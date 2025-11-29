SUA. Donald Trump susține că va anula toate documentele semnate de Joe Biden cu autopen (dispozitiv legal, folosit timp de peste două secole), pe motiv că acestea ar fi fost aprobate fără știrea fostului președinte. Deși estimează că circa 92% dintre documente au fost aprobate în acest fel, nu există bază legală pentru invalidare. 

07:50

Este vorba de așa numitele modelele de inteligență artificială “deschise” (open-source), care pot fi descărcate, modificate, personalizate și integrate gratuit de către dezvoltatori din toată lumea, facilitând crearea de noi produse de către startup-uri. Un studiu realizat de Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) și startup-ul de inteligență artificială Hugging Face a constatat că ponderea […]