.ro
POCO X8 Ultra este cel mai puternic smartphone POCO prezent pe piaţa din ţara noastră, iar despre el am povestit deja într-un articol anterior. Doar că acest device nu a venit singur, a mai venit cu un frate mai mic, un model mai accesibil, dar destul de bine dotat. Acesta se numeşte POCO X8 Pro. […]
21:30
POCO F8 Ultra – detalii oficiale pentru un smartphone cu sistem audio 2.1 BOSE, baterie de 6500 mAh, spate denim şi oferta de lansare în România # Gadget.ro
POCO F8 Ultra este cel mai nou şi mai puternic smartphone POCO din ţara noastră. Acesta a fost lansat în urmă cu doar câteva ore, iar dacă mă întrebaţi pe mine, l-aş caracteriza ca fiind un flagship killer veritabil. Noul telefon iese în evidenţă prin mai multe caracteristici, însă aş vrea să le evindeţiez pe […]
25 noiembrie 2025
23:50
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Se simte deja că vin sărbătorile de iarnă, târgurile din marile oraşe din ţară şi-au deschis sau îşi vor deschide porţile în acest weekend, iar revista Kaufland valabilă în perioada […]
23:40
Programul Rabla 2026 ar putea fi anulat din lipsă de bani, însă ar putea fi înlocuit de un fel de leasing operaţional social # Gadget.ro
Programul Rabla 2026 are toate şansele să nu se mai întâmple, în acest moment programul neavând o sursă de finanţare certă. Diana Buzoianu, Ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, a confirmat însă că se caută soluţii, iar dacă acestea se vor găsi, este aproape sigur că programul Rabla aşa cum îl ştim nu va mai exista. […]
22:30
Nu am idee câți dintre voi ați auzit până acum ceva despre MCHOSE, dar eu văzusem cu câteva luni înainte de acest review ceva materiale prin online și AD-uri pe social media. Recunosc că unele dintre produsele MCHOSE care mi-au ieșit în față mi s-au părut extrem de interesante și probabil (mai bine spus „cu […]
22:20
Telekom România (sau ce a mai rămas din el) şi-a informat clienţii că va dezactiva Mesageria Vocală şi MMS-ul începând cu 29 decembrie 2025 # Gadget.ro
Până la finalizarea proceselor de preluare ale clienţilor Telekom România, operatorul magenta continuă să existe, chiar dacă sub o formă de avarie. Clienţii încă existenţi în reţeaua Telekom au primit recent o informare prin intermediul căreia li s-a transmis că începând cu data de 29 decembrie 2025 serviciile Mesagerie Vocală şi MMS vor fi dezactivate. […]
21:50
Motorola Edge 50 Fusion cu ecran P-OLED şi rată de refresh la 144Hz, 8 GB RAM şi cameră foto cu OIS la doar 680 lei + voucher de 200 lei pentru achiziţii viitoare # Gadget.ro
Dacă sunteţi în căutarea unui smartphone de tipul best buy, am pentru voi cea mai bună ofertă, una destul de limitată ca timp. Până mâine, 26 noiembrie, puteţi cumpăra smartphone-ul Motorola Edge 50 Fusion la super preţul de 680 lei. Tot ce trebuie să faceţi este să intraţi în aplicaţia mobile a celor de la […]
09:20
Smartphone cu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 în jurul a 3000 lei, disponibilitate din cursul zilei de mâine la nivel local # Gadget.ro
Realme GT 8 Pro la 4500 lei este cel mai ieftin smartphone cu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 din ce a fost lansat la nivel local până acum. Îl urmează OnePlus 15 cu 250 lei mai scump, dar un alt model este pregătit de lansare, iar prețul său mi se pare și mai ofertant. […]
24 noiembrie 2025
22:40
Honor 500 şi 500 Pro – detalii oficiale pentru două smartphone-uri cu baterie de 8000 mAh ce ar putea ajunge la începutul anului viitor şi în România # Gadget.ro
Seria Honor 400 este prezentă pe canal oficial în România, tocmai de aceea am mari speranţa ca şi noile Honor 500 şi 500 Pro să ajungă în ţara noastră undeva la începutul anului viitor. Cele două smartphone-uri au fost lansate în China şi sunt două modele mid-range destul de interesante. Din punct de vedere estetic […]
21:50
De acum înainte poţi înlocui orice produs defect în termen de 30 de zile, indiferent că îl cumperi dintr-un magazin fizic sau dintr-unul online # Gadget.ro
Legea nr. 190 / 2025 a fost promulgată pe 23 noiembrie de către Preşedintele României, astfel că în foarte scurt timp ea va deveni obligatorie pentru orice retailer din ţara noastră. Legea spune că atunci când cumpărătorul constată un defect al unui produs proaspăt achiziţionat, acesta poate solicita înlocuirea acestuia cu unul nou, perfect funcţional, […]
21:50
Dacia Sandero are toate şansele să devină cea mai bine vândută maşină din Europa pentru al doilea an consecutiv # Gadget.ro
2024 a fost cu adevărat un an istoric pentru Dacia Sandero, aceasta fiind cea mai bine vândută maşină din Europa cu un total de 270.111 unităţi (la foarte mare distanţă de locurile 2 şi 3, Renault Clio şi Volkswagen Golf, ambele cu puţin peste 216.000 unităţi comercializate). Evoluţia vânzărilor din ultimele luni a fost destul […]
21:10
Unul dintre cei mai mari retaileri din Italia, a vândut şi a livrat tablete iPad Air de 13 inch la 15 euro, iar acum îi roagă pe clienţi să le înapoieze sau să plătească preţul întreg # Gadget.ro
Dacă aţi crezut că erori de preţ apar doar la noi, aflaţi că tehnologia este tot timpul perfectibilă, iar oamenii la rândul lor sunt supuşi greşelilor (şi asta oriunde în lume). Un nou scandal a apărut recent în Italia, ţară unde faimosul retailer MediaWorld a comis-o într-un mare stil. La începutul acestei luni, preţ de […]
19:20
Realme GT 8 Pro la precomandă prin eMAG cu 16 GB RAM și 512 GB stocare – reducere de 1000 lei (cel mai ieftin smartphone cu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, sub OnePlus 15 cu 250 lei) # Gadget.ro
Veste bună pentru cei ce doresc să cumpere un smartphone Android cu cel mai nou procesor de top de la Qualcomm. Realme GT 8 Pro este în etapa de precomandă la cel mai mare magazin online românesc. Realme GT8 Pro cu 16 GB RAM și 512 GB stocare – 5499,99 lei cu reducere de 1000 […]
18:10
Android este sistemul de operare ce domină piața de telefoane mobile. Cota sa de piață este estimată în jurul a 70 – 72% raportat la iOS ce-și atrage restul – 28 – 30% (oricum și aici aș spune că iPhone-urile sunt într-o creștere lentă, dar sigură). Ce cred că a fost rezolvat pe Android? 1. […]
23 noiembrie 2025
20:00
Am selectat mai multe oferte din catalogul non-food ce intră activ de mâine dis-de-dimineața în rețeaua LIDL din țara noastră. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Banc de lucru cu sunet și 74 de piese Au listat un banc de lucru pentru juniori. Este reglabil între 97 – 103 cm, include 74 de piese și 4 […]
18:50
Laptop gaming Acer Nitro 16 AI (AN16-61) – prezentare (AMD Ryzen AI 9 365, GeForce RTX 5070, 32 GB DDR5, 2 x 1 TB SSD) # Gadget.ro
Acer Nitro 16 AI (AN16-61) este un laptop de gaming pe care l-am descoperit preț de câteva zile, fără a avea totuși timpul necesat la dispoziție spre a pune cap la cap un review complet. Chiar și așa, o prezentare pot face pentru un notebook surprinzător, l-aș numi. Spun asta fiindcă, de obicei, gama Predator […]
16:10
Într-un articol anterior vă scriam că de Black Friday 2025, cel mai mare eveniment de shopping din România, am reuşit să prind bilete de avion la preţul de 1.99 euro / sens. Preţul excelent l-am găsit în oferta companiei aeriene low-cost FLYONE Airlines, cea care şi-a început activitatea în ţara noastră chiar din vara acestui […]
15:40
Broadcom şi CAM.AI vor să lanseze în curând un chip cu AI capabil să traducă audio în timp real, în orice limbă şi fără a se conecta la servere externe (totul local, în casa ta) # Gadget.ro
Broadcom şi CAM.AI au anunţat luna aceasta un parteneriat extrem de interesant, unul care într-un viitor nu foarte îndepărtat se va materializa în ceva aproape revoluţionar. Cele două companii vor să lanseze un chip cu AI capabil să traducă audio în timp real, în orice limbă şi fără a se conecta la servere externe (totul […]
15:10
Într-o lume plină deja de AI şi sisteme digitale complexe, oamenii continuă să îşi securizeze conturile cu parole de genul „123456” sau „admin” # Gadget.ro
NordPass, o platformă de gestionare a parolelor (anexă a NordVPN), a lansat a şaptea ediţie a studiului său anual legat de cele mai comune parole utilizate la nivel global. Intitulat „Top 200 Most Common Passwords: Generations change, password habits remain", studiul arată că oam
15:00
Xiaomi a deschis primul său magazin oficial din România – da, operat direct de către ei și nu printr-un partener și planurile pentru 2026 la nivel local # Gadget.ro
Trebuie spus din start că deja este a nu știu câta dată când discutăm despre un magazin Xiaomi, dar…, acum este ceva diferit. Shop-ul din ParkLake Mall este operat direct de către compania chineză. În 2019 era deschis un Mi Store în Mega Mall* de către Black Tech, în același an a debutat și o […] The post Xiaomi a deschis primul său magazin oficial din România – da, operat direct de către ei și nu printr-un partener și planurile pentru 2026 la nivel local appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:50
Armata britanică a interzis angajaţilor săi să discutii chestii legate de muncă atunci când sunt în interiorul maşinilor chinezeşti # Gadget.ro
Maşinile moderne nu mai sunt de foarte mult timp simple structuri mecanice, acestea au devenit adevărate computere mergătoare, acestea fiind dotate cu senzori care mai de care, chip-uri, camere foto-video, microfoane, sisteme de conectare la sateliţi etc. Într-o lume în care totul se rezumă la informaţie, maşinile au ajuns (în accepţiunea unora) adevărate modele de […] The post Armata britanică a interzis angajaţilor săi să discutii chestii legate de muncă atunci când sunt în interiorul maşinilor chinezeşti appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:30
MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth sau cum arată ediția de colecție a celui mai puternic laptop de gaming testat de mine până acum # Gadget.ro
Cei care nu știu la ce mă refer atunci când spun „cel mai puternic laptop de gaming testat de mine până acum” pot parcurge acel review și vor înțelege imediat la „cine” mă refer. Dar MSI nu s-a oprit doar la o variantă convențională pentru acel notebook extrem, care, între noi fie vorba, nu este […] The post MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth sau cum arată ediția de colecție a celui mai puternic laptop de gaming testat de mine până acum appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
11:10
ASUS Learn and Compete 2026 sau cum îți poți arăta cunoștințele de TIC printr-un concurs desfășurat pe Kahoot! (competiție adresată liceenilor din București și 11 județe) # Gadget.ro
ASUS a oferit detaliile pentru o nouă ediție a concursului său adresat liceenilor pasionați de TIC. Toate informațiile sunt structurate în articolul de față. ASUS Learn and Compete a ajuns la ediția a 5-a. Pot participa elevii de liceu din clasele IX – XII din București, dar și din județele Ilfov, Iași, Prahova, Cluj, Constanța, […] The post ASUS Learn and Compete 2026 sau cum îți poți arăta cunoștințele de TIC printr-un concurs desfășurat pe Kahoot! (competiție adresată liceenilor din București și 11 județe) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
09:20
Pandemia Covid 19 a reprezentat perioada în care, cel puțin la debut, piața tabletelor a cunoscut o cerere accentuată, în principal datorită lockdown-ului. Mare parte din oameni au trebuit să muncească sau să studieze de acasă, iar pentru asta un laptop ori o tabletă reprezentau uneltele de bază. Așa s-a făcut că nu doar marii […] The post Tabletă Samsung Galaxy Tab S11 – review appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22 noiembrie 2025
13:50
Abonamentul DIGI Nelimitat de 5.08 euro sau opţiunea prepay DIGI Naţional 5 de 5 euro fără TVA – care este varianta mai bună? # Gadget.ro
Noutatea absolută a acestei toamne este legată de lansarea serviciilor prepay a operatorului telecom Digi Mobil. Articolele scrise până acum pe subiect au stârnit mare interes în online-ul din România, aspect oarecum normal în contextul în care Digi Mobil se îndreaptă vertiginos spre poziţia de lider a pieţei locale de telefonie mobilă (deşi Orange are […] The post Abonamentul DIGI Nelimitat de 5.08 euro sau opţiunea prepay DIGI Naţional 5 de 5 euro fără TVA – care este varianta mai bună? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:10
Oferta zilei: espressor automat Philips 2300 EP2331/10 ce include şi tehnologia LatteGo de spumare a laptelui, la doar 1199,92 lei # Gadget.ro
Dacă sunteţi în căutarea un espressor automat accesibil, vin către voi cu una dintre cele mai bune oferte de pe piaţă în acest moment. În general espressoarele automate ieftine vin cu sistem manual de spumare a laptelui, însă modelul Philips 2300 EP2331/10 este şi accesibil şi include şi tehnologia LatteGo de spumare a laptelui (acea […] The post Oferta zilei: espressor automat Philips 2300 EP2331/10 ce include şi tehnologia LatteGo de spumare a laptelui, la doar 1199,92 lei appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
12:50
Viitoarea serie de smartphone-uri Huawei Mate 80 va avea o funcţie specială ce va permite obţinerea unei autonomii de până la 14 zile # Gadget.ro
În doar câteva zile, pe 25 noiembrie mai exact, Huawei va lansa în China noua serie de smartphone-uri Huawei Mate 80. Aşa cum este şi normal, compania a demarat o campanie de teasing, una gândită să stârnească interesul în rândul chinezilor şi nu numai. Din toate imaginile şi clipurile video apărute în campanie, o filmare […] The post Viitoarea serie de smartphone-uri Huawei Mate 80 va avea o funcţie specială ce va permite obţinerea unei autonomii de până la 14 zile appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
12:40
Am vizitat Țiriac Collection în locația extinsă – 300 de vehicule de excepție într-un spațiu total de peste 7.000 mp # Gadget.ro
Nu cred că trebuie să fii un pasionat auto ca să știi că Țiriac Collection este una dintre cele mai impresionante colecții de vehicule din întreaga lume. Vorbim despre exponate unicat, despre unele dintre cel mai bine recondiționate automobile și multe, multe altele. De fapt, la Țiriac Collection există singura serie completă de Rolls Royce […] The post Am vizitat Țiriac Collection în locația extinsă – 300 de vehicule de excepție într-un spațiu total de peste 7.000 mp appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
12:10
Unele jucării ce vin cu ChatGPT încorporat se dovedesc a fi periculoase pentru copii (avem exemplul ursuleţului de pluş ce oferă detalii sexuale) # Gadget.ro
În lume au apărut destul de multe jucării cu inteligenţa artificială încorporată, unele gândite în mod special să comunice natural cu copiii noştri. Deşi la prima vedere sună bine, mai ales că în spate ar trebui să fie un AI cu limbaj adaptat vârstei, se pare că lucrurile nu merg tot timpul cum ar trebui. […] The post Unele jucării ce vin cu ChatGPT încorporat se dovedesc a fi periculoase pentru copii (avem exemplul ursuleţului de pluş ce oferă detalii sexuale) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
11:50
Ai găsit o imagine pe care o suspectezi că este creată cu inteligenţa artificială? Iată cum poţi confirma / infirma rapid acest lucru cu ajutorul Google # Gadget.ro
Imaginile generate cu inteligenţa artificială au ajuns atât de bine făcute, încât în foarte multe cazuri este aproape imposibil să îţi mai dai seama dacă este sau nu reală. Şi ce faci în acest caz? Google a implementat recent verificarea bazată pe SynthID în aplicaţia Gemini. Pentru cei care nu ştiu, SynthID este o tehologie […] The post Ai găsit o imagine pe care o suspectezi că este creată cu inteligenţa artificială? Iată cum poţi confirma / infirma rapid acest lucru cu ajutorul Google appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21 noiembrie 2025
21:40
Pentru descongestionarea traficului, un oraş important din România analizează implementarea unui traseu monorail (tren suspendat) # Gadget.ro
Traficul din marile oraşe ale ţării este destul de aglomerat, astfel că sunt căutate permanent soluţii de descongestionare a acestuia. Soluţii există, unele mai simple, altele mai provocatoare. O astfel de propunere provocatoare vine de la Iaşi. Cel mai mare oraş din Moldova analizează implementarea unui monorail (un sistem de transport feroviar în care trenul […] The post Pentru descongestionarea traficului, un oraş important din România analizează implementarea unui traseu monorail (tren suspendat) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:10
Motorola nu oferă 5 ani de suport software cum cere Uniunea Europeană, deoarece se leagă de o exprimare nefericită din legislaţie (un singur cuvânt pus aiurea) # Gadget.ro
Începând cu data de 20 iunie 2025, Uniunea Europeană a introdus aşa numitele norme de Ecodesign. Prin intermediul acestora avem astăzi o nouă etichetă energetică la smartphone-uri şi tablete, cât şi anumite obligaţii pentru producători. Am scris pe acest subiect aici. Una dintre cele mai importante obligaţii este cea legată de suportul software. Conform normelor, […] The post Motorola nu oferă 5 ani de suport software cum cere Uniunea Europeană, deoarece se leagă de o exprimare nefericită din legislaţie (un singur cuvânt pus aiurea) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:50
Acum puteţi transfera simplu, rapid şi securizat fişiere între Android şi iOS (totul oficial de la Google, fără alte aplicaţii) # Gadget.ro
Iată că a venit şi ziua în care putem transmite simplu, rapid, uşor şi securizat fişiere între Android şi iOS, fără aplicaţii third party instalate sau diverse alte artificii. În urmă cu doar câteva ore, Google a adus o actualizare aplicaţiei standard Quick Share ce permite transferul de fişiere între un device cu Android şi […] The post Acum puteţi transfera simplu, rapid şi securizat fişiere între Android şi iOS (totul oficial de la Google, fără alte aplicaţii) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:20
Japonia schimbă regulile pentru a-şi proteja industria auto – elimină accizele la benzină şi vrea să reducă cu până la 50% preţul carburanţilor # Gadget.ro
Într-o perioadă în care toată lumea vorbeşte despre electrificare accelerată, există şi ţări care îşi urmăresc interesul şi încearcă să îşi protejeze industriile. Japonia, ţară cunoscută la nivel global pentru mărci auto precum Toyota, Honda, Mazda sau Nissan, a decis că industria sa auto are nevoie tot ajutorul posibil şi schimbă regulile jocului. Guvernul japonez […] The post Japonia schimbă regulile pentru a-şi proteja industria auto – elimină accizele la benzină şi vrea să reducă cu până la 50% preţul carburanţilor appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
11:40
Bătălia specificațiilor: Honor Magic 8 Pro vs OnePlus 15 vs Xiaomi 17 Pro Max sau cum arată ofensiva smartphone-urilor premium cu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 # Gadget.ro
Avem deja primul smartphone cu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 în țara noastră și aici mă refer la OnePlus 15 ce îl puteți achiziționa cu reducere de 750 lei în configurația cu 16 GB RAM și 512 GB stocare. OnePlus 15 îl descoperiți în oferta eMAG. Este adus pe canal oficial în țara noastră, […] The post Bătălia specificațiilor: Honor Magic 8 Pro vs OnePlus 15 vs Xiaomi 17 Pro Max sau cum arată ofensiva smartphone-urilor premium cu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
08:00
Pentru gaming la rezoluții mari, RTX 5080 se dovedește a fi un GPU impresionant. Nucleele grafice, memoria și arhitectura RTX 5080 sunt de așa natură încât să-ți permită să te joci jocurile preferate, fără să întâmpini probleme. Astăzi discutăm mai pe larg despre FPS și cât FPS poți câștiga real în jocuri dacă ai RTX […] The post RTX 5080: Cât FPS câștigi real în jocuri appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20 noiembrie 2025
21:40
TOP 5: Răspunsuri pentru cele mai arzătoare întrebări legate de cartelele prepay Digi Mobil # Gadget.ro
În urmă cu doar câteva zile vă scriam că Digi Mobil a reintrat pe piaţa cartelelor prepay prin lansarea pachetelor DIGI Naţional. Sunt 4 pachete importante, iar alături de acestea există şi 3 extraopţiuni de luat în seamă. Într-un alt articol de săptămâna aceasta v-am transmis (cred că în premieră) că începând cu data de […] The post TOP 5: Răspunsuri pentru cele mai arzătoare întrebări legate de cartelele prepay Digi Mobil appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:50
Cine este Stăpânul Inelelor? Oura dă în judecată Samsung şi alte 3 branduri pentru brevete legate de inele inteligente # Gadget.ro
Oura este o companie finlandeză înfiinţată în 2013 de către Petteri Lahtela, Kari Kivela şi Markku Koskela, a cărui principal produs este inelul inteligent Oura Ring. Compania este un fel de pionier în dezvoltarea acestui segment, modelele sale de inele fiind o inovaţie constantă recunoscută la nivel global (în 2020 inelul a fost inclus în […] The post Cine este Stăpânul Inelelor? Oura dă în judecată Samsung şi alte 3 branduri pentru brevete legate de inele inteligente appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:30
Anul trecut, tot cam prin această perioadă, aflam că Deutsche Telekom, Qualcomm şi Skylo au testat în premieră europeană un serviciu de mesagerie SMS prin satelit. Folosind un smartphone modern echipat cu modem Snapdragon X-80 5G, utilizând o cartelă SIM Cosmote din Grecia şi conectându-se la reţeaua de sateliţi a Skylo, operatorul telecom a realizat […] The post Premieră la nivel european – Orange lansează serviciul de mesagerie SMS prin satelit appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
