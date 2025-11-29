Atac rusesc cu drone şi rachete asupra Kievului. O persoană a fost ucisă, iar cel puţin alte şapte au fost rănite
News.ro, 29 noiembrie 2025 09:20
Un atac cu drone şi rachete ruseşti asupra capitalei ucrainene, Kiev, a ucis cel puţin o persoană şi a rănit alte şapte, au declarat oficialii oraşului, conform BBC
Cum sunt afectate companiile aeriene de rechemarea urgentă a peste 6.000 de avioane Airbus A320 - LISTA # News.ro
Companiile aeriene din întreaga lume au anulat şi au întârziat zboruri la început de weekend, după ce Airbus a anunţat vineri că a dispus rechemarea imediată a 6.000 de avioane A320, măsură care afectează mai mult de jumătate din flota globală. Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA), principala autoritate de certificare pentru aeronavele A320, a emis instrucţiunea vineri seara ca o „măsură de precauţie”. Măsura riscă să provoace perturbări majore şi în Statele Unite, în cel mai aglomerat weekend de călătorii din an. Remedierea presupune în principal revenirea la o versiune anterioară de software, însă trebuie efectuată înainte ca avioanele să poată zbura din nou, potrivit unui buletin transmis companiilor aeriene şi consultat de Reuters.
Bilanţul inundaţiilor provocate de ploile torenţiale din Indonezia, Thailanda şi Malaysia se ridică la aproape 350 de morţi sâmbătă, potrivit ultimelor informaţii ale autorităţilor locale, citate de AFP.
Nelly Korda, numărul 2 mondial în golful feminin, şi-a anunţat logodna cu Casey Gunderson, într-o postare pe reţelele de socializare.
Filme tematice sunt programate, în luna decembrie, la AXN White.
Doi bărbaţi şi o femeie au fost răniţi sâmbătă, în urma unui accident produs după ce o maşină care circula pe DN 14, pe direcţia Sibiu - Mediaş, a intrat pe contrasens, ciocnindu-se cu un alt autovehicul.
Baidu se impune ca jucător-cheie pe piaţa chipurilor AI din China, pe fondul interdicţiilor impuse Nvidia # News.ro
Baidu, gigantul tehnologic cunoscut pentru motorul său de căutare, se transformă rapid într-un competitor major pe piaţa internă de semiconductori pentru inteligenţă artificială, în contextul în care restricţiile SUA împotriva Nvidia lasă un gol uriaş în China, transmite CNBC.
Două drone au survolat ilegal, din nou, nordul Republicii Moldova. În urma incidentului, autorităţile din Republica Moldova au închis temporar spaţiul aerian, care a fost redeschis ulterior, cu excepţia regiunii de nord # News.ro
Două drone au survolat ilegal, din nou, nordul Republicii Moldova, vineri seară. În urma incidentului, autorităţile din Republica Moldova au închis temporar spaţiul aerian, care a fost redeschis ulterior, cu excepţia regiunii de nord, informează NewsMaker.
Mijlocaşul Elliot Anderson, dorit la Manchester City. Ce spune de transfer este vehiculată # News.ro
Manchester City l-a transformat pe mijlocaşul englez Elliot Anderson în una dintre principalele sale ţinte în 2026.
Suceava - Un mort şi un rănit în urma unui accident în care au fost implicate o autoutilitară şi un autoturism, pe raza localităţii Molid - FOTO # News.ro
O persoană a murit şi o alta a fost rănită, în urma unui accident în care au fost implicate o autoutilitară şi un autoturism, pe raza localităţii Molid, din judeţul Suceava.
ISU Hunedoara - 24 de persoane care participau la ceremoniile de canonizare a lui Arsenie Boca au necesitat asistenţă medicală / Un adult şi un copil de 13 ani au fost transportaţi la spital / Recomandări pentru pelerini - FOTO # News.ro
Echipajele medicale prezente la Mănăstirea Prislop, unde au avut loc ceremoniile de canonizare a lui Arsenie Boca, au acordat vineri asistenţă unui număr de 24 de pelerini, doi dintre acesştia - un adult şi un copil - necesitând transport la spital, transmite ISU Hunedoara.
Economia Indiei accelerează peste aşteptări, cu un avans de 8,2% în trimestrul încheiat în septembrie, în pofida tarifelor americane de 50% # News.ro
Economia Indiei a crescut cu 8,2% în trimestrul încheiat în septembrie, depăşind estimările analiştilor, chiar dacă exporturile au fost parţial afectate de tarifele de 50% impuse de Statele Unite începând cu luna august, relatează CNBC.
Trafic rutier oprit pe DN 25 Galaţi-Tecuci, din cauza unui accident în care au fost implicate un autoturism şi o autocisternă care transportă 25 de tone de motorină # News.ro
Traficul rutier este oprit sâmbătă dimineaţă, pe DN 25 Galaţi-Tecuci, din cauza unui accident în care au fost implicate un autoturism şi o autocisternă care transportă 25 de tone de motorină. Şoferii ambelor autovehicule au fost răniţi, fiind transportaţi la spital.
Gazprom revine pe profit: 1,72 miliarde de dolari în trimestrul III după pierderea de anul trecut # News.ro
Gazprom a raportat vineri un profit net de 134,2 miliarde de ruble (aproximativ 1,72 miliarde de dolari) pentru trimestrul al treilea, după pierderea de 53 de miliarde de ruble înregistrată în aceeaşi perioadă a anului trecut, când compania a fost afectată de o taxă unică, transmite Reuters.
Unul dintre directorii Agenţiei americane a medicamentului susţine că cel puţin zece copii au murit „după şi din cauza” vaccinului anti-Covid/ Experţii cer dovezi # News.ro
Unul dintre directorii Agenţiei americane a medicamentului (FDA) a afirmat. într-o notă internă că zece copii au murit „din cauza” vaccinării, notează Le Figaro.
Rusia adaugă Human Rights Watch pe lista organizaţiilor indezirabile / Human Rights Watch; Încă un semn al represiunii exercitate de Kremlin # News.ro
Ministerul Justiţiei din Rusia a adăugat organizaţia Human Rights Watch, pe lista organizaţiilor neguvernamentale străine şi internaţionale ale căror activităţi sunt considerate indezirabile în Rusia.
CNN - Armata americană a efectuat un al doilea atac în care i-a ucis pe supravieţuitorii de pe o ambarcaţiune suspectată de trafic de droguri, care fusese deja atacată # News.ro
Armata SUA a efectuat un atac suplimentar asupra unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri care opera în zona Caraibelor pe 2 septembrie, după ce un prim atac nu i-a ucis pe toţi cei aflaţi la bord, au declarat pentru CNN surse familiare cu situaţia.
American Airlines anunţă că problema de software a Airbus va afecta 340 de aeronave ale sale # News.ro
American Airlines a declarat vineri că se aşteaptă la unele întârzieri operaţionale din cauza unei actualizări majore de software necesare pentru un număr semnificativ de aeronave Airbus A320, precizând că problema afectează aproximativ 340 de avioane din flota sa, relatează Reuters.
Portugalia a depus o cerere pentru împrumuturi în valoare de 5,8 miliarde de euro, cu dobândă redusă, prin noul program european de apărare SAFE, a anunţat vineri ministrul Cabinetului, Antonio Leitao Amaro, citat de Reuters.
Sfântul Andrei, creştinătorul neamului românesc, sărbătorit duminică / Tradiţii, obiceiuri supersiţii în Noaptea Sfântului Andrei # News.ro
Credincioşii îl prăznuiesc, duminică, pe Sfântul Apostol Andrei, considerat creştinătorul neamului românesc. Noaptea din ajun este asociată în popor cu obiceiuri precreştine, precum apariţia strigoilor, farmece, ghicirea ursitului şi a vremii.
Bucureşti – Repetiţii generale pentru Parada Militară de Ziua Naţională / Vor fi trase 21 de salve de tun / Peste 2.900 de militari şi specialişti, tehnică militară şi 45 de aeronave vor defila # News.ro
Ministerul Apărării anunţă că, sâmbătă, are loc repetiţia generală pentru Parada Naţională de 1 Decembrie, în zona Arcul de Triumf. Sunt impuse restricţii de trafic şi vor fi trase 21 de salve de tun. Peste 2.900 de militari şi specialişti, tehnică militară şi 45 de aeronave vor defila în 1 decembrie.
Pieţele bursiere europene au închis vineri în creştere, după o lună volatilă; acţiunile Delivery Hero au urcat cu aproape 15% # News.ro
Acţiunile europene au încheiat sesiunea de vineri în teritoriu pozitiv, investitorii evaluând finalul unei luni marcate de fluctuaţii puternice, relatează CNBC.
Preşedintele Donald Trump a declarat vineri că intenţionează să anuleze majoritatea ordinelor executive semnate de predecesorul său democrat Joe Biden cu ajutorul unei maşini de semnat, o declaraţie cu consecinţe juridice incerte, relatează AFP şi The Guardian.
Condamnat la 45 de ani de închisoare pentru trafic de droguri, fostul preşedinte al Hondurasului va fi graţiat de Donald Trump # News.ro
Donald Trump a declarat vineri că îl va graţia pe fostul preşedinte al Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, condamnat în 2024 la 45 de ani de închisoare în Statele Unite pentru trafic de droguri, un anunţ care vine cu câteva zile înainte de alegerile prezidenţiale de duminică din ţara central-americană şi este făcut de un preşedinte care altfel a declarat război traficului de droguri, relatează Reuters.
Marco Rubio intenţionează să lipsească de la reuniunea NATO de săptămâna viitoare, într-un moment cheie pentru Ucraina. O astfel de absenţă este neobişnuită - surse Reuters # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio intenţionează să nu participe la reuniunea miniştrilor de externe NATO de la Bruxelles de săptămâna viitoare, au declarat doi oficiali americani, o absenţă extrem de neobişnuită a diplomatului american de rang înalt de la o reuniune transatlantică importantă, notează Reuters.
Bloomberg: O delegaţie ucraineană a plecat spre SUA pentru discuţii cu trimisul special al lui Trump, Witkoff, care săptămâna viitoare este aşteptat la Moscova # News.ro
O delegaţie ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru discuţii suplimentare despre planul de pace promovat de preşedintele Donald Trump, a declarat pentru Bloomberg o persoană informată despre acest subiect.
Un templu al cinematografiei franceze îşi închide temporar porţile. Afectată de o infestare cu ploşniţe de pat, Cinemateca Franceză, situată pe strada Bercy, în Paris, a anunţat într-un comunicat închiderea „excepţională” a porţilor sale, începând cu 28 noiembrie, pentru o perioadă de o lună, relatează Le Figaro.
Echipa spaniolă Getafe s-a impus vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, în faţa formaţiei Elche, în etapa a 14-a din La Liga.
Echipa italiană Como a dispus vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, de gruparea Sassuolo, în etapa a 13-a din Serie A.
Două petroliere ruseşti au luat foc în largul Mării Negre, după explozii de origine necunoscută # News.ro
Explozii de origine necunoscută, urmate de incendii, au avut loc la bordul a două petroliere în largul coastelor turceşti din Marea Neagră, fără a face victime, au anunţat vineri seara autorităţile turce, relatează AFP.
Managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş”, medicul Adrian Marinescu, afirmă că sezonul de gripă nu a ajuns în punctul său maxim. În ceea ce priveşte cazurile de COVID, medicul explică faptul că acestea încă există, însă în această perioadă infecţiile cu COVID sunt mai rare.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a vorbit săptămâna trecută la telefon cu Nicolas Maduro, omologul din Venezuela, şi au discutat despre o posibilă întâlnire între ei în Statele Unite, a relatat vineri „The New York Times” (NYT), citând mai multe surse informate.
Compania Wizz Air confirmă că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele care necesită o actualizare de software şi anunţă că unele zboruri din acest weekend pot fi afectate # News.ro
Reprezentanţii companiei Wizz Air au anunţat, vineri seară, că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele din familia Airbus A320 care necesită o actualizare de software, fiind programate deja lucrări de mentenanţă. Ca urmare, unele zboruri din acest weekend pot fi afectate.
Echipa bucureşteană Rapid a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Csikszereda, în etapa a 18-a din Superligă.
Dr. Adrian Marinescu: Lumea consideră că bolile infecţioase ale trecutului au dispărut şi nu mai apar. Nu, ele nu sunt eradicate, în afară de variolă/ Vaccinarea de-a lungul istoriei a salvat milioane de vieţi # News.ro
Managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş”, medicul Adrian Marinescu, atrage atenţia asupra faptului că o singură boală infecţioasă, variola umană, a fost eradicată, şi că în alte state, unele apropiate de România din punct de vedere geografic, boli precum poliomielita, considerată a fi eradicată, încă există. Medicul subliniază că virusul nu cunoaşte graniţe şi, în lipsa vaccinării, oamenii sunt expuşi unor boli care pot fi prevenite prin imunizare.
Plecarea lui Andrii Iermak din funcţia de şef de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, o funcţie extrem de influentă, reprezintă o schimbare radicală pentru Ucraina, care pregăteşte terenul pentru o luptă acerbă în ceea ce priveşte modul în care este guvernată ţara, comentează POLITICO.
Salvamont Braşov distribuie fotografia tânărului căutat, încă de duminică, în Munţii Bucegi şi îndeamnă persoanele care l-au văzut sau au informaţii relevante să contacteze autorităţile # News.ro
Salvamont Braşov a distribuit, vineri seară, fotografia tânărului de 18 ani care este căutat, încă de duminică seară, în Munţii Bucegi, după ce a cerut ajutor, întrucât era epuizat şi în hipotermie. Salvamontiştii îndeamnă persoanele care l-au văzut pe tânăr sau au informaţii relevante să contacteze autorităţile.
17 cartonaşe roşii au fost acordate marţi în meciul dintre Real Oruro şi Blooming, din manşa a doua a sferturilor de finală ale Cupei Boliviei, scor 2-2.
Dr. Adrian Marinescu: România plăteşte anual 100 de milioane de euro pentru tratamentul pacienţilor infectaţi cu HIV # News.ro
Statul român plăteşte, în fiecare an, aproximativ o sută de milioane de euro pentru tratamentele pacienţilor infectaţi cu HIV care sunt înregistraţi în bazele de date şi al căror număr este de aproximativ 16.000, afirmă medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş”.
Dr. Adrian Marinescu, despre decizia unor ţări de a legaliza unele droguri: E o prevenţie în raport cu bolile infecţioase, dar răul tot se întâmplă. Nu se justifică medical, nu înseamnă că cei care consumă nu-şi distrug creierul # News.ro
Medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş”, vorbeşte despre decizia unor ţări de a legaliza anumite tipuri de droguri, arătând că aceasta este o metodă de prevenţie privind răspândirea bolilor infecţioase, dar subliniind că ”răul tot se întâmplă”. Medicul arată că aceia care consumă substanţe stupefiante considerate legale în unele state ”nu înseamnă că nu-şi distrug creierul”, iar decizia de a legaliza consumul nu se justifică, din punct de vedere medical.
Airbus dispune rechemarea urgentă a peste 6.000 de avioane A320, după un incident grav de control al zborului # News.ro
Airbus a anunţat vineri o rechemare masivă pentru o parte semnificativă a flotei globale A320, după ce o problemă de software legată de radiaţiile solare a fost identificată ca risc pentru funcţionarea sistemelor de control al zborului, relatează CNBC.
Reporteri fără frontiere avertizează asupra prezenţei unor site-uri de ştiri false pro-Kremlin cu câteva luni înainte de alegerile locale din Franţa # News.ro
Cu câteva luni înainte de alegerile municipale din Franţa, organizaţia Reporteri fără frontiere (RSF) este alarmată de „campania de dezinformare” condusă de Rusia cu ajutorul a zeci de site-uri false de ştiri care imită „codurile editoriale ale mass-media regionale şi naţionale” franceze, relatează Le Figaro.
Dr. Adrian Marinescu: Sunt copiii consumatori care vin cu probleme şi vin foarte devreme, adică s-a ajuns în punctul în care, la 11 ani, consumă droguri, au relaţii sexuale neprotejate/ Înseamnă un eşec pentru noi toţi # News.ro
Managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş”, medicul Adrian Marinescu, afirmă că în România s-a ajuns în situaţia în care copii de 11 ani să ajungă la medic pentru că au consumat droguri şi au relaţii sexuale neprotejate. El e de părere că pentru astfel de cazuri, care pot fi considerate ”eşecuri”, nu sunt de vină părinţii, ci responsabilă este întreaga societate.
Iulian Chiriţa a cucerit medalia mondială de argint, vineri, alături de partenera galeză de U19 dublu mixt, Anna Hursey, la Cluj-Napoca.
Medicul Adrian Marinescu, despre bolile infecţioase descoperite târziu: E ca la cancer, sunt cazuri în care pacienţii ajung la deces în momentul în care descoperă diagnosticul # News.ro
Evoluţia bolilor infecţioase netratate la timp este similară cu cea a unui cancer descoperit târziu, spune medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş”. El afirmă că au existat cazuri în pacienţi care erau infectaţi cu HIV sau cu virus hepatic au ajuns la deces în momentul în care le-a fost descoperit diagnosticul, deşi bolile de care sufereau erau fie prevenibile, fie tratabile.
Arad: O femeie a murit şi o altă persoană a fost rănită într-un accident în care a fost implicat un autoturism # News.ro
O femeie de 64 de ani a murit, iar o altă persoană a fost rănită, vineri seară, într-un accident produs în judeţul Arad, în care a fost implicat un autoturism.
Oscar Piastri a plasat echipa McLaren în pole position pentru cursa sprint din Qatar, vineri, iar coechipierul său şi liderul campionatului de Formula 1, Lando Norris, a ocupat locul al treilea.
Dr. Adrian Marinescu: Cel mai complicat pacient, din toate punctele de vedere, este consumatorul de droguri # News.ro
Consumatorii de droguri care ajung la spital sunt, din punctul de vedere al medicilor, unii dintre cei mai ”complicaţi” pacienţi, afirmă managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş”, medicul Adrian Marinescu. El explică faptul că, de la comportamentul bolnavului, până la bolile de care acesta poate suferi, din cauza comportamentului distructiv cauzat de consumul de stupefiante, tot tabloul îl face pe consumatorul de droguri un pacient extrem de dificil de tratat.
Guvernul suedez dezvăluie, în limba rusă, că a organizat cu familia regală un exerciţiu de simulare de război # News.ro
Guvernul suedez a anunţat vineri, într-un comunicat tradus în limba rusă, că a organizat un exerciţiu de simulare a războiului, cu participarea regelui Suediei, a prinţesei moştenitoare, a forţelor armate şi a aleşilor, relatează AFP.
