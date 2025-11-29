RAPORT Europa a înregistrat „progrese semnificative” în ceea ce priveşte calitatea aerului în ultimul deceniu
G4Media, 29 noiembrie 2025 11:50
Europa a înregistrat „progrese semnificative” în reducerea concentraţiilor de poluanţi atmosferici în ultimul deceniu (2014-2024), conform unui raport publicat vineri de Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus (CAMS), informează EFE, citată de Agerpres. Documentul arată că efortul colectiv de reglementare şi limitare a emisiilor antropogene (emisii atmosferice de substanţe poluante, rezultate din activităţi umane – […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
12:10
VIDEO FOTO Cum arată și ce prețuri sunt la târgurile de Crăciun din marile orașe: La Constanța e scump ca la Cluj Napoca / 40 de lei, două sarmale în Sibiu / Puzderie de evenimente și concerte # G4Media
Startul sărbătorilor de iarnă a fost dat de campaniile de marketing încă de la începutul lunii noiembrie, când produsele festive, spoturile publicitare, ofertele și decorațiunile specifice Crăciunului au început să apară în magazine. Și autoritățile s-au grăbit comparativ cu alți ani și au deschis târgurile de iarnă mai devreme, astfel că ultimul week-end de toamnă […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
12:00
Bărbat arestat preventiv, suspectat că a violat-o în repetate rânduri pe fiica sa vitregă, în vârstă de 15 ani # G4Media
Un bărbat în vârstă de 43 de ani din judeţul Dolj a fost arestat preventiv, fiind suspectat că a violat-o în repetate rânduri pe fiica sa vitregă, o adolescentă de 15 ani. Ancheta în acest caz a demarat după ce fata a anunţat Poliţia cu privire la abuzuri, transmite News.ro. Bărbatul, în vârstă de 43 […] © G4Media.ro.
12:00
Max Verstappen a avut parte de un episod mai puțin plăcut pe durata calificărilor contând pentru cursa Sprint de Formula 1 din Qatar. După o eroare neașteptată, olandezul a ieșit în decor, a derapat pe pietriș și a revenit pe circuit cu avarii importante suferite de monopostul său. Eroarea făcută i-a compromis lui Verstappen întreaga […] © G4Media.ro.
Acum o oră
11:50
11:50
Anchetă la Strasbourg, după găsirea unui pistol şi muniţie în tufişuri, în apropiere de Târgul de Crăciun # G4Media
O anchetă a fost deschisă după ce o armă de foc a fost descoperită în apropierea Târgului de Crăciun de la Strasbourg, a anunţat procuroarea Republicii Clarisse Taron, confirmând o dezvăluire a publicaţiei Dernières nouvelles d’Alsace, relatează AFP, transmite News.ro. Altă sursă apropiată dosarului a confirmat vineri AFP că un pistol şi muniţie au fost […] © G4Media.ro.
11:40
Hyundai Motor Group și Michelin au semnat un memorandum de înțelegere pentru a dezvolta o nouă generație de anvelope. Potrivit Economica.net, cele două companii vor cerceta și dezvolta anvelope cu rezistență scăzută la rulare și performanțe ridicate, utilizând soluții tehnologice avansate. © G4Media.ro.
11:40
Grindeanu (PSD): Nu va fi nicio taxă pe sere sau solarii / Această taxă, strecurată pe furiş în lege, este în afara deciziei politice # G4Media
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, susţine că nu va fi introdusă nicio taxă pe sere sau solarii, punctând că această iniţiativă, „strecurată pe furiş în lege”, e în afara deciziei politice agreate de partidele care susţin Guvernul, relatează Agerpres. „Nu va fi nicio taxă pe sere sau solarii! Resping categoric astfel de abordări fiscale care transformă […] © G4Media.ro.
11:40
La reactorul 2 al centralei nucleare din Cernavodă a avut loc o reducere de putere / Explicațiile Nuclearelectrica # G4Media
Nuclearelectrica, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare din Cernavodă, anunţă că la reactorul 2 a avut loc o reducere de putere, acesta urmând să revină la putere nominală după pornirea pompei de rezervă, transmite News.ro. ”Nuclearelectrica SA anunţă că la Unitatea 2 CNE Cernavodă a avut loc o reducere de […] © G4Media.ro.
11:30
FOTO Cum arătau ținutele purtate de patru principi ai Transilvaniei: Mihai Viteazul, Gabriel Bethlen, Isabella Jagiello şi Ecaterina de Brandenburg # G4Media
Vizitatorii Muzeului Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia, amenajat în edificiul în care a locuit, în anii 1599 şi 1600, şi voievodul Mihai Viteazul, au ocazia să admire, începând din acest weekend, patru replici fidele ale veşmintelor princiare purtate de figuri emblematice ale istoriei Transilvaniei, transmite Agerpres. Veşmintele a patru dintre cei mai importanţi principi […] © G4Media.ro.
11:30
Echipa națională de handbal feminin a României se va duela sâmbătă cu Japonia, de la ora 19:00, în cel de-al doilea meci de la Campionatul Mondial. Partida va avea loc în „Ahoy Rotterdam”. Duelul România – Japonia va începe la ora 19:00 și va putea fi urmărit în direct pe Digi 1 și Prima Sport […] © G4Media.ro.
11:30
Bundestagul aprobă bugetul pentru 2026 cu o creştere semnificativă a cheltuielilor pentru apărare # G4Media
Bundestagul, camera inferioară a parlamentului german, a aprobat vineri bugetul pentru anul 2026, care prevedere cheltuieli de 524 de miliarde de euro, excluzând fondurile speciale pentru cheltuieli de apărare şi investiţii în infrastructură, informează EFE, citată de Agerpres. Proiectul de lege a fost adoptat cu 322 de voturi pentru şi 252 împotrivă, fără abţineri. Deficitul […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
11:10
Un bărbat care ar fi trimis din Spania două arme, prin curier, ridicate în ţară de alţi doi bărbaţi, a fost arestat preventiv, a informat, sâmbătă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, relatează Agerpres. Expeditorul are 48 de ani, este din Mijlocenii Bârgăului, şi este cercetat pentru contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al […] © G4Media.ro.
11:00
Meteorologii au emis cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru București, valabil între 29 noiembrie, ora 10, și 30 noiembrie, ora 14, interval în care se estimează cantități de apă de 15–25 l/mp și temperaturi maxime de până la 9 grade, transmite Mediafax. Meteorologii anunță pentru municipiul București precipitații însemnate cantitativ și cer noros în […] © G4Media.ro.
11:00
Căsuțe gratuite pentru pisicile fără stăpân din București și Ilfov: a început distribuirea adăposturilor # G4Media
Pisicile fără stăpân din București și Ilfov vor avea adăposturi sigure pentru sezonul rece, după ce autoritățile au început distribuirea gratuită a căsuțelor termoizolate dedicate animalelor comunitare. Programul este deschis pentru toți cei care doresc să ofere protecție pisicilor din zonele lor. © G4Media.ro.
11:00
Fasole cu ciolan de 60.000 de euro, de la Hubert Thuma. Meniul de 1 Decembrie de la Buftea, achitat prin „spargerea” achiziției în trei contracte directe – Buletin de Bucuerești # G4Media
Ilfovenii care vor veni pe 1 decembrie, de Ziua României, în Piața Mihai Eminescu din Buftea vor primi ciolan și costiță, cârnați de casa cu fasole, alături de salată de varză murată, pâine și ceai. De asemenea, Centrul Județean pentru Cultură Ilfov a închiriat pe perioada „festinului” și un cort de 1.500 de metri pătrați […] © G4Media.ro.
10:50
Papa Leon al XIV-lea a intrat în Moscheea Albastră din Istanbul, s-a descălţat, dar nu s-a rugat # G4Media
Papa Leon al XIV-lea a intrat sâmbătă într-o moschee, pentru prima dată în timpul pontificatului său, vizitând Moscheea Sultan Ahmed, cunoscută şi sub numele de Moscheea Albastră din Istanbul. Cu toate acestea, spre deosebire de predecesorii săi, nu s-a oprit să se roage în a treia zi a vizitei sale în Turcia, informează EFE şi […] © G4Media.ro.
10:30
Producătorul indian TVS Motor, actualul proprietar al mărcii britanice Norton, a dezvăluit o cască inteligentă dotată cu heads-up display (HUD) și un pachet amplu de tehnologii integrate. Proiectul, realizat în colaborare cu compania elvețiană Aegis Rider și folosind platforme Qualcomm, marchează unul dintre cele mai ambițioase demersuri din zona echipamentelor moto moderne. © G4Media.ro.
10:30
Producătorul chinez de panouri fotovoltaice Longi a anunțat că a realizat cea mai eficientă celulă solară din lume. Performanța a fost confirmată independent de Institutul german pentru Cercetare în Energie Solară Hamelin (ISFH), cel are a confirmat o eficiență record de 27,81%, potrivit TechXplore. © G4Media.ro.
10:30
Topul țărilor din regiune la venituri pe cap de locuitor ajustate la inflație în ultimii 20 de ani: România conduce detașat / A înregistrat o îmbunătățire de 130%, Ungaria de 61% / Grafice realizate de o publicație maghiară # G4Media
Deși Ungaria a înregistrat performanțe mai bune decât Republica Cehă, Slovenia și Croația din regiune în ceea ce privește venitul pe cap de locuitor ajustat la inflație, adică în termeni reali. România conduce detașat, dar și polonezii și slovacii se află înaintea ungurilor, relatează publicația maghiară hvg.hu. Toate țările din regiune s-au străduit să ajungă […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
10:20
VIDEO | De la profesor suplinitor la director de marketing al unui gigant din agribusiness-ul românesc/ Maria Cârjă: „Am ales agricultura încă din copilărie” # G4Media
Maria Cârjă este un nume cunoscut aproape tuturor marilor fermieri din România. Despre cum a ajuns o tânără născută la poalele Munților Stânișoarei în fruntea uneia dintre cele mai mari companii din țara noastră, ne-a povestit cu sinceritate și fără patimă. Acum, după 20 de ani în staff-ul unei multinaționale, ea a oferit și câteva sfaturi pentru toți tinerii […] © G4Media.ro.
10:20
Adrian Sutil, fost pilot de Formula 1, a fost arestat, transmite f1chronicle.com. Germanul în vârstă de 42 de ani a fost reținut sub acuzația de fraudă și delapidare. Între 2007 și 2014, Sutil a concurat în Formula 1 pentru echipele Spyker, Force India și Sauber. Nu a urcat vreodată pe podium, el deținând de altfel […] © G4Media.ro.
10:00
SUA îngheaţă toate deciziile privind azilul după împuşcarea a doi membri ai Gărzii Naţionale # G4Media
Serviciul de Cetăţenie şi Imigrare al SUA (USCIS) a anunţat vineri că va opri toate deciziile privind azilul, la două zile după împuşcarea a doi membri ai Gărzii Naţionale la Washington, dintre care unul a murit, informează dpa, citată de Agerpres. „USCIS a oprit toate deciziile privind azilul până când ne putem asigura că fiecare […] © G4Media.ro.
09:40
Evoluția lui Lewis Hamilton a fost una dezamăgitoare în calificările cursei Sprint din Qatar, pilotul celor de la Ferrari bifând doar al 18-lea timp. Mai slabi ca timp au fost doar piloții Alpine (Pierre Gasly și Franco Colapinto). Dezamăgirea fanilor Ferrari a fost din nou una mare și în calificările cursei Sprint de Formula 1 […] © G4Media.ro.
09:30
Viktor Orban vede Ucraina postbelică drept un „stat tampon” / Premierul Ungariei a făcut o vizită controversată la Moscova unde s-a întâlnit cu Putin # G4Media
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a schiţat o viziune controversată asupra viitorului Ucrainei, sugerând că ţara ar trebui să existe după război în primul rând ca un stat tampon între Rusia şi NATO, informează sâmbătă dpa, citată de Agepres. Într-un interviu acordat ediţiei de duminică a ziarului Die Welt, publicat vineri, Orban a calificat drept inevitabile […] © G4Media.ro.
09:20
Google renunță la plângerea antitrust împotriva Microsoft privind practicile de cloud computing, în contextul anchetei UE # G4Media
Google, deținută de Alphabet, a renunțat vineri la plângerea antitrust împotriva rivalului Microsoft privind practicile de cloud computing, la o săptămână după ce autoritățile de reglementare din UE au lansat o anchetă pentru a stabili dacă Microsoft ar trebui să fie supusă unor reguli menite să îi limiteze puterea în acest sector, relatează Reuters. © G4Media.ro.
09:20
Agenția Spațială Europeană trimite un astronaut pe Lună: Ce candidați are Italia pentru misiunile Artemis # G4Media
În urma Conferinței Ministeriale a Agenției Spațiale Europene (ESA) de la Brema, s-a confirmat oficial că trei astronauți europeni vor face parte din misiunile inițiale de aselenizare ale programului Artemis, iar un cetățean italian se numără printre principalii candidați. © G4Media.ro.
09:20
Weekend de foc în F1: Programul complet din Qatar după surpriza lui Piastri din calificările cursei Sprint # G4Media
După ce Oscar Piastri a bifat pole position-ul în cursa Sprint din Qatar, weekendul se anunță unul cel puțin interesant în Formula 1. Calificările pentru Marele Premiu de la Lusail vor avea loc sâmbătă, de la ora 20:00. Ce urmează în Marele Premiu din Qatar Sâmbătă, 29 noiembrie Cursa Sprint / de la ora 16:00 […] © G4Media.ro.
09:20
Atac rusesc cu drone şi rachete asupra Kievului. O persoană a fost ucisă, iar cel puţin alte şapte au fost rănite, între care un copil # G4Media
Un atac cu drone şi rachete ruseşti asupra capitalei ucrainene, Kiev, a ucis cel puţin o persoană şi a rănit alte şapte, au declarat oficialii oraşului, relatază BBC, citată de News.ro Sâmbătă dimineaţă, clădiri rezidenţiale din mai multe cartiere ale capitalei ucrainene au fost lovite, iar explozii puternice au putut fi auzite în tot oraşul. […] © G4Media.ro.
09:10
Tensiune maximă într-un mic oraș din Germania. Partidul de extremă dreapta AfD îşi va reînfiinţa aripa de tineret la un congres ameninţat de proteste și măsuri de securitate sporite # G4Media
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) îşi va reînfiinţa aripa de tineret în cadrul unui congres care are loc sâmbătă şi duminică, după dizolvarea „Tinerei Alternative” (JA) în luna martie, într-o atmosferă marcată de proteste anunţate şi măsuri de securitate sporite, informează EFE, citată de Agerpres. Evenimentul de la Giessen, în estul Germaniei, […] © G4Media.ro.
09:10
Oscar Piastri a reușit surpriza în calificările cursei Sprint din Qatar, pilotul McLaren bifând cel mai bun timp: va pleca din pole position. După săptămâni întregi în care a avut o evoluție modestă, pilotul australian dă semne de revenire: „mă bucur că m-am întors”, spune acesta. În vara acestui an, Piastri se afla la comanda […] © G4Media.ro.
08:50
Baidu se impune ca jucător-cheie pe piaţa chipurilor AI din China, pe fondul interdicţiilor impuse Nvidia # G4Media
Baidu, gigantul tehnologic cunoscut pentru motorul său de căutare, se transformă rapid într-un competitor major pe piaţa internă de semiconductori pentru inteligenţă artificială, în contextul în care restricţiile SUA împotriva Nvidia lasă un gol uriaş în China, transmite CNBC, preluată de News.ro Compania îşi dezvoltă accelerat divizia Kunlunxin, producător de cipuri AI pe care îl […] © G4Media.ro.
08:50
EXCLUSIV | Durerea are o poveste: Cățelușa Katya, inspirație pentru o expoziție organizată de Asociația Sache / “Acest caz ne-a ajutat să găsim lacune în legislație” (VIDEO) # G4Media
Biblioteca metropolitană “Mihail Sadoveanu” din București a fost gazda expoziției “Durerea are o poveste”, care a expus cazul a 14 animale salvate de Asociațiea “Sache Vet”. Numărul nu a fost ales întâmplător, ci este numărul de lovituri pe care cățelușa Katya l-a primit de la stăpânul său. © G4Media.ro.
08:40
Două drone au survolat ilegal, din nou, nordul Republicii Moldova / Ce măsuri au luat autorităţile # G4Media
Două drone au survolat ilegal, din nou, nordul Republicii Moldova, vineri seară. În urma incidentului, autorităţile din Republica Moldova au închis temporar spaţiul aerian, care a fost redeschis ulterior, cu excepţia regiunii de nord, informează NewsMaker. Potrivit autorităţilor, cele două drone au traversat spaţiul aerian al Republicii Moldova pe direcţia Stanislavka, regiunea Odesa – Vărăncău, […] © G4Media.ro.
08:30
24 de persoane care participau la ceremoniile de canonizare a lui Arsenie Boca au necesitat asistenţă medicală / Un adult şi un copil de 13 ani au fost transportaţi la spital / Recomandări pentru pelerini # G4Media
Echipajele medicale prezente la Mănăstirea Prislop, unde au avut loc ceremoniile de canonizare a lui Arsenie Boca, au acordat vineri asistenţă unui număr de 24 de pelerini, doi dintre acesştia – un adult şi un copil – necesitând transport la spital, transmite ISU Hunedoara, transmite News.ro. În total, vineri, 24 de persoane au fost asistate […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
08:20
OpenAI preconizează că până în 2030 ChatGPT va ajunge la 220 de milioane de utilizatori plătitori # G4Media
OpenAI are planuri ambițioase de expansiune, mizând pe transformarea ChatGPT într-una dintre cele mai mari platforme de abonamente din lume. © G4Media.ro.
08:20
De ce plecarea lui Andrii Iermak din funcție reprezintă un cutremur politic pentru Ucraina # G4Media
Plecarea lui Andrii Iermak din funcția de șef al cabinetului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski reprezintă o schimbare tectonică pentru Ucraina. Acest lucru pregătește terenul pentru o luptă acerbă privind modul în care este guvernată țara, relatează Politico, citată de Mediafax. Fostul șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, se află în centrul unei […] © G4Media.ro.
08:20
O maşină de spălat oameni prezentată la expoziţia universală Expo 2025 de la Osaka se găseşte acum de vânzare, a anunţat vineri o purtătoare de cuvânt a companiei producătoare, scrie Science, citată de AFP, preluată de Agerpres. © G4Media.ro.
08:10
Economia Indiei accelerează peste aşteptări, cu un avans de 8,2% în trimestrul încheiat în septembrie, în pofida tarifelor americane de 50% # G4Media
Economia Indiei a crescut cu 8,2% în trimestrul încheiat în septembrie, depăşind estimările analiştilor, chiar dacă exporturile au fost parţial afectate de tarifele de 50% impuse de Statele Unite începând cu luna august, relatează CNBC, transmite News.ro. Creşterea s-a accelerat faţă de avansul de 7,8% din trimestrul precedent, susţinută de o revenire puternică în industrie, […] © G4Media.ro.
08:00
Un bărbat a fost trimis în judecată pentru că avea picturi cu Adolf Hitler și svastică din ceramică pe pragul casei / În alte picturi apăreau Putin, Trump și Kim Jong Un # G4Media
În luna septembrie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Agnita l-a trimis în judecată pe Nicolae Gabriel Popovici (54 de ani), acesta fiind acuzat de săvârşirea infracţiunilor de confecționarea de simboluri fasciste și utilizarea acestora în public. În două imobile ale acestuia, din Agnita și Sibiu, polițiștii au descoperit o svastică din ceramică, aceasta fiind amplasată […] © G4Media.ro.
07:40
Unul dintre directorii Agenţiei americane a medicamentului susţine că cel puţin zece copii au murit „după şi din cauza” vaccinului anti-Covid/ Experţii cer dovezi # G4Media
Unul dintre directorii Agenţiei americane a medicamentului (FDA) a afirmat. într-o notă internă că zece copii au murit „din cauza” vaccinării, notează Le Figaro, transmite News.ro. Într-o notă internă difuzată vineri, dr. Vinay Prasad, director al Departamentului de vaccinuri din cadrul FDA, afirmă că cel puţin zece copii au murit „după şi din cauza” vaccinului […] © G4Media.ro.
07:30
Cum să treci peste durerea pierderii unui animal de companie: Sfaturi de la psihoterapeutul Carla Buleanu (VIDEO) # G4Media
Pierderea unui animal de companie poate fi una dintre cele mai dureroase experiențe, iar Carla Buleanu, psihoterapeut, vorbește deschis despre cum a trecut prin durerea pierderii câinelui ei, Happy, care i-a fost alături timp de 11 ani. Invitată în podcastul EduPet by Pets&Cats, Carla spune că nu există o rețetă universală pentru a depăși această durere, […] © G4Media.ro.
07:30
Armata americană a efectuat un al doilea atac în care i-a ucis pe supravieţuitorii de pe o ambarcaţiune din Marea Caraibelor suspectată de trafic de droguri # G4Media
Armata SUA a efectuat un atac suplimentar asupra unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri care opera în zona Caraibelor pe 2 septembrie, după ce un prim atac nu i-a ucis pe toţi cei aflaţi la bord, au declarat pentru CNN surse familiare cu situaţia, transmite News.ro. Atacul din septembrie a fost primul dintr-o serie […] © G4Media.ro.
07:10
Proiectele din mecanismul SAFE ajung pe masa Comisiei Europene / România are alocată o sumă uriașă de peste 16,6 miliarde de euro pentru apărare / Guvernul a anunțat că face publice proiectele după ce le trimite la Bruxelles # G4Media
Pe 30 noiembrie se împlinește termenul la care proiectele din amplul program de înzestrare militară SAFE ajung pe masa Comisiei Europene pentru a fi analizate și aprobate. România are a doua cea mai mare alocare dintre statele membre, după Polonia, de peste 16,6 miliarde de euro, având în vedere poziția sa în apropierea frontului din […] © G4Media.ro.
07:10
Rusia adaugă Human Rights Watch pe lista organizaţiilor indezirabile / Human Rights Watch; Încă un semn al represiunii exercitate de Kremlin # G4Media
Ministerul Justiţiei din Rusia a adăugat organizaţia Human Rights Watch, pe lista organizaţiilor neguvernamentale străine şi internaţionale ale căror activităţi sunt considerate indezirabile în Rusia, transmite News.ro. Decizia Rusiei de a desemna Human Rights Watch drept organizaţie străină „indezirabilă”, făcută publică de Ministerul Justiţiei pe 28 noiembrie, reprezintă încă un semn al represiunii exercitate de […] © G4Media.ro.
07:00
Zboruri perturbate din cauza unei erori de soft la avioanele Airbus din familia A320/ Producătorul european le-a cerut clienților să ia ”măsuri de precauție imediate” # G4Media
Airbus a îndemnat vineri companiile aeriene să ia „măsuri de precauție imediate” după ce a identificat o eroare de software care afectează mii de aeronave din familia A320 și a avertizat asupra perturbărilor de călătorie pe măsură ce operatorii implementează soluția, transmite Mediafax. Airbus a avertizat vineri asupra unor potențiale perturbări ale călătoriilor în contextul […] © G4Media.ro.
07:00
Repetiţii generale pentru Parada Militară de Ziua Naţională / Vor fi trase 21 de salve de tun / Peste 2.900 de militari şi specialişti, tehnică militară şi 45 de aeronave vor defila # G4Media
Ministerul Apărării anunţă că, sâmbătă, are loc repetiţia generală pentru Parada Naţională de 1 Decembrie, în zona Arcul de Triumf. Sunt impuse restricţii de trafic şi vor fi trase 21 de salve de tun. Peste 2.900 de militari şi specialişti, tehnică militară şi 45 de aeronave vor defila în 1 decembrie, transmite News.ro. ”Anul acesta, […] © G4Media.ro.
06:50
„Jackpotul EuroMillions de peste 178 de milioane de euro, oferit în această seară, a fost câștigat în Franța de către un norocos câștigător ”, a anunțat FDJ United (loteria franceză) într-un comunicat de presă de vineri. Câștigătorul jackpotului, a jucat numerele câștigătoare: 5-29-33-39-42, iar Lucky Stars 3 și 9. În august, la loteria franceză EuroMillions […] © G4Media.ro.
06:40
Negociatorii ucraineni sunt aşteptaţi în Statele Unite în acest weekend pentru discuţii privind planul american de a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat vineri pentru AFP un oficial apropiat dosarului, transmite Agerpres. „Delegaţia intenţionează să se întâlnească cu partea americană la sfârşitul acestei săptămâni”, a afirmat sursa, solicitând anonimatul din cauza sensibilităţii problemei. Discuţiile […] © G4Media.ro.
06:40
Afganii care locuiesc în SUA au condamnat atacul armat „profund tragic” de miercuri din Washington DC, în apropierea Casei Albe, subliniind în același timp că suspectul, care s-a mutat în SUA din Afganistan în urmă cu patru ani, nu îi reprezintă, transmite Mediafax. Presupusul atacator, Rahmanullah Lakanwal, în vârstă de 29 de ani, a intrat […] © G4Media.ro.
06:40
Sfântul Andrei, creştinătorul neamului românesc, sărbătorit duminică / Tradiţii, obiceiuri supersiţii în Noaptea Sfântului Andrei # G4Media
Credincioşii îl prăznuiesc, duminică, pe Sfântul Apostol Andrei, considerat creştinătorul neamului românesc. Noaptea din ajun este asociată în popor cu obiceiuri precreştine, precum apariţia strigoilor, farmece, ghicirea ursitului şi a vremii, transmite News.ro. Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei (nume care derivă din cuvântul grecesc Andreas, care înseamnă „viteaz” sau „bărbătesc”) apare pe 30 noiembrie în calendarele […] © G4Media.ro.
