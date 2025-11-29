Cum faci portrete frumoase cu bliț off-camera

09:50

Chevron ar putea cumpăra rafinăriile din Bulgaria (Neftochim de la Burgas) și România (Petrotel de la Ploiești), dar și benzinăriile Lukoil din Europa (printre care și cele 320 deținute în România), pentru ca apoi să se integreze pe verticală, alimentându-le cu propriul țiței extras din Kazahstan, susțin analiști citați de publicația economică rusă Kommersant, comentând amânarea impunerii sancțiunilor companiilor gigantului rus din străinătate și de către Marea Britanie, până în februarie, după ce o decizie similară a fost luată de SUA, până pe 13 decembrie.