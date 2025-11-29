Avertizare ANM! Cod galben de lapoviță și ninsoare. HARTA zonelor vizate

15:20

Au fost momente de coșmar pentru doi vârstnici din Brașov, după ce le-au permis să intre în casă unor indivizi care s-au dat drept angajaţi ai unei firme ce se ocupă cu revizii la centrale termice. După ce au permis accesul în locuinţă unor bărbaţi care au pretins că ar fi angajaţi ai unei firme