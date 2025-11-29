Cum faci portrete frumoase cu bliț off-camera
Profit.ro, 29 noiembrie 2025 10:50
Când vrei portrete curate și modelare frumoasă a feței, mută blițul de pe aparat.
Acum 30 minute
11:10
Startup-ul chinez DeepSeek anunță un nou model lingvistic, numit DeepseekMath-V2, care se dovedește foarte performant la matematică.
11:00
Rezerva de apă în cultura grâului de toamnă, apropiată de optim în cea mai mare parte a zonelor # Profit.ro
Rezerva de apă în stratul de sol 0-50 centimetri, în cultura grâului de toamnă, va prezenta pe parcursul săptămânii viitoare valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în cea mai mare parte a zonelor de cultură, arată prognoza agrometeorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru perioada 29 noiembrie - 5 decembrie 2025, scrie Agerpres.
Acum o oră
10:50
Când vrei portrete curate și modelare frumoasă a feței, mută blițul de pe aparat.
10:30
Companiile aeriene din întreaga lume au anulat și au întârziat zboruri la început de weekend, după ce Airbus a anunțat vineri că a dispus rechemarea imediată a 6.000 de avioane A320, măsură care afectează mai mult de jumătate din flota globală. Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA), principala autoritate de certificare pentru aeronavele A320, a emis instrucțiunea vineri seara ca o „măsură de precauție”.
Acum 2 ore
10:20
Două noi produse Apple ar putea intra sub incidența legii europene pentru piețe digitale # Profit.ro
Conform cifrelor privind numărul de utilizatori din Uniunea Europeană, Apple Maps și Apple Ads ar putea fi desemnate drept gatekeepers conform Legii pentru Piețe Digitale.
09:50
Presa rusă: Chevron ar putea cumpăra rafinăriile din România și Bulgaria și rețeaua de benzinării Lukoil din Europa # Profit.ro
Chevron ar putea cumpăra rafinăriile din Bulgaria (Neftochim de la Burgas) și România (Petrotel de la Ploiești), dar și benzinăriile Lukoil din Europa (printre care și cele 320 deținute în România), pentru ca apoi să se integreze pe verticală, alimentându-le cu propriul țiței extras din Kazahstan, susțin analiști citați de publicația economică rusă Kommersant, comentând amânarea impunerii sancțiunilor companiilor gigantului rus din străinătate și de către Marea Britanie, până în februarie, după ce o decizie similară a fost luată de SUA, până pe 13 decembrie.
Acum 4 ore
09:20
Baidu, gigantul tehnologic cunoscut pentru motorul său de căutare, se transformă rapid într-un competitor major pe piața internă de semiconductori pentru inteligență artificială, în contextul în care restricțiile SUA împotriva Nvidia lasă un gol uriaș în China, transmite CNBC.
09:10
VIDEO&FOTO Dacia Duster – "Această mașină este incredibilă!". Față în față în off-road cu cel mai vândut Jeep din Europa # Profit.ro
Numele Duster a devenit sinonim cu „mașină de aventură” de-a lungul primelor două generații lansate pe piață, iar modelul aflat în prezent pe piață a fost nevoit să demonstreze că păstrează calitățile off-road dovedite de celelalte două. Testul comparativ cu un puternic model Jeep a adus la limita superioară toate tehnologiile prezente pe Duster.
09:10
Două drone au survolat ilegal, din nou, nordul Republicii Moldova, vineri seară. În urma incidentului, autoritățile din Republica Moldova au închis temporar spațiul aerian, care a fost redeschis ulterior, cu excepția regiunii de nord, informează NewsMaker, citați de News.ro.
09:10
Vinul zilei: un Primitivo provenit de pe vițe vechi de 65 de ani, cu note olfactive de fructe roșii coapte, continuate pe palat cu arome de ciocolată amăruie și tutun fin. Savuros alături de ciocolată neagră, brânzeturi maturate sau preparate fine # Profit.ro
Recomandarea noastra de azi, Corimei Primitivo Passito 2022, este un vin roșu seducător, o expresie vibrantă a tradiției viticole din sudul Italiei, obținut exclusiv din soiul Primitivo.
09:00
Președintele Vladimir Putin a semnat vineri o reformă fiscală majoră prin care taxa pe valoarea adăugată va crește anul viitor la 22%, de la 20%, măsură menită să acopere deficitul bugetar generat de cheltuielile militare în creștere și de scăderea veniturilor din petrol și gaze pe fondul sancțiunilor occidentale.
08:50
Creșteri pe linie. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
08:40
Repetiții generale azi pentru Parada de Ziua Națională. Salve de tun. Peste 2.900 de militari și 45 de aeronave # Profit.ro
Ministerul Apărării anunță că, sâmbătă, are loc repetiția generală pentru Parada Națională de 1 Decembrie, în zona Arcul de Triumf. Sunt impuse restricții de trafic și vor fi trase 21 de salve de tun. Peste 2.900 de militari și specialiști, tehnică militară și 45 de aeronave vor defila în 1 decembrie.
Acum 12 ore
01:30
Un templu al cinematografiei franceze își închide temporar porțile, la Paris.
00:50
Regia Națională a Pădurilor Romsilva se pregătește să inițieze un proiect-pilot ce vizează transformarea portofoliului existent de cabane într-un brand turistic destinat promovării și dezvoltării unui concept unic de cazare.
00:40
ULTIMA ORĂ Cei mai mari producători de ciocolată din România, la vânzare. Sunt căutați cumpărători în Coreea de Sud # Profit.ro
Companiile Kandia Dulce și Heidi Chocolat, cei mai mari producători de ciocolată din România, au fost scoase la vânzare, relevă datele analizate de Profit.ro.
00:20
La Cocoș a dat iar lovitura. Trafic blocat în oraș la deschiderea noului magazin VIDEO&FOTO # Profit.ro
Rețeaua de magazine La Cocoș a dat iar lovitura, acum cu noul magazin deschis în România, la Arad.
00:10
La Cocoș a dat din nou lovitura. Trafic blocat în oraș la deschiderea noului magazin VIDEO&FOTO # Profit.ro
Rețeaua de magazine La Cocoș a dat din nou lovitura cu noul magazin deschis în România, la Arad.
28 noiembrie 2025
23:30
ING Bank își anunță clienții din România că chatbot-ul de pe platformă este sprijinit acum cu tehnologia AI.
22:40
Companie care în luna aprilie a anunțat un contract de aproape 50 milioane lei, Iproeb vine la 9 luni cu o cifră de afaceri netă de 151,03 milioane lei, cu 1,07% mai mare decât cea de 149,43 milioane lei din perioada similară a anului trecut.
Acum 24 ore
22:20
Plata taxei judiciare de timbru va fi eliminată în cazul cererilor de divorț și partaj de bunuri comune atunci când sunt formulate de victime ale infracțiunii de violență în familie împotriva agresorilor lor, conform unui proiect de lege promulgat de președintele Nicușor Dan.
22:10
Ungaria - Multe case fără baie, toaletă sau apă caldă, cu pereți de chirpici. 30% din populație trăiește în sărăcie locativă # Profit.ro
Aproape 2,9 milioane de persoane din Ungaria, ceea ce reprezintă peste 30% din populație, trăiește în sărăcie locativă.
21:50
ULTIMA ORĂ Wizz Air anunță în România - unele zboruri pot fi afectate. Mesaj către clienți # Profit.ro
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air confirmă că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele peste 6.500 de aeronave din familia Airbus A320 din întreaga lume care necesită o actualizare de software, după cum producătorul acestora a identificat recent.
21:30
Acțiunile Transgaz, inedit, cele mai tranzacționate de la BVB. Transferuri de tip deal cu peste 12% din acțiunile Compa Sibiu # Profit.ro
Într-o ședință cu tranzacții de aproape 100 milioane lei, pe podium nu a fost nicio acțiune din cele mai importante 5 simboluri ale indicelui BET.
21:30
Airbus a anunțat că a dispus modificarea imediată a software-ului pentru “un număr semnificativ” de aeronave A320, decizie care ar putea afecta aproximativ 6.000 de aeronave, sau peste jumătate din flota globală.
21:10
Cel mai mare constructor de automobile din lume atinge noi recorduri de vânzări, lunare, pe 10 luni și, probabil, la final de an # Profit.ro
Cel mai mare constructor de automobile din lume, Toyota, a reușit să obțină rezultate record în luna octombrie, depășind pragul de un milion de vehicule vândute cu toate mărcile sale, dar a depășit recordurile anterioare și pe toate cele 10 luni.
21:00
Semnal clar - Suedia anunță....în rusă că a efectuat un exercițiu de război. A venit și Familia Regală # Profit.ro
Guvernul suedez transmite, într-un comunicat tradus chiar în limba rusă, că a efectuat un exercițiu de simulare de război.
20:50
TAROM lansează o ofertă dedicată Zilei Naționale a României.
20:30
LEGE Apare un site unde veți afla toate serviciile oferite de stat - unde, cu ce documente și ce taxe # Profit.ro
Toate serviciile publice ale statului român vor fi listate într-un singur loc - serviciipublice.gov.ro -, unde va exista Catalogul Național al Serviciilor Publice, conform unui proiect de lege promulgat acum de președintele Nicușor Dan.
20:10
Comisia Europeană ar putea relaxa interdicția care țintește mașinile cu benzină și motorină pentru 2035. Deși sugestii privind acest lucru au mai apărut, acum este vorba despre o declarație a unui oficial al Comisiei.
20:10
Bittnet adâncește de 4 ori pierderile. Spune “merci” că nu s-au anulat contracte într-un climat de blocaj # Profit.ro
Bittnet Systems afișează după primele 3 trimestre un rezultat pretaxare EBITDA negativ de 7,44 milioane lei, față de câștigul net de 13,15 milioane lei, din perioada similară a anului trecut. Reducere importantă de datorii.
20:10
FIDELIS 11, ce se va desfãșura în perioada 5-12 decembrie, vine cu dobânzi de pânã la 7,55% la emisiunile în lei și de pânã la 6,20% la cele în euro.
20:10
TTS recuperează masiv la T3 și anulează cea mai mare parte a pierderilor înregistrate la jumătatea anului # Profit.ro
Cea mai importantă companie de transport de la Dunărea inferioară, Transport Trade Services, și-a diminuat în primele 9 luni cu 36,0% câștigul pretaxare EBITDA, la 75,4 milioane lei, de la 117,8 milioane lei în exercițiul financiar precedent.
20:10
Autostrada Bucureștiului. "Grinzi ca într-un vals Eugen Doga.". Asfalt așternut acum VIDEO&FOTO # Profit.ro
Constructorul Retter a așternut primul strat de asfalt pe lotul 1 al A0 Nord, la kilometrul 19.
20:00
Nicușor Dan a semnat demisia lui Moșteanu și interimatul lui Miruță la Apărare și ca vicepremier # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care a luat act de demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, și a semnat decretul de numire a ministrului Economiei, Radu Miruță, ca ministru interimar la Apărare și ca vicepremier interimar.
20:00
Liderul procesării de carne din România a obținut în primele 3 trimestre un câștig pretaxare EBITDA de 143,67 milioane lei, cu 14,48% mai mare decât cel de 124,95 milioane lei raportat în perioada similară a anului trecut.
20:00
Electrica SA și-a majorat profitul de 2,7 ori. Printre factori: scumpirea energiei și compensațiile mai mari încasate de la stat pentru plafonare # Profit.ro
Grupul de furnizare, distribuție, producție și stocare de energie Electrica SA, la care cel mai mare acționar este statul român prin Ministerul Energiei, cu circa 49,8% din capital, și-a majorat de 2,7 ori profitul net în primele 9 luni ale anului, față de perioada similară din 2024, la 839,8 milioane lei.
19:30
Industria auto din China își pune în pericol propriile exporturi și riscă să devină neprofitabilă # Profit.ro
Industria auto din China a intrat într-un cerc vicios din care încearcă să scape cu ajutorul exporturilor pe care, paradoxal, le sabotează prin construirea de fabrici peste hotare. Analiștii se așteaptă la scăderi accentuate ale exporturilor în viitor, situație care va genera probleme de profitabilitate.
19:10
AI-ul poate înlocui mai mult de 10% din locurile de muncă din Statele Unite, arată un studiu # Profit.ro
11,7% din locurile de muncă din Statele Unite pot fi deja înlocuite de instrumente de inteligență artificială, arată un studiu realizat de Institutul de Tehnologie din Massachusetts.
18:50
Din nefericire, ne-am obișnuit ca oamenii politici nu numai să dea pe goarnă lucruri trăsnite, dar să și facă ce spun.
18:30
HP va folosi inteligența artificială pentru a elimina, până în 2028, până la 6.000 din cele 56.000 de locuri de muncă.
18:10
Președintele american, Donald Trump, i-a trimis la Moscova pe emisarul Witkoff și pe ginerele său, Jared Kushner.
18:00
ULTIMA ORĂ Guvernul a adoptat a doua rectificare bugetară din an. Scad veniturile și cheltuielile statului. Deficitul rămâne la 8,4% din PIB # Profit.ro
Veniturile bugetului de stat pentru 2025 se reduc per sold cu 2,11 miliarde lei, în principal ca urmare a diminuării sumelor din PNRR și a fondurilor europene, care scad cu aproape 1,9 miliarde lei. Creșterea încasărilor din impozitul pe profit, cu 939,7 milioane lei peste program, și avansul veniturilor nefiscale, cu 236,4 milioane lei, nu compensează scăderile înregistrate la alte impozite pe profit, TVA, taxe pe utilizarea bunurilor și impozitul pe venit și salarii, conform celei de-a doa rectificări bugetare din acest an, adoptată de Guvern.
17:50
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air a prezentat cea de-a 250-a aeronavă, la jumătatea drumului către obiectivul unei flote de 500 de aeronave.
17:30
Dezvoltatorul Pro Development a inclus în faza a II-a a strategiei sale de extindere și orașul Baia Sprie, unde va ridica un retail park.
17:10
Linia 5 de tramvai din București este pregătită să fie dată în funcțiune săptămâna viitoare, a anunțat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
17:10
Parteneriat cu Bitdefender anunțat de Contakt, companie care derulează ofertă publică de listare # Profit.ro
În contextul unei operațiuni primare care deocamdată a strâns subscrieri pentru mai puțin de o cincime din titluri, Contakt Express Logistik anunță pachete integrate care oferă și securitate digitală.
17:00
Acțiunile Cris-Tim cresc a 3-a zi consecutiv. Cererea este robustă. Nici măcar reprezentanții consorțiului de intermediere nu știu cât a fost nivelul real de suprasubscriere pe tranșa de retail # Profit.ro
Volumele se reduc ușor pe titlurile Cris-Tim, dar susținerea la cumpărare este suficient de consistentă pentru a menține traiectoria ascendentă a cotației.
16:40
Banca Comercială Română aduce pe bursă obligațiuni corporative cu scadența în anul 2031.
16:30
Autoritățile pregătesc procedurile pentru amplasarea radarelor fixe pe drumurile din România.
