Manchester City pregătește 80.000.000€ pentru următorul transfer
Sport.ro, 29 noiembrie 2025 09:20
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
Acum 5 minute
09:50
Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 1-0 în fața nemților de la Mainz în runda a patra din faza principală Conference League.
Acum 30 minute
09:30
Neymar (33 de ani), jucătorul lui Santos, a suferit o nouă accidentare în această lună, însă brazilianul a decis să evolueze chiar și cu probleme medicale.
Acum o oră
09:20
09:10
A cerut public plecarea fotbalistului de la FCSB: ”Du-te la Palat, reziliază-ți contractul!” # Sport.ro
FCSB a pierdut cu Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1, în faza principală Europa League.
09:00
Naționala României va înfrunta Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele play-off-ul pentru Cupa Mondială din 2026.
09:00
Transferat cu surle și trâmbițe la Real Madrid în 2024, de la 47,5 milioane de euro de la Palmeiras, brazilianul Endrick va pleca după un an și jumătate de pe ”Bernabeu”.
Acum 2 ore
08:50
Continuă problemele pentru Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev.
08:40
Joyskim Dawa (29 de ani) se apropie de revenirea pe gazon. Ar putea evolua chiar în ultimele meciuri din acest an, dar indiferent de evoluțiile pe care le va avea, Becali pare să-i fi decis soarta.
08:30
André Duarte (28 de ani) a bătut palma cu FCSB pentru o mutare în fereastra de mercato din iarnă, conform unui anunț făcut de Mihai Stoica, vineri.
Acum 4 ore
07:50
Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Arne Slot! Antrenorul care le-a frânt inima "cormoranilor", prima opțiune # Sport.ro
Liverpool traversează o perioadă de coșmar, iar scaunul antrenorului Arne Slot se clatină serios.
07:50
Câți bani a făcut Simona Halep din tenis în 2025, an în care a jucat un singur meci oficial # Sport.ro
Simona Halep, încasări modice din tenis, în 2025.
Acum 12 ore
01:00
Infernul lui Robert Vîlceanu, cândva marea speranță de la FCSB: „Mi-a fost foarte greu, crede-mă!”. S-a reîntors în fotbal după o cumpănă grea # Sport.ro
Robert Vîlceanu, interviu în exclusivitate pentru Sport.ro. Drama cu care s-a confruntat fotbalistul căruia Gigi Becali i-a pus clauză de reziliere în valoare de 50 de milioane de euro.
00:20
17 cartonaşe roşii au fost acordate marţi în meciul dintre Real Oruro şi Blooming, din manşa a doua a sferturilor de finală ale Cupei Boliviei, scor 2-2.
28 noiembrie 2025
23:40
Ce ar schimba fostul puști-minune de la FCSB dacă ar putea da timpul înapoi: „E singurul lucru” # Sport.ro
Un mare talent al fotbalului românesc a vorbit deschis, în exclusivitate pentru Sport.ro, de perioada în care a jucat pentru FCSB.
23:30
Marginalizat la Genoa și ieșit din circuitul echipei naționale, mijlocașul de 32 de ani a fost legat de o venire la Rapid, fie sub forma unui transfer definitiv, fie sub forma de împrumut.
23:20
Costel Gâlcă, reacție-fulger după Rapid - Csikszereda 4-1: ”Haideți să fim serioși, trebuia să facem asta” # Sport.ro
Rapid a învins-o cu 4-1 pe Csikszereda.
23:10
Robert Ilyes a răbufnit după Rapid - Csikszereda 4-1: „Amendă! Afectează imaginea clubului” # Sport.ro
Robert Ilyes și-a criticat public un elev după Rapid - Csikszereda 4-1.
23:10
Petrila, mister deslușit după Rapid – Csikszereda: ce s-a întâmplat pe teren rar se vede la acest nivel! # Sport.ro
Finalul partidei din Giulești a oferit o fază frumoasă și inedită.
23:00
Victoria zdrobitoare a giuleștenilor, scor 4-1, a fost analizata de fostul lor căpitan, Cristi Săpunaru (41 de ani).
22:50
”Du-te la Palat și reziliază!” Șumudică, reacție vehementă după derapajul lui Crețu la Belgrad # Sport.ro
Atmosfera la FCSB este explozivă după înfrângerea suferită aseară, 28 noiembrie 2025, în fața celor de la Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1, în grupele UEFA Europa League.
22:50
Rapid a învins-o cu 4-1 pe Csikszereda.
22:40
Rapid, victorie imensă cu Csikszereda: giuleștenii au mărit distanța fața de locul 2. Clasamentul ACUM # Sport.ro
Formația pregătită de Costel Gâlcă a revenit pe drumul cel bun, după pasul greșit făcut la Cluj.
22:40
Fotbalistul este legitimat la Genoa de la începutul sezonului.
22:20
Rapid - Csikszereda, LIVE TEXT - AICI.
22:10
Profeția lui Mitică Dragomir despre jucătorul de la FCSB: „De 10-15 milioane de euro se face!“ # Sport.ro
Fostul președinte al Ligii Profesioniste are mare încredere într-un fotbalist care pare că a pierdut deja drumul spre marea performanță.
22:00
Rusia sfidează FIFA! Putin își face propriul Mondial cu "rebelii" fotbalului și vrea meciuri chiar în SUA # Sport.ro
Mai sunt doar câteva luni până la startul marelui bal din SUA, Canada și Mexic, dar Rusia, suspendată din toate competițiile oficiale după invadarea Ucrainei, nu vrea să rămână în umbră.
21:50
Rapid - Csikszereda, LIVE TEXT - AICI.
21:30
Iulian Chiriţa a cucerit medalia mondială de argint, vineri, alături de partenera galeză de U19 dublu mixt, Anna Hursey, la Cluj-Napoca.
21:30
Campioana României înșiră înfrângerile și, în paralel, se lungește și lista fotbaliștilor indisponibili.
21:20
Debut de coșmar pentru nepoata lui Donald Trump în competițiile de golf. Pentru ce echipă va evolua tânara sportivă # Sport.ro
Kai Trump a terminat pe ultimul loc primul concurs de seniori la care a participat.
21:10
Tehnicianul român e în corzi, după înfrângerea cu Atletico Madrid (1-2), care a lungit seria partidelor pierdute în fața echipelor cu adevărat mari.
21:00
Mircea Lucescu (80 de ani) este selecționerul României.
Acum 24 ore
20:50
"Bătuți cu bastoanele!" Scene de coșmar la meciul fostei adversare a FCSB-ului: s-a depus plângere la UEFA # Sport.ro
Seară tensionată în Olanda, umbrită de incidente violente petrecute chiar înaintea fluierului de start.
20:40
Un apropiat al lui Michael Schumacher a făcut o dezvăluire dureroasă: „Nu-l vom mai vedea vreodată”
20:20
FC Barcelona a pus ochii pe fotbalistul cotat la 50.000.000 de €! ”Prima întâlnire a avut loc la Londra” # Sport.ro
FC Barcelona ocupă a doua poziție în clasamentul din La Liga cu 31 de puncte obținute după 13 etape.
20:10
Respect pe teren. Respect acasă. LPF, mesaj de toleranţă zero faţă de violenţa împotriva femeilor # Sport.ro
Liga Profesionistă de Fotbal şi Centrul FILIA şi-au unit forţele pentru a transmite împreună un mesaj de toleranţă zero faţă de violenţa împotriva femeilor, informează LPF.
20:00
Gigi Becali, reverență în fața unui jucător de la FCSB: ”Își dă viața pe teren, dar nu are cu cine! Sunt mulțumit de el” # Sport.ro
E aproape decembrie, iar FCSB e departe de ce a arătat în stagiunea precedentă.
20:00
Performanță pentru sportul românesc! Iulian Chiriţa a scris istorie la Campionatul Mondial de Juniori # Sport.ro
Medalie pentru Iulian Chiriţa la Campionatul Mondial de Juniori.
20:00
Replică după acuzele de „metode securiste”! Dinamo renunță la restricții, dar avertizează # Sport.ro
Clubul Dinamo a reacționat la comunicatul extrem de dur emis de Oțelul Galați, anunțând că va permite accesul liber în sectorul oaspeților, însă a ținut să explice motivele temerilor inițiale și a lansat o serie de ironii la adresa organizării moldovenilor.
20:00
După cele nouă medalii câștigate de delegația noastră, la Campionatele Mondiale de Fitness de la Santa Susana (Spania), acum strălucesc sportivii care sunt în Arabia Saudită pentru Mondialele de Culturism.
19:40
Scandal înainte de Dinamo - Oțelul! Gălățenii acuză "metode securiste" și practici discriminatorii # Sport.ro
Tensiune maximă înaintea duelului de pe Arena Națională dintre Dinamo și Oțelul Galați.
19:30
Coman, out: decizia antrenorului care nu-l are la inimă, la patru zile după ce l-a titularizat # Sport.ro
Florinel Coman (27 de ani) câștigă cei mai mulți bani, la Al-Gharafa, de când s-a apucat de fotbal, dar, ca jucător, transferul acesta în Qatar l-a tras mult înapoi.
19:00
Infernul lui Robert Vîlceanu, cândva marea speranță de la FCSB: „Mi-a fost foarte greu, crede-mă!”. S-a reîntors în fotbal după o cumpănă grea # Sport.ro
Robert Vîlceanu, interviu în exclusivitate pentru Sport.ro. Drama cu care s-a confruntat fotbalistul căruia Gigi Becali i-a pus clauză de reziliere în valoare de 50 de milioane de euro.
19:00
Costel Pană (58 de ani) a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro.
18:50
Gest nemaivăzut la Copenhaga. Clubul a premiat suporterii oaspeți și i-a invitat pe gazon # Sport.ro
FC Copenhaga s-a impus în meciul cu Kairat Almaty, scor 3-2.
18:50
10 ani de închisoare pentru Ioan Neculaie! Fostul patron de la FC Brașov, obligat să achite o sumă colosală # Sport.ro
Vești proaste pentru Ioan Neculaie.
18:50
Oli a ratat calificarea, la Mondiale, însă deja muncește la următorul său obiectiv, unul care îi poate influența traseul profesional din 2026 încolo.
18:30
Atacantul de 200.000 de euro vine să lupte pentru play-off în Superliga! Mai lipsește doar semnătura # Sport.ro
Superliga României va intra, în curând, în perioada transferurilor de iarnă.
18:20
(P) Chelsea – Arsenal, meciul care poate reconfigura lupta pentru titlu în Premier League # Sport.ro
Londra își ține răsuflarea în așteptarea derby-ului din etapa a 13-a din Premier League. Chelsea și Arsenal, două forțe care definesc însăși identitatea capitalei fotbalistice, se pregătesc să se ciocnească într-un duel în care miza depășește cele trei puncte.
18:10
Ce a putut spune antrenorul lui Mainz după ce a plecat învins de la Craiova! Lipsă de profesionalism sau realitate? # Sport.ro
Universitatea Craiova a obţinut o victorie mare în etapa a 4-a a competiţiei Conference League, 1-0 cu echipa germană FSV Mainz 05.
