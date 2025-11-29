Marea Britanie și Mexicul au interzis importurile de carne de porc din Spania, în urma unui focar de pestă porcină africană

02:00

Opt schiori au fost salvați în viață joi după ce au fost îngropaţi de o avalanșă declanşată pe ghețarul Stubai din Alpii Tirolieni din Austria. Peste 250 de salvatori au participat la operațiunea de salvare, sprijiniţi de elicoptere, salvamontişti şi echipaje de câini de căutare în avalanşă. Patru schiori au fost ușor răniți, iar alţi […]