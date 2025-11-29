Avertizare ANM! Cod galben de lapoviță și ninsoare. HARTA zonelor vizate
National.ro, 29 noiembrie 2025 11:50
Meteorologii ANM au emis informare și cod galben de precipitații însemnate cantitativ, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara, valabile între 29 și 30 noiembrie, cu riscuri de inundații locale și trafic îngreunat. Ninge din abundență la munte Meteorologii au emis o informare meteorologică valabilă între 29 noiembrie, ora 10, și 30 noiembrie, ora 20, […] The post Avertizare ANM! Cod galben de lapoviță și ninsoare. HARTA zonelor vizate first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 15 minute
12:10
Creşte vârsta de pensionare la 70 de ani. Autoritățile din aceste ţări se pregătesc pentru măsuri dure din cauză că trebuie să strângă bani la buget # National.ro
Nu doar România are probleme cu deficitul bugetar, ci şi alte state traversează o criză financiară acută. Tot mai multe țări din Uniunea Europeană împing vârsta de pensionare către 70 de ani sau chiar dincolo de acest prag, pentru că au nevoie de angajaţi în câmpul muncii, plătitori de taxe şi impozite. Dacă ţări precum […] The post Creşte vârsta de pensionare la 70 de ani. Autoritățile din aceste ţări se pregătesc pentru măsuri dure din cauză că trebuie să strângă bani la buget first appeared on Ziarul National.
Acum o oră
11:50
Meteorologii ANM au emis informare și cod galben de precipitații însemnate cantitativ, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara, valabile între 29 și 30 noiembrie, cu riscuri de inundații locale și trafic îngreunat. Ninge din abundență la munte Meteorologii au emis o informare meteorologică valabilă între 29 noiembrie, ora 10, și 30 noiembrie, ora 20, […] The post Avertizare ANM! Cod galben de lapoviță și ninsoare. HARTA zonelor vizate first appeared on Ziarul National.
11:30
Ce salariu câştigă un soldat profesionist din Armata României. Tăierile bugetare ale lui Ilie Bolojan au alungat tinerii care doreau o carieră militară # National.ro
Armata României caută soldaţi noi şi mulţi, în contextul războiului de la graniţă. Vineri, 600 de tineri au depus jurământul, iar ei vor intra în sistem. Ei au făcut legământul suprem cu ţara, în faţa familiilor dar şi a şefului armatei. „De aici înainte faceţi parte din cadrul Armatei României, care se îmbogăţeşte cu peste […] The post Ce salariu câştigă un soldat profesionist din Armata României. Tăierile bugetare ale lui Ilie Bolojan au alungat tinerii care doreau o carieră militară first appeared on Ziarul National.
Acum 2 ore
11:10
În vremuri de război, MAI are un îndemn incredibil pentru români: „Nu ridicaţi drone în minivacanţa de 1 Decembrie!” # National.ro
Ministerul Afacerilor Interne îi sfătuieşte pe români să se bucure reţinut în minivacanţa de 1 Decembrie şi să nu ridice drone. Autorităţile au precizat că pentru ridicarea unei drone este necesară o autorizaţie. Potrivit reprezentanţilor MAI, acest lucru este important pentru protejarea spaţiului aerian şi evitarea incidentelor, pentru a permite intervenţii şi activităţi oficiale, fără […] The post În vremuri de război, MAI are un îndemn incredibil pentru români: „Nu ridicaţi drone în minivacanţa de 1 Decembrie!” first appeared on Ziarul National.
10:30
Haos în aviație! Peste 6.500 de avioane Airbus au nevoie de reparații / Zboruri Wizz Air afectate! # National.ro
Se anunță haos în aviație la nivel global. Mii de zboruri din întreaga lume riscă să fie perturbate, după ce Airbus, cel mai mare producător european de avioane, a anunțat probleme la peste 6.500 de aeronave. Compania aeriană a anunțat vineri că solicită o actualizare software imediată pentru „un număr semnificativ” de aeronave din familia […] The post Haos în aviație! Peste 6.500 de avioane Airbus au nevoie de reparații / Zboruri Wizz Air afectate! first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
10:10
Sună alarma în buzunarele românilor! Comercianţii vor scumpi marfa în următoarele 3 luni. Zonele din industrie în care vor creşte preţurile # National.ro
Guvernul dă oameni afară, iar salariile, şi de la stat, şi din mediul privat, stagnează. În tot acest mix de veşti proaste, mai vine un anunţ dezamăgitor: urmează scumpiri în lanț și tăieri de personal în mai multe sectoare până în 2026. Conform INS, managerii din comerțul cu amănuntul estimează o creștere accentuată a prețurilor […] The post Sună alarma în buzunarele românilor! Comercianţii vor scumpi marfa în următoarele 3 luni. Zonele din industrie în care vor creşte preţurile first appeared on Ziarul National.
09:40
Creierul reacționează la sunet la fel cum reacționează la lumină sau mișcare: muzica poate schimba starea, ritmul cardiac și nivelul de atenție. Dar întrebarea rămâne: te ajută să înveți sau să te concentrezi mai bine o piesă clasică celebră (efectul Mozart) sau e mai eficientă liniștea absolută? Cum îți dai seama ce funcționează pentru tine? […] The post VIDEO Efectul Mozart vs. liniștea completă – care stimulează mai bine memoria? first appeared on Ziarul National.
09:40
Credincioşii îl prăznuiesc, duminică, pe Sfântul Apostol Andrei, considerat creştinătorul neamului românesc. Noaptea din ajun este asociată în popor cu obiceiuri și superstiții, precum apariţia strigoilor, farmece, ghicirea ursitului şi a vremii. În noaptea de Sfântul Andrei, hotarul dintre cele văzute şi cele nevăzute dispare, iar momentul este propice pentru practici de prospectare a viitorului. […] The post Când se pune grâu la încolțit. Noaptea Sfântului Andrei, tradiții și superstiții first appeared on Ziarul National.
09:10
Caracatița corupției din Ucraina a ajuns până la mâna dreaptă a lui Volodimir Zelenski. Andrii Iermak şi-a dat demisia din cauza scandalului Energoatom! # National.ro
Andrii Iermak, șeful biroului prezidențial de la Kiev, și-a prezentat demisia după ce agenția anticorupție a țării a inițiat o anchetă împotriva sa. La începutul acestei luni, Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) a pus sub acuzare opt suspecți într-un complot care implică compania nucleară de stat Energoatom, numindu-l pe Timur Mindich, unul dintre cei […] The post Caracatița corupției din Ucraina a ajuns până la mâna dreaptă a lui Volodimir Zelenski. Andrii Iermak şi-a dat demisia din cauza scandalului Energoatom! first appeared on Ziarul National.
08:40
Horoscop 29 noiembrie. O zi în care fiecare nativ are șansa de a învăța, de a se echilibra sau de a străluci # National.ro
Sâmbătă, 29 noiembrie, este ziua în care energia cosmică aduce transformări, revelații și oportunități pentru fiecare zodie. De la curaj în iubire și oportunități profesionale, până la momente de reflecție sau transformări interioare, astrele sunt darnice. Nativii au oportunitatea de a învăța, de a echilibra sau de a străluci. Horoscop pentru zodia Berbec Luna în […] The post Horoscop 29 noiembrie. O zi în care fiecare nativ are șansa de a învăța, de a se echilibra sau de a străluci first appeared on Ziarul National.
Acum 6 ore
08:20
Lista avansărilor în grad de 1 Decembrie 2025 și ultimii generali avansați de Klaus Iohannis # National.ro
În mai puțin de 2 zile, de 1 decembrie 2025, decretele de avansare în grad vor fi semnate de președintele României, Nicușor Dan. Mai jos puteți vedea lista cu ultimii generali avansați de Klaus Iohannis. Pentru a putea vizualiza listele vĂ rugĂm sĂ intraȚi pe pagina de Facebook a ziarului NAȚIONAL unde veȚi fi ÎnȘtiinȚaȚI […] The post Lista avansărilor în grad de 1 Decembrie 2025 și ultimii generali avansați de Klaus Iohannis first appeared on Ziarul National.
07:10
Acum 24 ore
16:10
Vremea rea, care a adus ploi însemnate cantitativ, cauzează pagube în țara vecină – Bulgaria, unde s-au produs inundații. Alerte meteo erau menţinute vineri în sud-vestul Bulgariei, după două zile de ploi puternice, care au provocat inundaţii în mai multe comune, potrivit News.ro. Râuri s-au revărsat în provincia Blagoevgrad, afectând două municipalităţi şi perturbând circulaţia […] The post VIDEO. Inundaţii puternice în Bulgaria. Râuri s-au revărsat în provincia Blagoevgrad first appeared on Ziarul National.
15:20
A crescut într-un orfelinat și a ajuns să scrie legile pentru copiii abandonați. Povestea impresionantă a lui Andreeas Novacovici, membru al campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # National.ro
Într-o țară în care mii de copii cresc încă fără familie, Andreeas Novacovici este dovada vie că destinul poate fi rescris. Abandonat la scurt timp după naștere și crescut într-un orfelinat unde violența și lipsa afecțiunii erau parte din rutina zilnică, Andreeas nu a cedat. A învățat, a muncit și a ajuns să fie vocea […] The post A crescut într-un orfelinat și a ajuns să scrie legile pentru copiii abandonați. Povestea impresionantă a lui Andreeas Novacovici, membru al campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României” first appeared on Ziarul National.
15:20
Doi bătrâni din Brașov, tâlhăriți în casă. Lăsați fără bani și bijuterii după ce au fost legați # National.ro
Au fost momente de coșmar pentru doi vârstnici din Brașov, după ce le-au permis să intre în casă unor indivizi care s-au dat drept angajaţi ai unei firme ce se ocupă cu revizii la centrale termice. După ce au permis accesul în locuinţă unor bărbaţi care au pretins că ar fi angajaţi ai unei firme […] The post Doi bătrâni din Brașov, tâlhăriți în casă. Lăsați fără bani și bijuterii după ce au fost legați first appeared on Ziarul National.
12:40
ANAF începe executarea silită în cazul lui Marian Vanghelie. Ce sumă vrea să recupereze Fiscul de la fostul primar # National.ro
Numele lui Marian Vanghelie revine în atenție, de această dată după ce s-a aflat că fostul primar al sectorului 5 primește o lovitură din partea ANAF. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) inițiază procedura de executare silită în cazul fostului primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, vizând recuperarea sumei totale de peste 13,7 milioane lei, […] The post ANAF începe executarea silită în cazul lui Marian Vanghelie. Ce sumă vrea să recupereze Fiscul de la fostul primar first appeared on Ziarul National.
Ieri
12:10
BREAKING NEWS. Ionuț Moșteanu și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Apărării # National.ro
Un anunț de ultimă oră, făcut vineri, 28 noiembrie, vine de la Ionuț Moșteanu (USR). Acesta și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale, în urma controverselor iscate de CV-ul său. Ionuț Moșteanu a anunțat, în urmă cu doar câteva minute, că și-a depus demisia de la șefia MApN. „Mi-am depus astăzi demisia […] The post BREAKING NEWS. Ionuț Moșteanu și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Apărării first appeared on Ziarul National.
12:10
Gaura de 10 milioane de euro de la Piața Gorjului: cum a ajuns administrația Ciprian Ciucu să mențină un contract neplătit de opt ani # National.ro
Administrația liberală din sectorul 6, condusă de Ciprian Ciucu, tolerează de 8 ani un prejudiciu uriaș de peste 55 milioane lei (peste10 milioane de euro) acumulat de firma care administrează Piața Gorjului, controlată de un personaj din anturajul PNL. Deși clauzele contractuale permit rezilierea unilaterală pentru neplată, primarul Ciucu plasează responsabilitatea pe umerii instanțelor de […] The post Gaura de 10 milioane de euro de la Piața Gorjului: cum a ajuns administrația Ciprian Ciucu să mențină un contract neplătit de opt ani first appeared on Ziarul National.
11:30
Cum va fi vremea de Crăciun. Ce vești vin de la ANM: prognoza meteo până pe 29 decembrie # National.ro
Cum va fi vremea în luna decembrie și în perioada Crăciunului? Aflăm detalii de la meteorologi, care au făcut publice estimări pentru următoarele patru săptămâni. Decembrie bate la ușă, iar cum Sărbătorile de iarnă se apropie tot mai mult, nu sunt puțini cei care, până să-și facă planuri pentru a petrece Crăciunul departe de agitația […] The post Cum va fi vremea de Crăciun. Ce vești vin de la ANM: prognoza meteo până pe 29 decembrie first appeared on Ziarul National.
11:00
Bilanţul deceselor în urma incendiului devastator din Hong Kong se ridică la 94. „Este un dezastru” – VIDEO # National.ro
Incendiul uriaș care a devastat un complex rezidențial format din mai multe blocuri-turn, în Hong Kong, a curmat peste 90 de vieți. În continuare, pe lista dispăruților figurează un număr mare de persoane. Între timp, trei persoane au fost arestate – fiind vorba despre oficiali ai unei companii de construcţii. Misiunile de căutare-salvare se apropie […] The post Bilanţul deceselor în urma incendiului devastator din Hong Kong se ridică la 94. „Este un dezastru” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
10:30
Tânăra din Garda Naţională împuşcată în apropiere de Casa Albă a murit/Vestea dramatică, anunțată de președintele Trump – VIDEO # National.ro
Una dintre cele două persoane împușcate miercuri la Washington, în atacul ce a avut loc nu departe de Casa Albă, a murit la spital. E vorba despre o tânără de doar 20 de ani, membră a Gărzii Naţionale. Vestea tristă a decesului acesteia a fost anunțată chiar de către președintele SUA. Sarah Beckstrom, tânăra de […] The post Tânăra din Garda Naţională împuşcată în apropiere de Casa Albă a murit/Vestea dramatică, anunțată de președintele Trump – VIDEO first appeared on Ziarul National.
10:10
09:50
Premierul Ilie Bolojan nu-l demite pe Moșteanu, după scandalul CV-ului: „I-am spus capul sus, încearcă să îți faci o analiză” # National.ro
Premierul Ilie Bolojan dă de înțeles că nu ia în calcul să-l demită pe Ionuț Moșteanu de la șefia Ministerului Apărării, după controversele apărute în privința CV-ului ministrului de la USR. În contextul scandalului diplomei lui Ionuț Moșteanu, șeful Guvernului a avut, joi seară, 27 noiembrie, o primă reacție. Premierul a ales să precizeze că […] The post Premierul Ilie Bolojan nu-l demite pe Moșteanu, după scandalul CV-ului: „I-am spus capul sus, încearcă să îți faci o analiză” first appeared on Ziarul National.
07:00
05:20
BERBEC Astăzi veți avea dorința de a lua o decizie rapidă fără a a grăbi ceva. Încăpățânarea ta te poate face să te izolezi. Faceți un efort pentru a înțelege. Multe uși se vor deschide dacă o veți face! TAUR Astăzi veți avea timp să vă concentrați asupra unui proiect personal, dar nu discutați-l […] The post Horoscop 28 noiembrie 2025 – Fii tu însuți cu orice preț first appeared on Ziarul National.
01:50
27 noiembrie 2025
20:10
Companiile chineze de top își antrenează modelele de inteligență artificială în străinătate pentru a avea acces la cipurile Nvidia și pentru a evita eforturile SUA menite să le frâneze progresul în domeniul tehnologiei avansate. Alibaba și ByteDance se numără printre grupurile care își antrenează cele mai recente modele lingvistice de mari dimensiuni în centrele de […] The post Obiectivul giganților tehnologici din China: cipurile Nvidia first appeared on Ziarul National.
19:30
Apuse sunt vremurile când „Sistemul” șoptea și toată lumea înțelegea mesajul. „Azi”, zbiară de-a binelea și trage de mânerele puterii cu o sinceritate brutală. În timp ce scaunul lui Ilie Bolojan se clatină, Alexandru Nazare apare în fața națiunii cu aceeași naturalețe cu care se anunță că a venit un nou director la școala din […] The post „Sistemul” a decis: iese Bolojan, intră Nazare! first appeared on Ziarul National.
19:10
Guvernul Bolojan susține că deficitul balanței comerciale, provocat de import masiv de produse agroalimentare, a fost provocat în special de români, care ar prefera să achiziționeze hrană din import, în locul celei autohtone, lucru care nu are nicio legătură cu realitatea. Pe de altă parte, producătorii sunt criticați că nu știu să-și promoveze produsele la […] The post Halucinant. Guvernul dă vina pe populație. ”Românii prefera alimentele din import” first appeared on Ziarul National.
18:40
Ponderea în funcție de ocuparea forței de muncă a americanilor care utilizează inteligența artificială la serviciu se situează acum la 11%. Adoptarea a scăzut drastic și în cazul firmelor care angajează peste 250 de persoane, potrivit unui sondaj realizat săptămâna trecută de Biroul de Recensământ. La trei ani de la apariția valului de inteligență artificială […] The post Americanii se feresc de inteligența artificială? first appeared on Ziarul National.
18:20
Reîntâlnirea dintre Rodinei și fostul său coleg de la Flamengo s-a transformat într-un duel dezechilibrat. În Olympiakos – Real Madrid 3-4, Vinicius Junior a fost de neoprit, lăsându-l pe fundașul brazilian fără replică în numeroase rânduri. Driblat de patru ori și schimbat în minutul 72, Rodinei a recunoscut franc la final: „Nici măcar n-am putut […] The post Vinicius l-a amețit până a cedat. “E cel mai bun din lume!’ first appeared on Ziarul National.
17:50
FIFA a anunțat că aproape două milioane de bilete au fost deja vândute pentru Campionatul Mondial din 2026, competiție găzduită de SUA, Mexic și Canada. Interesul este imens, iar cei mai mulți cumpărători provin din țările organizatoare, urmați de fani din Anglia, Germania, Brazilia, Columbia și Spania. Datele exacte ale primelor meciuri vor fi stabilite […] The post Infantino își freacă mâinile! Milioane de bilete vândute deja pentru CM 2026 first appeared on Ziarul National.
17:40
Donald Trump are încredere în Marco Rubio: „Când am o problemă, îl sun pe Marco. El o rezolvă”. În negocierile privind războiul din Ucraina, secretarul de stat american a preluat frâiele pentru a echilibra ceea ce era inițial o propunere clar pro-rusă și a încerca să promoveze un plan de pace acceptabil pentru Kiev. În […] The post Marco Rubio – porumbel în Ucraina, șoim în Venezuela first appeared on Ziarul National.
17:40
Conducerea Federației Sindicatelor din Silvicultură ”Silva” atrage atenția că modificările legislative ale ministrului Mediului fac loc activiștilor din ONG-uri pentru a prelua funcții de conducere la Romsilva. Astfel, dispariția gradelor profesionale creează un risc major pentru regia care administrează pădurile statului, susțin sindicaliștii. Pe de altă parte, transformarea contractelor de muncă în contracte de mandat […] The post Ministrul Mediului face loc activiștilor din ONG-uri. Vor să acapareze Romsilva first appeared on Ziarul National.
17:10
Euroclear trage alarma: utilizarea activelor rusești, pericol pentru guvernele europene # National.ro
Guvernele europene s-ar confrunta cu costuri mai mari ale datoriei dacă Uniunea Europeană va continua planurile de a folosi activele înghețate ale Rusiei pentru a susține împrumuturi în valoare de 140 de miliarde de euro către Ucraina. Într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintelui Consiliului European, Antonio Costa, depozitarul central […] The post Euroclear trage alarma: utilizarea activelor rusești, pericol pentru guvernele europene first appeared on Ziarul National.
17:00
Furtună politică! Simion cere demisia lui Moșteanu: „Un ministru al Apărării cu studii mincinoase nu poate conduce Armata României!” # National.ro
Un nou scandal a bubuit pe scena politică! De această dată e vorba despre controverse în jurul unei diplome din CV-ul actualului Ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, căruia i se cere public să plece din funcție, și, implicit, din Guvern. Președintele AUR, George Simion, spune că Ionuț Moșteanu trebuie să demisioneze „urgent” din funcția de […] The post Furtună politică! Simion cere demisia lui Moșteanu: „Un ministru al Apărării cu studii mincinoase nu poate conduce Armata României!” first appeared on Ziarul National.
16:40
Pentru a impune condiții de pace, mai întâi trebuie să câștigi războiul. Acest principiu fundamental pare să le scape aliaților europeni ai Ucrainei. Donald Trump, pe de altă parte, a adoptat o viziune mai pragmatică – unii ar spune mai cinică – potrivit căreia Ucraina nu va învinge niciodată Rusia și, prin urmare, trebuie să […] The post Nu Trump trebuie să semneze acordul de pace, ci Putin first appeared on Ziarul National.
16:20
Guvernul vrea să amaneteze viitoarele reactoare nucleare. Energia produsă, direcționată către un megaproiect de inteligență artificială # National.ro
Energia produsă de viitoarele reactoare nucleare 3 și 4 de la Cernavodă, care ar fi trebuit să combată dependența de importuri, va fi utilizată exclusiv pentru o gigafabrică de inteligență artificială, care va fi construită în România. Consumul fabricii va fi de circa 1.500 MWh, ceea ce înseamnă o perpetuare a deficitului de energie în […] The post Guvernul vrea să amaneteze viitoarele reactoare nucleare. Energia produsă, direcționată către un megaproiect de inteligență artificială first appeared on Ziarul National.
15:40
Trump: „Trimisul SUA la Moscova trebuie să vândă planul Rusiei” în negocierile de pace # National.ro
Președintele american Donald Trump a reacționat la înregistrarea publicată de Bloomberg, în care emisarul special Steve Witkoff îi explica lui Yuri Ușakov, consilier al lui Vladimir Putin, cum să se adreseze liderului american în perspectiva unui plan de pace pentru Ucraina. Aflat la bordul Air Force One, Trump a spus că nu a ascultat înregistrarea, […] The post Trump: „Trimisul SUA la Moscova trebuie să vândă planul Rusiei” în negocierile de pace first appeared on Ziarul National.
15:20
Sorin Oprescu rămâne în Grecia. Magistrații eleni au respins cererea de extrădare a fostului primar al Capitalei # National.ro
Informații de ultimă oră! Joi, 27 noiembrie, s-a aflat că Sorin Oprescu rămâne în Grecia, după ce magistrații eleni au refuzat extrădarea sa. Curtea de Apel din Salonic a respins cererea de extrădare a fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu, potrivit tvrinfo.ro. Decizia instanței nu este însă una definitivă şi poate fi contestată de procurorii […] The post Sorin Oprescu rămâne în Grecia. Magistrații eleni au respins cererea de extrădare a fostului primar al Capitalei first appeared on Ziarul National.
15:00
Chat Control trebuia să fie îngropat. Planul sinistru al UE de a scana mesajele private ale cetățenilor s-a lovit de o rezistență puternică în Germania, guvernul refuzând să îl aprobe. Dar Bruxelles-ul rareori se retrage doar pentru că publicul o cere. Chat Control, cunoscut oficial sub denumirea de Regulamentul privind abuzul sexual asupra copiilor, a […] The post Noul război al UE împotriva vieții private first appeared on Ziarul National.
14:20
1. Manualul de literatură pentru clasa a noua. Iar a ieșit scandal. Mircea Cărtărescu a aruncat niște ironii acolo unde se exprimă orice cadru universitar care se respectă – pe facebook, normal – iar trotinetarii s-au luat după el și au politizat subiectul. Ca să o scurtăm, au fost scoși ăia noi în favoarea celor […] The post Țară de oengeuri și tik-tok, de progresiști și daci first appeared on Ziarul National.
14:00
Când se aprind luminițele de Sărbători în București. Ce evenimente vor fi organizate în Piața Constituției, la Târgul de Crăciun # National.ro
Cum nu mai e mult până să vină decembrie, luna Sărbătorilor, locuitorii Capitalei care vor să intre cât mai curând posibil în atmosfera cu totul specială a Crăciunului numără zilele până când vor putea merge la evenimentele publice organizate în oraș. La târgurile de Crăciun ce vor fi deschise în București până aproape de finalul […] The post Când se aprind luminițele de Sărbători în București. Ce evenimente vor fi organizate în Piața Constituției, la Târgul de Crăciun first appeared on Ziarul National.
14:00
Mitocondriile sunt „motoarele” celulelor: transformă nutrienții în ATP — energie pe care o folosești pentru gândire, mișcare și reparare. Când mitocondriile funcționează bine, te simți energic(ă) și clar; când sunt compromise, apar oboseală, „ceață mentală” și performanță scăzută. Alimentația joacă un rol esențial în susținerea sănătății mitocondriale: anumite vitamine, minerale, acizi grași și compuși vegetali […] The post Alimente care stimulează producția de energie celulară first appeared on Ziarul National.
13:10
Negocieri pentru pace în Ucraina: SUA refuză să ofere garanții de securitate! / DEZVĂLUIRI: De ce nu l-a primit Trump pe Zelenski la Casa Albă # National.ro
Apar noi informații în contextul negocierilor pentru pace în Ucraina. Secretarul de stat american Marco Rubio le-a transmis aliaților europeni că Statele Unite vor un acord de pace înainte să accepte orice fel de garanții de securitate pentru Ucraina, potrivit unui diplomat european și unei persoane familiarizate cu discuțiile, notează Politico. Dezvăluirile celor doi au […] The post Negocieri pentru pace în Ucraina: SUA refuză să ofere garanții de securitate! / DEZVĂLUIRI: De ce nu l-a primit Trump pe Zelenski la Casa Albă first appeared on Ziarul National.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat joi, 27 noiembrie, aviz negativ proiectului de reformă a pensiilor magistraților, inițiat de Guvernul Bolojan. Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, inițiat împreună de Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, a fost publicat recent în procedură de transparență decizională. Știre în curs de actualizare! The post BREAKING NEWS. CSM, aviz negativ pentru proiectul pensiilor magistraților first appeared on Ziarul National.
11:50
Ciclonul Adel va face prăpăd în România: ANM anunță ploi torențiale, ninsori si vânt puternic! Iată zonele afectate # National.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, 27 noiembrie, o avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru zonele montane din șapte județe. Totodată, este în vigoare o informare meteo de vreme rea în aproape toată țara – sunt prognozate precipitații, dar se anunță și o răcire a vremii. Încă de miercuri s-a aflat […] The post Ciclonul Adel va face prăpăd în România: ANM anunță ploi torențiale, ninsori si vânt puternic! Iată zonele afectate first appeared on Ziarul National.
11:10
„Este sfâşietor”. Incendiul devastator din Hong Kong încă nu a fost stins. Cel puțin 44 de morți, sute de persoane date dispărute – VIDEO # National.ro
Bilanțul tragediei din Hong Kong este unul cutremurător. Un incendiu uriaș a cuprins, miercuri după-amiază, mai multe clădiri înalte dintr-un complex de apartamente, iar eforturile pompierilor de a-l stinge încă nu s-a încheiat. Din informațiile disponibile până la acest moment, cel puțin 44 de oameni au murit, iar alte peste 270 de persoane erau încă […] The post „Este sfâşietor”. Incendiul devastator din Hong Kong încă nu a fost stins. Cel puțin 44 de morți, sute de persoane date dispărute – VIDEO first appeared on Ziarul National.
10:40
Bulgarii declanșează revolte din cauza reformelor. Proteste masive după ce Guvernul a decis să mărească impozitele – VIDEO # National.ro
Protest la Sofia. Mii de bulgari au ieșit în stradă, miercuri, 26 noiembrie, pentru a-și manifesta nemulțumirea față de măsurile prevăzute în proiectul de buget pentru anul viitor. S-a scandat „Demisia” în fața clădirii Legislativului din Bulgaria. Câteva mii de bulgari au manifestat miercuri în fața parlamentului de la Sofia contra proiectului de buget pentru […] The post Bulgarii declanșează revolte din cauza reformelor. Proteste masive după ce Guvernul a decis să mărească impozitele – VIDEO first appeared on Ziarul National.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.