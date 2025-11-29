Iulian Chiriță a CÂȘTIGAT argint și bronz la Mondialele de juniori de tenis de masă
Gândul, 29 noiembrie 2025 10:20
Iulian Chiriță a câștigat două medalii la Campionatele Mondiale de tenis de masă pentru juniori de la Cluj-Napoca: argint și bronz. Chiriță a cucerit argint la dublu mixt Under-19, alături de galeza Anna Hursey. Ei au jucat finala cu Hechen Li/Yuxuan Qin, din China, scor 1-3 (11-6, 9-11, 5-11, 9-11). Românul a luat bronzul la […]
• • •
Acum 5 minute
10:50
Acum 15 minute
10:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist român, a comentat o declarație de-a Oanei Țoiu, care vorbește despre pedepse pentru eludarea sancțiunilor internaționale și despre „portițele geografice” ce ar permite criminalității ruse să acționeze la graniță. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Nu i-a spus nimeni […]
10:40
Acum 30 minute
10:30
Atac rusesc cu drone şi rachete asupra Kievului: Trei morți și cel puțin 29 de răniți, inclusiv un copil # Gândul
Un atac rusesc asupra capitalei ucrainene Kiev a ucis cel puțin două persoane, potrivit administrației militare a orașului. Cel puțin 15 alte persoane, inclusiv un copil, au fost, de asemenea, rănite, anunță primarului Vitali Klitschko. Dronele au lovit aproximativ șase locații din centrul orașului și din suburbii, la primele ore ale dimineții, provocând incendii, distrugând […]
10:30
Trump amenință că va anula toate ordinele executive ale lui Biden, semnate cu dispozitivul „autopen”. Ce documente ar fi vizate # Gândul
Președintele Donald Trump a anunțat, vineri, că anulează toate documentele despre care se presupune că ar fi fost senate de predecesorul său Joe Biden, utilizând dispozitivul autopen de semnătură automată. Într-o postare pe Truth Social, Trump a susținut că 92% din documentele semnate în timpul președinției lui Biden au fost realizate cu ajutorul dispozitivului. Dispozitivul […]
10:30
Aceste alimente care sunt pe masa românilor în fiecare zi devin toxice în doze prea mari. Sărbătorile pot fi uneori periculoase # Gândul
Unele alimente este mai bine să nu le consumi în cantități mari în fiecare zi. Este valabil și de sărbători, când consumul de alimente este mai mare. Aceste ingrediente pot fi dăunătoare sănătății sau, în cel mai extrem caz, pot provoca reacții extreme. Unele alimente conțin toxine – acest lucru nu este tragic la început, […]
Acum o oră
10:20
The New York Times: Trump și Maduro al Venezuelei au discutat despre o posibilă întâlnire în SUA # Gândul
Președintele american Donald Trump și președintele venezuelean Nicolás Maduro au vorbit telefonic săptămâna trecută, relatează The New York Times (NYT), citând surse. Potrivit ziarului, aceștia au discutat despre o posibilă întâlnire în Statele Unite. Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a participat și el la conversație. Potrivit unor surse care au declarat pentru NYT, apelul telefonic a […]
10:20
10:20
Astăzi, Gândul.ro vă aduce în atenție un nou test IQ. De data aceasta, tot ceea ce trebuie să faceți este să găsiți aligatorul ascuns în iluzia optică de mai sus. Care să fie, oare, locul în care se află această reptilă? Varianta corectă se află mai jos, în articol. Testele IQ au câștigat popularitate printre […]
10:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Daniel Băluță, politician și primar al Sectorului 4 din București, a explicat de ce Capitala are nevoie urgentă de o structură specială care să reducă birocrația și să simplifice accesul la autorizații și investiții. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Daniel Băluță: „Debirocratizarea înseamnă celeritate pentru anumite […]
10:10
10:10
Un politician din districtul Ompundja din Namibia, care candidează la alegerile regionale de luna aceasta, a devenit o adevărată celebritate în mediul online. Bărbatul în vârstă de 59 de ani poartă un nume extrem de bizar, și anume – Adolf Hitler, relatează The Sun. Adolf Hitler Uunona este numele complet al celui care conduce districtul […]
10:10
Polonia nu bate pasul pe loc și a încheiat un contract de 500 milioane dolari cu SUA. Rachetele AIM-120D-3 AMRAAM vor înarma avioanele de vânătoare F-35A, dar polonezii plusează și vor să cumpere elicoptere de atac AH-64 Apache. „Cei mai apropiați parteneri militari ai Washingtonului în Europa, alături de Finlanda și Germania” # Gândul
Polonia a încheiat un contract de 500 milioane dolari cu SUA, iar temutele rachete AIM-120D-3 AMRAAM vor înarma avioanele de vânătoare F-35A. Polonezii plusează și vor să cumpere elicoptere de atac AH-64 Apache, dar și tancuri. În acest timp, în România, Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului legat […]
10:10
Care este categoria de pensionari români care primesc a 13-a pensie, în luna decembrie 2025. Cine se încadrează pentru acest bonus ce majorează veniturile pensionarilor, potrivit Cancan. Pentru acești pensionari români, finalul anului 2025 va aduce o veste importantă: autoritățile au confirmat acordarea celei de-a 13-a pensii, mai exact un bonus anual care majorează considerabil veniturile […]
10:00
Duminică, 30 noiembrie, românii îl prăznuiesc pe Sfântul Andrei, considerat primul ucenic al lui Iisus și creștinător al Dobrogei. Este o sărbătoare în care creștinismul și magia populară se întâlnesc, iar legătura dintre Sfântul Andrei și lup devine esențială pentru înțelegerea acestor practici, scrie Ziarul de Iași. Astfel, potrivit etnologului ieșean Adina Hulubaș, Ziua Sfântului […]
Acum 2 ore
09:40
Dan Dungaciu: „Europenii nu au reacționat în urma scandalului de corupție din UCRAINA. Continuă sprijinul” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat situația tensionată din jurul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, după ce șeful biroului prezidențial, Andriy Yermak, ar fi devenit ținta unei investigații anticorupție. Dungaciu analizează motivele din spatele numirilor făcute de Zelenski și presiunea uriașă exercitată asupra instituțiilor anticorupție din […]
09:40
Surpriza de pe piața auto second-hand. Motivul pentru care mașinile „bătrâne” devin preferatele dealerilor # Gândul
Dealerii second-hand preferă vehiculele care au parcurs mai mult de 150.000 km. Strategia acestora se bazează pe verificări amănunțite ale istoricului și pe reducerea riscurilor, demonstrând că vechimea mașinii nu spune totul, indică o cercetare efectuată de carVertical, potrivit Ziarul de Iași. Potrivit studiului realizat în 2025 de carVertical, între iunie și august, un procent […]
09:20
24 de persoane care participau la canonizarea lui Arsenie Boca au necesitat asistenţă medicală. Un adult şi un copil, transportaţi la spital # Gândul
Echipajele medicale care au fost prezente la Mănăstirea Prislop, acolo unde au avut loc ceremoniile de canonizare a lui Arsenie Boca, au acordat vineri asistenţă unui număr de 24 de pelerini. Doi dintre aceştia, un adult şi un copil de 13 ani, au necesitat transport la spital, transmite ISU Hunedoara. Astfel, în total, vineri, 24 […]
09:10
Valentin Stan: Este normal să fie alegeri în UCRAINA în 100 de zile. Mandatul lui Zelenski a expirat de mult timp # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a punctat câteva detalii despre situația din Ucraina, despre alegerile care ar trebui organizate și despre prevederile vechilor acorduri de la Minsk. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Mandatul lui Zelenski a expirat Pe […]
09:10
Sâmbătă vă delectăm cu un nou banc spumos. Acesta este despre rugăciunea pe care o fac bărbații înainte de prima întâlnire cu o femeie. Iată bancul! Cum se roagă un bărbat la prima întâlnire? –Dă, doamnne, să arate ca-n pozele de pe Facebook! Alte bancuri haioase Pe la ora 3:00, era o ploaie torențială și […]
Acum 4 ore
08:50
Pace în Ucraina. Delegația ucraineană ajunge în Florida pentru negocieri cu ginerele lui Trump. Witkoff se întâlnește cu Putin săptămâna viitoare # Gândul
O delegație ucraineană urmează să ajungă în SUA pentru discuții suplimentare privind un plan de pace promovat de președintele Donald Trump, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, citate de Bloomberg. Grupul — care îi include pe Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, și pe prim-viceministrul de Externe, Sergiy Kyslytsya — urmează să […]
08:50
Cel mai sigur și liniștit oraș din România în 2025. E una dintre cele mai puțin periculoase localități din toată Europa # Gândul
Iată care este cel mai sigur și mai liniștit oraș din România în 2025. Este una dintre cele mai puțin periculoase localități din toată Europa. Orașul acesta ocupă locul 23 la nivel mondial, într-un top internațional bazat pe indicatori de criminalitate și siguranță percepută, conform platformei Numbeo, una dintre cele mai mari baze de date […]
08:30
Republica Moldova și-a închis spațiul aerian în nord. 2 drone ruse au încălcat suveranitatea țării # Gândul
Republica Moldova și-a închis spațiul aerian în nord, după ce două drone ruse au încălcat suveranitatea țării. Astfel, Poliția de Frontieră anunță că a fost informată de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării despre survolarea spațiului aerian național de către două drone, în regiunea de nord a Republicii Moldova, în seara zilei de 28 noiembrie. […]
08:30
Gig Nețoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 26 noiembrie 2025, a vorbit despre o situație dificilă a României, afirmând clar că România este în insolvență, repetând această idee de mai multe ori pentru a sublinia gravitatea situației. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Gigi Nețoiu a menționat o serie de probleme sociale și […]
08:10
Gigi Nețoiu: „ACȚIONARII Bucureștiului sunt cei care plătesc taxele și impozitele. Trebuie făcut un audit” # Gândul
Gigi Nețoiu, în intervenția sa din emisiunea Marius Tucă Show din 26 noiembrie 2025, explică motivele pentru care zeci de șantiere începute în București nu sunt continuate și blochează traficul. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Gigi Nețoiu afirmă că multe dintre aceste lucrări au depășit termenul de finalizare de 2-3 ani, iar problema […]
08:10
Valentin Stan: Europenii vor să sporească starea de iritare a rușilor prin introducerea NATO în tratatul de pace # Gândul
Valentin Stan în emisiunea Marius Tucă din data de 24.11.2025 a discutat despre acordul între Ucraina și NATO, evidențiind că aderarea Ucrainei la NATO depinde de consensul membrilor NATO, care în prezent nu există. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a explicat că, deși Rusia solicită ca Ucraina să nu se alăture […]
08:10
TOP 20 – Cele mai bogate cântărețe din România. Ce averi au Andra Maruță, Delia și cine este pe primul loc, de fapt # Gândul
Top 20 cele mai bogate cântărețe din România. Iată ce averi au Andra Maruță, Delia și cine este pe primul loc, de fapt. Topul acesta include 20 de artiste celebre de la noi din țară și o estimare a averilor lor, în baza contractelor de publicitate, a activității de business secundare și a estimărilor din […]
08:00
Marcel Răducanu se poate lăuda cu AMINTIRI de neuitat de Crăciun: „Aveam o pernă pe care o foloseam pe post de acordeon” # Gândul
Pentru Marcel Răducanu, fosta mare glorie a fotbalului românesc dar și a echipei Borussia Dortmund, amintirile sărbătorilor de iarnă petrecute în România, nu le va putea uita vreodată. Chiar dacă România era în anii comunismului o țară în care lipsurile de zi cu zi „atingeau” fiecare familie de român, iar Crăciunul nu era recunoscut oficial […]
07:50
Gândul publică în exclusivitate studiile și activitățile de cercetare ale președintelui Nicușor Dan, de la Institutul de Matematică al Academiei: 23 de ani a studiat algebră abstractă și geometrie. Nicușor Dan a fost interesat de „curbe spațiale, varietăți proiective, suprafețe algebrice, fibrante vectoriale, varietăți abeliene și algebre gradate” # Gândul
Actualul președinte al României, Nicușor Dan, a fost pasionat mai bine de 2 decenii din viață de munca de cercetare în științele exacte. Matematica a fost pe pasiunea sa, dar nu orice matematică. Cu doctorat în domeniu, cu studii la Paris și olimpic în domeniu, „matematicianul” Nicușor Dan s-a specializat în geometrica algebrică. Este vorba […]
07:40
Daniel Băluță, în emisiunea Marius Tucă Show din 25 noiembrie 2025, a discutat despre plata parcărilor în București. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Daniel Băluță a vorbit despre plata parcărilor in București, explicând că există două categorii principale de parcări: parcările de reședință și parcările publice. Pentru parcările publice se pot obține abonamente […]
07:40
Dacă e sâmbătă, atunci vă delectăm cu un nou banc. De data aceasta, bancul este intitulat sugestiv: „Bețivul, ploaia torențială și bunul samaritean”. Iată despre ce este vorba! Pe la ora 3:00, era o ploaie torențială și un bețiv începe să strige: Cineva să mă împingă! Femeia ascultă și-și trezește soțul: Bărbate, du-te și ajută-l […]
07:30
Sezonul Săgetătorului aduce energie expansivă, îndrăzneață și plină de surprize pentru anumite zodii, care se pregătesc să treacă la nivelul următor. De la colaborări neașteptate și comunicare profundă până la alianțe valoroase despre încredere, cu asta a venit Sezonul Săgetătorului pentru patru zodii. Care sunt acestea. Fecioară Perioada Săgetătorului le zdruncină nativilor rutina bine pusă […]
07:20
29 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Se fondează FC Barcelona. Ramona Bădescu împlinește 57 de ani. Este ucis Ioan Luchian Mihalea # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 29 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. La 29 noiembrie 1899, un grup de tineri fotbaliști elvețieni, britanici și catalani, conduși de entuziastul elvețian Joan Gamper, a fondat Football Club Barcelona. Inițiativa lor avea să pună bazele uneia dintre […]
07:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Daniel Băluță, politician și primar al Sectorului 4 din București, a vorbit despre motorul economic al Capitalei și despre modul în care infrastructura, investițiile și parteneriatele public-private pot transforma Bucureștiul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Daniel Băluță: „Niciun oraș nu poate să funcționeze fără motorul lui […]
07:10
Gândul a aflat de ce nu a finalizat DNA, de mai bine de patru ani, dosarul achiziției de vaccinuri în care Vlad Voiculescu este urmărit penal # Gândul
Vlad Voiculescu, consilierul onorific al președintelui României, Nicușor Dan este, în continuare, urmărit penal în dosarul privitor la achiziția de vaccinuri din perioada pandemiei, când a deținut funcția de ministru al Sănătății ( 23 decembrie 2020 – 14 aprilie 2021), și nu numai el, ci și alt fost ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă, care a […]
07:10
Cercetătorii elvețieni dezvăluie într-un nou studiu care sunt cele mai riscante 100 de decizii pe care oamenii le iau în lumea modernă # Gândul
Dacă este să dai crezare rezultatelor unui nou studiu, probabil că te gândești fie „Îmi dau demisia de la locul de muncă”, fie „Am acceptat un job nou”. Indiferent de definiția oamenilor pentru „risc”, echipa de la Universitatea din Zurich a găsit probabil răspunsul în noul studiu. „Scopul nostru fundamental a fost să încercăm să […]
07:10
Giorgia Meloni bate toate recordurile și cucerește lumea în doar 3 ani de mandat. Acuzată că provoacă haos, a adus de fapt cea mai solidă stabilitate. The Economist: Este premierul italian cu cel mai lung mandat din ultimii 15 ani # Gândul
De mai bine de trei ani, o femeie ce poate părea fragilă la prima vedere, cu păr blond și ochi ireal de albaștrii și mari, și-a făcut loc la masa celor mai mari și inflenți lideri ai lumii. E vorba de Giorgia Meloni, politicianul care a făcut istorie pe 22 octombrie 2022, când a devenit […]
Acum 6 ore
06:40
Faceți loc, faceți loc, Rapid e pe PRIMUL loc! Ce a declarat Costel Gâlcă după victoria cu Csikszereda # Gândul
Echipa de fotbal Rapid a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Csikszereda, în etapa a 18-a din Superligă. Grameni (10), Dobre (27), Petrila (82) și Manea (86) au marecat pentru giuleșteni, în timp ce oaspeții au marcat doar prin penalty-ul lui Eppel (38). Faceți loc, faceți loc, Rapid e pe primul loc! […]
06:10
29 noiembrie. Românii se pregătesc de „hora parlamentarelor”, CCR amână validarea rezultatelor din primul tur de scrutin, iar Ciolacu anunță că se retrage din cursa pentru Cotroceni dacă alegerile prezidențiale sunt reluate. Renumărarea a voturilor încinge spiritele. Simion (AUR): „O să păzim toate voturile lui Georgescu”. Lasconi (USR): „Un atentat la siguranța națională” # Gândul
Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, pe 28 noiembrie 2024, renumărarea voturilor înregistrate în data de 24 noiembrie, atunci când românii au mers la secțiile de votare pentru a-și alege președintele. Primul tur al alegerilor prezidențiale a oferit o surpriză de proporții – Călin Georgescu, candidat independent, a obținut prima poziție, fiind urmat de […]
06:10
De ce ar trebui să trecem pe alimente fermentate în lunile de iarnă. Cum a ajuns varza murată din România „strategie de reziliență” în Estonia # Gândul
Acum că s-au schimbat ceasurile și mai este puțin și cad primii fulgi de zăpadă, este important să avem grijă de sănătatea noastră pe măsură ce am intrat în iarnă. Scriitoarea canadiană Joanna Tymkiw explică pentru Estonian Public Broadcasting importanța consumului de alimente bogate în fibre și alimente fermentate în această perioadă lungă și destul […]
06:10
Dan Dungaciu: „UCRIANA reprezintă un punct de cotitură foarte periculos pentru administrația Trump” # Gândul
Dan Dungaciu, în emisiunea Marius Tucă Show din 26 noiembrie 2025, a vorbit despre planul de pace al lui Trump și contextul geopolitic actual, subliniind existența unui conflict de putere la Casa Albă între tabere care vor continuarea sau încheierea războiului din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a menționat că […]
05:50
Șeful Autorității pentru refacerea clădirilor din București are previziuni sumbre în cazul unui cutremur major, ca în 1977: „Cade orașul pe noi” # Gândul
Răzvan Munteanu, director executiv al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), a declarat, în emisiunea „Cu Gândul la București”, că în cazul unui cutremur în București, precum cel din 1977, „cade orașul pe noi”. Potrivit lui Munteanu, care citează o estimare a Băncii Mondiale, peste 20 de mii de clădiri din Capitală […]
05:10
Defrișarea industriei României (Ep. 2). Cum a murit industria din sud-estul României. Doctorul inginer Petru Ianc trece pe listă principalele unități industriale închise și explică de ce s-a rupt tot lanțul # Gândul
Doctor inginer Petru Ianc, membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România, descrie, în exclusivitate pentru Gândul, cum a dispărut, bucată cu bucată industria din sud-estul țării. Acesta enumeră fabricile închise și explică, pe etape, ce a dus la această prăbușire. Buzău: metalurgie, electronică, textile, zahăr, carne „S-a închis Metalurgica Buzău, care era […]
Acum 12 ore
00:40
Explozii masive în Marea Neagră, la bordul petrolierelor rusești Kairos și Virat. Petrolierele ar fi fost lovite de aeronave ucrainene # Gândul
Explozii au avut loc la bordul petrolierelor rusești Kairos și Virat în Marea Neagră, în apropiere de strâmtoarea Bosfor din Turcia.Petrolierele ar fi fost lovite de aeronave ucrainene fără pilot ucrainene încărcate cu explozibil, precizează surse rusești, transmite Reuters. Petrolierele lovite se află pe listele de sancțiuni ale UE, SUA și Regatului Unit pentru transportul […]
00:30
Trump recidivează și jignește o altă jurnalistă. De data asta de la CBS: „Ești proastă?” Ce l-a scos din sărite pe președintele american # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a jignit-o pe corespondentul CBS News pentru Casa Albă, Nancy Cordes, după ce liderul de la Casa Albă a întrebat-o „Ești proastă?”, în timpul unei conferințe de presă, desfășurată joi, la Mar-a-Lago, de Ziua Recunoștinței. Donald Trump a reacționat foarte iritat, atunci când reportera Nancy Cordes, l-a întrebat despre autorul atacului […]
00:00
Fenomentul care ar putea forța Europa să intre într-o nouă Eră Glaciară. Continentul nostru riscă să treacă printr-o transformare aproape APOCALIPTICĂ # Gândul
Experții avertizează asupra unui fenomen care ar putea forța Europa să intre într-o nouă Eră Glaciară, în doar câteva decenii, iar continentul nostru ar putea trece printr-o transformarea aproape apocaliptică. Dincolo de scăderea temperaturilor, acest fenomen ar duce și la o creștere drastică a nivelului mării. Efectele periculoase au fost detaliate într-un nou studiu, publicat în […]
00:00
Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto: „Putin a confirmat că un eventual summit pentru pace va avea loc la Budapesta” # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a anunțat că Rusia vede Budapesta drept un potențial loc de desfășurare a summit-ului de pace, după discuțiile purtate la Moscova cu conducerea rusă. Declarațiile oficialului ungar au fost făcute într-o transmisiune pe Facebook, citată de European Pravda, după întâlnirile în care premierul Viktor Orbán și președintele rus […]
28 noiembrie 2025
23:20
Alexandru Nazare dă explicații pentru rectificarea bugetară: „Am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde nevoile sunt urgente” # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, transmis într-o postare pe Facebook, referitor la aprobarea rectificării bugetare în ședința de Guvern, că măsura reprezintă „o redistribuire corectivă a fondurilor între ministere”. Acesta a mai menționat că scopul este acoperirea cheltuielilor urgente și consolidarea fiscală. Ministrul Nazare a mai subliniat că ținta de deficit bugetar de 8,4% rămâne neschimbată […]
23:10
Mii de candidați se bat pe „cel mai bun LOC DE MUNCĂ din lume”. Angajatorii nu se așteptau la acest fenomen, când au început să caute angajatul ideal # Gândul
Proprietarii unei fabrici de bere din Irlanda de Nord au anunțat că fac angajări, dar nu se așteptau să vină 2.500 de candidați pentru ceea ce s-a dovedit a fi considerat „cel mai bun loc de muncă din lume”: degustător. Oferta? Bere gratuită, cartofi prăjiți și un taxi până acasă! Normal că a atras interesul […]
