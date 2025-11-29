VIDEO | De la profesor suplinitor la director de marketing al unui gigant din agribusiness-ul românesc/ Maria Cârjă: „Am ales agricultura încă din copilărie”
G4Media, 29 noiembrie 2025 10:20
Maria Cârjă este un nume cunoscut aproape tuturor marilor fermieri din România. Despre cum a ajuns o tânără născută la poalele Munților Stânișoarei în fruntea uneia dintre cele mai mari companii din țara noastră, ne-a povestit cu sinceritate și fără patimă. Acum, după 20 de ani în staff-ul unei multinaționale, ea a oferit și câteva sfaturi pentru toți tinerii […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
10:50
Papa Leon al XIV-lea a intrat în Moscheea Albastră din Istanbul, s-a descălţat, dar nu s-a rugat # G4Media
Papa Leon al XIV-lea a intrat sâmbătă într-o moschee, pentru prima dată în timpul pontificatului său, vizitând Moscheea Sultan Ahmed, cunoscută şi sub numele de Moscheea Albastră din Istanbul. Cu toate acestea, spre deosebire de predecesorii săi, nu s-a oprit să se roage în a treia zi a vizitei sale în Turcia, informează EFE şi […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
10:30
Producătorul indian TVS Motor, actualul proprietar al mărcii britanice Norton, a dezvăluit o cască inteligentă dotată cu heads-up display (HUD) și un pachet amplu de tehnologii integrate. Proiectul, realizat în colaborare cu compania elvețiană Aegis Rider și folosind platforme Qualcomm, marchează unul dintre cele mai ambițioase demersuri din zona echipamentelor moto moderne. © G4Media.ro.
10:30
Producătorul chinez de panouri fotovoltaice Longi a anunțat că a realizat cea mai eficientă celulă solară din lume. Performanța a fost confirmată independent de Institutul german pentru Cercetare în Energie Solară Hamelin (ISFH), cel are a confirmat o eficiență record de 27,81%, potrivit TechXplore. © G4Media.ro.
10:30
Topul țărilor din regiune la venituri pe cap de locuitor ajustate la inflație în ultimii 20 de ani: România conduce detașat / A înregistrat o îmbunătățire de 130%, Ungaria de 61% / Grafice realizate de o publicație maghiară # G4Media
Deși Ungaria a înregistrat performanțe mai bune decât Republica Cehă, Slovenia și Croația din regiune în ceea ce privește venitul pe cap de locuitor ajustat la inflație, adică în termeni reali. România conduce detașat, dar și polonezii și slovacii se află înaintea ungurilor, relatează publicația maghiară hvg.hu. Toate țările din regiune s-au străduit să ajungă […] © G4Media.ro.
Acum o oră
10:20
VIDEO | De la profesor suplinitor la director de marketing al unui gigant din agribusiness-ul românesc/ Maria Cârjă: „Am ales agricultura încă din copilărie” # G4Media
Maria Cârjă este un nume cunoscut aproape tuturor marilor fermieri din România. Despre cum a ajuns o tânără născută la poalele Munților Stânișoarei în fruntea uneia dintre cele mai mari companii din țara noastră, ne-a povestit cu sinceritate și fără patimă. Acum, după 20 de ani în staff-ul unei multinaționale, ea a oferit și câteva sfaturi pentru toți tinerii […] © G4Media.ro.
10:20
Adrian Sutil, fost pilot de Formula 1, a fost arestat, transmite f1chronicle.com. Germanul în vârstă de 42 de ani a fost reținut sub acuzația de fraudă și delapidare. Între 2007 și 2014, Sutil a concurat în Formula 1 pentru echipele Spyker, Force India și Sauber. Nu a urcat vreodată pe podium, el deținând de altfel […] © G4Media.ro.
10:00
SUA îngheaţă toate deciziile privind azilul după împuşcarea a doi membri ai Gărzii Naţionale # G4Media
Serviciul de Cetăţenie şi Imigrare al SUA (USCIS) a anunţat vineri că va opri toate deciziile privind azilul, la două zile după împuşcarea a doi membri ai Gărzii Naţionale la Washington, dintre care unul a murit, informează dpa, citată de Agerpres. „USCIS a oprit toate deciziile privind azilul până când ne putem asigura că fiecare […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:40
Evoluția lui Lewis Hamilton a fost una dezamăgitoare în calificările cursei Sprint din Qatar, pilotul celor de la Ferrari bifând doar al 18-lea timp. Mai slabi ca timp au fost doar piloții Alpine (Pierre Gasly și Franco Colapinto). Dezamăgirea fanilor Ferrari a fost din nou una mare și în calificările cursei Sprint de Formula 1 […] © G4Media.ro.
09:30
Viktor Orban vede Ucraina postbelică drept un „stat tampon” / Premierul Ungariei a făcut o vizită controversată la Moscova unde s-a întâlnit cu Putin # G4Media
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a schiţat o viziune controversată asupra viitorului Ucrainei, sugerând că ţara ar trebui să existe după război în primul rând ca un stat tampon între Rusia şi NATO, informează sâmbătă dpa, citată de Agepres. Într-un interviu acordat ediţiei de duminică a ziarului Die Welt, publicat vineri, Orban a calificat drept inevitabile […] © G4Media.ro.
09:20
Google renunță la plângerea antitrust împotriva Microsoft privind practicile de cloud computing, în contextul anchetei UE # G4Media
Google, deținută de Alphabet, a renunțat vineri la plângerea antitrust împotriva rivalului Microsoft privind practicile de cloud computing, la o săptămână după ce autoritățile de reglementare din UE au lansat o anchetă pentru a stabili dacă Microsoft ar trebui să fie supusă unor reguli menite să îi limiteze puterea în acest sector, relatează Reuters. © G4Media.ro.
09:20
Agenția Spațială Europeană trimite un astronaut pe Lună: Ce candidați are Italia pentru misiunile Artemis # G4Media
În urma Conferinței Ministeriale a Agenției Spațiale Europene (ESA) de la Brema, s-a confirmat oficial că trei astronauți europeni vor face parte din misiunile inițiale de aselenizare ale programului Artemis, iar un cetățean italian se numără printre principalii candidați. © G4Media.ro.
09:20
Weekend de foc în F1: Programul complet din Qatar după surpriza lui Piastri din calificările cursei Sprint # G4Media
După ce Oscar Piastri a bifat pole position-ul în cursa Sprint din Qatar, weekendul se anunță unul cel puțin interesant în Formula 1. Calificările pentru Marele Premiu de la Lusail vor avea loc sâmbătă, de la ora 20:00. Ce urmează în Marele Premiu din Qatar Sâmbătă, 29 noiembrie Cursa Sprint / de la ora 16:00 […] © G4Media.ro.
09:20
Atac rusesc cu drone şi rachete asupra Kievului. O persoană a fost ucisă, iar cel puţin alte şapte au fost rănite, între care un copil # G4Media
Un atac cu drone şi rachete ruseşti asupra capitalei ucrainene, Kiev, a ucis cel puţin o persoană şi a rănit alte şapte, au declarat oficialii oraşului, relatază BBC, citată de News.ro Sâmbătă dimineaţă, clădiri rezidenţiale din mai multe cartiere ale capitalei ucrainene au fost lovite, iar explozii puternice au putut fi auzite în tot oraşul. […] © G4Media.ro.
09:10
Tensiune maximă într-un mic oraș din Germania. Partidul de extremă dreapta AfD îşi va reînfiinţa aripa de tineret la un congres ameninţat de proteste și măsuri de securitate sporite # G4Media
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) îşi va reînfiinţa aripa de tineret în cadrul unui congres care are loc sâmbătă şi duminică, după dizolvarea „Tinerei Alternative” (JA) în luna martie, într-o atmosferă marcată de proteste anunţate şi măsuri de securitate sporite, informează EFE, citată de Agerpres. Evenimentul de la Giessen, în estul Germaniei, […] © G4Media.ro.
09:10
Oscar Piastri a reușit surpriza în calificările cursei Sprint din Qatar, pilotul McLaren bifând cel mai bun timp: va pleca din pole position. După săptămâni întregi în care a avut o evoluție modestă, pilotul australian dă semne de revenire: „mă bucur că m-am întors”, spune acesta. În vara acestui an, Piastri se afla la comanda […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
08:50
Baidu se impune ca jucător-cheie pe piaţa chipurilor AI din China, pe fondul interdicţiilor impuse Nvidia # G4Media
Baidu, gigantul tehnologic cunoscut pentru motorul său de căutare, se transformă rapid într-un competitor major pe piaţa internă de semiconductori pentru inteligenţă artificială, în contextul în care restricţiile SUA împotriva Nvidia lasă un gol uriaş în China, transmite CNBC, preluată de News.ro Compania îşi dezvoltă accelerat divizia Kunlunxin, producător de cipuri AI pe care îl […] © G4Media.ro.
08:50
EXCLUSIV | Durerea are o poveste: Cățelușa Katya, inspirație pentru o expoziție organizată de Asociația Sache / “Acest caz ne-a ajutat să găsim lacune în legislație” (VIDEO) # G4Media
Biblioteca metropolitană “Mihail Sadoveanu” din București a fost gazda expoziției “Durerea are o poveste”, care a expus cazul a 14 animale salvate de Asociațiea “Sache Vet”. Numărul nu a fost ales întâmplător, ci este numărul de lovituri pe care cățelușa Katya l-a primit de la stăpânul său. © G4Media.ro.
08:40
Două drone au survolat ilegal, din nou, nordul Republicii Moldova / Ce măsuri au luat autorităţile # G4Media
Două drone au survolat ilegal, din nou, nordul Republicii Moldova, vineri seară. În urma incidentului, autorităţile din Republica Moldova au închis temporar spaţiul aerian, care a fost redeschis ulterior, cu excepţia regiunii de nord, informează NewsMaker. Potrivit autorităţilor, cele două drone au traversat spaţiul aerian al Republicii Moldova pe direcţia Stanislavka, regiunea Odesa – Vărăncău, […] © G4Media.ro.
08:30
24 de persoane care participau la ceremoniile de canonizare a lui Arsenie Boca au necesitat asistenţă medicală / Un adult şi un copil de 13 ani au fost transportaţi la spital / Recomandări pentru pelerini # G4Media
Echipajele medicale prezente la Mănăstirea Prislop, unde au avut loc ceremoniile de canonizare a lui Arsenie Boca, au acordat vineri asistenţă unui număr de 24 de pelerini, doi dintre acesştia – un adult şi un copil – necesitând transport la spital, transmite ISU Hunedoara, transmite News.ro. În total, vineri, 24 de persoane au fost asistate […] © G4Media.ro.
08:20
OpenAI preconizează că până în 2030 ChatGPT va ajunge la 220 de milioane de utilizatori plătitori # G4Media
OpenAI are planuri ambițioase de expansiune, mizând pe transformarea ChatGPT într-una dintre cele mai mari platforme de abonamente din lume. © G4Media.ro.
08:20
De ce plecarea lui Andrii Iermak din funcție reprezintă un cutremur politic pentru Ucraina # G4Media
Plecarea lui Andrii Iermak din funcția de șef al cabinetului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski reprezintă o schimbare tectonică pentru Ucraina. Acest lucru pregătește terenul pentru o luptă acerbă privind modul în care este guvernată țara, relatează Politico, citată de Mediafax. Fostul șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, se află în centrul unei […] © G4Media.ro.
08:20
O maşină de spălat oameni prezentată la expoziţia universală Expo 2025 de la Osaka se găseşte acum de vânzare, a anunţat vineri o purtătoare de cuvânt a companiei producătoare, scrie Science, citată de AFP, preluată de Agerpres. © G4Media.ro.
08:10
Economia Indiei accelerează peste aşteptări, cu un avans de 8,2% în trimestrul încheiat în septembrie, în pofida tarifelor americane de 50% # G4Media
Economia Indiei a crescut cu 8,2% în trimestrul încheiat în septembrie, depăşind estimările analiştilor, chiar dacă exporturile au fost parţial afectate de tarifele de 50% impuse de Statele Unite începând cu luna august, relatează CNBC, transmite News.ro. Creşterea s-a accelerat faţă de avansul de 7,8% din trimestrul precedent, susţinută de o revenire puternică în industrie, […] © G4Media.ro.
08:00
Un bărbat a fost trimis în judecată pentru că avea picturi cu Adolf Hitler și svastică din ceramică pe pragul casei / În alte picturi apăreau Putin, Trump și Kim Jong Un # G4Media
În luna septembrie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Agnita l-a trimis în judecată pe Nicolae Gabriel Popovici (54 de ani), acesta fiind acuzat de săvârşirea infracţiunilor de confecționarea de simboluri fasciste și utilizarea acestora în public. În două imobile ale acestuia, din Agnita și Sibiu, polițiștii au descoperit o svastică din ceramică, aceasta fiind amplasată […] © G4Media.ro.
07:40
Unul dintre directorii Agenţiei americane a medicamentului susţine că cel puţin zece copii au murit „după şi din cauza” vaccinului anti-Covid/ Experţii cer dovezi # G4Media
Unul dintre directorii Agenţiei americane a medicamentului (FDA) a afirmat. într-o notă internă că zece copii au murit „din cauza” vaccinării, notează Le Figaro, transmite News.ro. Într-o notă internă difuzată vineri, dr. Vinay Prasad, director al Departamentului de vaccinuri din cadrul FDA, afirmă că cel puţin zece copii au murit „după şi din cauza” vaccinului […] © G4Media.ro.
07:30
Cum să treci peste durerea pierderii unui animal de companie: Sfaturi de la psihoterapeutul Carla Buleanu (VIDEO) # G4Media
Pierderea unui animal de companie poate fi una dintre cele mai dureroase experiențe, iar Carla Buleanu, psihoterapeut, vorbește deschis despre cum a trecut prin durerea pierderii câinelui ei, Happy, care i-a fost alături timp de 11 ani. Invitată în podcastul EduPet by Pets&Cats, Carla spune că nu există o rețetă universală pentru a depăși această durere, […] © G4Media.ro.
07:30
Armata americană a efectuat un al doilea atac în care i-a ucis pe supravieţuitorii de pe o ambarcaţiune din Marea Caraibelor suspectată de trafic de droguri # G4Media
Armata SUA a efectuat un atac suplimentar asupra unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri care opera în zona Caraibelor pe 2 septembrie, după ce un prim atac nu i-a ucis pe toţi cei aflaţi la bord, au declarat pentru CNN surse familiare cu situaţia, transmite News.ro. Atacul din septembrie a fost primul dintr-o serie […] © G4Media.ro.
07:10
Proiectele din mecanismul SAFE ajung pe masa Comisiei Europene / România are alocată o sumă uriașă de peste 16,6 miliarde de euro pentru apărare / Guvernul a anunțat că face publice proiectele după ce le trimite la Bruxelles # G4Media
Pe 30 noiembrie se împlinește termenul la care proiectele din amplul program de înzestrare militară SAFE ajung pe masa Comisiei Europene pentru a fi analizate și aprobate. România are a doua cea mai mare alocare dintre statele membre, după Polonia, de peste 16,6 miliarde de euro, având în vedere poziția sa în apropierea frontului din […] © G4Media.ro.
07:10
Rusia adaugă Human Rights Watch pe lista organizaţiilor indezirabile / Human Rights Watch; Încă un semn al represiunii exercitate de Kremlin # G4Media
Ministerul Justiţiei din Rusia a adăugat organizaţia Human Rights Watch, pe lista organizaţiilor neguvernamentale străine şi internaţionale ale căror activităţi sunt considerate indezirabile în Rusia, transmite News.ro. Decizia Rusiei de a desemna Human Rights Watch drept organizaţie străină „indezirabilă”, făcută publică de Ministerul Justiţiei pe 28 noiembrie, reprezintă încă un semn al represiunii exercitate de […] © G4Media.ro.
07:00
Zboruri perturbate din cauza unei erori de soft la avioanele Airbus din familia A320/ Producătorul european le-a cerut clienților să ia ”măsuri de precauție imediate” # G4Media
Airbus a îndemnat vineri companiile aeriene să ia „măsuri de precauție imediate” după ce a identificat o eroare de software care afectează mii de aeronave din familia A320 și a avertizat asupra perturbărilor de călătorie pe măsură ce operatorii implementează soluția, transmite Mediafax. Airbus a avertizat vineri asupra unor potențiale perturbări ale călătoriilor în contextul […] © G4Media.ro.
07:00
Repetiţii generale pentru Parada Militară de Ziua Naţională / Vor fi trase 21 de salve de tun / Peste 2.900 de militari şi specialişti, tehnică militară şi 45 de aeronave vor defila # G4Media
Ministerul Apărării anunţă că, sâmbătă, are loc repetiţia generală pentru Parada Naţională de 1 Decembrie, în zona Arcul de Triumf. Sunt impuse restricţii de trafic şi vor fi trase 21 de salve de tun. Peste 2.900 de militari şi specialişti, tehnică militară şi 45 de aeronave vor defila în 1 decembrie, transmite News.ro. ”Anul acesta, […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
06:50
„Jackpotul EuroMillions de peste 178 de milioane de euro, oferit în această seară, a fost câștigat în Franța de către un norocos câștigător ”, a anunțat FDJ United (loteria franceză) într-un comunicat de presă de vineri. Câștigătorul jackpotului, a jucat numerele câștigătoare: 5-29-33-39-42, iar Lucky Stars 3 și 9. În august, la loteria franceză EuroMillions […] © G4Media.ro.
06:40
Negociatorii ucraineni sunt aşteptaţi în Statele Unite în acest weekend pentru discuţii privind planul american de a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat vineri pentru AFP un oficial apropiat dosarului, transmite Agerpres. „Delegaţia intenţionează să se întâlnească cu partea americană la sfârşitul acestei săptămâni”, a afirmat sursa, solicitând anonimatul din cauza sensibilităţii problemei. Discuţiile […] © G4Media.ro.
06:40
Afganii care locuiesc în SUA au condamnat atacul armat „profund tragic” de miercuri din Washington DC, în apropierea Casei Albe, subliniind în același timp că suspectul, care s-a mutat în SUA din Afganistan în urmă cu patru ani, nu îi reprezintă, transmite Mediafax. Presupusul atacator, Rahmanullah Lakanwal, în vârstă de 29 de ani, a intrat […] © G4Media.ro.
06:40
Sfântul Andrei, creştinătorul neamului românesc, sărbătorit duminică / Tradiţii, obiceiuri supersiţii în Noaptea Sfântului Andrei # G4Media
Credincioşii îl prăznuiesc, duminică, pe Sfântul Apostol Andrei, considerat creştinătorul neamului românesc. Noaptea din ajun este asociată în popor cu obiceiuri precreştine, precum apariţia strigoilor, farmece, ghicirea ursitului şi a vremii, transmite News.ro. Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei (nume care derivă din cuvântul grecesc Andreas, care înseamnă „viteaz” sau „bărbătesc”) apare pe 30 noiembrie în calendarele […] © G4Media.ro.
06:40
Încă opt persoane au fost arestate în urma incendiului din Hong Kong în care au murit cel puțin 128 persoane # G4Media
Opt persoane au fost arestate sub suspiciunea de corupție în legătură cu lucrările de renovare la care erau supuse blocurile înainte de incendiu. Alte trei au fost reținute anterior sub acuzația de omor din culpă, trasmite Mediafax. Cauza incendiului rămâne neclară, deși oficialii au declarat că polistirenul și plasa de protecție plasată pe exteriorul ferestrelor […] © G4Media.ro.
06:30
Marco Rubio intenţionează să lipsească la reuniunea NATO din 3 decembrie, într-un moment-cheie pentru Ucraina / Absența reprezentantului SUA este neobișnuită (surse Reuters) # G4Media
Secretarul de stat american Marco Rubio intenţionează să nu participe la reuniunea miniştrilor de externe NATO de la Bruxelles de săptămâna viitoare, au declarat doi oficiali americani, o absenţă extrem de neobişnuită a diplomatului american de rang înalt de la o reuniune transatlantică importantă, notează Reuters, citată de News.ro. Secretarul de stat adjunct Christopher Landau […] © G4Media.ro.
06:30
Un templu al cinematografiei franceze îşi închide temporar porţile. Afectată de o infestare cu ploşniţe de pat, Cinemateca Franceză, situată pe strada Bercy, în Paris, a anunţat într-un comunicat închiderea „excepţională” a porţilor sale, începând cu 28 noiembrie, pentru o perioadă de o lună, relatează Le Figaro, citat de News.ro. Instituţia va beneficia de un […] © G4Media.ro.
06:20
Trei opțiuni de mic dejun recomandate de Universitatea Harvard/ Combinația de proteine, carbohidrați și grăsimi este perfectă pentru prima masă a zilei # G4Media
Micul dejun este prima sursă de energie a zilei, înainte de cafea cel mai recomandabil. Este important să combinăm proteinele, carbohidrații și grăsimile în special, în diminețile friguroase, pentru a începe ziua cu multă energie. Odată cu sosirea iernii, există anumite preparate sănătoase care ajută la echilibrarea organismului în dimineților friguroase. De asemenea, este esențial […] © G4Media.ro.
06:20
Atacurile rusești continuă în Kiev: Cel puţin şase răniţi, inclusiv un copil, din cauza dronelor / Pagube materiale importante # G4Media
Un atac rusesc cu drone asupra capitalei Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă a făcut cel puţin şase răniţi, inclusiv un adolescent, şi a provocat pagube materiale importante, au anunţat autorităţile, citate de AFP, transmite Agerpres. Explozii puternice au fost auzite mai întâi în jurul miezului nopţii de către jurnaliştii AFP în centrul Kievului, […] © G4Media.ro.
06:20
Donald Trump anunţă că va anula majoritatea ordinelor executive pe care Joe Biden le-a semnat cu ajutorul unei mașini # G4Media
Preşedintele Donald Trump a declarat vineri că intenţionează să anuleze majoritatea ordinelor executive semnate de predecesorul său democrat Joe Biden cu ajutorul unei maşini de semnat, o declaraţie cu consecinţe juridice incerte, relatează AFP şi The Guardian, citate de News.ro. „Orice document semnat de Joe Somnorosul cu ajutorul maşinii de semnat, adică 92% dintre acestea, […] © G4Media.ro.
06:20
Condamnat la 45 de ani de închisoare pentru trafic de droguri, fostul preşedinte al Hondurasului va fi graţiat de Donald Trump # G4Media
Donald Trump a declarat vineri că îl va graţia pe fostul preşedinte al Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, condamnat în 2024 la 45 de ani de închisoare în Statele Unite pentru trafic de droguri, un anunţ care vine cu câteva zile înainte de alegerile prezidenţiale de duminică din ţara central-americană şi este făcut de un preşedinte […] © G4Media.ro.
06:10
Portugalia cere împrumuturi UE de 5,8 miliarde de euro pentru consolidarea Apărării prin SAFE # G4Media
Portugalia a depus o cerere pentru împrumuturi în valoare de 5,8 miliarde de euro, cu dobândă redusă, prin noul program european de apărare SAFE, a anunţat vineri ministrul Cabinetului, Antonio Leitao Amaro, citat de Reuters, transmite News.ro. SAFE, program al Uniunii Europene în valoare de 150 miliarde de euro, urmăreşte consolidarea capacităţilor de apărare, acoperirea […] © G4Media.ro.
06:10
EXCLUSIV Acord de recunoaștere: Trei ani cu suspendare pentru un medic care lua șpagă pentru concedii medicale frauduloase / Punea invariabil diagnosticul ”luxație, entorsă și întindere de ligamente” / Are, din nou, dreptul de a lucra la Spitalul Floreasca # G4Media
Pe data de 9 decembrie 2025, un complet de judecată de la Tribunalul București va anunța dacă va admite acordul de recunoaștere semnat pe 10 noiembrie de medicul ortoped Corneliu Sebastian Oprescu de la Spitalul Floreasca, document prin care acesta a acceptat să fie condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. În vara acestui […] © G4Media.ro.
06:00
Luminile de sărbători se aprind sâmbătă în Capitală / Se deschide şi Târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei # G4Media
Primăria Capitalei dă startul sărbătorilor de iarnă, sâmbătă, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun din Piaţa Constituţiei, transmite Agerpres. Tot sâmbătă se vor aprinde luminile de sărbători şi va începe târgul Bucharest Downtown Christmas Market din Piaţa Universităţii, reiese dintr-un comunicat transmis, miercuri, de Primăria Municipiului București. Astfel, sâmbătă, începând cu ora 17:00, se deschide […] © G4Media.ro.
06:00
Papa Leon al XIV-lea este aşteptat sâmbătă la Moscheea Albastră din Istanbul, bijuterie emblematică a oraşului și celebru monument otoman # G4Media
Papa Leon al XIV-lea este aşteptat sâmbătă la Moscheea Albastră din Istanbul, bijuterie emblematică a oraşului şi celebru monument otoman, în a treia zi a vizitei sale în Turcia, scrie AFP, citată de Agerpres. Aceasta este prima vizită a suveranului pontif american la un lăcaş de cult musulman de când i-a succedat în mai lui […] © G4Media.ro.
05:50
5000 de pompieri vor fi mobilizați zilnic în mini-vacanța de 1 Decembrie, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență # G4Media
Aproximativ 5.000 de pompieri vor fi mobilizaţi zilnic, în minivacanţa de 1 Decembrie, pentru a asigura o intervenţie rapidă şi eficientă în cazul situaţiilor de urgenţă care pot apărea la nivel naţional, transmite Agerpres. „Pentru gestionarea solicitărilor primite din partea cetăţenilor, vor fi disponibile peste 3.600 de mijloace tehnice, dintre care aproape 950 de echipaje […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:10
Câteva mii de manifestanți pro-europeni au ieşit vineri pe străzile din Tbilisi pentru a marca împlinirea unui an de la suspendarea, la sfârşitul anului 2024, a procesului de aderare a ţării la Uniunea Europeană, o decizie care a declanşat o mişcare de contestare masivă, notează agenția AFP, citată de Agerpres. Mii de manifestanţi, mulţi fluturând […] © G4Media.ro.
22:50
„Eminența cenușie”: Ce rol a jucat Andrii Iermak, fostul șeful al Biroului Președintelui Zelenski, în politica ucraineană și de ce plecarea sa reprezintă un adevărat cutremur politic # G4Media
Volodimir Zelenski a anunțat că șeful biroului său prezidențial și cel mai apropiat aliat, Andrii Iermak, și-a prezentat vineri demisia, pe care președintele care a acceptat-o. În cei cinci ani în care a ocupat această funcție, Iermak a trecut de la rolul de fost consilier prezidențial la eminența cenușie a politicii ucrainene, un adevărat vicepreședinte […] © G4Media.ro.
22:40
Cel mai longeviv câine din toate timpurile a trăit 31 de ani. Bobi a sfidat legile vieții, spre uimirea medicilor veterinari, stabilind un record greu de egalat # G4Media
Bobi, cel mai bătrân câine din lume, a murit la vârsta de 31 de ani și 165 de zile. Patrupedul s-a stins din viață în casa lui din satul portughez Conqueiros, unde a trăit toată viața alături de familia Costa. © G4Media.ro.
