Weekend de foc în F1: Programul complet din Qatar după surpriza lui Piastri din calificările cursei Sprint

21:30

Secretarul de stat american Marco Rubio intenționează să nu participe la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO de la Bruxelles de săptămâna viitoare, au declarat doi oficiali americani, fiind o absență extrem de neobișnuită a celui mai înalt diplomat american de la o reuniune transatlantică cheie, scrie Reuters. Secretarul de stat adjunct Christopher Landau va […] © G4Media.ro.