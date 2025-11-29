Serviciile de informații americane l-au verificat pe afganul care a deschis focul în Washington, înainte să intre în SUA
StirileProtv.ro, 29 noiembrie 2025 10:50
Funcționari din serviciile de informații americane l-au verificat pe afganul care a deschis focul asupra unor membri ai Gărzii Naționale săptămâna aceasta la Washington, D.C., înainte de sosirea acestuia în țară.
• • •
