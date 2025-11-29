A fost cutremur în România, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Datele oficiale ale INCDFP
29 noiembrie 2025
A fost cutremur în România, în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, 29 noiembrie 2025. Potrivit INCDFP, seismul a avut loc în zona Vrancea, la o adâncime de 108 kilometri. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul s-a produs noapteaa, la ora 02:22, pe 29 noiembrie 2025, […]
Mergem cu umbrelele la parada militară de 1 Decembrie? ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în Ziua Națională a României # Gândul
La sfârșitul lunii noiembrie, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea se menține închisă, iar precipitațiile fac parte din decor. Diminețile sunt cețoase, nu lipsesc intensificările vântului, iar la munte, la altitudini înalte, zăpada se așterne într-un strat din ce în ce mai gros. A fost ceață și la București, în această dimineață, cu ploaie slabă. […]
„Este un fel de director general al tuturor lucrurilor”. Cine este Larry Ellison, miliardarul din Silicon Valley, care la 81 de ani a ajuns omul de bază, „arma secretă” și magnatul preferat al lui Donald Trump # Gândul
În ultima săptămână, vestea că studiourile Paramount lucrează deja la un nou film din șaga Rush Hour, la insistențele lui Donald Trump, a adus bucurie în sufletele a milioane de fani din lumea întreagă. După ani de zile de discuții, zvonuri și amânări, legendarul Jackie Chan se întoarce, în sfârșit, la rolul inspectorului Lee, și […]
Mai multe Târguri de Crăciun din București și-au deschis porțile pentru toți cei care iubesc Crăciunul. Spre exemplu, West Side Christmas din Sectorul 6 și Winter Wonderland din Sectorul 3 au primit numeroși vizitatori, în pofida vremii nefavorabile de afară. De asemenea, sâmbătă are loc deschiderea marelui Târg de Crăciun București, organizat de Primăria Capitalei. […]
Liderul PSD Sorin Grindeanu anunță, sâmbătă, pe Facebook, că nu va exista nicio taxă pe sere sau solarii și critică dur apariția unei astfel de prevederi într-un proiect legislativ aflat în discuție. Grindeanu respinge categoric „astfel de abordări fiscale” care transformă efortul legitim de echilibrare a finanțelor publice „într-o hăituială a românilor și într-o goană […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a discutat despre războiul hibrid și despre cum aceasta expresie a ajuns să fie folosită tot mai des de politicienii români. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Invită-l pe Nicușor Dan. Vreau să vorbesc cu el despre războiul hibrid” […]
Presa maghiară scrie că multe corporații occidentale părăsesc România. Un oligarh ucrainean preia fabrici aici # Gândul
Presa maghiară scrie că multe corporații occidentale părăsesc România și că, paradoxal, un oligarh ucrainean devine unul dintre cei mai activi investitori în industria românească. Comisia Europeană a aprobat achiziția ArcelorMittal Tubular Products SA, care operează în România, de către Metinvest B.V. Compania este deținută de Rinat Akhmetov, un oligarh ucrainean, potrivit publicației maghiare Maszol. […]
Începe Campionatul Regatului Unit. Unde se vede la TV cel mai important turneu de snooker al sfârșitului de an # Gândul
În perioada 29 noiembrie – 7 decembrie, cel mai important turneu de snooker al sfârșitului de an și primul turneu din seria „Triple Crown” al sezonului este transmis în direct la Eurosport și pe HBO Max. Campionatul Regatului Unit (UK Championship) este considerat unul dintre cele mai râvnite titluri din calendarul competițional, alături de Masters […]
Gândul.ro vă aduce în atenție un nou banc savuros cu celebrul personaj Bulă. La o scurtă vorbă cu bunicul său, Bulă îl întreabă cum a fost în război. Spor la râs. – Bunicule, tu ai prins și războiul? – Da, Bulă. – Și cum a fost? – A fost exact ca Fortnite, dar fără respawn! […]
Nu au auzit imnul, dar au fost nevoiți să-l fredoneze. Moment „ridicol“ la depunerea jurământului militarilor români din București # Gândul
Un număr de 600 de soldați gradați profesioniști au depus Jurământul de credință față de țară, vineri, în fața Mormântului Ostașului Necunoscut, din București. Evenimentul a fost unul „plin de emoție și a marcat angajamentul noilor militari față de valorile și tradițiile Armatei României“, scrie MApN într-un comunicat, însă, din păcate, a fost marcat de […]
Colegii lui Nicușor Dan reacționează la dezvăluirile Gândul despre cercetările din tinerețe ale președintelui: „O bună parte din timp, fie n-a fost în România, fie a fost în România, dar nu s-a prezentat la Institut” # Gândul
Gândul a publicat în exclusivitate un răspuns al Institutului de Matematică Aplicată din cadrul Academiei Române cu privire la studiile de cercetare în care a fost implicat Nicuşor Dan. Preşedintele a devenit cunoscut în mediul academic din România încă de când era foarte tânăr. Deşi a fondat o şcoală superioară de Matematică în cadrul Academiei […]
Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu: „Vor avea parte de energie și noroc în dragoste” # Gândul
Cristina Demetrescu a dezvăluit care este zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Veștile sunt cât se poate de pozitive pentru acest nativ și va avea ocazia să se bucure de momente tandre, de noroc și energie bună. Finalul lui 2025 îi va pune zâmbetul pe buze. Astrologul Cristina Demetrescu aduce […]
Alertă în Cehia: la fel ca în România, se folosesc din ce în ce mai multe antibiotice. Acest lucru prezintă riscuri semnificative, spun specialiștii # Gândul
România se confruntă de mai mult timp cu o problemă serioasă: un consum ridicat de antibiotice și rezistență la antimicrobiene (AMR), situându-se pe locul 3 în UE. Deși virozele nu se tratează cu antibiotice, din 2020, consumul de antibiotice a tot crescut în România, sugerând o utilizare greșită a acestor medicamente. Ei bine, cehii au […]
Digi RCS-RDS oferă noul smartphone Samsung Galaxy A17 tuturor abonaților din România. Cu o singură condiție # Gândul
Sunt vești noi pentru abonații Digi RCS-RDS România. Reprezentanții companiei de telecomunicații anunță că aceștia pot să intre în posesia unui nou smartphone. Și anume, pot opta pentru un Samsung Galaxy A17, însă cu o condiție. Vezi mai jos. Abonații Digi RCS-RDS România oferă abonaților săi posibilitatea de a achiziționat un smartphone Samsung Galaxy A17. […]
Ion Cristoiu: Emmanuel Macron a cerut măsuri împotriva rețelelor sociale. Motivul? Pe acestea s-a zis că nevastă-sa e bărbat # Gândul
„Am aflat, în sfârșit, amănunte despre proiectul de țară asumat de președintele Nicușor Dan. Nu e vorba de acoperirea țării de rețele, autostrăzi, șosele de căi ferate, nu e vorba de o radicală îmbunătățire a Educției sau a asistenței pentru Sănătate, nu e vorba de introducerea inteligenței artificiale, nu e vorba de nimic din ceea […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist român, a comentat o declarație de-a Oanei Țoiu, care vorbește despre pedepse pentru eludarea sancțiunilor internaționale și despre „portițele geografice” ce ar permite criminalității ruse să acționeze la graniță. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Nu i-a spus nimeni […]
Atac rusesc cu drone şi rachete asupra Kievului: Trei morți și cel puțin 29 de răniți, inclusiv un copil # Gândul
Un atac rusesc asupra capitalei ucrainene Kiev a ucis cel puțin două persoane, potrivit administrației militare a orașului. Cel puțin 15 alte persoane, inclusiv un copil, au fost, de asemenea, rănite, anunță primarului Vitali Klitschko. Dronele au lovit aproximativ șase locații din centrul orașului și din suburbii, la primele ore ale dimineții, provocând incendii, distrugând […]
Trump amenință că va anula toate ordinele executive ale lui Biden, semnate cu dispozitivul „autopen”. Ce documente ar fi vizate # Gândul
Președintele Donald Trump a anunțat, vineri, că anulează toate documentele despre care se presupune că ar fi fost senate de predecesorul său Joe Biden, utilizând dispozitivul autopen de semnătură automată. Într-o postare pe Truth Social, Trump a susținut că 92% din documentele semnate în timpul președinției lui Biden au fost realizate cu ajutorul dispozitivului. Dispozitivul […]
Aceste alimente care sunt pe masa românilor în fiecare zi devin toxice în doze prea mari. Sărbătorile pot fi uneori periculoase # Gândul
Unele alimente este mai bine să nu le consumi în cantități mari în fiecare zi. Este valabil și de sărbători, când consumul de alimente este mai mare. Aceste ingrediente pot fi dăunătoare sănătății sau, în cel mai extrem caz, pot provoca reacții extreme. Unele alimente conțin toxine – acest lucru nu este tragic la început, […]
The New York Times: Trump și Maduro al Venezuelei au discutat despre o posibilă întâlnire în SUA # Gândul
Președintele american Donald Trump și președintele venezuelean Nicolás Maduro au vorbit telefonic săptămâna trecută, relatează The New York Times (NYT), citând surse. Potrivit ziarului, aceștia au discutat despre o posibilă întâlnire în Statele Unite. Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a participat și el la conversație. Potrivit unor surse care au declarat pentru NYT, apelul telefonic a […]
Iulian Chiriță a câștigat două medalii la Campionatele Mondiale de tenis de masă pentru juniori de la Cluj-Napoca: argint și bronz. Chiriță a cucerit argint la dublu mixt Under-19, alături de galeza Anna Hursey. Ei au jucat finala cu Hechen Li/Yuxuan Qin, din China, scor 1-3 (11-6, 9-11, 5-11, 9-11). Românul a luat bronzul la […]
Astăzi, Gândul.ro vă aduce în atenție un nou test IQ. De data aceasta, tot ceea ce trebuie să faceți este să găsiți aligatorul ascuns în iluzia optică de mai sus. Care să fie, oare, locul în care se află această reptilă? Varianta corectă se află mai jos, în articol. Testele IQ au câștigat popularitate printre […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Daniel Băluță, politician și primar al Sectorului 4 din București, a explicat de ce Capitala are nevoie urgentă de o structură specială care să reducă birocrația și să simplifice accesul la autorizații și investiții. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Daniel Băluță: „Debirocratizarea înseamnă celeritate pentru anumite […]
Un politician din districtul Ompundja din Namibia, care candidează la alegerile regionale de luna aceasta, a devenit o adevărată celebritate în mediul online. Bărbatul în vârstă de 59 de ani poartă un nume extrem de bizar, și anume – Adolf Hitler, relatează The Sun. Adolf Hitler Uunona este numele complet al celui care conduce districtul […]
Polonia nu bate pasul pe loc și a încheiat un contract de 500 milioane dolari cu SUA. Rachetele AIM-120D-3 AMRAAM vor înarma avioanele de vânătoare F-35A, dar polonezii plusează și vor să cumpere elicoptere de atac AH-64 Apache. „Cei mai apropiați parteneri militari ai Washingtonului în Europa, alături de Finlanda și Germania” # Gândul
Polonia a încheiat un contract de 500 milioane dolari cu SUA, iar temutele rachete AIM-120D-3 AMRAAM vor înarma avioanele de vânătoare F-35A. Polonezii plusează și vor să cumpere elicoptere de atac AH-64 Apache, dar și tancuri. În acest timp, în România, Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului legat […]
Care este categoria de pensionari români care primesc a 13-a pensie, în luna decembrie 2025. Cine se încadrează pentru acest bonus ce majorează veniturile pensionarilor, potrivit Cancan. Pentru acești pensionari români, finalul anului 2025 va aduce o veste importantă: autoritățile au confirmat acordarea celei de-a 13-a pensii, mai exact un bonus anual care majorează considerabil veniturile […]
Duminică, 30 noiembrie, românii îl prăznuiesc pe Sfântul Andrei, considerat primul ucenic al lui Iisus și creștinător al Dobrogei. Este o sărbătoare în care creștinismul și magia populară se întâlnesc, iar legătura dintre Sfântul Andrei și lup devine esențială pentru înțelegerea acestor practici, scrie Ziarul de Iași. Astfel, potrivit etnologului ieșean Adina Hulubaș, Ziua Sfântului […]
Dan Dungaciu: „Europenii nu au reacționat în urma scandalului de corupție din UCRAINA. Continuă sprijinul” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat situația tensionată din jurul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, după ce șeful biroului prezidențial, Andriy Yermak, ar fi devenit ținta unei investigații anticorupție. Dungaciu analizează motivele din spatele numirilor făcute de Zelenski și presiunea uriașă exercitată asupra instituțiilor anticorupție din […]
Surpriza de pe piața auto second-hand. Motivul pentru care mașinile „bătrâne” devin preferatele dealerilor # Gândul
Dealerii second-hand preferă vehiculele care au parcurs mai mult de 150.000 km. Strategia acestora se bazează pe verificări amănunțite ale istoricului și pe reducerea riscurilor, demonstrând că vechimea mașinii nu spune totul, indică o cercetare efectuată de carVertical, potrivit Ziarul de Iași. Potrivit studiului realizat în 2025 de carVertical, între iunie și august, un procent […]
24 de persoane care participau la canonizarea lui Arsenie Boca au necesitat asistenţă medicală. Un adult şi un copil, transportaţi la spital # Gândul
Echipajele medicale care au fost prezente la Mănăstirea Prislop, acolo unde au avut loc ceremoniile de canonizare a lui Arsenie Boca, au acordat vineri asistenţă unui număr de 24 de pelerini. Doi dintre aceştia, un adult şi un copil de 13 ani, au necesitat transport la spital, transmite ISU Hunedoara. Astfel, în total, vineri, 24 […]
Valentin Stan: Este normal să fie alegeri în UCRAINA în 100 de zile. Mandatul lui Zelenski a expirat de mult timp # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a punctat câteva detalii despre situația din Ucraina, despre alegerile care ar trebui organizate și despre prevederile vechilor acorduri de la Minsk. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Mandatul lui Zelenski a expirat Pe […]
Sâmbătă vă delectăm cu un nou banc spumos. Acesta este despre rugăciunea pe care o fac bărbații înainte de prima întâlnire cu o femeie. Iată bancul! Cum se roagă un bărbat la prima întâlnire? –Dă, doamnne, să arate ca-n pozele de pe Facebook! Alte bancuri haioase Pe la ora 3:00, era o ploaie torențială și […]
Pace în Ucraina. Delegația ucraineană ajunge în Florida pentru negocieri cu ginerele lui Trump. Witkoff se întâlnește cu Putin săptămâna viitoare # Gândul
O delegație ucraineană urmează să ajungă în SUA pentru discuții suplimentare privind un plan de pace promovat de președintele Donald Trump, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, citate de Bloomberg. Grupul — care îi include pe Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, și pe prim-viceministrul de Externe, Sergiy Kyslytsya — urmează să […]
Cel mai sigur și liniștit oraș din România în 2025. E una dintre cele mai puțin periculoase localități din toată Europa # Gândul
Iată care este cel mai sigur și mai liniștit oraș din România în 2025. Este una dintre cele mai puțin periculoase localități din toată Europa. Orașul acesta ocupă locul 23 la nivel mondial, într-un top internațional bazat pe indicatori de criminalitate și siguranță percepută, conform platformei Numbeo, una dintre cele mai mari baze de date […]
Republica Moldova și-a închis spațiul aerian în nord. 2 drone ruse au încălcat suveranitatea țării # Gândul
Republica Moldova și-a închis spațiul aerian în nord, după ce două drone ruse au încălcat suveranitatea țării. Astfel, Poliția de Frontieră anunță că a fost informată de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării despre survolarea spațiului aerian național de către două drone, în regiunea de nord a Republicii Moldova, în seara zilei de 28 noiembrie. […]
Gig Nețoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 26 noiembrie 2025, a vorbit despre o situație dificilă a României, afirmând clar că România este în insolvență, repetând această idee de mai multe ori pentru a sublinia gravitatea situației. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Gigi Nețoiu a menționat o serie de probleme sociale și […]
Gigi Nețoiu: „ACȚIONARII Bucureștiului sunt cei care plătesc taxele și impozitele. Trebuie făcut un audit” # Gândul
Gigi Nețoiu, în intervenția sa din emisiunea Marius Tucă Show din 26 noiembrie 2025, explică motivele pentru care zeci de șantiere începute în București nu sunt continuate și blochează traficul. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Gigi Nețoiu afirmă că multe dintre aceste lucrări au depășit termenul de finalizare de 2-3 ani, iar problema […]
Valentin Stan: Europenii vor să sporească starea de iritare a rușilor prin introducerea NATO în tratatul de pace # Gândul
Valentin Stan în emisiunea Marius Tucă din data de 24.11.2025 a discutat despre acordul între Ucraina și NATO, evidențiind că aderarea Ucrainei la NATO depinde de consensul membrilor NATO, care în prezent nu există. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a explicat că, deși Rusia solicită ca Ucraina să nu se alăture […]
TOP 20 – Cele mai bogate cântărețe din România. Ce averi au Andra Maruță, Delia și cine este pe primul loc, de fapt # Gândul
Top 20 cele mai bogate cântărețe din România. Iată ce averi au Andra Maruță, Delia și cine este pe primul loc, de fapt. Topul acesta include 20 de artiste celebre de la noi din țară și o estimare a averilor lor, în baza contractelor de publicitate, a activității de business secundare și a estimărilor din […]
Marcel Răducanu se poate lăuda cu AMINTIRI de neuitat de Crăciun: „Aveam o pernă pe care o foloseam pe post de acordeon” # Gândul
Pentru Marcel Răducanu, fosta mare glorie a fotbalului românesc dar și a echipei Borussia Dortmund, amintirile sărbătorilor de iarnă petrecute în România, nu le va putea uita vreodată. Chiar dacă România era în anii comunismului o țară în care lipsurile de zi cu zi „atingeau” fiecare familie de român, iar Crăciunul nu era recunoscut oficial […]
Gândul publică în exclusivitate studiile și activitățile de cercetare ale președintelui Nicușor Dan, de la Institutul de Matematică al Academiei: 23 de ani a studiat algebră abstractă și geometrie. Nicușor Dan a fost interesat de „curbe spațiale, varietăți proiective, suprafețe algebrice, fibrante vectoriale, varietăți abeliene și algebre gradate” # Gândul
Actualul președinte al României, Nicușor Dan, a fost pasionat mai bine de 2 decenii din viață de munca de cercetare în științele exacte. Matematica a fost pe pasiunea sa, dar nu orice matematică. Cu doctorat în domeniu, cu studii la Paris și olimpic în domeniu, „matematicianul” Nicușor Dan s-a specializat în geometrica algebrică. Este vorba […]
Daniel Băluță, în emisiunea Marius Tucă Show din 25 noiembrie 2025, a discutat despre plata parcărilor în București. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Daniel Băluță a vorbit despre plata parcărilor in București, explicând că există două categorii principale de parcări: parcările de reședință și parcările publice. Pentru parcările publice se pot obține abonamente […]
Dacă e sâmbătă, atunci vă delectăm cu un nou banc. De data aceasta, bancul este intitulat sugestiv: „Bețivul, ploaia torențială și bunul samaritean”. Iată despre ce este vorba! Pe la ora 3:00, era o ploaie torențială și un bețiv începe să strige: Cineva să mă împingă! Femeia ascultă și-și trezește soțul: Bărbate, du-te și ajută-l […]
Sezonul Săgetătorului aduce energie expansivă, îndrăzneață și plină de surprize pentru anumite zodii, care se pregătesc să treacă la nivelul următor. De la colaborări neașteptate și comunicare profundă până la alianțe valoroase despre încredere, cu asta a venit Sezonul Săgetătorului pentru patru zodii. Care sunt acestea. Fecioară Perioada Săgetătorului le zdruncină nativilor rutina bine pusă […]
29 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Se fondează FC Barcelona. Ramona Bădescu împlinește 57 de ani. Este ucis Ioan Luchian Mihalea # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 29 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. La 29 noiembrie 1899, un grup de tineri fotbaliști elvețieni, britanici și catalani, conduși de entuziastul elvețian Joan Gamper, a fondat Football Club Barcelona. Inițiativa lor avea să pună bazele uneia dintre […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Daniel Băluță, politician și primar al Sectorului 4 din București, a vorbit despre motorul economic al Capitalei și despre modul în care infrastructura, investițiile și parteneriatele public-private pot transforma Bucureștiul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Daniel Băluță: „Niciun oraș nu poate să funcționeze fără motorul lui […]
Gândul a aflat de ce nu a finalizat DNA, de mai bine de patru ani, dosarul achiziției de vaccinuri în care Vlad Voiculescu este urmărit penal # Gândul
Vlad Voiculescu, consilierul onorific al președintelui României, Nicușor Dan este, în continuare, urmărit penal în dosarul privitor la achiziția de vaccinuri din perioada pandemiei, când a deținut funcția de ministru al Sănătății ( 23 decembrie 2020 – 14 aprilie 2021), și nu numai el, ci și alt fost ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă, care a […]
