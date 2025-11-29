Neymar a jucat accidentat şi a făcut show pentru Santos! Meci de zile mari pentru starul brazilian
Antena Sport, 29 noiembrie 2025 10:20
Neymar (33 de ani) nu a ţinut cont de sfatul medicilor şi a intrat pe teren accidentat cu Sport Recife. Starul brazilian a reuşit un gol şi un assist, formaţia lui obţinând o victorie importantă, cu 3-0. Neymar are nevoie de operaţie, dar a decis să efectueze intervenţia chirurgicală la începutul lui 2026. Starul brazilian
Acum 15 minute
10:40
Ronaldinho, petrecere în stil brazilian la Iaşi! Ce a făcut înainte de meciul demonstrativ # Antena Sport
Ronaldinho (45 de ani) s-a distrat în stil brazilian la Iaşi. Gazdele sale i-au pregătit o surpriză frumoasă. Dansatoare îmbrăcate ca la carnavalul de la Rio au întreţinut atmosfera. Ronaldinho s-a "încins" şi el la dans, arătând mişcările pe care le ştie. La final starul brazilian le-a mulţumit dansatoarelor pentru show. Ronaldinho, show în stil
Acum o oră
10:20
Ciprian Marica este convins înainte de Farul – FCSB: “Vom avea surprize în play-off!” # Antena Sport
Ciprian Marica, acţionar la Farul, a vorbit despre duelul pe care echipa sa îl va disputa duminică seară, pe teren propriu, contra campioanei FCSB, în etapa cu numărul 18 din Liga 1. Formaţia roş-albastră are un sezon de coşmar şi are emoţii în ceea ce priveşte calificarea în play-off. FCSB vine după un rezultat ruşinos
10:20
Neymar a jucat accidentat şi a făcut show pentru Santos! Meci de zile mari pentru starul brazilian # Antena Sport
Acum 2 ore
09:40
Se întoarce Lionel Messi la Barcelona? Anunţul care pune pe jar fanii catalanilor: “Nu e un capitol închis” # Antena Sport
Lionel Messi a plecat de la Barcelona în vara anului 2021, după ce catalanii nu au reuşit să îi prelungească contractul, din cauza problemelor financiare. Argentinianul nu a avut şansa de a-şi lua rămas bun de la fanii catalanilor, în condiţiile în care, în ultimul său sezon la Barcelona s-a jucat fără spectatori, din cauza
09:30
Afacerile care l-au dus pe Gică Hagi în topul milionarilor români! Ce avere fabuloasă are “Regele” # Antena Sport
Gică Hagi (60 de ani) a apărut în ultimii ani în Top 300 milionari români, realizat de revista Capital. În 2024 "Regele" ocupa locul 250 în topul celor mai bogaţi oameni din România. Averea lui Gică Hagi era estimată la 28-34 de milioane de euro. Averea lui Gică Hagi provine din fotbal, imobiliare şi horeca.
09:20
Decizia incredibilă luată de Marius Şumudică: “Nu pot să fiu chiar cârpă! Nu mai calc acolo cât oi trăi” # Antena Sport
Marius Şumudică, fostul antrenor de la Rapid, a anunţat că nu va mai merge niciodată în Giuleşti. "Şumi" a antrenat echipa în cea mai mare parte a sezonului trecut, dar experienţele trăite la gruparea alb-vişinie l-au făcut să ia această decizie radicală. Şumudică a fost dezamăgit de modul în care a fost tratat de o
09:00
Ionuţ Badea (50 de ani) a dezvăluit ce a discutat cu Nicolae Stanciu (32 de ani) atunci când acesta a fost convocat la lotul României de către selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani). Se întâmpla la penultima acţiune a naţionalei, atunci când România a învins Austria cu 1-0. La ultima acţiune, 7-1 cu San Marino
Acum 4 ore
08:50
Surpriză uriaşă la Campionatul Mondial de handbal feminin! Spania, învinsă de o debutantă # Antena Sport
Selecţionata Spaniei, medaliată cu argint în 2019, a fost învinsă surprinzător de echipa Insulelor Feroe, cu scorul de 27-25, vineri, în Grupa D a Campionatului Mondial de handbal feminin din Olanda şi Germania. Jucătoarele iberice care joacă la Gloria Bistriţa au avut următorul bilanţ: Paula Arcos Poveda – 3 goluri, Danila Patricia So Delgado-Pinto –
08:40
L-au convins! Anunţul lui Cristi Săpunaru despre lupta la titlu, după Rapid – Csikszereda 4-1: “Senzaţional” # Antena Sport
Cristi Săpunaru, fostul jucător al Rapidului, a fost impresionat de modul în care formaţia din Giuleşti s-a impus vineri seară, în faţa celor de la Csikszereda, scor 4-1, în etapa cu numărul 18 din Liga 1. Jocul din repriza secundă al elevilor lui Costel Gâlcă l-a încântat pe fostul căpitan al giuleştenilor, fiind de părere
08:30
08:20
Una dintre vedetele FCSB-ului a spus că pleacă de la echipă! Decizia radicală luată de Gigi Becali # Antena Sport
Una dintre vedetele FCSB-ului, Tavi Popescu (22 de ani), s-ar fi supărat la pauza meciului cu Petrolul, după ce a fost schimbat şi ar fi spus că pleacă de la echipă. Gigi Becali (67 de ani) spunea că el a fost cel care a comandat schimbarea lui Tavi Popescu, fiind nemulţumit că acesta a jucat
Acum 12 ore
23:50
Andrei Nicolescu, reacție după comunicatul celor de la Oțelul: „Se produc chestiuni care sunt reprobabile” # Antena Sport
Dinamo București va primi etapa aceasta vizita celor de la Petrolul Ploiești, iar partida din etapa cu numărul 18 este programată pe Arena Națională. Inițial, oficialii „câinilor" au dorit să restricționeze accesul suporterilor oaspeți, însă, după un comunicat al grupării gălățene, situația s-a remediat. Andrei Nicolescu, reacție după scandalul cu suporterii celor de la Oțelul
23:40
Victor Angelescu vrea titlul şi a anunţat transferuri pentru acest obiectiv uriaş! Ce a spus de Stanciu la Rapid # Antena Sport
Acţionarul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), ce îndeplineşte şi funcţia de preşedinte executiv al giuleştenilor, a transmis ferm că şi-ar dori ca echipa antrenată de Gâlcă să ia titlul în acest sezon. Angelescu a spus că Rapid ţinteşte două transferuri în perioada de mercato din iarnă: un mijlocaş ofensiv şi un atacant.
23:20
Costel Gâlcă a anunţat schimbări în echipa Rapidului după ce giuleştenii s-au distanţat în fruntea Ligii 1 # Antena Sport
Rapid București a făcut spectacol contra celor de la Csikszereda, în deschiderea etapei cu numărul 18 din Liga și s-a impus cu scorul de 4-1, pe stadionul Giulești. Cu peste 7.000 fani în tribune, echipa antrenată de Costel Gâlcă a controlat în totalitate disputa contra formației nou promovate. După fluierul final, tehnicianul a anunțat schimbări
23:20
Claudiu Petrila a explicat de ce a bombănit când a fost schimbat de Gâlcă în meciul cu CFR Cluj! # Antena Sport
Claudiu Petrila (25 de ani) a reacţionat după meciul Rapid – Csikszereda 4-1, partidă în care a fost MVP, reuşind un gol şi două assist-uri. Petrila a lămurit şi momentul în care a bombănit, atunci când a fost înlocuit de Costel Gâlcă în partida CFR Cluj – Rapid 3-0. Claudiu Petrila, despre motivul pentru care
23:00
Robert Ilyeș a răbufnit, după Rapid – Csikszereda 4-1: „Asta impactează imaginea clubului” # Antena Sport
Rapid București și Csikszereda au deschis etapa cu numărul 18 din Liga 1, iar formația antrenată de Costel Gâlcă a obținut o victorie clară în fața a peste 7.000 de spectatori. Gruparea alb-vișinie a controlat ostilitățile și a marcat de patru ori în poarta apărată de Pap, care nu a avut nicio șansă în încercarea
23:00
Marian Aioani, mesaj pentru conducerea Rapidului după ce a devenit primul portar cu assist al sezonului! # Antena Sport
Marian Aioani (26 de ani) i-a cerut, mai în glumă, mai în serios conducerii Rapidului un bonus după ce a devenit primul portar care reuşeşte un assist în acest sezon al Ligii 1. Aioani i-a pasat decisiv lui Dina Grameni la golul cu care mijlocaşul a deschis scorul cu Csikszereda. Marian Aioani: "Ar merge un
22:50
Meci de Cupă cu 17 cartonaşe roşii! Partida s-a încheiat cu o bătaie generală şi cu oameni la spital # Antena Sport
17 cartonaşe roşii au fost acordate marţi în meciul dintre Real Oruro şi Blooming, din manşa a doua a sferturilor de finală ale Cupei Boliviei, scor 2-2. Meciul dintre Totora Real Oruro şi Blooming, manşă secundă din sferturile de finală ale Cupei Boliviei, a început cu un gol al gazdelor, marcat de Julio Vila, în
22:30
Rapid București și Csikszereda au deschis etapa cu numărul 18 din Liga, iar gruparea antrenată de Costel Gâlcă a obținut un succes categoric, scor 4-1. Dacă în prima repriză ciucanii au reușit cumva să mențină o urmă de mister, în partea secundă, experiența giuleștenilor și-a spus cuvântul, aceștia reușind să marcheze alte două goluri. Rapid
22:30
Nicolae Stanciu la Rapid? Anunț de ultim moment din Italia. Ce se întâmplă cu jucătorul român # Antena Sport
Nicolae Stanciu a jucat doar trei meciuri pentru Genoa în acest sezon de Serie A, iar situația românului a devenit tot mai incertă, înaintea barajului dintre Turcia și România. Presa din Italia scrie că fotbalistul în vârstă de 32 de ani poate pleca sub formă de împrumut în această iarnă de la Genoa, iar o
22:20
Mesajul lui Mihai Stoica pentru olteni, după ce au reuşit o victorie mare şi sunt aproape în primăvara europeană # Antena Sport
Mihai Stoica (60 de ani) a avut un mesaj pentru olteni după victoria extraordinară a Universităţii Craiova cu Mainz. Echipa antrenată de Filipe Coelho a învins echipa germană cu 1-0 şi e aproape calificată în primăvara europeană. Stoica i-a felicitat pe olteni pentru performanţa obţinută. El e convins că formaţia craioveană e ca şi calificată
22:00
22:00
Jurnal Antena Sport | Oscar Piastri, show în Qatar înainte de cursa în care speră să se apropie de Norris # Antena Sport
Acum 24 ore
21:50
21:50
21:50
Jurnal Antena Sport | Reacţia antrenorului lui David Popovici, după ce a văzut poza campionului cu Lucescu # Antena Sport
21:50
Jurnal Antena Sport | Chinuit de Tamaş la fotbal, Chef Orlando Zaharia şi-a luat revanşa în bucătărie # Antena Sport
21:40
Momente de panică la Rapid – Csikszereda! Unui fan i s-a făcut rău. A intervenit ambulanța # Antena Sport
Prima repriză a duelului dintre Rapid București și Csikszereda a fost una foarte spectaculoasă. S-au marcat trei goluri, iar ciucanii au produs panică în careul advers după golul prin care au redus din diferență. În finalul primei părți, panica a cuprins arena giuleșteană, după ce arbitrul de centru a solicitat intervenția medicilor, pentru un suporter
21:30
Rusia nu se lasă: vrea la Campionatul Mondial! Formația lui Karpin e gata să revină pe scena internațională # Antena Sport
Mai sunt doar câteva luni până la startul Cupei Mondiale din 2026, care se va desfășura în SUA, Canada și Mexic în perioada 11 iunie – 19 iulie. Între timp, Rusia, exclusă din competițiilor FIFA și UEFA după invazia din Ucraina, plănuiește să organizeze, în paralel, propriul Campionat Mondial! Astfel, Rusia vrea să fie gazda
21:20
Iulian Chiriţa, argint la dublu mixt la Campionatul Mondial de Juniori! A doua medalie pentru el la competiţie # Antena Sport
După bronzul de la dublu masculin, Iulian Chiriţa a cucerit şi medalia de argint la Campionatul Mondial de Juniori de la Cluj-Napoca. Într-o atmosferă superbă și încurajați de spectatori, vicecampionii europeni U19 en titre sunt, începând de azi, și vicecampioni mondiali la dublu mixt, relatează Federaţia Română de Tenis de Masă, pe Facebook. Cele patru
21:10
Cristiano Ronaldo își deschide o afacere în Madrid! Cât de exclusivist va fi proiectul lansat de portughez # Antena Sport
Cristiano Ronaldo continuă să fie implicat în mediul de afaceri, iar legendarul jucător care a îmbrăcat tricoul celor de la Real Madrid este gata să lanseze un nou proiect exclusivist, de această dată în capitala Spaniei. Potrivit presei din Spania, actualul fotbalist al celor de la Al-Nassr este gata să deschidă un club de noapte
21:00
Dina Grameni, primul gol după mai bine de 3 luni! A deschis scorul cu ciucanii după un assist al lui Aioani! # Antena Sport
Constantin "Dina" Grameni (23 de ani) a deschis scorul în minutul 10 al meciului Rapid – Csikszereda. Surprinzător, assist-ul i-a fost dat de portarul Marian Aioani (26 de ani). Este abia al doilea gol al sezonului pentru Grameni. Precedenta reuşită a lui Grameni datează din 22 august, atunci când mijlocaşul a marcat în victoria cu
20:40
Oscar Piastri, prima reacţie după ce a obţinut pole-ul în cursa de sprint: “O maşină excepţional de bună” # Antena Sport
Oscar Piastri le-a mulţumit celor de la McLaren pentru modul în care s-a simţit monopostul lui în calificările pentru sprint din Marele Premiu al Qatarului, care au fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Piastri speră să obţină primul loc atât în cursa de sprint de mâine, cât şi în calificările, care
20:00
Dezastru pentru Lewis Hamilton în calificările pentru sprint din MP al Qatarului! A fost eliminat din Q1 # Antena Sport
19:30
Delegația FCSB-ului nu a mai ajuns la Constanța! Ce s-a întâmplat după eșecul de la Belgrad # Antena Sport
FCSB a suferit un eșec dureros în UEFA Europa League, dar trebuie să treacă repede peste această dezamăgire. Campioana României va juca la Ovidiu contra celor de la Farul, într-un meci important în ceea ce privește lupta pentru un loc de play-off. Delegația roș-albastră ar fi trebuit să aterizeze la Constanța în cursul zilei de
19:30
Medalie de bronz pentru Iulian Chiriţa! Performanţă uriaşă obţinută de jucătorul nostru la Mondialul de Juniori # Antena Sport
Iulian Chirița a adăugat încă o medalie prețioasă în palmaresul său, cea de bronz, la Campionatul Mondial de Juniori 2025 de la Cluj-Napoca! "O performanță care bucură întreg tenisul de masă românesc", a notat Federaţia Română de Tenis de Masă, pe Facebook. Iulian Chiriţa, bronz
19:20
Pep Guardiola şi-a acuzat jucătorii că au evoluat cu frică: “A fost o lecţie pentru mine” # Antena Sport
Antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, şi-a acuzat jucătorii că au jucat cu frică în meciul cu Bayer Leverkusen, pierdut cu 0-2 marţi, pe teren propriu, în Liga Campionilor, informează cotidianul The Guardian. Guardiola a făcut 10 schimbări pentru meciul din Liga Campionilor şi a spus că cei selectaţi nu şi-au asumat […] The post Pep Guardiola şi-a acuzat jucătorii că au evoluat cu frică: “A fost o lecţie pentru mine” appeared first on Antena Sport.
19:00
Rapid – Csikszereda LIVE TEXT (20:30). Liderul deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1. Echipele de start # Antena Sport
Rapid București deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1 și primește pe teren propriu vizita nou promovatei Csikszereda. Partida de pe stadionul Giulești este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Gruparea alb-vișinie vine după o serie de trei victorii consecutive pe teren propriu, 3-1 cu Farul Constanța, 4-1 […] The post Rapid – Csikszereda LIVE TEXT (20:30). Liderul deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
18:50
Barcelona a transferat mulți jucători pe sume uriașe de bani în ultimii zece ani, însă o parte dintre aceștia nu au confirmat și s-au transformat în adevărate țepe pentru gruparea catalană. Un exemplu de țeapă este bosniacul Miralem Pjanic, fotbalist care ajungea în vara anului 2020 pe Camp Nou. Acesta era cumpărat pentru suma de […] The post Una dintre cele mai mari țepe din istoria Barcelonei s-a retras din fotbal appeared first on Antena Sport.
18:40
Judoka rus Ayub Bliev a devenit primul sportiv din ţara sa care a câştigat un titlu sub steag rusesc la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi, vineri, în urma reintegrării complete a ţării în acest sport, anunţată cu o zi înainte de Federaţia Internaţională de Judo (IJF). Ayub Bliev (28 de ani) s-a calificat în […] The post Sportivul care a câştigat primul titlu sub steagul Rusiei din februarie 2022 încoace appeared first on Antena Sport.
18:20
Milionarul român i-a spus nu afacerii, apoi s-a implicat alături de Dan Șucu în proiectul vital al acestuia! # Antena Sport
Răzvan Raţ (44 de ani) a fost numit, recent, consilier sportiv la clubul Genoa, patronat de Dan Şucu (62 de ani). Anterior, Răzvan Raţ era membru al Consiliului de Administraţie. Răzvan Raţ a fost implicat şi în preluarea clubului Genoa de către Dan Şucu. El îl va sfătui pe Dan Şucu în privinţa conducerii clubului. […] The post Milionarul român i-a spus nu afacerii, apoi s-a implicat alături de Dan Șucu în proiectul vital al acestuia! appeared first on Antena Sport.
18:10
Sorin Paraschiv, discurs dur după eșecul FCSB-ului de la Belgrad: „Tănase, scutură-i puțin!” # Antena Sport
FCSB a suferit un nou eșec în grupa principală a UEFA Europa League, iar frustrarea a lovit și mai mult jucătorii echipei roș-albastre la Belgrad. Cu un om în plus pe teren mai bine de o repriză, campioana României nu a marcat în duelul cu Steaua Roșie Belgrad. Mai mult decât atât, gruparea pregătită de […] The post Sorin Paraschiv, discurs dur după eșecul FCSB-ului de la Belgrad: „Tănase, scutură-i puțin!” appeared first on Antena Sport.
17:50
Ronaldinho a ajuns în România! Starul brazilian, asaltat de fani: “Aştept cu nerăbdare meciul” # Antena Sport
Ronaldinho (45 de ani) a ajuns în Iaşi. Starul brazilian va participa mâine la demonstrativul Ronaldinho & Friends vs Romanian Legends. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 16:00. Ronaldinho a fost asaltat de fani în Iaşi. Alături de el, din echipa starurilor internaţionale vor mai face parte Helton, Rafinha, Polga, Naldo, Diego Souza, […] The post Ronaldinho a ajuns în România! Starul brazilian, asaltat de fani: “Aştept cu nerăbdare meciul” appeared first on Antena Sport.
17:30
Fostul patron al lui FC Braşov, Ioan Neculaie (68 de ani), a fost condamnat de Tribunalul Braşov la 10 ani de închisoare. Decizia instanţei nu e definitivă. Dosarul în care procurorii au estimat un prejudiciu de 40 de milioane de lei are legătură cu FC Braşov, club la care Neculaie a fost patron. Ioan Neculaie, […] The post Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de închisoare! Decizia instanţei appeared first on Antena Sport.
17:30
Real Madrid își anunțase public intenția de a-l transfera vara viitoare pe francezul Ibrahima Konate, asta pentru că jucătorul de la Liverpool ar fi devenit liber de contract la 1 iulie 2026. Forma catastrofală a echipei antrenate de Arne Slot, dar și problemele defensive cu care se confruntă Xabi Alonso, i-a determinat pe cei din […] The post Florentino Perez s-a răzgândit! Fotbalistul nu mai este dorit de Real Madrid appeared first on Antena Sport.
17:10
Marius Şumudică (54 de ani) a fost întrebat de Dănuţ Lupu (58 de ani) ce ar face dacă Gigi Becali (67 de ani) i-ar propune să îl înlocuiască pe Elias Charalambous (45 de ani). În trecut Marius Şumudică a mai avut ofertă să meargă ca antrenor la FCSB. Galeria FCSB-ului nu era de acord cu […] The post “Ce faci dacă te sună Gigi să vii la FCSB?” Răspunsul lui Marius Şumudică! appeared first on Antena Sport.
17:00
Cele mai tari ştiri ale zilei de 28 noiembrie sunt pe as.ro, de la transferul anunţat de Mihai Stoica, la reacţiile după victoria Universităţii Craiova în faţa lui Mainz. AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 28 noiembrie 1. Primul transfer Mihai Stoica a anunţat că FCSB a rezolvat primul transfer al iernii. […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 28 noiembrie appeared first on Antena Sport.
16:50
Schimbare la CSM București! Un nume uriaș din handbalul feminin vine pe banca „tigroaicelor” # Antena Sport
După despărțirea de Adi Vasile, Iulia Curea a asigurat interimatul pe banca celor de la CSM București. Aceasta nu va continua însă în calitate de antrenor al „tigroaicelor”, asta pentru că bucureștencele au anunțat cine va prelua echipa de la 1 decembrie. Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului, noul antrenor al campioanei […] The post Schimbare la CSM București! Un nume uriaș din handbalul feminin vine pe banca „tigroaicelor” appeared first on Antena Sport.
16:40
Gigi Becali a anunţat decizia finală în cazul lui Elias Charalambous şi a lui Mihai Pintilii! # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a transmis un nou mesaj legat de viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii la FCSB. Patronul FCSB-ului nu îşi schimbă hotărârea de a continua cu cei doi, în ciuda rezultatelor slabe din ultima perioadă. Gigi Becali continuă cu Charalambous şi Pintilii pe banca tehnică: “Eu sunt vinovatul” “Poate oamenii […] The post Gigi Becali a anunţat decizia finală în cazul lui Elias Charalambous şi a lui Mihai Pintilii! appeared first on Antena Sport.
16:30
Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a reacţionat după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana în faţa suporterilor. Becali i-a dat dreptate lui Vali Creţu. Fundaşul dreapta al FCSB-ului l-a arătat cu degetul pe Ngezana pentru înfrângerea FCSB-ului cu Steaua Roşie, în condiţiile în care roş-albaştrii au jucat în superioritate numerică din minutul […] The post Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea” appeared first on Antena Sport.
