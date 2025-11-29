Marea Britanie și Mexicul au interzis importurile de carne de porc din Spania, în urma unui focar de pestă porcină africană
29 noiembrie 2025
Marea Britanie și Mexicul au interzis importurile de carne de porc din Spania, în urma unui focar de pestă porcină africană. China a impus, de asemenea, o interdicție privind importurile din zona Barcelonei, unde boala a fost confirmată la începutul acestei săptămâni. Spania este cel mai mare producător de carne de porc din Uniunea Europeană, […]
Preşedintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care ia act de demisia ministrului apărării, Ionuț Moșteanu, și decretul prin care îl desemnează interimar pe ministrul economiei, Radu Miruță # Rador
Președintele Nicușor Dan a semnat aseară decretul prin care ia act de demisia ministrului apărării, Ionuț Moșteanu, și decretul prin care îl desemnează interimar pe ministrul economiei, Radu Miruță. Ambele documente au fost publicate în Monitorul Oficial al României. Ionuță Moșteanu și-a anunțat demisia pe Facebook ieri în jurul prânzului. El a explicat că nu […]
Astăzi, la ora 17:00, se deschide Târgul de Crăciun din Piața Constituției din București. Anul acesta, evenimentul vine cu atracții noi, precum Piramida de Crăciun, scena fe;inar, caruselul venețian sau sania zburătoare, anunță Primăria Capitalei. În premieră, Palatul Parlamentului va fi iluminat în fiecare seară până pe 28 decembrie prin proiecţii festive dedicate. Tot astăzi, […]
Liderii din domeniul modei au depășit incertitudinea, însă provocările precum volatilitatea economică, prioritățile consumatorilor în continuă schimbare și disrupțiile tehnologice rapide necesită mai multă agilitate și capacități mai puternice pentru a reuși în anul ce urmează. Pe măsură ce reprezentații industriei modei privesc spre anul 2026, aceștia se confruntă cu o realitate fundamental nouă. Consumatorii […]
Angelica Dan
TVR, de Ziua Națională: transmisiuni speciale, parade militare, spectacole și producții dedicate identității românești # Rador
1 Decembrie la Televiziunea Română – acoperire completă a ceremoniilor din București și din Alba Iulia, ediții speciale la TVR 1, TVR 2 și TVR INFO, precum și spectacole și documentare care celebrează istoria, valorile și cultura națională, la TVR 3, TVR INFO şi TVR INTERNAŢIONAL. Cu ocazia Zilei Naționale a României, Televiziunea Română oferă publicului o […]
Oficialii de la Kremlin așteaptă detalii despre planul de pace înainte de vizita delegației americane de săptămâna viitoare # Rador
Un oficial de la Kremlin a declarat vineri că, până la sosirea unei delegații americane la Moscova, săptămâna viitoare, Rusia se așteaptă să aibă informații despre punctele convenite ale unui plan de pace propus, a relatat agenția de știri Interfax. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a adăugat că administraţia de la Moscova lucrează […]
Rusia primește din partea SUA informații referitoare la convenirea punctelor planului de pace (Peskov) # Rador
Washingtonul informează Moscova despre punerea de acord a prevederilor planului de pace american, a comunicat secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, într-un comentariu pentru postul de televiziune „Pervîi kanal”. După cum transmite TASS, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, se va întâlni săptămâna următoare cu reprezentanți ai SUA, în cursul acestei întâlniri fiind […]
Serviciul de presă al Kremlinului monitorizează non-stop cele mai importante declarații, inclusiv cele din SUA. Cu toate acestea, prioritatea sa rămâne agenda internă și „programul de la Moscova”, a declarat, pentru „Pervîi kanal”, secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a comentat sistemul „serviciilor de noapte” din guvernele […]
Papa a declarat că diviziunile continue dintre cei 2,5 miliarde de creştini din lume sunt un scandal. Suveranul Pontif a vorbit în timpul unei vizite în Turcia, în cursul căreia a fost însoţit de lideri ai mai multor confesiuni creştine din regiune, inclusiv de liderul Bisericii Ortodoxe, Patriarhul Bartolomeu. Papa Leon a spus că o […]
Se deschid de mâine Târgurile de Crăciun din Bucureşti. Cel din Piaţa Constituţiei va include, începând cu ora 17:00, atracţii noi pentru copii şi familii, precum o piramidă de Crăciun, Scena Felinar, un carusel veneţian sau sania zburătoare. Primăria Capitalei promite cea mai spectaculoasă ediţie de până acum. Tot mâine Bucureşti se vor aprinde şi […]
Joi, 4 decembrie (de la ora 19:00), Big Band-ul Radio – alături de Burneci Music și Exces Music, lansează Romanian Youth Jazz Orchestra, prima orchestră de jazz dedicată tinerilor muzicieni din România. Orchestra se adresează elevilor care studiază în școli și licee din București și din țară, cu scopul de a le oferi șansa de a cânta într-un ansamblu profesionist de jazz și […]
Autorităţile israeliene, acuzate de practicarea unei politici organizate de stat privind tortura pe scară largă # Rador
Comitetul ONU Împotriva Torturii (CAT) a anunţat că există dovezi conform cărora în Israel funcţionează o politică organizată de stat privind tortura pe scară largă. Comitetul şi-a exprimat în special îngrijorarea în legătură cu condiţiile de detenţie pentru palestinieni, ca şi în legătură cu lipsa de anchete şi de tragere la răspundere legate de acuzaţii […]
Marile voci dau cortina la o parte! Editura Casa Radio lansează noile titluri de proză, poezie şi teatru la Târgul de Carte GAUDEAMUS Radio România # Rador
Editura Casa Radio vă așteaptă între 3 şi 7 decembrie la cea de-a XXXII-a ediție a Târgului de Carte GAUDEAMUS Radio România, la Pavilionul B2 Romexpo, standul Radio România (3+4). Vineri, 5 decembrie, la ora 14.30, cei mai mici cititori sunt aşteptaţi la lansarea audiobookurilor din colecţiile „Radio-Prichindel” şi „Radio-Prichindel Muzical”. Actorul Mihai Mălaimare le […]
Venitul mediu brut pe economie a fost în luna octombrie de aproape 8.400 de lei, arată date ale Institutului Naţional de Statistică. Aproximativ 40% din angajaţi au avut venituri brute între 5 mii şi 10 mii de lei, iar în medie femeile au câştigat mai puţin cu 490 de lei decât bărbaţii. Cele mai ridicate […]
MRM România este Agenția Anului 2025, iar Netflix este desemnat Clientul Anului Anul acesta, Internetics a marcat un moment important: 25 de ani de când premiază ideile digitale care au modelat comunicarea online din România. De la începuturile web 1.0, până la transformările aduse de social media, mobile, vlogging și streaming, Internetics a însoțit fiecare etapă a evoluției […]
Începând cu data de 1 decembrie 2025, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o coală specială formată din patru bancnote cu valoare nominală de 20 lei. Colile speciale conțin fiecare câte patru bancnote cu valoare nominală de 20 lei. Bancnotele sunt înseriate consecutiv și au aceleași specificații tehnice ca bancnotele de circulație cu […]
Introducere Teheran, 28 noiembrie–1 decembrie 1943. La prima întâlnire la vârf a aliaților: Roosevelt, Churchill și Stalin s-a decis viitorul Europei fără nicio reprezentare din partea statelor est-europene aflate pe frontul de est. Pentru România, conferința a însemnat începutul sfârșitului regimului Antonescu și conturarea unei ordini postbelice în care soarta țării era deja negociată în […]
Adio insulină? Tratamentul experimental care a „reprogramat” imunitatea și a vindecat diabetul în testele de laborator # Rador
Pentru comunitatea medicală globală și pentru milioanele de pacienți care trăiesc cu povara zilnică a diabetului de tip 1, anunțul venit în urmă cu o săptămână din laboratoarele de Medicină a Universității Stanford reprezintă mai mult decât un simplu progres științific; este deschiderea unei uși către o paradigmă terapeutică complet nouă. Într-un studiu revoluționar o […]
Președintele rus a remarcat poziția echilibrată a lui Viktor Orbán, prim-ministru al Ungariei, față de problema ucraineană. Președintele rus Vladimir Putin l-a primit pe prim-ministrul ungar la Kremlin. Din partea Rusiei la discuții participă consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, viceprim-ministrul rus Aleksandr Novak, și ministrul de externe rus, Serghei Lavrov. Spre deosebire de alți lideri […]
MARIA – Regina tuturor românilor. Premieră a Teatrului Național Radiofonic, la Radio România Cultural, luni, 1 decembrie # Rador
Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră, luni, 1 decembrie 2025, de la ora 22.00, la Radio România Cultural, spectacolul MARIA – Regina tuturor românilor. Scenariul este semnat de Liana Ceterchi, după opera Jurnal de război – volumele I, II și III de Maria, Regina României. Traducerea aparține Ancăi Bărbulescu, iar ediția este îngrijită și prefațată de Lucian Boia, publicată la Editura Humanitas. Adaptarea radiofonică: Ion-Costin […]
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a emis, pentru prima dată, ghiduri privind modul în care infertilitatea ar trebui tratată. Raportul său indică ce tratamente medicale sunt cele mai eficiente, dar avertizează că trebuie luate în considerare și efectele psihologice și sociale ale infertilității. Aproximativ unu din opt persoane se confruntă cu probleme de infertilitate de-a […]
Câteva mii de credincioși din toată țara sunt prezenți, în aceste momente, la Mănăstirea Prislop, unde au avut loc manifestările religioase prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Liturghia arhierească a fost oficiată de un sobor de 30 de arhierei, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Ulterior, […]
Elvira Chilaru
Premierul Ilie Bolojan îl propune pe Radu Miruță, ministrul Economiei, ca interimar la Ministerul Apărării # Rador
A venit chiar în aceste momente şi reacţia premierului Ilie Bolojan în legătură cu anunţul făcut de Ionuţ Moşteanu – şi citez acum: „Am luat act de demisia dlui Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale şi vicepremier al Guvernului României. Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului. Îi voi propune președintelui […]
Hotărâre a instanţei italiene împotriva proiectului pentru cel mai mare pod suspendat din lume, dintre Italia şi Sicilia # Rador
Un tribunal italian a decis că planurile pentru cel mai mare pod suspendat din lume, între Italia continentală și insula Sicilia, ar încălca reglementările Uniunii Europene privind mediul și licitațiile, dar guvernul afirmă că nu va renunța la acest proiect de referință. Guvernul premierului Giorgia Meloni susţine că podul de 3.666 de metri peste Strâmtoarea […]
Planul UE de a folosi activele rusești pentru a finanța Ucraina ar putea periclita șansele unui eventual acord de pace (De Wever) # Rador
Premierul belgian, Bart De Wever, a declarat că planul Uniunii Europene de a folosi activele rusești de stat înghețate pentru a finanța Ucraina ar putea periclita șansele unui eventual acord de pace care să pună capăt războiului de aproape patru ani. „Avansarea pripită a schemei propuse de împrumut pentru reparații ar avea, ca efect colateral, […]
O informaţie de ultim moment. Ministrul apărării, Ionuţ Moşteanu, şi-a dat demisia cu puţin timp în urmă. Vom reveni cu detalii în „Radiojurnal”, la ora 13:00.(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 28 noiembrie)/aburtica RADOR RADIO ROMÂNIA (28 noiembrie)
Guvernul Bulgariei va retransmite parlamentului spre aprobare planul de buget pentru 2026, primul plan redactat în euro înainte ca țara să adopte moneda la 1 ianuarie, a declarat joi seara premierul, după protestele din capitala Sofia. Scopul este de a permite mai mult timp pentru consultări cu partidele de opoziție, sindicatele și angajatorii, a precizat […]
Nordul Munteniei şi al Olteniei au intrat sub avertizarea unui cod galben de ploi însemnate cantitativ # Rador
Nordul Munteniei şi al Olteniei au intrat de o oră sub avertizarea unui cod galben de ploi însemnate cantitativ. Este vorba de zona de munte şi deal a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Buzău, sudul judeţului Hunedoara, precum şi zona de munte a judeţului Mehedinţi. Acolo va ploua abundent, iar cantităţile de apă […]
Premierul Ilie Bolojan a desemnat noua conducere a Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice pentru un mandat de patru ani. După câştigarea concursului de selecţie, în funcţia de preşedinte a fost numită Anişoara Ulceluşe, care a lucrat anterior la Comisia Europeană, iar pentru posturile de vicepreşedinţi Oana Mihaela Petrescu, fost director general la […]
Agenția Națională de Administrare Fiscală a demarat procedura de executare silită în cazul fostului primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, vizând recuperarea sumei totale de peste 13,7 milioane de lei, la care se adaugă 20 de mii de lei cheltuieli judiciare. Demersul a fost inițiat în urma deciziei definitive a instanței în dosarul penal pentru […]
Cel puțin cinci persoane au fost ucise vineri, în timpul unui raid israelian în sudul Siriei, a anunţat presa de stat siriană, în timp ce armata israeliană a anunțat că șase dintre soldații săi au fost răniți într-un schimb de focuri în cadrul unei operațiuni de capturare a unor membri ai unei grupări militante din […]
Papa Leon al XIV-lea se va întâlni cu liderii creștini din Orientul Mijlociu pentru a promova unitatea # Rador
Papa Leon al XIV-lea se va întâlni vineri, în Turcia, cu lideri creștini din întreg Orientul Mijlociu și este așteptat să îndemne la unitate între comunitățile divizate de secole, în timpul primei sale călătorii peste hotare ca lider al Bisericii Catolice universale. Primul papă american va participa la ceremonia aniversară dedicată celor 1700 de ani […]
Un nou studiu relevă că pisicile au fost domesticite în Europa în urmă cu aproximativ 2.000 de ani. Oamenii de ştiinţă au studiat date genetice din rămăşiţele unor pisici, ce datează de sute de mii de ani. Cele mai vechi rămăşiţe de pisică din Europa aparţin pisicilor sălbatice, nu celor domestice. Primii strămoşi ai pisicilor […]
Kremlinul a confirmat pentru TASS că vineri va avea loc o întâlnire Putin-Orban (Dmitri Peskov) # Rador
Viktor Orbán, prim-ministru al Ungariei, intenționează să discute cu preşedintele rus, Vladimir Putin, despre aprovizionarea cu resurse energetice și reglementarea conflictului din Ucraina. Președintele rus Vladimir Putin se va întâlni cu prim-ministrul ungar Viktor Orbán, la Moscova, pe 28 noiembrie, a confirmat pentru TASS Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin. Putin […]
Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat că la sfârșitul săptămânii, delegațiile ucraineană și americană vor continua să lucreze la armonizarea punctelor elaborate în urma întâlnirilor de la Geneva, pentru a avansa spre pace și garanții de securitate. Într-un mesaj transmis joi seară, liderul de la Kiev a menţionat că, în momentul de faţă, sunt la fel […]
Nu au existat proiecte de tratate de pace privind Ucraina, ci doar un set de probleme pentru a fi examinate, a declarat președintele rus Vladimir Putin, jurnaliştilor, joi, la Bișkek. Putin a mai spus că, în urma discuțiilor de la Geneva, s-a decis de a separa în patru părți cele 28 de puncte ale planului […]
Guvernul va aproba în ședință procedura de angajare a răspunderii pentru proiectul de lege privind pensiile magistraților # Rador
În ședința de vineri a executivului urmează să fie aprobată și procedura de angajare a răspunderii pentru proiectul de lege privind pensiile magistraților – a spus joi seară premierul Ilie Bolojan la postul privat de televiziune amintit. Procedura ar urma să se finalizeze în prima jumătate a săptămânii viitoare în Parlament. Șeful executivului crede că […]
Peste 1.000 de militari ruşi au fost ucişi pe frontul din Ucraina, în luptele din ultimele 24 de ore (armata ucraineană) # Rador
Armata ucraineană raportează că, în ultimele 24 de ore, ocupanții ruși au pierdut pe frontul din Ucraina 1.100 de soldați. De la începutul războiului, forţele ucrainene au lichidat, în total, 1.170.790 de militari ruşi – potrivit unui comunicat remis, vineri, de Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei. De asemenea, de la începutul invaziei la […]
Evaluarea miniştrilor trebuie să fie făcută pe baza activităţii lor, nu a diplomelor prezentate, declară premierul Ilie Bolojan # Rador
Premierul Ilie Bolojan a comentat aseară neconcordanţele din CV-ul ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, precizând că evaluarea miniştrilor trebuie să fie făcută pe baza activităţii lor, nu a diplomelor prezentate. Şeful executivului a declarat că Ionuţ Moşteanu este o numire politică, aşa cum sunt toate numirile din guvern şi a spus că a avut o colaborare […]
– Guvern * O şedinţă de guvern extraordinară pentru aprobarea proiectului de lege privind pensiile magistraţilor ar urma să aibă loc, după ce avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va fi comunicat formal – Ministere * Participarea secretarului de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu şi Africa, Clara Staicu, la Forumul regional al Uniunii […]
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat că va opri permanent „întreaga imigraţie” din „ţări de lumea a treia”. Într-un mesaj lung pe o reţea de socializare online, Trump a scris că va încheia „toate milioanele de admiteri ilegale din mandatul lui Biden”. De asemenea, domnul Trump a anunţat că va sista toate ajutoarele federale pentru […]
Socialiştii bulgari condiţionează participarea la guvernare de menţinerea politicilor sociale în bugetul 2026 # Rador
Vicepremierul şi liderul Partidului Socialist Bulgar (BSP), Atanas Zafirov, şi-a avertizat partenerii de coaliţie din GERB şi „Există un Astfel de Popor” că îşi va reconsidera participarea la guvernarea ţării dacă, după revizuirea bugetului pe 2026, vor fi eliminate toate angajamentele sociale. Zafirov a precizat că acest lucru ar însemna că nu va exista nicio […]
Primăria Ruse a semnat un contract pentru două autobuze electrice, vor să scoată taxa de pod pentru ca biletele să fie mai ieftine Autoritățile din Ruse și Giurgiu au făcut un pas important pentru restabilirea transportului public regulat între cele două maluri ale Dunării. În cadrul unei întâlniri de lucru la Giurgiu, reprezentanții administrațiilor locale […]
Evoluțiile în negocierile privind pacea din Ucraina se succed cu rapiditate și au diverse ecouri în presa internațională. Acum câteva zile, când a fost prezentat public, „Planul de pace” propus de americani urma să fie semnat până joi 27 noiembrie, ziua de Thanksgiving, sau cel puțin acesta era termenul impus de Donald Trump. Între timp, […]
Opt schiori au fost salvați în viață joi după ce au fost îngropaţi de o avalanșă declanşată pe ghețarul Stubai din Alpii Tirolieni din Austria. Peste 250 de salvatori au participat la operațiunea de salvare, sprijiniţi de elicoptere, salvamontişti şi echipaje de câini de căutare în avalanşă. Patru schiori au fost ușor răniți, iar alţi […]
SUA verifică din nou cărţile verzi eliberate pentru persoane provenite din ţări care prezintă motive de îngrijorare # Rador
Directorul Serviciilor pentru Cetățenie și Imigrare ale Statelor Unite (USCIS), Joe Edlow, a declarat joi că, la indicația președintelui Donald Trump, a ordonat reexaminarea tuturor cărților verzi eliberate persoanelor provenite din țări „care prezintă motive de îngrijorare”. „La indicația @POTUS (President Of The United States), am dispus o reexaminare riguroasă și completă a fiecărei cărți […]
Parlamentul Republicii Moldova a votat joi închiderea unui centru cultural rus – o nouă încercare de a reduce influența Moscovei în țară, la o zi după ce ambasadorul Rusiei a fost convocat în legătură cu incursiunile dronelor, incursiuni pe care Republica Moldova le-a calificat drept inacceptabile. Măsura a fost susţinută de 57 din cei 101 […]
Ofițerul de presă care i-a împins pe jurnaliști pe holurile parlamentului va fi cercetat disciplinar # Rador
Ofițerul de presă de la guvern care i-a împins ieri pe jurnaliști pe holurile parlamentului, atunci când aceștia încercau să-i pună întrebări premierului Ilie Bolojan, va fi cercetat disciplinar, a anunțat executivul într-un comunicat de presă. Cercetarea prealabilă disciplinară va fi efectuată de o comisie constituită la nivelul cancelariei premierului, mai precizează sursa citată. După […]
