Dispozitivele tale te pot spiona și folosesc date tale. Cum să-ți dai seama că ești „urmărit” în casa ta?
Newsweek.ro, 29 noiembrie 2025 10:50
Unii experți spun că dispozitivele pe care le ai în casă, de la telefoane și televizoare inteligente...
Acum 10 minute
11:20
Decizia radicală luată de șeful de cabinet al lui Zelenski la o zi după ce a demisionat. Unde pleacă Yermak? # Newsweek.ro
Yermak, fostul șef de cabinet al lui Volodimir Zelenski a luat o decizie radicală la o zi după ce și...
Acum 30 minute
11:00
De ce pierzi colagen chiar și când ești tânăr. Vitamina A sau C stimulează producția acestuia? # Newsweek.ro
Chiar și la vârste fragede, organismul nostru începe să piardă colagen, proteina esențială pentru el...
Acum o oră
10:50
10:40
Meteorologii au emis o alertă de ploi, lapoviță și ninsoare în 13 județe și București. În unele zone...
10:30
Două drone au survolat ilegal, din nou, nordul Republicii Moldova. În urma incidentului, autoritățil...
Acum 2 ore
10:10
Canonizare Arsenie Boca. 24 de pelerini au avut nevoie de asistență medicală. Un adult și un copil, la spital # Newsweek.ro
24 de persoane care participau la ceremoniile de canonizare a lui Arsenie Boca au necesitat asistenţ...
10:00
Putin și respectarea drepturilor omului: Rusia a declarat indezirabilă organizația Human Rights Watch # Newsweek.ro
Rusia a adăugat Human Rights Watch pe lista organizaţiilor indezirabile. ONG-ul a declarat că acțiun...
09:40
În ciuda taxelor vamale de 50% ale lui Trump, economia Indiei accelerează puternic. Pe ce se bazează? # Newsweek.ro
Economia Indiei accelerează puternic, crescând cu 8,2% în trimestrul încheiat în septembrie, în ciud...
Acum 4 ore
09:20
Haos, în transporturile aeriene. Airbus a chemat urgent în service 6.000 de avioane A320. Care e problema? # Newsweek.ro
Airbus a chemat urgent în service peste 6.000 de avioane A320. Operațiune de recall fără precedent a...
09:10
VIDEO S-a deschis Târgul de Crăciun de la Nürnberg, unul dintre cele mai vechi și mai faimoase din lume # Newsweek.ro
Ediția 2025 a Nürnberger Christkindlesmarkt, unul dintre cele mai vechi și mai faimoase târguri de C...
08:40
VIDEO Rapid a îngenunchiat Csikszereda, cu 4-1, și a obținut a 4-a victorie consecutivă în Superligă # Newsweek.ro
Rapid a îngenunchiat Csikszereda în Giulești, cu 4-1, și a obținut a 4-a victorie consecutivă în Sup...
08:30
Atenție, șoferi! Ocoliți zona Arcul de Triumf din București! Se face repetiția pentru parada de 1 Decembrie # Newsweek.ro
Atenție, șoferi! Sâmbătă, 29 noiembrie, în intervalul orar 9:00 - 12:00, la Arcul de Triumf are loc ...
08:20
Argint și bronz pentru România, la Campionatele Mondiale de tenis de masă pentru juniori # Newsweek.ro
Un tânăr jucător extraordinar, două medalii. A obținut argint și bronz pentru România la Campionate...
08:10
Ce ar presupune ca transportul public să devină alternativă în București? Vehicule de 1.600.000.000 €! # Newsweek.ro
Bucureștiul e în fruntea top-urilor orașelor din Europa cu trafic de coșmar. Iar specialiștii în mob...
08:00
Cum să faci sarmalele mai gustoase pentru Postul Crăciunului. Frunze de varză murată sau viță de vie? # Newsweek.ro
Vrei să pregătești sarmale de Postul Crăciunului care să fie cu adevărat gustoase? Secretul începe d...
07:50
La ce temperatură nu mai au voie pisicile afară? Le învelești în pături și le încălzești pernuțele # Newsweek.ro
Când temperaturile scad periculos de mult, pisicile au nevoie de grijă specială. Învelește-le în păt...
07:40
Cum să agăți ghirlandele pe pereți fără să strici vopseaua. Nu ai nevoie de cuie – folosește fir de pescuit # Newsweek.ro
Cum să agăți ghirlandele pe pereți fără să strici vopseaua. Decorarea casei de sărbători nu mai înse...
07:30
Amendă 7.500 de lei dacă folosești petarde. Care este locul unde este strict interzis să le aprinzi # Newsweek.ro
Utilizarea petardelor îți poate aduce o amendă de până la 7.500 de lei, iar riscul crește și mai mul...
Acum 6 ore
07:20
De ce își aleg românii nume de copii Andrei sau Andreea? Cei mai mulți se nasc în luna noiembrie. Ce înseamnă? # Newsweek.ro
De ce să-ți botezi copilul cu numele Andrei sau Andreea? Cei mai mulți sunt născuți în luna noiembri...
07:10
Horoscop 30 noiembrie. Luna în Berbec aduce o zi cu provocări Capricornilor. Fecioarele, probleme în relație # Newsweek.ro
Horoscop 30 noiembrie. Luna în Berbec aduce o zi cu provocări Capricornilor. Fecioarele au probleme ...
06:50
Doar 39 lei în plus la pensie pentru un pensionar care a depus adeverințe că a lucrat în condiții deosebite # Newsweek.ro
Un pensionar a primit 39 lei în plus la pensie după ce a cerut o recalculare la Casa de Pensii din j...
06:20
Sfântul Apostol Andrei, 30 noiembrie, sărbătoare cu cruce roșie. Noaptea în care fetele îşi află ursitul # Newsweek.ro
Sfântul Apostol Andrei e prăznuit pe 30 noiembrie. E sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox...
Acum 24 ore
21:50
Goana după curent ieftin aduce panouri pe balcoane. Experții: „Fără avize, pericol de incendiu și amenzi” # Newsweek.ro
Pentru a reduce facturile la curent electric, tot mai multi romani au început să monteze fotovoltaic...
21:40
Comisia Europeană urmează să introducă o nouă taxă începând cu 2026, care ar putea crește prețul mul...
21:20
O tendință îngrijorătoare se răspândește printre adolescenți. Cum își fac prieteni în zilele noastre? # Newsweek.ro
Adolescenții par să apeleze din ce în ce mai mult la inteligența artificială (IA) pentru ceea ce găs...
21:20
Acest animal este atât de rar încât nimeni nu știe câte dintre ele există în lume. Ce s-a descoperit? # Newsweek.ro
Pisica aurie africană, sau caracal aurata, este atât de rară și evazivă încât oamenii de știință nu ...
21:10
Matematica poate garanta salarii corecte? Un cercetător analizează egalitatea salarială. Ce a descoperit? # Newsweek.ro
Este clar că economia este legată de numere și, în cele din urmă, de matematică. Dar poate matematic...
20:50
Pentru a marca aniversarea, Observatorul Gemini prezintă o nouă fotografie a spectaculoasei Nebuloas...
20:40
Cea mai mare centrală nucleară din lume este pe cale să fie repornită. Va fi într-o zonă cu seisme # Newsweek.ro
Centrala nucleară Kashiwazaki-Kariwa din Japonia este situată într-una dintre cele mai active regiun...
20:20
„Giganții adormiți” – cea mai mare amenințare la adresa lumii. Care sunt cei mai periculoși vulcani inactivi? # Newsweek.ro
Cercetătorii trag un semnal de alarmă: nu faimoșii munți de foc, ci vulcanii aparent inactivi ar put...
20:10
Tinerii români se tem de pensie. Ce alte îngrijorări mai au Millennials și Generația Z? # Newsweek.ro
Un nou raport Deloitte relevă faptul că tinerii din România se tem de situația financiară pe care o ...
20:10
Drepturile de exploatare a litiului, vândute odată pe 7 cenți, valorează azi sute de milioane de euro # Newsweek.ro
Drepturile de exploatare a litiului, atât de căutat în Carintia, Austria, au fost vândute odată pent...
19:40
Transformarea terasei într-un spațiu de relaxare, întâlnire și inspirație nu este un moft sau o inte...
19:30
Guvernul a adoptat a doua rectificare bugetară. Cheltuielile de personal scad cu 255.000.000 de lei. Ce crește # Newsweek.ro
Guvernul a adoptat cea de-a doua rectificare bugetară pe anul 2025: Cheltuielile de personal se dimi...
19:20
Militarii din cadrul grupului de luptă NATO din România participă la parada de 1 Decembrie # Newsweek.ro
Militarii din cadrul grupului de luptă NATO din țara noastră (FLF-BG) vor participa la parada de Ziu...
19:10
Germania crește pensiile. Românii care lucrează acolo ar putea câștiga cu 116 euro mai mult pe lună # Newsweek.ro
În Germania, sistemul de pensii se află într-un punct crucial de transformare, iar schimbările plani...
19:00
Nicușor Dan a semnat decretul privind demisia lui Ionuț Moșteanu. Radu Miruță, interimar la Apărare # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind demisia lui Ionuț Moșteanu și pe cel care îl dese...
18:30
Copil de 15 ani, bătut cu cruzime într-un parc din București. Agresorii l-au amenințat cu moartea dacă spune # Newsweek.ro
Un copil de 15 ani a fost bătut într-un parc din București. Agresorii, un tânăr de 18 ani și un mino...
18:20
VIDEO O oportunitate de 10 miliarde de euro. Cine ar putea salva forța de muncă din România # Newsweek.ro
România se confruntă cu una dintre cele mai accelerate scăderi ale populației active din Uniunea Eur...
18:10
Horoscop Care e cea mai norocoasă zi din decembrie pentru fiecare zodie? Vin bani, iubire și glorie # Newsweek.ro
Mai sunt câteva zile din această lună noiembrie. Avem Horoscopul care vă spune care cea mai norocoa...
17:50
Andriy Yermak, șeful de cabinet al lui Zelenski, a demisionat din funcție, în urma scandalului de corupție # Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri că șeful său de cabinet, Andriy Yermak, ...
17:50
Polonia iși ia elicoptere de atac Apache de ultimă generație de 4.700.000.000$. România bate pasul pe loc # Newsweek.ro
Este posibil ca Polonia să fie primul utilizator al versiunii 6.5 al elicopterului de atac Apache în...
17:30
Comisarii ANPC au dat amenzi de aproape 5,5 milioane de lei, în urma controalelor din această săptăm...
17:20
SONDAJ Alegeri în București: Ciprian Ciucu - 23,5%, Daniel Băluță - 21,5%, Anca Alexandrescu - 19% # Newsweek.ro
Un nou sondaj referitor la alegerile din București îl arată pe Ciprian Ciucu pe primul loc, cu 23,5%...
17:00
A apărut sistemul antiaerian „Michelangelo Dome”. Senzori multipli și AI. Vânează și rachete hipersonice # Newsweek.ro
Italieni de la Leonardo a dezvăluit „Michelangelo Dome”, introducând un nou sistem integrat de apăra...
17:00
Orban spune că Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi de la Rusia. Putin: e o poziție „echilibrată” # Newsweek.ro
Orban spune că Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi de la Rusia. Putin salută poziția „echili...
16:40
Președintele SUA trimite emisari la Moscova cu un plan de pace care recunoaște câștigurile Rusiei în...
16:40
Povestea motociclismului din România, de la prima cursă din 1903, la marile performanțe din anii 1950-1960 # Newsweek.ro
De mulți ani motociclismul din România este, din păcate, într-un con de umbră, deși prima cursă de m...
16:30
MAI recomandă cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în minivanţa de 1 Decembrie, pentru evitarea u...
16:00
Ioan Niculae, fost patron al echipei de fotbal FC Braşov, a fost condamnat, vineri, de Tribunalul Br...
