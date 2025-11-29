Brăilean intoxicat mortal cu fum, după ce a adormit cu lumânarea aprinsă. Cei doi câini, arşi de vii lângă el
ObservatorNews, 29 noiembrie 2025 10:20
Noapte de coşmar în cartierul Radu Negru din Brăila. Un bărbat de 63 de ani a murit după ce apartamentul i-a fost cuprins de fum, iar pompierii l-au găsit inconştient. În casă au fost găsiţi morţi şi cei doi câini ai lui.
Acum 30 minute
10:20
Urări de Sfântul Andrei 2025. Cele mai frumoase mesaje şi felicitări de trimis pe 30 noiembrie # ObservatorNews
Urări de Sfântul Andrei 2025. Pe 30 noiembrie, credincioşii îl prăznuiesc pe Sfântul Andrei, cunoscut şi drept Ocrotitorul României. Vezi aici cele mai frumoase urări, mesaje şi felicitări de Sf. Andrei pe care să le trimiţi sărbătoriţilor.
10:20
Acum 2 ore
09:50
Maşină făcută bucăţi într-un accident violent cu o dubă, în Suceava. Şoferul a murit prins între fiare # ObservatorNews
Un bărbat şi-a pierdut viaţa, iar altul a fost rănit în urma unui impact devastator produs în Molid, judeţul Suceava, unde o autoutilitară şi un autoturism s-au ciocnit în sâmbătă dimineaţa.
09:50
Povestea lui Gogu Neagoe, caricaturistul care a intrat în Cartea Recordurilor: a făcut 246 portrete în 6 ore # ObservatorNews
Un caricaturist român a intrat în Cartea Recordurilor! Artistul a participat la un eveniment caritabil, unde a desenat peste 200 de portrete în doar șase ore. Banii primiți au fost donați unei femei bolnave. Operele sale sunt vândute cu mii de euro.
09:40
Un italian a absolvit Dreptul la 92 de ani. Cum a ajuns să-şi împlinească visul abandonat cu 70 de ani în urmă # ObservatorNews
Învăţătura nu are vârstă! Dovada este un italian de 92 de ani care a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Federico din Napoli. Giuseppe s-a înscris la facultate în anii 50, însă chiar atunci câştigase un concurs pentru un post în administraţia unei şcoli. A decis să rămână acolo până a ieşit la pensie. Zeci de ani mai târziu, bărbatul şi-a reluat studiile. La licenţă, a susţinut o teză în Drept Roman.
09:30
Soluţia propusă pentru combaterea violenţei şcolare. O materie nouă ar putea deveni obligatorie din 2026 # ObservatorNews
Începând cu anul școlar viitor, elevii ar putea avea în programă o nouă disciplină: "Educaţie emoţională şi nonviolenţă". Proiectul este deocamdată doar o propunere legislativă şi se află în dezbatere.
09:10
Două petroliere, în flăcări în largul Turciei după ce ar fi lovit o mină. Autoritățile indică un posibil atac # ObservatorNews
Alertă în Marea Neagră! Două petroliere care ar aparţine Rusiei au luat foc în apropierea Strâmtorii Bosfor, după ce se crede că ar fi lovit o mină marină. La bordul primului petrolier, care naviga fără încărcătură, se aflau 25 de persoane. Toate au fost salvate şi sunt în siguranţă. Cea de-a doua navă a fost avariată şi ea în zona nordului strâmtorii. Momentan, autorităţile turce spun că nu există pericol de poluare.
09:00
Horoscop 30 noiembrie 2025. Astrele aduc astăzi energie, revelații și oportunități pentru toate zodiile. De la decizii importante în carieră până la momente de reflecție și reorganizare, ziua vine cu mesaje clare pentru fiecare semn.
Acum 4 ore
08:30
Viktor Orban, întâlnire cu Putin la Moscova. Un nou "summit al păcii" ar putea avea loc la Budapesta # ObservatorNews
Noapte de foc la Kiev! Cel puţin o persoană a murit şi alte şapte au fost rănite după un atac masiv al ruşilor! Bombardamentele vin după ce şeful de cabinet al lui Zelenski şi-a dat demisia. Oficialii ruşi spun că Ucraina se află acum într-o criză politică fără precedent. Între timp, Administraţia Trump este pregătită să facă o nouă concesie Rusiei, ar fi gata să recunoască Crimeea şi Donbasul de drept ca fiind pământ rusesc, dacă asta îl determină pe Putin să semneze pacea. Negociatorii ucraineni sunt aşteptaţi în Statele Unite în acest weekend pentru discuţii.
08:30
Lecţia antreprenorilor români în austeritate. Steaguri cusute manual, livrate până în Israel şi Palestina # ObservatorNews
În Oradea, se fac pregătiri intense pentru 1 Decembrie. Într-un mic atelier, croitoresele lucrează de dimineaţă până seara pentru a face cele mai frumoase drapele. Steagurile ajung inclusiv la Primăria Capitalei. Măsurile de austeritate, însă, au afectat chiar şi mica afacere.
08:00
Mai multe Târguri de Crăciun din București și-au deschis porțile aseară pentru toți cei care iubesc Crăciunul. West Side Christmas din Sectorul 6 și Winter Wonderland din Sectorul 3 au primit numeroși vizitatori, în pofida vremii nefavorabile. Totodată, sâmbătă va avea loc deschiderea marelui Târg de Crăciun București, organizat de Primăria Capitalei.
07:50
Fortăreaţa care nu a fost cucerită niciodată intră într-o restaurare revoluţionară. Când încep lucrările # ObservatorNews
Proiect unic în țară, inspirat din proiectele europene moderne! Cetatea de Scaun de la Suceava, cel mai vizitat obiectiv turistic al județului, va intra într-un proces de restaurare unic în România. Concret, autoritățile vor să redea cetăţii forma de odinioară. "Restaurarea transparentă", o tehnică modernă și complet reversibilă, prin care forma originală a zidurilor va fi sugerată printr-o plasă metalică specială, montată deasupra zidurilor, fără să atingă structura veche.
07:40
Guvernul a adoptat ultima rectificare bugetară. Ministerele care primesc bani şi de unde se taie cel mai mult # ObservatorNews
Guvernul mai încearcă o dată să taie pensiile magistraților. Săptămâna viitoare premierul își va asuma răspunderea în Parlament pe o nouă lege, după ce primul proiect a picat la CCR. Iar vineri, Executivul a aprobat o rectificare bugetară marcată de tăieri consistente. În acest timp, analiștii avertizează că deficitul rămâne o bombă cu ceas.
07:30
Proaspăt ieşit din arest, hoţul-vrăjitoare din Lugoj a fugit cu o maşină furată până în Caransebeş # ObservatorNews
Hoţul deghizat în vrăjitoare, care a furat un laptop de 10.000 de lei, a comis o altă infracţiune, imediat după ce a ieşit din arest.
Acum 8 ore
03:00
Performanță dublă pentru România. Migrația ilegală scade masiv, iar o polițistă ajunge în conducerea Frontex # ObservatorNews
Acum 12 ore
22:10
Papa Leon, vizită în Turcia şi apel la unitate între creștinii de toate confesiunile # ObservatorNews
Zi plină a Papei Leon în vizita istorică pe care Suveranul o efectuează în Turcia. A fost întâmpinat cu aplauze şi multă bucurie la Catedrala Sfântului Duh din Istanbul. Apoi a mers împreună cu patriarhul ecumenic Bartolomeu în locul unde s-au pus bazele religiei creştine – în cetatea antică Niceea.
22:10
Guvernul face ordine în buget. Nazare: "Corectăm, reaşezăm şi consolidăm finanţele publice" # ObservatorNews
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat vineri că rectificarea bugetară adoptată de Guvern reprezintă o ajustare a fondurilor între ministere, iar resursele neutilizate au fost direcționate către domeniile cu necesități reale și urgente.
22:10
Abrudean, despre legea pensiilor magistraţilor: Dacă este promulgată la timp, banii din PNRR "pot fi salvaţi" # ObservatorNews
Mircea Abrudean, preşedintele Senatului, consideră că, dacă România va reuşi să aibă o lege a pensiilor magistraţilor promulgată până la finalul anului, banii din PNRR "pot fi salvaţi".
Acum 24 ore
21:40
Românii aşteaptă cu nerăbdare 1 Decembrie nu doar pentru parada militară, ci şi pentru minivacanţă. Opţiunile turiştilor sunt împărţite între mare şi munte, mai ales că sezonul de schi nu s a deschis încă. Peste tot se mai găsesc camere.
21:30
Selly, profesor pentru o zi. Studenţii de la SNSPA au primit o lecție practică de branding personal # ObservatorNews
Peste 200 de studenți de la Facultatea de Comunicare și Relații Publice a SNSPA au renunțat pentru o zi la cursurile tradiționale și au primit, în schimb, o lecție reală despre viață și branding personal. Invitat special la seminar, Selly le-a vorbit tinerilor despre cum își pot construi o imagine autentică, cum o pot menține în timp și cât curaj îți trebuie uneori ca să o iei de la zero.
21:30
Târgul de Crăciun din Drumul Taberei s-a deschis cu artificii. Ce surprize de sezon îi aşteaptă pe bucureşteni # ObservatorNews
Şi în Capitală în urmă cu scurt timp s-a deschis târgul de Crăciun din Sectorul 6. West Side Christmas Market a ajuns la a 5-a ediţie.
20:50
Oferta de pace trimisă de Trump lui Putin. UE şi Kievul acuză că se încalcă linia roşie # ObservatorNews
Administraţia Trump este pregătită să facă o nouă concesie Rusiei. Ar fi gata să recunoască Crimeea şi Donbass de drept ca fiind pământ rusesc, dacă asta îl determină pe Vladimir Putin să semneze pacea. Ucraina, în schimb, se îndreaptă spre negocierile de pace cu un dezavantaj enorm.
20:50
20:30
Supele asiatice sunt noua pasiune în România. S-a dublat cererea pentru ramenul japonez, tom yum-ul thailandez şi supele coreene instant. Curiozitatea este ingredientul care îi face pe mulţi să încerce supele aromate, cu pui, porc, peşte sau fructe de mare.
20:30
Cum au sărbătorit militarii americani de la baza Mihail Kogălniceanu Ziua Recunoştinţei # ObservatorNews
Mare sărbătoare peste ocean. Americanii au sărbătorit Ziua Recunoştinţei. Mii de oameni au urmărit grandioasa paradă din inima oraşului New York. Aşa cum cere tradiţia, cina s-a luat în familie. Vedetele de la Hollywood au intrat în bucătărie şi au gătit tradiţionalul curcan şi plăcintă cu dovleac.
20:20
Când se reia circulația tramvaiului 5, după doi ani de pauză. Mai sunt de montat adăposturile din staţii # ObservatorNews
Tramvaiul "corporatiştilor" din Bucureşti va circula din nou de marţea viitoare, după doi ani de pauză. Inginerii au făcut astăzi probele tehnice pe linia 5, fără călători. Constructorul mai are de montat adăposturile din staţii care vor fi comandate din China.
20:10
20:00
Reacţia unei turiste venite la Târgul de Crăciun din Craiova când află că o noapte de cazare e 400 de euro # ObservatorNews
Celebrul târg de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa. Oraşul a câştigat detaşat în faţa unor capitale europene care au zeci de milioane de turişti pe an - Viena, Budapesta sau Paris. 400.000 de oameni ajung săptămânal în Craiova, în perioada aceasta, un motiv pentru care găsirea unei cazări devine misiune aproape imposibilă, iar preţurile sar de 300 de euro pe noapte.
19:50
Românii care şi-au montat la bloc, pe balcon, panouri fotovoltaice. Ce economii fac la factură # ObservatorNews
Pentru a reduce facturile la curent electric, tot mai multi romani au început să monteze fotovoltaice direct pe balcoane sau pe faţada blocurilor. Specialiștii avertizează că instalarea acestor sisteme nu se poate face oricum. Improvizaţiile pot provoca incendii, iar instalaţiile fără autorizaţie le pot aduce proprietarilor alte cheltuieli şi amenzi.
19:40
Canonizarea lui Arsenie Boca a adunat zeci de mii de pelerini la Prislop. 28 noiembrie, marcat cu cruce roşie # ObservatorNews
30.000 de pelerini au luat astăzi drumul credinţei spre Mănăstirea Prislop. Au venit la slujba de canonizare a Părintelui Arsenie Boca, deşi afară nu au fost mai mult de cinci grade. Coloanele de mașini s-au întins pe șapte kilometri, iar credincioşii au stat la coadă cu orele ca să intre în mănăstire. Ziua de 28 noiembrie va fi înscrisă, de anul viitor, în calendarul ortodox cu cruce roșie, marcând oficial trecerea Părintelui Arsenie în rândul sfinților.
19:40
Fără curse de noapte pe Aeroportul Băneasa. Localnicii cu case în zonă s-au plâns de zgomot # ObservatorNews
Zborurile comerciale pe timp de noapte vor fi oprite pe Aeroportul Băneasa de la sfârşitul anului viitor, după numeroase plângeri ale localnicilor din zonă. Pista este la mai puțin de o sută de metri de case, iar oamenii reclamă că nopțile lor au devenit un calvar. Oficialii promit şi modernizări pentru al treilea cel mai vechi aeroport din lume, care va deveni un "city airport", adică va ţine cont de faptul că în jur locuiesc mii de bucureşteni.
19:30
Ciclonul Adel strică atmosfera în acest weekend. Plouă şi bate vântul în cea mai mare parte a ţării în următoarele zile, iar la munte va ninge. Meteorologii anunţă că soarele va ieşi de Ziua Naţională.
19:30
Cutremur la vârful Guvernului! Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a demisionat azi după ce a fost acuzat că şi-a falsificat CV-ul în urmă cu 10 ani, atunci când a devenit consilier în Guvernul Cioloş. Deşi premierul ar fi vrut să îşi continue activitatea, Moşteanu a discutat azi cu preşedintele Nicusor Dan iar apoi, la presiunea unor lideri USR, a decis să facă un pas în spate. Interimatul la şefia MApN va fi asigurat de ministrul Economiei, Radu Miruţă. În USR se discută deja mai multe variante pentru post.
19:30
Cu războiul la graniţă, Armata României caută oameni. De anul viitor, primii două - trei mii de civili vor intra în proiectul noii armate de voluntari, un program gândit să acopere lipsa de personal. Până atunci, ministerul Apărării continuă recrutările clasice. Astăzi, în Capitală, 600 de tineri, soldați profesionişti, au depus jurământul militar.
19:30
Guvernul taie voucherele de vacanţă: Hotelierii au oferit servicii proaste şi nu au investit nimic # ObservatorNews
Voucherele de vacanţă ar putea dispărea complet de anul viitor. Ministrul Turismului a anunţat că statul nu mai are bani pentru tichete. Oficialul îi acuză pe hotelieri că s-au bazat doar pe vouchere şi nu au mai facut investiţii. Patronii din turism se plâng că vor intra în faliment.
19:20
Economist: O fi fost constituţional să fie majorate pensiile magistraţilor la niveluri care nu pot fi duse? # ObservatorNews
Saga pensiilor încasate de magistrați a ajuns la episodul al doilea. Guvernul a adoptat azi un nou proiect, asta după ce primul a picat la Curtea Constituțională. Săptămâna viitoare premierul își va asuma răspunderea în Parlament pe legea care va limita pensiile magistraților la 70% din ultimul salariu net. Tot azi, Executivul a aprobat o rectificare bugetară marcată de tăieri consistente. În acest timp, analiștii avertizează că deficitul rămâne o bombă cu ceas.
18:40
Vanghelie, audiat după incidentul din trafic. Spune că femeia ar fi fost pusă de "cineva din SRI" să-l fileze # ObservatorNews
Marian Vanghelie a fost audiat la Poliţia Voluntari - a trebuit să dea explicaţii cu privire la incidentul de zilele trecute din traficul din Capitală. O femeie de 33 de ani îl acuză că a urmărit-o cu maşina şi a ameninţat-o cu moartea, dar fostul edil al sectorului 5 are propria lui versiune: tânăra l-ar fi filat la ordinul cuiva din SRI.
18:10
Ploaie și vânt puternic în weekend. Ciclonul Adel schimbă planurile. Cum va fi vremea de 1 Decembrie # ObservatorNews
Doar câteva ore ne mai despart de mini-vacanţa de 1 Decembrie, însă planurile de sărbătoare sunt puse la încercare. Ciclonul Adel, furtuna botezată de meteorologii greci, a ajuns deja în România. Urmează un weekend prelungit cu ploi, vânt puternic şi atmosferă de toamnă târzie.
18:10
Şeful cancelariei lui Zelenski a demisionat după percheziţiile în cel mai mare dosar de corupţie din Ucraina # ObservatorNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că șeful său de cabinet, Andriy Yermak, a demisionat în urma unui raid anticorupție desfășurat la locuința acestuia. Investigația vizează un amplu dosar de corupție legat de compania de stat Energoatom, considerat cel mai mare caz deschis în timpul actualei președinții, scrie BBC.
18:00
Sondaj Flashdata: Ciprian Ciucu conduce în cursa pentru Primăria Bucureşti. Ce scoruri au candidaţii # ObservatorNews
Potrivit unui sondaj Flashdata publicat vineri, Ciprian Ciucu, candidatul PNL, conduce în preferințele alegătorilor pentru Primăria Capitalei, cu 23,5% din intențiile de vot. El este urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 21,5%, Anca Alexandrescu (Alianța Dreptate pentru București) cu 19% și Cătălin Drulă (USR), care are 17,5%, informează Agerpres.
17:50
17:50
"Profa de mate" de azi nu mai are nimic de-a face cu profa de mate de altă dată, uneori predă online, îşi asortează hainele cu lecţia şi face milioane de elevi să urmărească o demonstraţie.
17:40
Presa internaţională, despre Moşteanu:o eroare în CV-ul său îl determină pe ministrul apărării să demisioneze # ObservatorNews
Demisia ministrului român al Apărării, Ionuţ Moşteanu, a fost preluată rapid de agenţiile internaţionale de presă, care subliniază contextul extrem de sensibil în care se produce acest gest, informează News.ro. România are cea mai lungă graniţă cu Ucraina dintre statele NATO şi a fost martora unor incidente repetate, de la drone ruseşti care au încălcat spaţiul aerian, până la mine descoperite în apele teritoriale.
17:40
Românii din întreaga ţară şi cei din diaspora sărbătoresc, pe 1 Decembrie 2025, Ziua Naţională a României, respectiv 107 ani de la marea unire din 1918.
17:40
SURSE: Cine l-ar putea înlocui pe Ionuţ Moşteanu în funcţia de ministru al Apărării # ObservatorNews
După demisia lui Ionuţ Moşteanu, USR ia în calcul mai multe nume pentru funcţia de ministru al Apărării. Vineri, Moşteanu a demisionat în urma scandalului legat de informaţiile contradictorii din CV, după ce presa a descoperit că fostul ministru a indicat greşit universitatea absolvită.
17:30
Momentul în care un adolescent pe trotinetă este lovit de o maşină şi aruncat în aer # ObservatorNews
Trotinetele care circulă cu viteză pe şosele şi trotuare sunt un pericol imens pentru pietoni, dar şi pentru cei care care le conduc. Un accident grav în care a fost implicat un adolescent de 16 ani pe trotinetă a avut loc în Mangalia.
17:10
Ursuleţi "spânzuraţi" de pereţii unei clădiri la târgul de Crăciun din Constanţa. "Se pregătesc de Halloween" # ObservatorNews
Pe modelul Craiova sau Strasbourg, la târgul de Crăciun de la Constanţa au apărut zeci de ursuleţi de pluş. Sună bine, dar rezultatul este altul decât cel aşteptat. Jucăriile par spânzurate pe pereţii unei clădiri scorojite şi murdare. Doar Focşaniul ce le mai face concurenţă: acolo, ursuleţii par traşi în ţeapă.
17:00
Scene șocante la Cluj: și-a agresat partenera, a ameninţat-o cu moartea și i-a spus că e "un om de nimic" # ObservatorNews
Un bărbat a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Judecătoriei Cluj-Napoca, după ce şi-ar fi agresat partenera, lovind-o cu pumnii şi picioarele în faţă şi în alte zone ale corpului. Acesta este acuzat şi că i-ar fi pus un cuţit la gât şi a ameninţat-o cu moartea, spunând că este "un om de nimic care nu merită să trăiască", informează News.ro.
16:50
Probele la tramvaiul 5, blocate de un șofer plecat după mici. "Tramvaiul corporatiștilor" revine în decembrie # ObservatorNews
Probele pentru reluarea circulației pe linia 5 au fost întrerupte vineri de un șofer, care și-a lăsat mașina parcată direct pe șine, în apropierea Aeroportului Băneasa. Bărbatul a blocat lucrările "doar câteva minute", pentru a merge să cumpere mici, informează Mediafax.
16:40
The Telegraph: Trump vrea să ofere Rusiei controlul asupra teritoriilor ocupate ale Ucrainei # ObservatorNews
Președintele american Donald Trump intenționează să recunoască regiunile ocupate ale Ucrainei ca parte a Rusiei, potrivit unei dezvăluiri exclusive a publicației The Telegraph. Deși planul contravine convenției diplomatice a SUA, acesta ar putea fi totuși implementat, în pofida îngrijorărilor exprimate de aliații europeni ai Kievului.
