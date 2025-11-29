România - Japonia » Meci cu miză uriașă la Campionatul Mondial de handbal feminin! GSP transmite toate informațiile din Rotterdam Ahoy

09:20

Adrian Mazilu, 20 de ani, a dezvăluit în exclusivitate pentru GSP.ro, când ar putea debuta pentru Dinamo, cum a trecut peste perioada dificilă după accidentare și vorbește despre cele mai grele luni din carieră.Mazilu a revenit la antrenamente și spune că este recuperat complet, dar mai are de lucrat din punct de vedere fizic.Atacantul lui Dinamo dezvăluie că golul îi lipsește cel mai mult și că sfaturile lui Zeliko Kopic au fost importante în drumul spre revenire.VIDEO. ...