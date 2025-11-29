Influencer celebru, mort la doar 30 de ani! S-a stins din viață în somn, din cauza unei diete extreme

10:30

Pe 29 noiembrie, Antena, cel mai mare trust media 100% românesc, sărbătoreşte 32 de ani de când este alături de români prin programele şi, mai ales, prin oamenii săi. Antena înseamnă zeci de mii de ore de transmisiuni în direct, mii de oameni angrenați în cele mai dificile producții, pentru ca românii să fie informați, binedispuşi şi să îşi ia ia zilnic doza de energie din programele lor favorite. Încă de la primele ore ale dimineţii şi până târziu în noapte, ediţii speciale ale celor mai îndrăgite show-uri se văd la Antena 1 în zilele speciale, de sărbătoare. De 32 de ani, Antena – Creator de spectacol. Creator de emoție. Creator de viitor.