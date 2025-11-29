De patru ori mai înalt decât simbolul Hollywood-ului și de aproximativ șapte ori mai mare decât Casa Albă: Uzbekistanul se pregătește să deschidă un Centru al Civilizației Islamice
Aktual24, 29 noiembrie 2025 10:50
De patru ori mai înalt decât simbolul Hollywood-ului și de aproximativ șapte ori mai mare decât Casa Albă, cel mai nou centru cultural al Uzbekistanului este un monument de proporții epice. Parțial muzeu, parțial centru de cercetare academică, Centrul pentru Civilizație Islamică (CISC) din Tașkent, cu trei etaje și o investiție de 150 de milioane […]
• • •
Acum 30 minute
11:10
Andrii Yermak, fosta mână dreaptă a lui Zelenski, anunță că va pleca să lupte în prima linie, după demisie: „Nu vreau să-i fac probleme președintelui” # Aktual24
La doar o zi după ce și-a prezentat demisia din funcția de șef al Cabinetului Prezidențial, influentul consilier Andrii Yermak a anunțat că se va alătura trupelor ucrainene pe frontul de est, în prima linie a confruntării cu Rusia. Decizia vine în mijlocul celui mai mare scandal de corupție din istoria administrației Volodimir Zelenski, după […]
Acum o oră
10:50
10:40
Cu ochii pe Transcarpatia, Viktor Orban susține că Ucraina ar trebui să devină pe viitor un „stat-tampon” între Rusia și NATO, iar cedările teritoriale „sunt inevitabile” # Aktual24
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a provocat un nou val de controverse după interviul acordat ziarului german Die Welt. În interviul publicat vineri, liderul maghiar a schițat o viziune radicală asupra viitorului Ucrainei postbelice: țara ar trebui să devină un „stat tampon” (Pufferstaat) între Rusia și NATO, cu dimensiuni teritoriale reduse și o armată strict limitată. […]
Acum 2 ore
10:10
Steve Witkoff: „Dacă ucrainenii acceptă planul nostru de pace, vom evita alte conflicte pe viitor”. De fapt, Rusia a încălcat până acum toate tratatele de pace # Aktual24
Emisarul special al președintelui Donald Trump, magnatul imobiliar Steve Witkoff, a declarat că adoptarea planului american de pace în 28 de puncte pentru Ucraina ar transforma radical relațiile dintre Washington, Moscova și Kiev. „Dacă ucrainenii vor accepta acest plan de pace, el va deveni în mod natural o măsură preventivă împotriva conflictelor viitoare”, a spus […]
10:10
Studiu: Creierul uman trece prin cinci faze distincte în viață. Adolescența durează până la 30 de ani # Aktual24
Creierul uman trece prin cinci faze distincte în viață, cu momente cheie de cotitură la vârstele de nouă, 32, 66 și 83 de ani, au dezvăluit oamenii de știință. Aproximativ 4.000 de persoane cu vârsta de până la 90 de ani au fost supuse scanărilor pentru a dezvălui conexiunile dintre celulele lor cerebrale. Cercetătorii de […]
09:40
Ipocrizia lui Marco Rubio: În 2016 avertiza „nu cădeți în capcana de a-l susține pe Trump”, în 2025 scrie „îi sunt recunoscător președintelui Trump și muncii incredibile pe care o face” – VIDEO # Aktual24
Marco Rubio, actualul secretar de stat al SUA în administrația Trump, a devenit din nou, fără voia lui, subiect de glume virale pe rețelele sociale, după ce internauții i-au „dezgropat” declarații critice la adresa lui Trump, făcute în trecute, și le-au pus în balanță cu osanalele aduse președintelui în ultimele zile. În 2016, în plină […]
Acum 4 ore
09:20
Călugărițele rebele care au evadat dintr-un azil de bătrâni din Austria primesc o amânare, dar doar dacă stau departe de rețelele de socializare # Aktual24
Trei călugărițe octogenare care au câștigat de partea lor comunitatea globală după ce au evadat din azilul de bătrâni și s-au mutat înapoi în mănăstirea lor abandonată de lângă Salzburg au primit permisiunea de a rămâne în mănăstire „până la noi dispoziții” – cu condiția să evite rețelele de socializare, au declarat liderii bisericii. Călugărițele […]
09:10
O agenție europeană de informații avertizează că Donald Trump negociază în secret acorduri economice cu Rusia: „Vrea să facă din Ucraina un nou Trump Tower Moscova” # Aktual24
O agenție de informații europeană a distribuit recent un buletin „confidențial” către principalele state membre UE, dezvăluind detalii despre negocieri economice și comerciale pe care administrația Trump le poartă în secret cu Rusia, în paralel cu discuțiile de pace în Ucraina. Potrivit documentului, citat de Wall Street Journal pe baza a cinci surse din serviciile […]
09:10
Oamenii de știință cred că au înregistrat pentru prima dată activitate electrică în atmosfera marțiană, sugerând că planeta este capabilă să producă fulgere. Roverul Perseverance al NASA, care a aterizat pe Marte în 2021, a fost trimis să caute semne biologice și a petrecut ultimii patru ani explorând regiunea craterului Jezero. Descărcările electrice, poreclite „mini […]
09:00
Un crescător francez de melci a rămas fără marfă în valoare de 90.000 de euro după ce a fost călcat de hoți # Aktual24
Un crescător francez de melci a rămas fără materie primă după ce a fost călcat de hoți. Acești au furat melci proaspeți și congelați în valoare de aproximativ 90.000 de euro, a relatat presa franceză, citată de CNN. „Aceasta nu este chiar postarea pe care ne-am gândit că o vom scrie în apropierea sărbătorilor. Am […]
08:50
Un director din cadrul Agenției Americane a Medicamentului, anti-vaxxer convins, susține, fără să aducă nicio dovadă, că „cel puțin zece copii au murit probabil după vaccinarea anti-COVID” # Aktual24
O notă internă a Agenției Americane a Medicamentului (FDA) afirmă pentru prima oară la nivel oficial că vaccinurile ARNm anti-COVID ar fi cauzat moartea a cel puțin zece copii. Documentul, semnat de Vinay Prasad – directorul Centrului pentru Evaluarea și Cercetarea Biologicelor (CBER), echivalentul Departamentului de Vaccinuri al FDA – și publicat de New York […]
08:40
Nou atac cu drone și rachete rusești asupra Kievului: doi morți și 15 răniți, inclusiv un copil # Aktual24
Capitala Ucrainei a fost din nou ținta unui atac combinat al forțelor ruse în dimineața zilei de 29 noiembrie, soldat cu pierderi de vieți omenești și distrugeri semnificative. Potrivit informațiilor actualizate ale Administrației Militare a Orașului Kiev (KCMA) și ale primarului Vitali Kliciko, două persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite, printre acestea […]
08:20
Salvat de pompieri după 7 ore: Un adolescent din Ierusalim a rămas o noapte întreagă atârnat de o macara după ce a urcat să „vadă priveliștea” și nu a mai putut coborî # Aktual24
Pompierii israelieni au salvat, în această săptămână, un adolescent care a rămas blocat timp de șapte ore atârnând de o macara la 36 de etaje deasupra Ierusalimului, potrivit AP. Adolescentul în vârstă de 15 ani a declarat echipelor de salvare că s-a urcat pe macara în jurul miezului nopții pentru că voia „să vadă priveliștea”, […]
08:10
Donald Trump va grația un fost președinte al Hondurasului, condamnat pentru trafic de droguri, și se va amesteca în alegerile din această țară # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri, cu două zile înainte de alegerile prezidențiale din Honduras pe care intenționează să le influențeze, că îl va grația pe fostul președinte hondurian de dreapta Juan Orlando Hernandez, condamnat anul trecut la 45 de ani de închisoare în Statele Unite pentru trafic de droguri. ”Îi voi acorda o […]
Acum 12 ore
23:50
Airbus avertizează asupra unor perturbări ale zborurilor. Câteva mii de avioane au nevoie de o actualizare de software # Aktual24
Airbus a avertizat vineri asupra unor potențiale perturbări ale călătoriilor, în contextul modernizării a aproximativ 6.000 de aeronave A320 operaționale, după un incident petrecut luna trecută pe un zbor JetBlue. Producătorul european de avioane le-a comunicat vineri clienților săi să ia „măsuri de precauție imediate” după evaluarea incidentului, potrivit France 24. „Radiațiile solare intense pot […]
23:40
Două petroliere care aparțin „flotei din umbră” a Rusiei în Marea Neagră, au fost lovite de explozii în apropierea strâmtorii Bosfor, cel mai probabil din cauza unor drone maritime trimise de Ucraina, provocând incendii la bordul navelor. În 28 noiembrie, petrolierele Kairos și Virat au suferit explozii în Marea Neagră, în apropierea strâmtorii Bosfor a […]
23:30
Jocurile Olimpice de Iarnă de la Cortina: Limitare a vânzărilor de bilete din cauza temerilor legate de transportul la evenimente # Aktual24
Organizatorii Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia, de la Cortina d’Ampezzo, au fost nevoiți să limiteze numărul de bilete puse în vânzare pentru evenimentele din februarie, din cauza îngrijorărilor legate de congestionarea traficului, amplificată de întârzierile în construirea unei noi telecabine care să ducă spectatorii pe munte. Problemele cu care se confruntă gondola Apollonio-Socrepes sunt […]
23:00
Armata americană a efectuat un al doilea atac, ucigând supraviețuitori de pe o ambarcațiune suspectată de trafic de droguri care fusese deja atacată, spun surse # Aktual24
Armata americană a efectuat un al doilea atac asupra unei nave suspectate de trafic de droguri care opera în Caraibe pe 2 septembrie, după ce un atac inițial nu i-a ucis pe toți cei aflați la bord, au declarat pentru CNN surse familiarizate cu situația. Atacul din septembrie a fost primul dintr-o serie de atacuri […]
22:40
Mișcarea anti-imigație Irlanda: Activștii de dreapta împart Dublinul în două cu steaguri tricolore amplasate fără permisiune. Consiliul Local a decis să nu le îndepărteze # Aktual24
Consiliul Local din Dublin, Irlanda, a decis să nu îndepărteze steagurile tricolore irlandeze atârnate de activiștii de dreapta în unele părți ale orașului, într-o campanie care a stârnit dezbateri despre imigrație, afirmând, vineri, că acest lucru ar comporta riscuri și ar fi contraproductiv. Deși niciun grup nu a recunoscut public că a agățat steagurile, activiștii […]
Acum 24 ore
22:20
Cancelarul german Friedrich Merz speră să evite o criză în coaliția de guvernare, promițând o revizuire a pensiilor # Aktual24
Coaliția aflată la guvernare în Germania a fost de acord să realizeze o reformă cuprinzătoare a pensiilor anul viitor, a declarat, vineri, cancelarul Friedrich Merz, o mișcare menită să atenueze îngrijorările legate de un proiect de lege interimar privind pensiile, care amenința să destabilizeze guvernul, informează Reuters. Aripa de tineret a conservatorilor lui Merz a […]
22:00
Marea Britanie susține că discuțiile privind aderarea la Fondul de Apărare al UE au eșuat # Aktual24
Marea Britanie a anunțat vineri că discuțiile pentru aderarea la fondul european de apărare SAFE au eșuat, ceea ce reprezintă un eșec major pentru mult lăudata reluare a relațiilor post-Brexit, menită să consolideze apărarea continentului, potrivit Reuters. În luna mai, premierul britanic Keir Starmer salutase o „nouă eră” în relația Marii Britanii cu UE, cu […]
21:50
Surse: Simion, enervat că vine și Georgescu la Alba Iulia. Georgescu, acuzat că ”vrea să profite” de oamenii pe care îi aduce AUR # Aktual24
Călin Georgescu și George Simion se vor afla amândoi la Alba Iulia, de 1 Decembrie, însă nu vor interacționa între ei. Surse din AUR au declarat pentru Antena 3 că Simion este iritat de venirea lui Georgescu, spunând că acesta ar vrea „să profite” de oamenii pe care AUR îi aduce acolo. Georgescu a anunțat […]
21:40
Numărul morților a crescut la 128 în urma incendiului din Hong Kong. Încă 8 persoane au fost arestate în legătură cu renovarea clădirilor # Aktual24
Pompierii din Hong Kong au găsit vineri alte zeci de cadavre, după ce au căutat din apartament în în complexul de zgârie-nori unde un incendiu masiv a cuprins șapte clădiri, iar autoritățile au arestat alte 8 persoane implicate în renovarea turnurilor. Numărul morților într-unul dintre cele mai mortale incendii din oraș a crescut la 128, […]
21:00
Tânărul căutat de duminică în munții Bucegi nu a fost găsit nici până acum. Familia a venit la Brașov # Aktual24
Turistul care s-a rătăcit duminică în munții Bucegi și care a cerut ajutor din zona lacului Țigănești nu a fost găsit. Potrivit informațiilor, tânărul, care este din Marea Britanie, ar fi plecat duminică dimineața din Poiana Brașov, având ca destinație localitatea Bran. Conform datelor, acesta a traversat zona Diham – Tache Ionescu, iar ulterior a […]
20:40
Chipul înotătorului David Popovici a fost pictat pe peretele unui imobil din Timișoara. Lucrarea este vizibilă dintr-o zonă circulată a orașului și își propune să inspire trecătorii și să aducă sportul mai aproape de generațiile tinere. Potrivit Opinia Timișoarei, muralul de aproape 400 de metri pătrați a fost realizat în 15 zile de artistul RECIS, […]
20:10
Rețelele de spionaj ruse exploatează adolescenți ucraineni pentru acțiuni de sabotaj în Europa. Ei sunt plătiți cu sume ridicole # Aktual24
O sută de dolari pentru incendierea unei dube, încă câteva sute pentru plantarea unei bombe sau bani câștigați rapid pentru fotografierea unei locații strategice: Serviciile de informații rusești au găsit o modalitate nouă, ieftină – și din ce în ce mai eficientă – de a desfășura operațiuni de sabotaj în toată Europa. Acestea recrutează copii […]
20:00
Președintele Vladimir Putin a semnat vineri o amplă reformă fiscală prin care taxa pe valoarea adăugată (TVA) din Rusia va fi majorată de la 20% la 22% începând de anul viitor, o măsură menită să acopere golul bugetar creat de cheltuielile militare în creștere și de scăderea veniturilor din petrol și gaze pe fondul sancțiunilor […]
19:40
Dronele sunt armele prezentului. Fie că sunt folosit în scopuri de recunoaștere, de intimidare, sau pur și simplu ca arme performante cu care se poate lovi la mare distanță, dronele și-au demonstrat capacitatea formidabilă în războiul din Ucraina. Atât rușii cât și ucrainenii au dezvoltat flote performante, de sute de mii de unități, de la […]
19:40
Macron: Mulți din Comisia UE și statele membre „se tem” să pună presiune pe companiile americane de tehnologie # Aktual24
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Bruxelles-ul se mișcă prea lent în gestionarea investigațiilor privind companiile americane Big Tech, din cauza presiunilor exercitate de Statele Unite asupra legislației digitale a UE. „Avem cazuri aflate în fața Comisiei de doi ani. Este mult prea lent”, a spus Macron vineri, referindu-se la setul de reguli al […]
19:10
Noul plan de pace: Donald Trump îi va oferi, „în numele păcii”, Crimeea și regiunile ocupate din Ucraina lui Vladimir Putin # Aktual24
Administrația Donald Trump pregătește un acord care ar implica recunoașterea de către Statele Unite a controlului Rusiei asupra Crimeei și a celor patru regiuni anexate ilegal în 2022 (Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijjia). Informația, transmisă de cotidianul britanic The Telegraph, provine din surse apropiate negocierilor ruso-americane și a fost confirmată indirect de oficiali europeni și […]
18:50
Ciolacu-Nordis: ”Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern dacă făceam ce a făcut Bolojan. Eu votez moțiune împotriva Guvernului Bolojan” # Aktual24
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu a pretins vineri ”pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern dacă făceam ce a făcut Bolojan”. Reamintim că Ciolacu a fost implicat într-o serie lungă de scandaluri cu potențial penal, de la afacerile nepotului din energie și farmacie, până la zborurile Nordis, însă nu există deschis niciun dosar pe […]
18:40
10 într-o noapte: Șeful dronelor ucrainene anunță lovirea unei mari rafinării ruse și a altor obiective energetice # Aktual24
Comandantul diviziei de drone militare ucrainene, Robert Brovdi zis „Magyar” a anunțat pe Telegram că 10 obiective rusești au fost lovite de dronele ucrainene într-o singură noapte. „Rafinăria de petrol Saratov – cârciumioara de băutură a viermilor, cu peste 20 de tipuri de produse petroliere în meniu, a început să curgă prin mlaștini. Substațiile de […]
18:20
Presshub: Florin Iordache, cu soție fost judecător, nu e de acord cu micșorarea pensiilor magistraților # Aktual24
Consiliul Legislativ, instituție condusă de Florin Iordache, fost parlamentar PSD și artizan al legilor justiției, prin care s-a stabilit că pensiile magistraților să fie mai mari cu 25% decât ultimul salariu, a dat aviz negativ pe legea Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor judecătorilor și procurorilor. Avizul este consultativ. Iordache susține că „prin intervenţiile preconizate, care, […]
18:10
Șeful cancelariei lui Zelenski, Andrii Iermak, a demisionat după un raid anticorupție la domiciliul său. Reacșia lui Zelenski: ”Vreau să nu existe zvonuri și speculații” # Aktual24
Andrii Iermak, cel mai influent consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și considerat al doilea cel mai puternic om din stat, a demisionat vineri, pe fondul unei anchete anticorupție de amploare. Demisia a venit la doar câteva ore după ce anchetatorii Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și procurorii SAP au percheziționat locuința lui Iermak […]
17:40
Kremlinul, pretext halucinant pentru blocarea planului de pace: ”Din punct de vedere legal, este imposibil să negociem” # Aktual24
Rusia declară că Washingtonul a transmis parametrii cheie ai unui plan de pace ruso-ucrainean discutat săptămâna trecută la Geneva, chiar dacă președintele Vladimir Putin insistă că este „imposibil din punct de vedere legal” să negocieze cu Kievul în acest moment. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova se așteaptă să examineze […]
17:40
Greu să nu vezi: un ministru USR pleacă pentru CV, ai PSD-ului nu pleacă pentru condamnări sau mită # Aktual24
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a dat demisia cu un text scurt postat pe Facebook pentru problemele din CV-ul său, acolo unde apărea o universitate pe care nu o terminase. ”Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale.Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR […]
17:40
La fel ca Ciolacu. Grindeanu are încălțări de lux care depășesc 1.200 euro perechea. Comentarii acide: ”Noroc că nu i se vede ceasul în poză” # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a afișat cu încălțări de lux, zilele trecute, când a fost inaugurat tronsonul de 13,9 km dintre Pietroasele și Buzău din Autostrada A7. El avea o perecje de ghete Zegna, al căror preț este de 1.250 euro pe site-urile de încălțăminte de lux. După ce anul trecut a fost prins când […]
17:30
Primarul din Flamânzi a rămas fără funcție după ce a fost prins cu mită. Prefectul i-a anulat mandatul # Aktual24
Prefectul judeţului Botoşani, Raluca Curelariu, a emis, vineri, ordinul de încetare a mandatului primarului oraşului Flămânzi, Dan Oloeriu, care este anchetat pentru luare de mită, se arată într-un comunicat de presă transmis de Instituţia prefectului. Potrivit sursei citate, primarul din Flămânzi se află în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul de şase luni, după ce procurorii […]
17:20
Vor să-l execute și pe Radu Miruță. Ministrul Economiei scoate sabia: ”Domnule Ponta, Ponta, doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră” # Aktual24
Ministrul Economiei, Radu Miruță, și-a prezentat vineri diplomele de studii după ce trusturile controlate de PSD si propagandiștii AUR au lansat o campanie contra acestuia încercând să ăl execute în contextul scandalului Ionuț Moșteanu. ”Raspund din respect pentru oamenii platitori de taxe care au dreptul sa afle adevarul atunci cand cei deranjati de masurile luate […]
17:00
Ce a discutat Orban cu Putin la Moscova: ”Energia rusească reprezintă baza securității energetice a Ungariei, acum și în viitor” # Aktual24
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, s-a întâlnit vineri la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin, cu doar câteva zile înaintea discuțiilor planificate între Rusia și Statele Unite privind încetarea războiului din Ucraina. În deschiderea discuțiilor, Vladimir Putin l-a felicitat pe premierul ungar pentru abordarea sa în privința Ucrainei. „Suntem conștienți de poziția dumneavoastră echilibrată privind situația […]
16:50
UE nu a ajuns la un acord cu Marea Britanie privind participarea acesteia la fondul de apărare de 150 de miliarde de euro # Aktual24
O parte cheie a „resetării” inițiată de premierul Keir Starmer cu Uniunea Europeană a eșuat, deoarece negocierile pentru aderarea Regatului Unit la fondul de apărare al UE, în valoare de 150 de miliarde de euro, au eșuat. Regatul Unit spera să se alăture fondului de reînarmare Acțiunea de Securitate pentru Europa (SAFE), care este conceput […]
16:40
Germania dorește un termen limită mai lung pentru eliminarea treptată a motoarelor cu ardere internă # Aktual24
Guvernul german intenționează să facă lobby la nivelul UE pentru o relaxare a interdicției planificate privind mașinile noi cu motor cu ardere internă începând cu 2035. Potrivit unor surse parlamentare, „motoarele cu ardere internă de înaltă eficiență” ar trebui să fie permise în continuare după 2035. Cancelarul Friedrich Merz (CDU) intenționează să trimită o scrisoare […]
16:10
Biletul va costa cu zece euro mai mult. Luvru majorează taxele de intrare pentru cetățenii non-europeni # Aktual24
Muzeul Luvru din Paris va majora prețurile de intrare pentru cetățenii non-europeni cu 45% anul viitor. Începând cu 14 ianuarie 2026, cetățenii țărilor din afara Spațiului Economic European – care include UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia – vor trebui să plătească 32 de euro pentru un bilet, a anunțat muzeul. Acest lucru va face ca […]
15:40
China face comerțul global imposibil. Europa: ”Dacă China nu vrea să cumpere nimic de la noi, cum putem continua să facem comerț cu ea?” # Aktual24
Politica economică a Chinei, care vizează autosuficiența completă și dominația exporturilor, subminează baza comerțului internațional, punând partenerii occidentali într-o poziție fără speranță. După cum notează Financial Times, Beijingul nu trebuie să importe aproape nimic, ceea ce face ca schimbul (baza comerțului) să fie imposibil. China investește masiv în producția de semiconductori, software și aeronave, cu […]
15:10
De la Lună la Saturn, planul ambițios de 22 de miliarde de euro al Agenției Spațiale Europene: ”Descoperirea vieții pe sateliții lui Saturn” # Aktual24
Agenția Spațială Europeană (ESA) și-a stabilit prioritățile pentru următorii trei ani, susținute de un buget de 22,1 miliarde de euro în angajamente noi din partea statelor sale membre. Miniștrii tuturor statelor membre ESA s-au adunat la Bremen, Germania, pentru a decide la ce programe spațiale doresc să „aboneze” sau să contribuie și câți bani să […]
14:40
ANAF îl lasă sărac lipit pe Marian Vanghelie. Îi ia casele, mașinile, toate bunurile în valoare de peste 2,5 milioane euro # Aktual24
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a anunţat vineri că a declanşat procedurile de executare silită împotriva lui Marian Vanghelie, în urma deciziei definitive pronunţate de instanţă în dosarul în care fostul primar a fost acuzat de luare de mită în valoare de 30 de milioane de euro. ANAF urmăreşte recuperarea sumei de 13.731.050 lei, reprezentând […]
14:10
Platforma de lansare de la cosmodromul Baikonur a fost avariată în timpul lansării unei rachete rusești către Stația Spațială Internațională # Aktual24
O rampă de lansare de la principalul complex spațial al Rusiei a fost avariată în timpul lansării de joi a unei misiuni care transporta doi ruși și un american către Stația Spațială Internațională, a anunțat agenția spațială a Moscovei. Nava spațială Soyuz MS-28 a andocat cu succes la stația spațială, iar cei trei membri ai […]
13:40
Kievul anunță că finanțarea externă este critică și îndeamnă UE să deblocheze activele rusești. O zi de război costă 172 de milioane de dolari # Aktual24
Ucraina are o nevoie critică de finanțare externă, au declarat oficialii joi, lansând un nou apel către UE pentru a aproba un împrumut garantat cu fonduri rusești înghețate, după ce Kievul a obținut aprobarea preliminară pentru miliarde de dolari de la FMI. Miercuri, Kievul a obținut un acord cu Fondul Monetar Internațional privind un nou […]
13:20
UE se pregătește să sancționeze dur apropierea Georgiei de Rusia. Tbilisi: ”Este o greşeală strategică majoră” # Aktual24
Ministrul de externe georgian, Maka Bociorişvili, a declarat joi că o decizie a Uniunii Europene de a suspenda regimul de călătorii fără viză pentru cetăţenii georgieni ar reprezenta „o greşeală strategică majoră”, informează vineri Xinhua, citată de Agerpres. Dacă se ia o astfel de decizie, aceasta ar reprezenta o greşeală strategică semnificativă din partea UE, […]
12:50
Trump anunță că SUA vor „opri definitiv migrația din toate țările lumii a treia”, după împușcăturile de la Washington # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat joi planuri ample privind regulile de imigrare, inclusiv o suspendare a migrației din „țările lumii a treia” și anularea tuturor beneficiilor și subvențiilor federale pentru „noncetățenii” din țară. În mai multe postări pe Truth Social, joi seară târziu, Trump a declarat că va „opri definitiv migrația din toate țările […]
