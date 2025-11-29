Ion Țiriac a ales „femeia perfectă” și a anunțat ce pregătește: „E urgență”
Gazeta Sporturilor, 29 noiembrie 2025 12:20
Miliardarul Ion Țiriac (86 de ani) a anunțat că vrea să termine construcția sălii Nadiei Comăneci până în iulie 2026.Anul viitor se împlinesc 50 de ani de la un moment legendar al sportului Mondial. În 1976, românca Nadia Comăneci uimea lumea la Montreal, la Jocurile Olimpice. Aceasta devenea prima gimnastă din istorie care primește nota 10.Performanța a fost atât de mare încât a prins nepregătită lumea gimnasticii. Monitorul care arăta notele e afișat 1.00. ...
• • •
Mirra Andreeva și-a îndeplinit o dorință pe care o avea de multă vreme și care devenise aproape o obsesie # Gazeta Sporturilor
Jucătoarea rusă Mirra Andreeva (18 ani, locul 9 mondial) și-a dorit dintotdeauna să aibă un câine, iar mama ei a promis că o va lăsa să-și cumpere unul dacă ajunge în Top 20. Obiectivul devenise aproape o fixație pentru adolescentă și a devenit realitate la finalul acestui an. ...
Marius Croitoru și-a anunțat revenirea! A luat licența și dezvăluie: „Sunt discuții, în iarnă mă întorc” # Gazeta Sporturilor
Fără contract de mai bine de un an, Marius Croitoru e gata pentru revenirea în circuit! Tehnicianul în vârstă de 45 de ani și-a definitivat cursurile de perfecționare, a obținut licența UEFA Pro și a devenit, în sfârșit, antrenor cu carnet omologat și toate actele valabile. A dezvăluit-o în ultimul interviu acordat Gazetei Sporturilor, în care a scanat criza instaurată la campioana FCSB. ...
Carmen Amariei, înaintea partidei dintre România - Japonia: „Fetele trebuie să joace fără trac!” # Gazeta Sporturilor
Fosta internațională, Carmen Amariei (47 de ani), de 2 ori câștigătoare a Ligii Campionilor, a caracterizat pentru GSP jocul României din partida cu Croația (astăzi, de la ora 19:00) și crede că dacă handbalistele lui Ovidiu Mihăilă vor fi unite, vor reuși să învingă astăzi și naționala Japoniei.Meciul va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro, cu informații și imagini de la reporterii GSP.ro prezenți în Rotterdam Ahoy, și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
Starul din Premier League ascunde o relație cu vedeta de la Insula Iubirii: „Ea nu s-a putut abține” # Gazeta Sporturilor
Morgan Rogers (23 de ani), mijlocașul ofensiv al celor de la Aston Villa, ar avea o relație secretă cu Leah Taylor, fostă participantă la Insula Iubirii.Morgan Rogers a încercat să țină secret faptul că se întâlnește cu Leah, însă femeia l-a dat de gol. A postat pe Instagram o fotografie din vacanță, în care apare un bărbat întors cu spatele, iar fanii și presa britanică speculează că ar fi vorba despre fotbalistul de la Aston Villa. GALERIE FOTO. ...
Au fost arestați autorii spargerii casei lui Donnarumma » Ce vârste au hoții și de unde au plănuit jaful din Paris! # Gazeta Sporturilor
Poliția franceză a reușit să-i prindă pe infractorii care au pus la cale lovitura dată la locuința lui Gianluigi Donnarumma din 2023. Hoții au vârste între 19 și 21 de ani: doi au plănuit jaful din închisoare, iar alți patru au executat spargerea în momentul în care pe-atunci portarul lui PSG era cu familia în casă, fiind legat și bătut!După aproape doi ani și jumătate de anchetă, banda de hoți care a luat cu asalt locuința lui Gianluigi Donnarumma din Paris a ...
AC Milan și Lazio se înfruntă în derby-ul rundei din Serie A » Echipe probabile # Gazeta Sporturilor
În această seară, AC Milan și Lazio se vor înfrunta într-un meci din Serie A. Partida va începe la ora 21:45 și va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.AC Milan ocupă locul al doilea în clasamentul Serie A cu 25 de puncte după 12 meciuri jucate, „rossonerii” având un golaveraj excelent, cu 18 goluri marcate și doar 9 primite. ...
FCSB ș-a dat acceptul, iar Feyenoord va avea 4.274 de fani la meciul de pe Arena Națională, din Europa League. În mod obișnuit, oaspeții ar fi trebuit să primească 2.820 de tichete, 5% din capacitatea stadionului.Feyenoord a anunțat că a vândut deja toate biletele pentru meciul cu FCSB. Astfel, echipa olandeză va avea aproape 4.300 de susținători la partida de pe Arenă.Meciul va avea loc pe 11 decembrie, de la ora 22:00. ...
UNIC: Real Madrid își va lansa o colecție exclusivă de diamante » Sunt cultivate în gazonul de pe „Bernabeu”! # Gazeta Sporturilor
După ce a inaugurat „Bernabeu Market” chiar în ajunul Sărbătorilor, Real Madrid își surprinde fanii cu o altă premieră. Clubul din capitala Spaniei va scoate pe piață diamante. Compania Brilianto a ajuns la un acord cu Real Madrid pentru a sărbători cea de-a 123-a aniversare cu o colecție pe cât de exclusivă, pe atât de originală!Pare de domeniul științifico-fantasticului, dar colecția de diamante este produsă din iarba stadionului „Bernabéu”. ...
Fotbalistul propus la FCSB își amintește: „Singurul moment în care am avut emoții în fotbal” # Gazeta Sporturilor
Narcis Ilaș (18 ani), fundașul dreapta de la FC Botoșani, a povestit cum decurge recuperarea după accidentare. Narcis Ilaș a suferit o luptură de ligamente în urmă cu o lună, iar acum a spus că recuperarea decurge foarte bine. ...
Steaua București joacă astăzi primul meci pe Ghencea de la decesul legendarului antrenor Emeric Ienei. În semn de respect pentru antrenorul care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua în 1986, Peluza Sud a pregătit un moment emoționant.O scenografie care îl înfățișează pe Ienei însoțită de mesajul celebru al fostului antrenor „Cunosc Steaua pe de rost, pentru că este viața mea” a reprezentat momentul pregătit de fanii steliști.FOTO. ...
Sergio Ramos își pregătește revenirea în Europa! » Planul legendei de la Real Madrid # Gazeta Sporturilor
Legenda lui Real Madrid și a naționalei Spaniei, Sergio Ramos (39 de ani, fundaș central), a decis să plece de la echipa mexicană Monterrey, dar a exclus ideea de a se retrage.Contractul lui Sergo Ramos cu echipa din Mexic urmează să expire, iar fotbalistul va deveni liber de contract de la data de 1 ianuarie 2026. ...
Summer McIntosh (19 ani), câștigătoare a patru medalii mondiale de aur în acest an la Singapore și deținătoare a trei recorduri mondiale, e pregătită din nou să concureze după ce, în luna octombrie, a avut probleme de sănătate.Summer McIntosh, una dintre vedetele înotului mondial, va concura între 3 și 6 decembrie în cadrul US Open, competiție desfășurată în bazin olimpic. ...
Fosta mare jucătoare a tras o concluzie clară, înainte de România - Japonia la Mondialul de handbal feminin # Gazeta Sporturilor
Narcisa Lecușanu, fosta jucătoare a naționalei României, crede că echipa lui Ovidiu Mihăilă trebuie să o învingă pe Japonia, în etapa a doua a grupelor Campionatului Mondial de handbal feminin.România - Japonia va avea loc de la 19:00, liveTEXT pe GSP și transmis pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.România a învins Croația în prima etapă, scor 33-24. Naționala „tricoloră” se va califica matematic mai departe dacă le va învinge și pe nipone. ...
Vineri seară, Rapid București a realizat un joc bun și s-a impus cu scorul de 4-1 în fața echipei Csikszereda, în primul meci din cadrul rundei #18 din Superligă.Cristian Manea (28 de ani) a fost jucătorul care a închis tabela pe Giulești. La finalul duelului, fundașul a vorbit despre obiectivele pe care Rapid le are în acest sezon. ...
Gafele în lanț l-ar putea costa scump pe Manuel Neuer » Condiția lui Bayern pentru a nu se despărți de căpitan! # Gazeta Sporturilor
Manuel Neuer, portarul lui Bayern, a fost anunțat de conducerea clubului că până în martie, când va împlini 40 de ani, nu va avea loc nicio discuție pentru prelungirea acordului scadent pe 30 iunie. Presa germană susține că unica variantă de înțelegere între părți este reducerea salariului său anual, cifrat la circa 20 de milioane de euro. ...
Fostul atacant al Ucrainei a fost reținut și înrolat în armată » E gata de război # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul Denys Garmash (35 de ani), care a fost legitimat la Dinamo Kiev între 2007 și 2023, a fost înrolat în armata Ucrainei. Denys Garmash era legitimat la Lisne, echipă care a fost exclusă în liga a doua din Ucraina din cauza problemelor financiare. Acesta își va apăra țara, după ce a fost reținut de către Poliția Națională.Denys Garmash a fost înrolat în armata UcraineiUcrainenii de la sport. ...
Marius Șumudică a distrus un titular de la FCSB: „Lamentabil! Du-te la palat și reziliază. La mine nu mai intra în vestiar” # Gazeta Sporturilor
Marius Șumudică, fostul antrenor de la Rapid, l-a criticat pe Valentin Crețu, fundașul dreapta de la FCSB, după gestul făcut de apărător la adresa colegului din defensivă, Syiabonga Ngezana.Ce s-a întâmplat? Joi seară, după eșecul cu Steaua Roșie din Europa League, jucătorii de la FCSB s-au dus în fața galeriei, unde au fost certați de ultrașii Peluzei Nord. ...
Ciprian Marica, acționarul minoritar de la Farul, a prefațat meciul cu FCSB, din etapa #18 a Superligii. Partida de la Ovidiu va avea loc duminică, de la 20:30.Înainte de startul etapei, Farul se afla pe loc de play-off, cu 26 de puncte obținute în 17 meciuri. În schimb, FCSB se află pe loc de play-out, cu 21 de puncte, 5 sub constănțeni.Meciul de la Ovidiu e extrem de important prin prisma luptei pentru locurile de play-off. ...
Handbalista Rapidului e superstar în Olanda! Îi calcă pe urme lui David Beckham peste Ocean: „Exact cum a făcut el!” # Gazeta Sporturilor
Estavana Polman (33 de ani) a depășit granițele handbalului în Olanda. Centrul legimat la Rapid, cel puțin până la finalul sezonului în curs, a dezvăluit implicarea într-un proiect major în Statele Unite ale Americii. La finalul victoriei cu Argentina, 33-24, Polman a purtat un dialog cu reporterii GSP prezenți la Amsterdam.Polman a fost printre protagonistele celei mai mari performanțe din istoria handbalului olandez, titlul mondial cucerit în 2019. ...
Fundașul refuzat de Real Madrid intră pe lista lui Chivu » Cât costă transferul și care sunt concurentele lui Inter # Gazeta Sporturilor
Ibrahima Konate (26 de ani), fundașul central al lui Liverpool, va fi liber de contract în vară și nu duce lipsă de oferte. Chiar dacă Real Madrid a decis să renunțe la transferul său, internaționalul francez de origine maliană a intrat mai nou pe radarul lui Inter.Contextul în care numele lui Konate apare pe lista de achiziții în mercato estival este legat de probleme pe care Cristi Chivu le are la nivelul stoperilor. ...
Dinamo - Oțelul, „câinii” vor revanșa pentru meciul din tur » Echipele probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Dinamo - Oțelul Galați, partidă contând pentru runda #18 din Superligă, se va disputa astăzi, de la ora 20:45. Duelul va fi transmis în format liveTEXT de GSP.ro, fiind televizat de PrimaSport 1 & DigiSport 1.În ultima etapă, „câinii” au remizat la Botoșani, scor 1-1, după o prestație excelentă, elevii lui Zeljko Kopic irosind mai multe șanse uriașe de gol. ...
Cristi Chivu, „furios și dezamăgit”, are o singură cerință pentru șefii lui Inter # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, își dorește un mijlocaș cât mai repede. Tehnicianul român le-ar fi transmis deja șefilor clubului că are nevoie de un om în fața apărării.Inter vine după două înfrângeri la limită în meciuri importante. Săptămâna trecută, elevii lui Chivu au fost învinși de Milan, scor 0-1, în ciuda ocaziilor imense create, printre ele două șuturi în bară. ...
Nicolescu se pune rău cu fanii lui Dinamo: „Meciul ăsta e mai important decât cel cu FCSB” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a făcut o afirmație care s-ar putea să nu le placă foarte tare fanilor roș-albi. Acesta a identificat un meci care ar fi mai important pentru echipa lui decât derby-ul cu FCSB. După meciul de astăzi cu Oțelul, programat de la 20:45, pentru Dinamo va urma cel din Cupa României. „Câinii” joacă miercuri, 3 decembrie, pe terenul Farului. ...
FC Argeș - CFR Cluj, duel care pe care la Mioveni, miza e play-off-ul! » Echipele pregătite de Bogdan Andone și Daniel Pancu + cote # Gazeta Sporturilor
FC Argeș - CFR Cluj, primul duel al zilei în Superligă, încleștare cu implicații în goana după play-off, se joacă astăzi, de la ora 16:30. Partida de pe „Orășenescul” din Mioveni e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1. ...
Dinamovistul Adrian Mazilu dezvăluie calvarul prin care a trecut în ultimele luni: „Am avut de suferit” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mazilu, 20 de ani, a dezvăluit în exclusivitate pentru GSP.ro, când ar putea debuta pentru Dinamo, cum a trecut peste perioada dificilă după accidentare și vorbește despre cele mai grele luni din carieră.Mazilu a revenit la antrenamente și spune că este recuperat complet, dar mai are de lucrat din punct de vedere fizic.Atacantul lui Dinamo dezvăluie că golul îi lipsește cel mai mult și că sfaturile lui Zeliko Kopic au fost importante în drumul spre revenire.VIDEO. ...
România - Japonia » Meci cu miză uriașă la Campionatul Mondial de handbal feminin! GSP transmite toate informațiile din Rotterdam Ahoy # Gazeta Sporturilor
România - Japonia, în runda secundă a grupei A de la Campionatul Mondial de handbal feminin, se va disputa astăzi, de la ora 19:00. Meciul va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro, cu informații și imagini de la reporterii GSP.ro prezenți în Rotterdam Ahoy, și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
Fostul idol din Giulești i-a lansat o provocare lui Petrila: „Aici vreau să-l văd. Când ai calitățile astea...” # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Herea, fostul atacant important de la Rapid, l-a lăudat pe Claudiu Petrila după meciul cu Csikzereda, scor 4-1, dar a declarat că se așteaptă la constanță din partea extremei stânga de la echipa giuleșteană.Petrila a marcat un gol și a oferit două pase decisive, pentru Dobre și Manea, împotriva echipei din Miercurea Ciuc. Ovidiu Herea l-a provocat pe jucătorul Rapidului să repete evoluția și etapa viitoare, în deplasare cu FC Botoșani. ...
Cine transmite la TV România - Japonia, la Campionatul Mondial de handbal feminin # Gazeta Sporturilor
România - Japonia, în etapa a doua a grupelor de la Campionatul Mondial de handbal feminin, va avea loc de la ora 19:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la trimișii Gazetei în Olanda.Reporterul GSP Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache vor și în arenă la România - Japonia și vor transmite toate informațiile despre meciul de la RotterdamPartida României cu Japonia va putea fi urmărită pe canalele Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
Germania a câștigat cu Uruguay, scor 38-12, la Campionatul Mondial de handbal feminin. E cea mai mare diferență de scor înregistrată până acum la turneul final din acest an.Ziua a treia a Mondialului a handbal feminin a adus două diferențe uriașe de scoruri. Franța a învins-o pe Tunisia la 25 de goluri, cu scorul de 43-18. Aceeași diferență fusese în ziua a doua între Elveția și Iran, scor 34-9. ...
Jucătorul de la Rapid care a impresionat conducerea clubului: „Senzațional, trebuie să-l remarc” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, acționarul minoritar și președintele Rapidului, l-a lăudat pe Claudiu Petrila (25 de ani), după victoria giuleștenilor cu Csikszereda, scor 4-1.Extrema stânga de la Rapid a reușit să marcheze un gol și să ofere două pase decisive împotriva ciucanilor. Petrila a ajuns la 3 goluri înscrise în acest sezon. Are și 6 pase decisive.Victor Angelescu: „Trebuie să remarc evoluţia lui Petrila, a jucat senzaţional”„Am făcut un meci foarte bun. ...
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat că nu se va mai baza pe Joyskim Dawa. Fundașul central a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat în martie și ar urma să revină pe teren în ianuarie 2026.Din cauza gravității accidentării jucătorului, Becali presupune că stoperul camerunez va reveni cu greu la forma din sezonul trecut. Dawa ar urma să poată juca din ianuarie. ...
Olanda și 9000 de fani „oranje” au învins Argentina! Rotterdam Ahoy, plină pentru prima dată la Campionatul Mondial # Gazeta Sporturilor
Olanda a debutat cu o victorie la Campionatul Mondial de handbal feminin, 32-25 în fața Argentinei. 9000 de fani „oranje” au fost prezenți în tribunele Rotterdam Ahoy.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și transmit toate informațiile și imaginile care contează.Pentru Olanda e un Campionat Mondial plin de emoții. ...
Fetele din Insulele Feroe au produs primul mare șoc al Mondialului de handbal feminin! Rezultatele zilei a treia # Gazeta Sporturilor
Ziua a treia a Campionatului Mondial a adus o poveste demnă de arhive. La prima ei participare, Insulele Feroe, cea mai mică națiune prezentă vreodată la un Mondial de handbal feminin, a răsturnat toate calculele și a învins Spania, vicecampioana mondială din 2019! Anul trecut, echipa națională feminină de handbal a Insulelor Feroe a avut prima participare din istoria țării la Campionatul European, unde a obținut un punct. ...
O angajată a clubului Chelsea a pledat vinovată în instanță pentru că a fraudat clubul din Premier League cu aproximativ 235.000 de euro. Claire Walsh, în vârstă de 39 de ani, era asistent manager de trezorerie și a profitat de poziția sa pentru a obține această sumă. Conform acuzației prezentate la Tribunalul Magistraților din Westminster, actele au avut loc între 8 iunie 2019 și 23 octombrie 2023. ...
Pederzoli a început căutările în Italia! Anunțul lui Victor Angelescu: „S-a dus acolo din mai multe motive. Asta căutăm” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a intervenit după victoria cu Csikszereda, scor 4-1, meci din etapa #18 din Superliga. Acesta a dezvăluit că Mauro Pederzoli este în Italia pentru a găsi un nou mebru în staff-ul echipei, fără să menționeze despre ce post este vorba. ...
După 4-1 cu Csikszereda, Constantin Gâlcă avertizează: „Nu putem gestiona astfel finalurile de meci!” # Gazeta Sporturilor
Rapid a făcut spectacol în Giulești și a trecut cu 4-1 de Csikszereda, în etapa a 18-a a Superligii, rezultat care o menține pe prima poziție la finalul rundei. Echipa lui Costel Gâlcă (53 de ani) a dominat autoritar duelul și a tranșat partida încă din prima repriză.Grameni (10'), Dobre (27'), Petrila (82') și Manea (86') au înscris golurile Rapidului, în timp ce oaspeții au marcat doar prin penalty-ul lui Eppel (38'). ...
Marian Aioani, încântat după assist-ul spectaculos: „Am văzut spațiul și am pus mingea perfect! Ar merge un bonus” # Gazeta Sporturilor
Rapid a făcut spectacol în Giulești și a trecut cu 4-1 de Csikszereda, în etapa a 18-a a Superligii, rezultat care o menține pe prima poziție la finalul rundei. Echipa lui Costel Gâlcă (53 de ani) a controlat autoritar meciul și a rezolvat disputa încă din prima repriză.Constantin Grameni (min. 10) a deschis scorul după o fază creată surprinzător de portarul Marian Aioani, care a oferit primul assist al unui goalkeeper în acest sezon. ...
Robert Ilyeș a anunțat amenzi după eșecul cu Rapid: „Va primi o amendă usturătoare! Afectează imaginea clubului” # Gazeta Sporturilor
Robert Ilyeș, antrenorul celor la Csikszereda, a reacționat după ce echipa sa a pierdut în fața liderului Rapid, scor 1-4, într-un meci din etapa #18 din Superliga. Tehnicianul ciucanilor a anunțat că Anderson Ceara va primi o amendă în urma răbufnirii pe care a avut-o când nu a fost lăsat să bată lovitura de pedeapsă, transformată ulterior de Eppel în minutul 38. Robert Ilyeș a anunțat amenzi pentru Anderson Ceara după Rapid - Csikszereda: „Avem o ierarhie. ...
Ada Nechita, fosta mare extremă a României, intervenție rară, chiar în timpul Mondialului » Cum explică dispariția din viața publică: „Am ales să fiu discretă” + marele atu al actualei generații: „Poate face diferența!” # Gazeta Sporturilor
Adriana Nechita (42 de ani), una dintre cele mai importante extreme din istoria recentă a României, a oferit un interviu Gazetei Sporturilor. A povestit despre marile performanțe ale carierei, a dezvăluit cum se vede lumea handbalului din exterior și a analizat debutul „tricolorelor” la Campionatul Mondial, triumful 33-24 în fața Croației. ...
Claudiu Petrila (25 de ani), aripa stângă și „decarul” de la Rapid, a explicat cum a fost marcat ultimul gol din meciul cu Csikszereda, scor 4-1, din runda 18 din Superliga. Petrila a fost eroul meciului din Giulești, cu un gol și două pase decisive. Acesta a spus ce i-a transmis Cristi Manea înainte de cornerul din care apărătorul a dus scorul la 4-1. Fostul coleg de la CFR i-a transmis lui Petrila unde să trimită mingea, iar jucătorul de atac s-a conformat. ...
Cristi Săpunaru a rămas impresionat la Rapid - Csikszereda: „Senzațională din toate punctele de vedere!” # Gazeta Sporturilor
Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul fundaș central de la Rapid și legendă a giuleștenilor, s-a declarat încântat de jocul prestat de echipa lui în repriza a doua cu Csikszereda, 4-1, din runda 18 din Superliga.Cristi Săpunaru consideră că a doua repriză facută de Rapid împotriva ciucanilor a fost una senzațională și își dorște ca așa să joace elevii lui Gâlcă în fiecare meci. Gazdele au marcat câte două goluri pe repriză în acest meci. ...
Oscar Piastri, pole-position pentru sprintul din Qatar! Ce au făcut Lando Norris și Max Verstappen # Gazeta Sporturilor
Calificările Marelui Premiu din Qatar s-au încheiat. Oscar Piastri, pilotul celor de la McLaren a obținut pole-position-ul pentru cursa sprint programtă mâine, 29 noiembrie, de la ora 16:00. Pe locurile 2 și s-au clasat George Russell și celălalt pilot McLaren, Lando Norris, liderul clasamentului. Max Verstappen va începe cursa sprint de pe poziția 6.Marele Premiu din Qatar va avea startul duminică, la 18:00. Cursa va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP. ...
Panică în Giulești! A căzut de pe balustradă la Rapid - Csikszereda: scutierii și medicii au urcat imediat în peluză # Gazeta Sporturilor
Un spectator a suferit un traumatism în urma unui accident petrecut în finalul primei reprize din Rapid - Csikszereda, în runda cu numărul 18 din Superliga.Chiar la ultima fază a primei părți, într-un moment în care mingea se afla în careul gazdelor, un bărbat care susținea Rapidul din Peluza Nord a căzut de pe balustradă și a suferit un traumatism cranian.GALERIE FOTO. ...
Fostul star al lui PSG și campion mondial cu Germania în 2014, Julian Draxler, a vorbit deschis în emisiunea QSL Chats despre motivele care l-au făcut să părăsească fotbalul european și să își construiască o nouă viață în Qatar.Mijlocașul spune că s-a săturat de presiune, expunere și atenția sufocantă din Paris, iar mutarea la Al Ahli i-a schimbat complet rutina. ...
Stăpânit cu greu, după ce n-a fost lăsat să execute penalty-ul în Rapid - Csikszereda # Gazeta Sporturilor
În minutul 38 al partidei Rapid - Csikszereda, oaspeții au primit un penalty după o eroare a lui Leo Bolgado în propriul careu. Anderson Ceara luase mingea să bată, dar alesul lui Ilyeș pentru a executa a fost atacantul Marton Eppel.Anderson Ceara a reacționat nervos după această decizie tactică, a aruncat cu mingea și a protestat. FOTO. ...
Marian Aioani, „assist” la primul gol din Rapid - Csikszereda! Revanșa portarului după gafa din Gruia # Gazeta Sporturilor
Marian Aioani (26 de ani), portarul de la Rapid, a pasat decisiv la golul prin care Constantin Grameni (23) a deschis scorul în meciul cu Csikszereda, din runda cu numărul 18 din Superliga.Marian Aioani s-a revanșat față de suporterii Rapidului, după ce i-a supărat etapa trecută, când a scăpat în față o minge la unul dintre golurile marcate de Andrei Cordea, iar fostul fotbalist de la FCSB reușea să înscrie. VIDEO. ...
Mii de oameni s-au înghesuit pentru Estavana Polman, dar partenerul Van de Vaart a fost „blocat” în București: „Să poarte o cască, vor arunca cu ouă în el!” :) # Gazeta Sporturilor
Rafael van der Vaart, partenerul vedetei olandeze Estavana Polman, va rata primul meci jucat de Olanda la Campionatul Mondial de handbal feminin. Fostul mare fotbalist este „reținut” cu treburi casnice la București. Estavana Polman, una dintre cele mai mari handbaliste din istoria Olandei, campioană mondială în 2019, se va retrage din națională la finalul turneului în curs. Are prilejul să o facă pe tărâm natal, la Rotterdam. ...
Ultimele vești despre Marius Marin » Ce șanse ar avea mijlocașul de la Pisa să înfrunte Interul lui Cristi Chivu # Gazeta Sporturilor
Marius Marin (27 de ani), mijlocașul celor de la Pisa, ar putea reveni în lotul lui Alberto Gilardino pentru partida de duminică după-amiază contra lui Inter de pe teren propriu. Internaționalul român, care a ratat jocul cu Sassuolo din pricina accidentări la ureche, s-a recuperat și de pe urma unei probleme la tendon. ...
Naționala Egiptului nu s-a făcut de râs în primul meci jucat vreodată la Campionatul Mondial de handbal feminin! GSP a asistat la moment istoric # Gazeta Sporturilor
Naționala Egiptului nu s-a făcut de râs la debutul în cadrul Campionatului Mondial de handbal feminin. A cedat în limite decente contra Austriei, scor 20-29.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și transmit toate informațiile și imaginile care conteazăEgipt este o forță în handbalul masculin, dar naționala feminină nu se calificase vreodată la un turneu final mondial. ...
