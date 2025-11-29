Cod galben de ceață în zeci de localități din cinci județe
Adevarul.ro, 29 noiembrie 2025 11:00
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis sâmbătă, 29 noiembrie, mai multe avertizări nowcasting Cod galben de ceață, valabile până la ora 12:00, pentru localități din județele Botoșani, Iași, Vaslui, Brașov și Sibiu.
• • •
Acum 30 minute
11:00
11:00
Cod roșu de furtună. MAE a emis un avertisment pentru românii care călătoresc sau tranzitează această țară # Adevarul.ro
Ciclonul Ditwah afectează întreaga Sri Lanka, unde autoritățile au emis cod roșu de inundații și vânturi puternice, între 28 și 30 noiembrie 2025. MAE avertizează cetățenii români să evite zonele de risc și să respecte instrucțiunile locale.
Acum o oră
10:45
Zgomote puternice în zona Arcului de Triumf. MApN face recomandări pentru posesorii de animale de companie # Adevarul.ro
Ministerul Apărării Naționale anunță că în zona Piața Presei – Arcul de Triumf – Piațeta Regelui vor fi trase salve de tun, iar zgomotul poate fi deranjant. Astfel, MApN recomandă posesorilor de animale de companie să evite zona sâmbătă și luni, în prima parte a zilei.
10:45
Emma Răducanu, milionară la 23 de ani. Sumele apocaliptice încasate de la US Open, dar și din contractele de sponsorizare # Adevarul.ro
Emma Răducanu a strâns o avere impresionantă din tenis și sponsorizări, deși a pierdut recent un contract important.
10:30
Adrian Minune ar putea reprezenta România la Eurovision. Fanii l-au propus, după interpretarea piesei Salcia: „Cu vocea ta câștigă sigur țara asta” # Adevarul.ro
Cunoscutul interpret de manele Adrian Minune revine în atenția publicului, după ce internauții au lansat ideea că acesta ar putea reprezenta, cândva, România la Eurovision.
10:30
Trei zile de doliu în Hong Kong, în urma incendiilor devastatoare din blocurile de locuințe # Adevarul.ro
Hong Kong a intrat sâmbătă într-o perioadă oficială de trei zile de doliu, marcată de un moment de reculegere în memoria celor 128 de victime ale unuia dintre cele mai grave incendii din istoria orașului.
10:30
Trump înțelege lumea ca pe o uriașă afacere. Ajută Rusia sperând să obțină profituri fabuloase, iar Europa să sărăcească # Adevarul.ro
Cam aceasta este cheia în care trebuie citite acțiunile lui Trump. Nici nu se sfiește să recunoască
Acum 2 ore
10:00
Un telescop din Chile a capturat o imagine uimitoare a unui grandios și grațios „fluture cosmic”.
10:00
Șoc în traficul aerian. Airbus a rechemat de urgență jumătate din flota globală. Fiecare avion trebuie oprit la sol pentru mai multe ore # Adevarul.ro
A fost haos operativ la companiile aeriene din întreaga lume, după ce Airbus a rechemat urgent 6.000 de aeronave din categoria A320, ceea ce înseamnă mai mult de jumătate din flota globală.
10:00
Accident violent în Suceava: un mort și un rănit, după ce două vehicule au ajuns în curțile unor localnici # Adevarul.ro
Un bărbat a murit, iar un altul a fost rănit, în urma unui accident produs în noaptea de vineri spre sâmbătă în localitatea Molid, judeţul Suceava, informează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).
09:45
Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, 28 spre 29, la ora 02:22, în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
09:30
Start oficial pentru Bojana Popovic la CSM București. Ce își propune noua antrenoare a campioanei: „Vom face orașul mândru” # Adevarul.ro
Bojana Popovic va debuta la CSM București pe 29 decembrie, în meciul cu HC Zalău.
Acum 4 ore
09:00
Întârziatul Ronaldihno. Primarul și sute de fani l-au așteptat pe portughez două ore, în frig. Cum a apărut în fața hotelului din Iași # Adevarul.ro
Ronaldinho a ajuns la Iași și a fost întâmpinat de oficiali și zeci de fani entuziasmați.
09:00
Prognoza meteo de weekend. Ploi și vânt puternic în toată țara, la munte apare ninsoarea # Adevarul.ro
În acest weekend vremea se înrăutățește, cu ploi abundente în sud și sud-est, lapoviță și ninsoare la munte, vânt moderat și temperaturi în scădere, inclusiv în Capitală.
08:45
Un atac rusesc cu drone asupra capitalei Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă a făcut cel puțin șase răniți, inclusiv un adolescent, și a provocat pagube materiale importante, au anunțat autoritățile.
08:30
Troița lui Corneliu Zelea Codreanu a fost distrusă și înlocuită cu o perie de WC. Diana Șoșoacă este revoltată: „Cum să tai crucea lui Hristos?” # Adevarul.ro
Troița din satul Tâncăbești, loc cunoscut pentru comemorările dedicate liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu, a fost găsită distrusă. În caz, Poliția din Ilfov a deschis o anchetă.
08:15
Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în toaletă, pe ascuns" # Adevarul.ro
O postare care a devenit virală pe Facebook a emoționat și a pus pe gânduri mii de oameni. ,,Hainele, dulciurile, jucăriile, taxele plătite nu pot înlocui ceea ce un copil are nevoie, fără excepție, ca să crească armonios: dragoste necondiționată din partea părinților, bunicilor”.
08:15
Bătaie demnă de film între jucători, urmată de 17 cartonașe roșii. Intervenția fabuloasă a forțelor de ordine, după ce și-au împărțit pumni în sferturile Cupei # Adevarul.ro
Returul dintre Real Oruro și Blooming s-a încheiat în haos, cu o bătaie generală pe teren și nu mai puțin de 17 cartonașe roșii acordate de arbitru.
07:45
La 86 de ani, Ion Țiriac a numit „femeia perfectă”. Fascinat complet de românca al cărei nume a făcut înconjurul lumii # Adevarul.ro
Nadia Comăneci a devenit legendă la Montreal 1976, când a obținut primul 10 din istoria gimnasticii și a câștigat multiple medalii olimpice.
Acum 6 ore
07:15
Generația Z, a tinerilor născuți după mijlocul anii '90 a crescut odată cu inovațiile care au schimbat radical societatea, iar câteva dintre cele mai populare tehnologii sunt asociate strâns „nativilor digitali”.
07:15
Adevărul după 16 ani. Operația de micșorare a sânilor i-a salvat cariera Simonei Halep. „Nu mai puteam să mă misc cu coloana” # Adevarul.ro
Simona Halep a vorbit deschis despre cum operația de micșorare a sânilor, făcută din cauza durerilor de spate, i-a schimbat viața și cariera.
07:15
Jocul lui Putin în fața presiunilor SUA. Liderul de la Kremlin nu mai mimează angajarea în negocierile de pace # Adevarul.ro
În timp ce președintele american Donald Trump își accelerează eforturile în vederea unei soluționări conflictului, analiștii nu pot să nu remarce poziția ambiguă a Rusiei privind angajarea în negocieri, relatează Kyiv Independent.
06:15
Unde-și petrec românii sărbătorile de iarnă: de la vacanțe însorite în locuri exotice, la peisaje autohtone și mâncare tradițională # Adevarul.ro
Începutul lunii decembrie aduce nu doar sărbătoarea Zilei Naționale, ci și febra cumpărăturilor și pregătirilor pentru Crăciun. Tot mai mulți români aleg însă să înlocuiască tradiționalele cadouri cu vacanțe.
Acum 8 ore
05:15
Mesajul tinerei religioase care face videochat a devenit viral: „De ce să mă chinui cu 3.000 de lei, dacă Dumnezeu a lăsat să fac bani?” # Adevarul.ro
Mesajul unei tinere din România despre videochat, în care susține că nu vrea să se chinuie muncind pentru un salariu de 3.000 de lei când poate câștiga mai mulți bani, iar divinitatea este de partea ei, a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare.
04:15
Se pare că dezvoltarea unei rutine sănătoase ar putea reduce stresul cu 32% și crește performanța cu 23%, după cum arată studiile.
03:45
Fragmentarea dreptei complică lupta pentru București. Candidatul AUR, subestimat în sondaje? # Adevarul.ro
Ultima lună a adus mai multe sondaje, fiecare conturând o imagine ușor diferită a cursei pentru Primăria Capitalei. Se schimbă atât clasamentul, cât și procentele candidaților, însă se remarcă și unele tendințe comune. Datele indică totuși o competiție strânsă.
Acum 12 ore
03:15
„Apărarea, la mâna aranjamentelor politice” - De ce e compromisă România, potrivit unui expert în securitate # Adevarul.ro
Demisia lui Ionuț Moșteanu din fruntea Ministerului Apărării readuce în prim-plan instabilitatea acestui portofoliu, marcat în ultimii ani de schimbări frecvente și numiri politice fără o pregătire solidă în domeniu.
02:45
De ce salvarea lui Zelenski ar putea fi refuzul lui Putin de a accepta planul de pace al SUA # Adevarul.ro
Într-un discurs adresat națiunii filmat în piața din fața biroului său de pe strada Bankova din Kiev, Volodimir Zelenski și-a avertizat poporul că are de făcut o alegere dificilă între demnitatea Ucrainei și sprijinul crucial american, scrie The Telegraph.
02:15
Se întărește dolarul. Cum se poate schimba jocul pe piețele financiare. Ce trebuie să știi # Adevarul.ro
Indicele dolarului american dă primele semne solide de revenire, sugerând o posibilă schimbare în dinamica piețelor globale. După un 2025 marcat de scăderi constante, care au alimentat avansul activelor de risc, de la materii prime până la Bitcoin, indicele testează acum zona critică 100–101.
02:15
Inspirație pentru bărbați: ținute urban casual și smart-casual de iarnă – Ghid complet, plus shopping online rapid # Adevarul.ro
Descoperă ghidul complet pentru ținute urban casual și smart-casual de iarnă pentru bărbați. Inspiră-te din outfituri moderne și fă shopping online rapid cu recomandările noastre de puffer-e, hanorace, blugi și sneakers.
01:45
Forțele ucrainene se străduiesc să blocheze unitățile clandestine rusești care încearcă să le străpungă apărarea și apoi să exploateze breșele în scopuri tactice, se arată într-o analiză publicată de Euromaidan Press și semnată de jurnalistul și analistul Julian McBride, fost pușcaș marin american.
01:15
Cum a ajuns să aibă dosar penal o firmă ce și-a achitat exemplar toate dările la stat, dar evazioniștii încă scapă: „Problema e de traducere” # Adevarul.ro
Economistul Gabriel Biriș, unul dintre cei mai apreciați experți în fiscalitate, relatează cazul unei firme care și-a plătit toate taxele și impozitele, dar a ajuns să aibă dosar penal dintr-un motiv aberant. În același timp, dacă unii sunt sancționați din exces de zel, adevărații evazioniști scapă.
00:45
Singurătatea din copilărie lasă urme pe viață: risc mai mare de demență la vârsta adultă # Adevarul.ro
Adulții care au fost singuri în copilărie au un risc cu 41% mai mare să dezvolte demență mai târziu în viață, relevă datele unui nou studiu. În plus, mintea acestora începe să își piardă agilitatea mai repede odată cu înaintarea în vârstă. Rezultatele au fost publicate în JAMA Network Open.
00:15
Pe 29 noiembrie a murit revoluționarul Nicolae Bălcescu (1852), este ucis legionarul Corneliu Zelea Codreanu (1938), regizorul Ion Popescu-Gopo (1989) și scriitorul Titus Popovici (1994). În aceeași dată, dar în 1924, s-a născut actorul Mihai Mereuță.
00:15
Alertă în Marea Neagră: Două petroliere din „flota fantomă” a Rusiei au luat foc în apropierea Strâmtorii Bosfor # Adevarul.ro
Două petroliere rusești au suferit explozii misterioase în Marea Neagră, în apropierea Strâmtorii Bosfor, urmate de incendii la bord.
00:15
Impozitul pe solarii stârnește revoltă: „Și așa suntem săraci”/„Administrația locală nu se mai poate face pe mână întinsă” # Adevarul.ro
Impozitul pe solarii, o dare nouă despre care fermierii doar au auzit, dar nu știu nici cum se va calcula, nici cât le va lua din buzunar, a reușit să nască nemulțumiri. Legumicultorii se plâng că orice nouă taxă îi face din săraci și mai săraci, iar primarii speră să fie venit la bugetul local.
28 noiembrie 2025
23:45
Monumentul misterios din Saxonia, supranumit „Stonehenge-ul Germaniei”. A fost refăcut complet # Adevarul.ro
În Europa mai există o structură asemănătoare celebrului Stonehenge. Arată aproximativ la fel, are aceeași doză de mister, doar că era construit exclusiv din lemn. Descoperit în anul 1991, acest Stonehenge al Germaniei a fost refăcut recent și oferă experiențe uimitoare.
23:45
Scandal în tabăra suveraniștilor: Anca Alexandrescu, atacată de Anamaria Gavrilă: „Este o pacientă veche a acestui spital” # Adevarul.ro
Anamaria Gavrilă, a lansat acuzații dure la adresa candidatei susținute de AUR la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu.
23:15
Continuă căutările în Munții Bucegi. Salvamont Brașov distribuie fotografia tânărului dispărut de 5 zile # Adevarul.ro
Salvamont Brașov a publicat vineri seară fotografia tânărului de 18 ani, dispărut încă din noaptea de duminică în Munții Bucegi.
23:00
Trump anunță anularea tuturor documentelor semnate de Biden cu dispozitivul autopen: „Sunt fără efect” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că a anulat toate ordinele executive pe care Joe Biden le-ar fi semnat cu ajutorul dispozitivului autopen.
22:30
Dmitri Peskov reacționează la scandalul de la Kiev și demisia lui Iermak: „Evenimente care reflectă o criză profundă” # Adevarul.ro
Demisia lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, a fost interpretată de Kremlin drept un semn al unei crize politice acute la Kiev.
Acum 24 ore
22:15
Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, îl împinge pe JD Vance spre cursa pentru Casa Albă # Adevarul.ro
O nouă luptă pentru putere a început în Statele Unite, cu trei ani înaintea alegerilor prezidențiale
22:00
Președintele CNAS anunță schimbări în sistemul medical: Plata spitalelor după performanță și susținerea colaborării între unitățile medicale # Adevarul.ro
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu-Remus Moldovan, a anunțat vineri, 28 noiembrie, faptul că se analizează posibilitatea introducerii plății în funcție de performanță în unitățile medicale publice.
22:00
O fetiţă de 8 ani, blocată în maşina de spălat în timp ce se juca. Pompierii au intervenit cu un fierăstrău electric # Adevarul.ro
O fetiță de opt ani din Germania a rămas blocată într-o mașină de spălat în timp ce se juca de-a v-ați ascunselea.
21:45
Accidentul rutier, în care a fost implicat un autoturism, s-a produs în localitatea Bârzava. Acolo au fost trimise o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD, precum şi o ambulanţă SAJ.
21:45
România ar putea plăti în 2026 peste 3% din PIB pentru dobânzi. Economist: „Să mărești impozitele și să blochezi economia este o greșeală majoră” # Adevarul.ro
O analiza a Profit.ro arată că România va plăti în 2026 peste 3% din PIB și aproape 10 % din veniturile statului pentru dobânzi, peste nivelul Greciei. Doi economiști explică motivele creșterii costurilor, riscurilor apărute și cum acestea pot fi reduse doar prin reforme.
21:45
Un bărbat în vârstă de 45 de ani a murit după ce a rămas blocat într-o cutie de donații din Houston și nu a mai putut respira, au anunțat autoritățile.
21:45
Reacția lui Ludovic Orban după demisia ministrului Apărării: „Moșteanu ar fi servit unei percepții extrem de negative a USR-ului” # Adevarul.ro
Liderul partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, a dezvăluit vineri, 28 noiembrie, că a existat o discuție între președintele Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu, cel din urmă fiind cel care și-a dat demisia din funcția de ministru al Apărării.
21:30
Horoscop sâmbătă, 29 noiembrie. O zodie are parte de discuții delicate, iar alta îi poate răni pe cei din jur # Adevarul.ro
Potrivit Horoscopului de sâmbătă, 29 noiembrie, Berbecii sunt optimiști și veseli, Leii au parte de suprize plăcute, iar Vărsătorii îi pot răni pe cei din jur.
21:15
Rusia pierde capacitatea de a trimite oameni în spațiu după avarierea unei rampe de lansare # Adevarul.ro
O rampă de lansare de la principalul complex spațial al Rusiei a fost avariată în timpul lansării de joi a unei misiuni către Stația Spațială Internațională.
