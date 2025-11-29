24 de persoane care participau la canonizarea lui Arsenie Boca au necesitat asistenţă medicală. Un adult şi un copil, transportaţi la spital
Gândul, 29 noiembrie 2025 09:20
Echipajele medicale care au fost prezente la Mănăstirea Prislop, acolo unde au avut loc ceremoniile de canonizare a lui Arsenie Boca, au acordat vineri asistenţă unui număr de 24 de pelerini. Doi dintre aceştia, un adult şi un copil de 13 ani, au necesitat transport la spital, transmite ISU Hunedoara. Astfel, în total, vineri, 24 […]
• • •
Acum 15 minute
09:40
Dan Dungaciu: „Europenii nu au reacționat în urma scandalului de corupție din UCRAINA. Continuă sprijinul” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat situația tensionată din jurul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, după ce șeful biroului prezidențial, Andriy Yermak, ar fi devenit ținta unei investigații anticorupție. Dungaciu analizează motivele din spatele numirilor făcute de Zelenski și presiunea uriașă exercitată asupra instituțiilor anticorupție din […]
09:40
Surpriza de pe piața auto second-hand. Motivul pentru care mașinile „bătrâne” devin preferatele dealerilor # Gândul
Dealerii second-hand preferă vehiculele care au parcurs mai mult de 150.000 km. Strategia acestora se bazează pe verificări amănunțite ale istoricului și pe reducerea riscurilor, demonstrând că vechimea mașinii nu spune totul, indică o cercetare efectuată de carVertical, potrivit Ziarul de Iași. Potrivit studiului realizat în 2025 de carVertical, între iunie și august, un procent […]
Acum o oră
09:20
Echipajele medicale care au fost prezente la Mănăstirea Prislop, acolo unde au avut loc ceremoniile de canonizare a lui Arsenie Boca, au acordat vineri asistenţă unui număr de 24 de pelerini. Doi dintre aceştia, un adult şi un copil de 13 ani, au necesitat transport la spital, transmite ISU Hunedoara. Astfel, în total, vineri, 24 […]
09:10
Valentin Stan: Este normal să fie alegeri în UCRAINA în 100 de zile. Mandatul lui Zelenski a expirat de mult timp # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a punctat câteva detalii despre situația din Ucraina, despre alegerile care ar trebui organizate și despre prevederile vechilor acorduri de la Minsk. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Mandatul lui Zelenski a expirat Pe […]
09:10
Sâmbătă vă delectăm cu un nou banc spumos. Acesta este despre rugăciunea pe care o fac bărbații înainte de prima întâlnire cu o femeie. Iată bancul! Cum se roagă un bărbat la prima întâlnire? –Dă, doamnne, să arate ca-n pozele de pe Facebook! Alte bancuri haioase Pe la ora 3:00, era o ploaie torențială și […]
Acum 2 ore
08:50
Pace în Ucraina. Delegația ucraineană ajunge în Florida pentru negocieri cu ginerele lui Trump. Witkoff se întâlnește cu Putin săptămâna viitoare # Gândul
O delegație ucraineană urmează să ajungă în SUA pentru discuții suplimentare privind un plan de pace promovat de președintele Donald Trump, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, citate de Bloomberg. Grupul — care îi include pe Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, și pe prim-viceministrul de Externe, Sergiy Kyslytsya — urmează să […]
08:50
Cel mai sigur și liniștit oraș din România în 2025. E una dintre cele mai puțin periculoase localități din toată Europa # Gândul
Iată care este cel mai sigur și mai liniștit oraș din România în 2025. Este una dintre cele mai puțin periculoase localități din toată Europa. Orașul acesta ocupă locul 23 la nivel mondial, într-un top internațional bazat pe indicatori de criminalitate și siguranță percepută, conform platformei Numbeo, una dintre cele mai mari baze de date […]
08:30
Republica Moldova și-a închis spațiul aerian în nord. 2 drone ruse au încălcat suveranitatea țării # Gândul
Republica Moldova și-a închis spațiul aerian în nord, după ce două drone ruse au încălcat suveranitatea țării. Astfel, Poliția de Frontieră anunță că a fost informată de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării despre survolarea spațiului aerian național de către două drone, în regiunea de nord a Republicii Moldova, în seara zilei de 28 noiembrie. […]
08:30
Gig Nețoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 26 noiembrie 2025, a vorbit despre o situație dificilă a României, afirmând clar că România este în insolvență, repetând această idee de mai multe ori pentru a sublinia gravitatea situației. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Gigi Nețoiu a menționat o serie de probleme sociale și […]
08:10
Gigi Nețoiu: „ACȚIONARII Bucureștiului sunt cei care plătesc taxele și impozitele. Trebuie făcut un audit” # Gândul
Gigi Nețoiu, în intervenția sa din emisiunea Marius Tucă Show din 26 noiembrie 2025, explică motivele pentru care zeci de șantiere începute în București nu sunt continuate și blochează traficul. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Gigi Nețoiu afirmă că multe dintre aceste lucrări au depășit termenul de finalizare de 2-3 ani, iar problema […]
08:10
Valentin Stan: Europenii vor să sporească starea de iritare a rușilor prin introducerea NATO în tratatul de pace # Gândul
Valentin Stan în emisiunea Marius Tucă din data de 24.11.2025 a discutat despre acordul între Ucraina și NATO, evidențiind că aderarea Ucrainei la NATO depinde de consensul membrilor NATO, care în prezent nu există. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a explicat că, deși Rusia solicită ca Ucraina să nu se alăture […]
08:10
TOP 20 – Cele mai bogate cântărețe din România. Ce averi au Andra Maruță, Delia și cine este pe primul loc, de fapt # Gândul
Top 20 cele mai bogate cântărețe din România. Iată ce averi au Andra Maruță, Delia și cine este pe primul loc, de fapt. Topul acesta include 20 de artiste celebre de la noi din țară și o estimare a averilor lor, în baza contractelor de publicitate, a activității de business secundare și a estimărilor din […]
08:00
Marcel Răducanu se poate lăuda cu AMINTIRI de neuitat de Crăciun: „Aveam o pernă pe care o foloseam pe post de acordeon” # Gândul
Pentru Marcel Răducanu, fosta mare glorie a fotbalului românesc dar și a echipei Borussia Dortmund, amintirile sărbătorilor de iarnă petrecute în România, nu le va putea uita vreodată. Chiar dacă România era în anii comunismului o țară în care lipsurile de zi cu zi „atingeau” fiecare familie de român, iar Crăciunul nu era recunoscut oficial […]
Acum 4 ore
07:50
Gândul publică în exclusivitate studiile și activitățile de cercetare ale președintelui Nicușor Dan, de la Institutul de Matematică al Academiei: 23 de ani a studiat algebră abstractă și geometrie. Nicușor Dan a fost interesat de „curbe spațiale, varietăți proiective, suprafețe algebrice, fibrante vectoriale, varietăți abeliene și algebre gradate” # Gândul
Actualul președinte al României, Nicușor Dan, a fost pasionat mai bine de 2 decenii din viață de munca de cercetare în științele exacte. Matematica a fost pe pasiunea sa, dar nu orice matematică. Cu doctorat în domeniu, cu studii la Paris și olimpic în domeniu, „matematicianul” Nicușor Dan s-a specializat în geometrica algebrică. Este vorba […]
07:40
Daniel Băluță, în emisiunea Marius Tucă Show din 25 noiembrie 2025, a discutat despre plata parcărilor în București. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Daniel Băluță a vorbit despre plata parcărilor in București, explicând că există două categorii principale de parcări: parcările de reședință și parcările publice. Pentru parcările publice se pot obține abonamente […]
07:40
Dacă e sâmbătă, atunci vă delectăm cu un nou banc. De data aceasta, bancul este intitulat sugestiv: „Bețivul, ploaia torențială și bunul samaritean”. Iată despre ce este vorba! Pe la ora 3:00, era o ploaie torențială și un bețiv începe să strige: Cineva să mă împingă! Femeia ascultă și-și trezește soțul: Bărbate, du-te și ajută-l […]
07:30
Sezonul Săgetătorului aduce energie expansivă, îndrăzneață și plină de surprize pentru anumite zodii, care se pregătesc să treacă la nivelul următor. De la colaborări neașteptate și comunicare profundă până la alianțe valoroase despre încredere, cu asta a venit Sezonul Săgetătorului pentru patru zodii. Care sunt acestea. Fecioară Perioada Săgetătorului le zdruncină nativilor rutina bine pusă […]
07:20
29 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Se fondează FC Barcelona. Ramona Bădescu împlinește 57 de ani. Este ucis Ioan Luchian Mihalea # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 29 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. La 29 noiembrie 1899, un grup de tineri fotbaliști elvețieni, britanici și catalani, conduși de entuziastul elvețian Joan Gamper, a fondat Football Club Barcelona. Inițiativa lor avea să pună bazele uneia dintre […]
07:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Daniel Băluță, politician și primar al Sectorului 4 din București, a vorbit despre motorul economic al Capitalei și despre modul în care infrastructura, investițiile și parteneriatele public-private pot transforma Bucureștiul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Daniel Băluță: „Niciun oraș nu poate să funcționeze fără motorul lui […]
07:10
Gândul a aflat de ce nu a finalizat DNA, de mai bine de patru ani, dosarul achiziției de vaccinuri în care Vlad Voiculescu este urmărit penal # Gândul
Vlad Voiculescu, consilierul onorific al președintelui României, Nicușor Dan este, în continuare, urmărit penal în dosarul privitor la achiziția de vaccinuri din perioada pandemiei, când a deținut funcția de ministru al Sănătății ( 23 decembrie 2020 – 14 aprilie 2021), și nu numai el, ci și alt fost ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă, care a […]
07:10
Cercetătorii elvețieni dezvăluie într-un nou studiu care sunt cele mai riscante 100 de decizii pe care oamenii le iau în lumea modernă # Gândul
Dacă este să dai crezare rezultatelor unui nou studiu, probabil că te gândești fie „Îmi dau demisia de la locul de muncă”, fie „Am acceptat un job nou”. Indiferent de definiția oamenilor pentru „risc”, echipa de la Universitatea din Zurich a găsit probabil răspunsul în noul studiu. „Scopul nostru fundamental a fost să încercăm să […]
07:10
Giorgia Meloni bate toate recordurile și cucerește lumea în doar 3 ani de mandat. Acuzată că provoacă haos, a adus de fapt cea mai solidă stabilitate. The Economist: Este premierul italian cu cel mai lung mandat din ultimii 15 ani # Gândul
De mai bine de trei ani, o femeie ce poate părea fragilă la prima vedere, cu păr blond și ochi ireal de albaștrii și mari, și-a făcut loc la masa celor mai mari și inflenți lideri ai lumii. E vorba de Giorgia Meloni, politicianul care a făcut istorie pe 22 octombrie 2022, când a devenit […]
06:40
Faceți loc, faceți loc, Rapid e pe PRIMUL loc! Ce a declarat Costel Gâlcă după victoria cu Csikszereda # Gândul
Echipa de fotbal Rapid a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Csikszereda, în etapa a 18-a din Superligă. Grameni (10), Dobre (27), Petrila (82) și Manea (86) au marecat pentru giuleșteni, în timp ce oaspeții au marcat doar prin penalty-ul lui Eppel (38). Faceți loc, faceți loc, Rapid e pe primul loc! […]
06:10
29 noiembrie. Românii se pregătesc de „hora parlamentarelor”, CCR amână validarea rezultatelor din primul tur de scrutin, iar Ciolacu anunță că se retrage din cursa pentru Cotroceni dacă alegerile prezidențiale sunt reluate. Renumărarea a voturilor încinge spiritele. Simion (AUR): „O să păzim toate voturile lui Georgescu”. Lasconi (USR): „Un atentat la siguranța națională” # Gândul
Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, pe 28 noiembrie 2024, renumărarea voturilor înregistrate în data de 24 noiembrie, atunci când românii au mers la secțiile de votare pentru a-și alege președintele. Primul tur al alegerilor prezidențiale a oferit o surpriză de proporții – Călin Georgescu, candidat independent, a obținut prima poziție, fiind urmat de […]
06:10
De ce ar trebui să trecem pe alimente fermentate în lunile de iarnă. Cum a ajuns varza murată din România „strategie de reziliență” în Estonia # Gândul
Acum că s-au schimbat ceasurile și mai este puțin și cad primii fulgi de zăpadă, este important să avem grijă de sănătatea noastră pe măsură ce am intrat în iarnă. Scriitoarea canadiană Joanna Tymkiw explică pentru Estonian Public Broadcasting importanța consumului de alimente bogate în fibre și alimente fermentate în această perioadă lungă și destul […]
06:10
Dan Dungaciu: „UCRIANA reprezintă un punct de cotitură foarte periculos pentru administrația Trump” # Gândul
Dan Dungaciu, în emisiunea Marius Tucă Show din 26 noiembrie 2025, a vorbit despre planul de pace al lui Trump și contextul geopolitic actual, subliniind existența unui conflict de putere la Casa Albă între tabere care vor continuarea sau încheierea războiului din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a menționat că […]
Acum 6 ore
05:50
Șeful Autorității pentru refacerea clădirilor din București are previziuni sumbre în cazul unui cutremur major, ca în 1977: „Cade orașul pe noi” # Gândul
Răzvan Munteanu, director executiv al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), a declarat, în emisiunea „Cu Gândul la București”, că în cazul unui cutremur în București, precum cel din 1977, „cade orașul pe noi”. Potrivit lui Munteanu, care citează o estimare a Băncii Mondiale, peste 20 de mii de clădiri din Capitală […]
05:10
Defrișarea industriei României (Ep. 2). Cum a murit industria din sud-estul României. Doctorul inginer Petru Ianc trece pe listă principalele unități industriale închise și explică de ce s-a rupt tot lanțul # Gândul
Doctor inginer Petru Ianc, membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România, descrie, în exclusivitate pentru Gândul, cum a dispărut, bucată cu bucată industria din sud-estul țării. Acesta enumeră fabricile închise și explică, pe etape, ce a dus la această prăbușire. Buzău: metalurgie, electronică, textile, zahăr, carne „S-a închis Metalurgica Buzău, care era […]
Acum 12 ore
00:40
Explozii masive în Marea Neagră, la bordul petrolierelor rusești Kairos și Virat. Petrolierele ar fi fost lovite de aeronave ucrainene # Gândul
Explozii au avut loc la bordul petrolierelor rusești Kairos și Virat în Marea Neagră, în apropiere de strâmtoarea Bosfor din Turcia.Petrolierele ar fi fost lovite de aeronave ucrainene fără pilot ucrainene încărcate cu explozibil, precizează surse rusești, transmite Reuters. Petrolierele lovite se află pe listele de sancțiuni ale UE, SUA și Regatului Unit pentru transportul […]
00:30
Trump recidivează și jignește o altă jurnalistă. De data asta de la CBS: „Ești proastă?” Ce l-a scos din sărite pe președintele american # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a jignit-o pe corespondentul CBS News pentru Casa Albă, Nancy Cordes, după ce liderul de la Casa Albă a întrebat-o „Ești proastă?”, în timpul unei conferințe de presă, desfășurată joi, la Mar-a-Lago, de Ziua Recunoștinței. Donald Trump a reacționat foarte iritat, atunci când reportera Nancy Cordes, l-a întrebat despre autorul atacului […]
00:00
Fenomentul care ar putea forța Europa să intre într-o nouă Eră Glaciară. Continentul nostru riscă să treacă printr-o transformare aproape APOCALIPTICĂ # Gândul
Experții avertizează asupra unui fenomen care ar putea forța Europa să intre într-o nouă Eră Glaciară, în doar câteva decenii, iar continentul nostru ar putea trece printr-o transformarea aproape apocaliptică. Dincolo de scăderea temperaturilor, acest fenomen ar duce și la o creștere drastică a nivelului mării. Efectele periculoase au fost detaliate într-un nou studiu, publicat în […]
00:00
Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto: „Putin a confirmat că un eventual summit pentru pace va avea loc la Budapesta” # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a anunțat că Rusia vede Budapesta drept un potențial loc de desfășurare a summit-ului de pace, după discuțiile purtate la Moscova cu conducerea rusă. Declarațiile oficialului ungar au fost făcute într-o transmisiune pe Facebook, citată de European Pravda, după întâlnirile în care premierul Viktor Orbán și președintele rus […]
28 noiembrie 2025
23:20
Alexandru Nazare dă explicații pentru rectificarea bugetară: „Am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde nevoile sunt urgente” # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, transmis într-o postare pe Facebook, referitor la aprobarea rectificării bugetare în ședința de Guvern, că măsura reprezintă „o redistribuire corectivă a fondurilor între ministere”. Acesta a mai menționat că scopul este acoperirea cheltuielilor urgente și consolidarea fiscală. Ministrul Nazare a mai subliniat că ținta de deficit bugetar de 8,4% rămâne neschimbată […]
23:10
Mii de candidați se bat pe „cel mai bun LOC DE MUNCĂ din lume”. Angajatorii nu se așteptau la acest fenomen, când au început să caute angajatul ideal # Gândul
Proprietarii unei fabrici de bere din Irlanda de Nord au anunțat că fac angajări, dar nu se așteptau să vină 2.500 de candidați pentru ceea ce s-a dovedit a fi considerat „cel mai bun loc de muncă din lume”: degustător. Oferta? Bere gratuită, cartofi prăjiți și un taxi până acasă! Normal că a atras interesul […]
23:10
Alexandru Nazare explică rectificarea bugetară: „Am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde nevoile sunt urgente” # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, transmis într-o postare pe Facebook, referitor la aprobarea rectificării bugetare în ședința de Guvern, că măsura reprezintă „o redistribuire corectivă a fondurilor între ministere”. Acesta a mai menționat că scopul este acoperirea cheltuielilor urgente și consolidarea fiscală. Ministrul Nazare a mai subliniat că ținta de deficit bugetar de 8,4% rămâne neschimbată […]
22:30
Americanii au PROBLEME cu banii. Ultima dată când au avut probleme cu banii s-a declanșat criza financiară din 2008 / Ce se întâmplă acum # Gândul
Black Friday din SUA, frenezia cumpărăturilor de după Ziua Recunoștinței care atrage mulțimi de vânători de chilipiruri în magazine, se confruntă cu un paradox în acest an: se așteaptă aglomerații record, în timp ce apetitul consumatorilor pentru cheltuieli a scăzut brusc. Ziua, marcată în mod tradițional de cozi – înainte de răsăritul soarelui – în […]
22:20
Crăciun horror în Constanța. Magia sărbătorilor, stricată de o clădire care stă să cadă, pe care au fost instalați ursuleți de pluș. Orașul e scandalizat # Gândul
Cetățenii din Constanța sunt scandalizați după ce un bloc, a fost decorat pentru Târgul de Crăciun, cu o mulțime de ursuleți din pluș, atârnați de fațada veche a clădirii, o imagine mai degrabă sumbră decât festivă. O clădire veche, cu tencuiala căzută și o mulțime de ursuleți din pluș, „spânzurați” de fațadă, așa arată decorul […]
22:00
Sri Lanka, devastată de ciclon. 69 de persoane au murit și 34 sunt dispărute. Aproape 20.000 de persoane au fost evacuate # Gândul
Ciclonul Ditwah care a lovit recent Sri Lanka a cauzat un adevărat dezastru în regiune. Bilanțul victimelor ajuns în prezent la 69 de morți și 34 de persoanele au fost declarate dispărute. Echipele de intervenție din Sri Lanka au intervenit vineri pentru salvarea a sute de persoane izolate de apele în creștere Elicopterele și bărcile […]
21:10
Un bărbat a păstrat un bolovan maroniu, timp de zece ani, sperând să fie aur în interiorul său. Descoperirea ulterioară a fost și mai ULUITOARE # Gândul
Un australian a făcut, în 2015, prospectări în parcul regional Maryborough, lângă Melbourne, înarmat cu un detector de metale. La un moment dat, a descoperit o piatră foarte grea, roșiatică, acoperită cu lut galben. Fiind ceva ieșit din comun, a sperat să fie aur în interior, dar s-a dovedit a fi ceva mult mai valoros. […]
21:00
Elveția, un refugiu pentru bogați, este pe cale să voteze o surpataxă de 50% pentru moștenirile mari # Gândul
Elveția a fost mult timp un paradis fiscal pentru oamenii ultra-bogați. Primii 300 de locuitori cei mai bogați au o avere totală de aproximativ 887 miliarde de euro, potrivit datelor oferite de revista de afaceri Bilanz. Duminica aceasta, locuitorii sunt chemați la urne pentru a vota o nouă taxă pe succesiune. Propunerea de impozitare cu […]
Acum 24 ore
20:20
Echipa de handbal feminin CSM Bucureşti a comunicat, vineri, că echipa feminină va fi preluată, începând cu 1 decembrie 2025, de fosta mare jucătoare Bojana Popović, care a mai antrenat Buducnost Podgorica şi naţionala Muntenegrului. Bojana Popović (46 de ani) va prelua efectiv echipa după Campionatul Mondial, unde face parte din staful tehnic al Danemarcei, […]
20:10
Oamenii de știință au detectat primul fulger de pe planeta Marte, în locul unde se crede că a existat cândva formă de viață # Gândul
Oamenii de știință francezi cred că au înregistrat pentru prima dată un fulger pe Marte, sugerând astfel că planeta este capabilă să producă fulgere. Descărcările electrice au fost detectate în înregistrările audio și în cele electromagnetice realizate de instrumentul SuperCam al roverului Perseverance al NASA, arată BBC. Cercetătorii speră că vor putea trimite pe Marte […]
20:10
Gala Mari Sportivi ProSport 2025 | Președintele de la Farul, Gică Popescu, mesaj războinic înainte de meciul cu FCSB: „Avem șanse mari să câștigăm” # Gândul
Președintele clubului Farul Constanța, prezent la Gala Mari Sportivi ProSport 2025, a transmis un mesaj războinic către cei de la FCSB, înainte de meciul direct de duminică (ora 20:30). Mai exact, fostul internațional român nu s-a ferit să admită că își dorește ca elevii lui Mihai Pintilii și Elias Charalambous să vină obosiți la meci, […]
19:50
Ministerul Economiei a ajuns o afacere de familie sub șefia lui Miruță. CV-ul ministrului a fost redactat de soțul șefei de cabinet pe care Miruță o plimba pe banii străinilor și o numește în CA-uri bănoase. Soțul Ioanei Răduca nu are nicio calitate oficială # Gândul
Radu Miruță, ministrul Economiei, cel care a preluat interimatul la șefia Ministerului Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu, prezintă, în mod ironic, anumite inadvertențe în CV-ul. Neregulile nu au legătură cu studiile absolvite, ci cu faptul că persoana care a redactat CV-ul lui Miruță nu are nicio funcție în Ministerul Economiei, fapt ce scoate la […]
19:50
Pentru ca munca de acasă să funcționeze cu adevărat, sunt necesare instrumente digitale solide. Munca la distanță a devenit, în ultimele decenii, mai mult decât o opțiune — o realitate cotidiană pentru milioane de oameni. Ritmul schimbărilor tehnologice, globalizarea și evoluția normelor sociale fac din telemuncă o soluție tot mai atractivă. În acest context, merită […]
19:40
FOTO. Secretul relației dintre Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu. ”E ceva ce FUNCȚIONEAZĂ pentru noi” # Gândul
Alexandru Ion, în vârstă de 38 de ani, a vorbit despre secretul relației cu soția sa, Evelyne Vîlcu. ”E ceva ce funcționează pentru noi”, a spus acesta. Alexandru Ion este un cunoscut actor de tetru și film. Acesta poate fi văzut de telespectatori și la show-ul ”Asia Express” 2025, unde face echipă cu Ștefan […]
19:40
Tokyo a fost detronat din topul celor mai mari orașe din lume în 2025. Care metropolă este campionul mondial acum # Gândul
Iată care este cel mai mare oraș din lume, de fapt, cu 41,9 milioane de locuitori. Tokyo este pe locul trei. Un nou raport al Națiunilor Unite a constatat că Jakarta, capitala Indoneziei, este cel mai mare oraș din lume, cu 41,9 milioane de locuitori, urmată de Dhaka din Bangladesh, cu 36,6 milioane. Jakarta, un […]
19:30
Dacă Ucraina vrea să adere la UE, trebuie să oprească corupția din rândul elitei politice, spune comisarul european pentru justiție, Michael McGrath # Gândul
Comisarul European pentru justiție, Michael McGrath, a declarat într-un interviu acordat publicației Politico că Ucraina trebuie să elimine toată corupția din rândul clasei politice dacă vrea să adere la Uniunea Europenă. Această declarație vine în contextul în care Kievul se confruntă în prezent cu un scandal de corupție în rândul administrației de la Kiev care […]
19:20
Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant din județul Dâmbovița. „Mai bine mâncați la voi acasă” # Gândul
O clientă a trăit o experiență dezgustătoare, contra sumei de 23 de lei, când a comandat o ciorbă de burtă într-un restaurant din județul Dâmbovița. Astfel, ceea ce ar fi trebuit să fie o masă obișnuită, într-o atmosferă normală, s-a transformat rapid într-o situație grețoasă și alarmantă. Mai exact, femeia a observat în bolul său […]
