Europa a înregistrat progrese în ceea ce priveşte calitatea aerului în ultimul deceniu
Bursa, 29 noiembrie 2025 12:20
Europa a înregistrat and #8222;progrese semnificative and #8221; în reducerea concentraţiilor de poluanţi atmosferici în ultimul deceniu (2014-2024), conform unui raport publicat vineri de Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus (CAMS), informează EFE, de la care relatăm cele ce urmează.
• • •
12:50
Andrii Iermak, fostul şef de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a anunţat că intenţionează să plece pe front, după scandalul de corupţie care i-a forţat demisia. and #8222;Merg pe front şi sunt pregătit pentru orice represalii. Sunt un om cinstit şi corect. Am fost umilit, iar demnitatea mea nu a fost apărată, deşi mă aflu la Kiev din 24 februarie 2022 and #8221;, a scris acesta într-o scrisoare trimisă publicaţiei New York Post, informaţie confirmată şi de Kyiv Independent.
12:50
Presupusul autor al atacului de la Washington soldat cu moartea unei membre a Gărzii Naţionale şi rănirea altului rezervist urmează să fie inculpat de omor, a anunţat procuroarea capitalei federale americane, Jeanine Pirro, conform AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
12:50
Hyundai Motor Group şi Michelin au semnat un nou memorandum de înţelegere pentru dezvoltarea unei generaţii avansate de anvelope, potrivit Economica.net, de la care preluăm cele ce urmează. Cele două companii vor lucra împreună la realizarea unor anvelope cu rezistenţă scăzută la rulare şi performanţe superioare, folosind soluţii tehnologice de ultimă generaţie.
12:30
Grupul TTS - Venituri în creştere şi un profit de 14,3 milioane de lei în trimestrul al treilea # Bursa
* and #8221;Într-un context de piaţă dificil, TTS a continuat să se concentreze pe disciplină de cost, operare portuară şi diversificarea mixului de mărfuri and #8221;, se arată în raportul emitentuluiTransport Trade Services, grup de companii ce se ocupă cu transportul mărfurilor pe Dunăre şi operare portuară, a raportat o cifră de afaceri de 166,5 milioane de lei pentru trimestrul al treilea, cu 7,4% peste cea din acelaşi interval al anului trecut, în vreme ce profitul net s-a ridicat la 14,3 milioane de lei, faţă de o pierdere de 7,9 milioane de lei din perioada iulie-septembrie, conform raportării de ieri de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).
12:20
12:10
Aproape 350 de persoane au murit în Indonezia, Thailanda şi Malaysia în urma inundaţiilor provocate de ploile torenţiale din ultimele zile, potrivit celor mai recente bilanţuri comunicate de autorităţile locale şi citate de AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
12:10
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, susţine că nu va fi introdusă nicio taxă pe sere sau solarii, punctând că această iniţiativă, and #8222;strecurată pe furiş în lege and #8221;, e în afara deciziei politice agreate de partidele care susţin Guvernul, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook, de la care relatăm cele ce urmează.
12:00
Mai multe zboruri au fost anulate după solicitarea Airbus de a actualiza software-ul aeronavelor A320 # Bursa
Zeci de zboruri au fost anulate începând de vineri seară, iar alte curse sunt aşteptate să înregistreze întârzieri sau anulări pe aeroporturi din întreaga lume în acest weekend, după ce Airbus a solicitat o actualizare software urgentă pentru and #8222;un număr semnificativ and #8221; de aeronave din familia A320, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
12:00
Serviciul de Cetăţenie şi Imigrare al SUA (USCIS) a anunţat vineri suspendarea tuturor deciziilor privind cererile de azil, pe fondul tensiunilor generate de atacul armat de la Washington în care doi membri ai Gărzii Naţionale au fost împuşcaţi, unul dintre ei decedând ulterior, conform dpa, de la care relatăm cele ce urmează.
12:00
O anchetă a fost deschisă după descoperirea unei arme de foc în apropierea Târgului de Crăciun de la Strasbourg, a anunţat procuroarea Republicii, Clarisse Taron, confirmând informaţiile publicate de Derni and #232;res Nouvelles d and #39;Alsace, relatează AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
11:40
TradeVille: NIO raportează creşterea livrărilor în trimestrul al treilea, dar compania rămâne pe pierdere # Bursa
NIO a raportat rezultate financiare solide aferente trimestrului al treilea din 2025, cu livrări record de vehicule, pe fondul unei creşteri solide a marjelor, cele mai ridicate din ultimii trei ani.
11:40
Bundestagul, camera inferioară a parlamentului german, a aprobat vineri bugetul Germaniei pentru 2026, care prevede cheltuieli de 524 miliarde euro, fără a include fondurile speciale pentru apărare şi infrastructură, potrivit EFE, de la care relatăm cele ce urmează.
11:40
Trump a anunţat că îl va graţia pe fostul preşedinte al Hondurasului condamnat pentru trafic de droguri # Bursa
Donald Trump a declarat vineri că intenţionează să îl graţieze pe fostul preşedinte al Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, condamnat în 2024 la 45 de ani de închisoare în Statele Unite pentru trafic de droguri - o poziţionare surprinzătoare din partea unui lider american care a susţinut în mod repetat că duce and #8222;un război total and #8221; împotriva traficului de stupefiante, relatează Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
11:30
Gazprom a raportat un profit net de 134,2 miliarde de ruble (aproximativ 1,72 miliarde de dolari) în trimestrul al treilea, marcând o revenire pe plus după pierderea de 53 de miliarde de ruble consemnată în aceeaşi perioadă din 2024, când grupul fusese afectat de o taxă unică, transmite Reuters, de la care preluăm cele ce urmează.
11:20
* Profit net de 839,8 mil. RON, în creştere cu 537,4 mil. RON faţă de profitul de 302,4 mil. RON din primele 9 luni ale anului 2024* EBITDA pozitivă în valoare de 1.732,3 mil. RON, în creştere cu 670,4 mil. RON faţă de EBITDA de 1.061,9 mil. RON din primele 9 luni ale anului 2024* Venituri operaţionale - 8.918,9 mil. RON, în creştere cu 20,9%, comparativ cu 7.375,8 mil. RON în primele 9 luni ale anului 2024* Grad de realizare investiţii PIF - 369,8 mil. RON, în creştere cu 11,85%, respectiv cu 39,2 mil. RON faţă de 330,6 mil. RON la 9L 2024În primele nouă luni ale anului 2025, la nivelul Grupului Electrica, EBITDA a înregistrat o creştere de 63,1%, respectiv de 670,4 mil. RON, ajungând la o valoare de 1.732,3 mil. RON, comparativ cu valoarea de 1.061,9 mil, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care preluăm cele ce urmează.
11:10
11:00
Economia Indiei a crescut cu 8,2% în trimestrul încheiat în septembrie, depăşind estimările analiştilor, chiar dacă exporturile au fost parţial afectate de tarifele de 50% impuse de Statele Unite începând cu luna august, conform CNBC, de la care relatăm cele ce urmează.
10:40
Mihai Logofătu, CEO: and #8221;Paţa s-a mişcat greu - proiecte amânate, decizii întârziate, bugete blocate pentru perioade lungi; Partea bună este că aceste întârzieri nu au devenit anulări and #8221;
10:40
Un atac cu drone şi rachete ruseşti asupra capitalei ucrainene, Kiev, a ucis cel puţin o persoană şi a rănit alte şapte, au declarat oficialii oraşului, potrivit BBC, de la care transmitem cele ce urmează.
10:30
O delegaţie ucraineană se îndreaptă spre Statele Unite pentru discuţii suplimentare privind planul de pace promovat de preşedintele Donald Trump, potrivit Bloomberg, de la care transmitem cele ce urmează.
10:30
10:20
Portugalia a depus o cerere pentru împrumuturi în valoare de 5,8 miliarde de euro prin programul european de apărare SAFE, a anunţat vineri ministrul Cabinetului, Antonio Leitao Amaro, conform Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
10:20
Secretarul de stat american Marco Rubio intenţionează să nu participe la reuniunea miniştrilor de externe NATO de la Bruxelles de săptămâna viitoare, au declarat doi oficiali americani, o absenţă neobişnuită a principalului diplomat al SUA la o întâlnire transatlantică de acest nivel, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
10:10
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că intenţionează să anuleze majoritatea ordinelor executive semnate de predecesorul său democrat Joe Biden cu ajutorul unei maşini de semnat, potrivit presei internaţionale, de la care transmitem cele ce urmează.
09:50
09:40
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea va fi închisă, iar valorile termice se vor situa în general în jurul normelor în vest şi sud-vest şi mai mari faţă de acestea în rest.
22:00
Rectificarea bugetară adoptată vineri de Guvern reprezintă and #8222;o redistribuire corectivă între ministere and #8221;, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook, potrivit căreia transmitem cele ce urmează.
21:50
Mii de georgieni au ieşit în stradă la Tbilisi, la împlinirea unui an de la decizia guvernului de a bloca parcursul ţării către aderarea la UE, care a declanşat proteste în masă, conform mass-media, de unde urmează să relatăm.
21:30
Pieţele asiatice au închis mixt sesiunea de vineri, în contextul stagnării burselor americane în ziua liberă de Thanksgiving, potrivit datelor analizate de CNBC, de la care transmitem cele ce urmează.
21:20
În urma discuţiilor purtate la Moscova cu liderii ruşi, Ministrul din Ungaria al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, a declarat că preşedintele Vladimir Putin a dat asigurări că, dacă va avea loc un and #8222;summit al păcii and #8221; pentru Ucraina, acesta va avea loc, and #8222;fără îndoială and #8221;, la Budapesta, conform mass-media, de unde urmează să relatăm.
21:10
Economia Taiwanului sfidează tensiunile geopolitice şi tarifele impuse de preşedintele american Donald Trump, marcând două trimestre consecutive de creştere economică de aproximativ 8% - un ritm rar întâlnit în rândul economiilor dezvoltate şi suficient pentru ca avansul PIB-ului din 2025 să ajungă la 7,4%, peste cel consemnat de China, potrivit datelor oficiale analizate de CNN, de la care transmitem cele ce urmează. Evoluţia este alimentată aproape exclusiv de boom-ul tehnologic şi de cererea globală pentru cipuri şi infrastructură dedicată inteligenţei artificiale.
20:40
Al patrulea presupus membru al comandoului responsabil pentru jaful spectaculos de la Muzeul Luvru a fost pus sub acuzare şi urma să fie prezentat vineri în faţa unui judecător din Paris, au declarat pentru AFP surse apropiate anchetei. Avocaţii bărbatului au solicitat ca audierea să se desfăşoare cu uşile închise, cerere aflată în analiză.
20:40
Suedia a anunţat că a făcut un exerciţiu de simulare de război în care au fost implicaţi, pe lângă forţele armate, regele, prinţesa moştenitoare şi o serie de aleşi, conform mass-media, de unde urmează să relatăm.
20:20
Economia Indiei a înregistrat un avans anual de 8,2% în trimestrul încheiat în septembrie, depăşind estimările analiştilor şi accelerând faţă de ritmul de 7,8% din trimestrul anterior, potrivit CNBC, de la care transmitem cele ce urmează. Un sondaj Reuters anticipa un nivel de doar 7,3%.
20:20
Gigantul tehnologic Baidu începe să se impună ca unul dintre principalii jucători ai Chinei în domeniul semiconductorilor pentru inteligenţă artificială, poziţionându-se drept rival al Huawei în încercarea de a acoperi golul lăsat de interdicţiile americane care limitează accesul Nvidia pe piaţa chineză, potrivit CNBC, de la care transmitem cele ce urmează.
20:10
Elveţia, paradisul marilor averi, este zguduită înaintea referendumului de duminică privind introducerea unui impozit de 50% pe moştenirile şi donaţiile care depăşesc 50 de milioane de franci elveţieni, potrivit CNBC, de la care transmitem cele ce urmează. Iniţiativa, lansată de aripa tânără a Partidului Social Democrat, urmăreşte ca sumele colectate să finanţeze politici împotriva schimbărilor climatice.
20:00
Oficiul ONU pentru Drepturile Omului a semnalat cel puţin 18 detenţii arbitrare şi un and #8222;uz inutil şi disproporţionat al forţei and #8221; după lovitura de stat din 26 noiembrie din Guinea-Bissau, potrivit unui comunicat al instituţiei, citat de EFE, de la care transmitem cele ce urmează.
20:00
Trump a anunţat suspendarea permanentă a migraţiei din and #8222;ţările lumii a treia and #8221; # Bursa
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat că va opri and #8222;în mod permanent and #8221; migraţia provenită and #8222;din toate ţările lumii a treia and #8221;, anunţ făcut la câteva zile după atacul armat comis la Washington D.C. asupra a doi membri ai Gărzii Naţionale, potrivit declaraţiilor sale publicate pe reţeaua Truth Social, de la care transmitem cele ce urmează.
19:50
Ministrul Economiei, Radu Miruţă - care asigură şi interimatul la Apărare - şi-a făcut publice diplomele de studii şi o parte a parcursului academic şi profesional, într-o postare pe Facebook, reacţionând la acuzaţiile fostului premier Victor Ponta. Miruţă afirmă că and #8222;plătitorii de taxe au dreptul să afle adevărul atunci când cei deranjaţi de măsurile luate în minister urlă din toţi rărunchii and #8221;.
19:50
Comerţul agroalimentar al Uniunii Europene a înregistrat un avans semnificativ în septembrie, odată cu majorarea excedentului comercial, potrivit Comisiei Europene, de la care transmitem cele ce urmează.
19:50
Bilanţul inundaţiilor care afectează Asia de Sud-Est a trecut vineri de 300 de victime, potrivit Agerpres. Cele mai grave situaţii sunt raportate în Indonezia, unde cel puţin 174 de persoane au murit şi aproximativ 80 sunt date dispărute, şi în Thailanda, unde autorităţile au confirmat 145 de decese. În Malaezia, două persoane şi-au pierdut viaţa în urma fenomenelor extreme.
19:30
Cancelarul german Friedrich Merz a solicitat oficial Comisiei Europene relaxarea interdicţiei programate pentru 2035 privind comercializarea de automobile noi cu motoare pe combustie internă, argumentând că industria auto europeană are nevoie de and #8222;flexibilitate and #8221; în tranziţia către vehiculele electrice, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
19:20
Abrudean: Legea pensiilor magistraţilor trebuie promulgată până la finalul anului pentru a salva banii din PNRR # Bursa
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, afirmă că România poate evita pierderea fondurilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) dacă legea pensiilor magistraţilor va fi promulgată până la sfârşitul acestui an, poziţie exprimată vineri într-o postare publică pe Facebook, de la care transmitem cele ce urmează.
19:20
Viktor Orban, Premier al Ungariei, a plecat de la Kremlin după o întâlnire de aproape patru ore cu preşedintele Vladimir Putin, conform mass-media, de unde urmează să relatăm. Cei doi au discutat despre aprovizionarea Ungariei cu gaz şi petrol rusesc şi despre negocierile privind planul de pace pentru Ucraina propus de preşedintele american Donald Trump.
19:10
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat vineri decretele prin care ia act de demisia lui Ionuţ Moşteanu din funcţiile de vicepremier şi ministru al Apărării şi prin care îl desemnează pe deputatul USR Radu Miruţă să preia interimatul celor două portofolii.
18:50
Cris-Tim a raportat o creştere de două cifre a profitabilităţii in primele nouă luni ale anului 2025 # Bursa
Cris-Tim Family Holding S.A. (BVB: CFH) a raportat venituri de 853,1 milioane de lei pentru primele nouă luni din 2025, în creştere cu 3% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Evoluţia este susţinută de o creştere de 5% în segmentul Mezeluri şi un avans puternic de 21% la nivelul segmentului Ready Meals. Profitabilitatea a avansat într-un ritm superior veniturilor, EBITDA crescând cu 15%, la 143,7 milioane de lei, iar profitul net cu 30%, la 82,6 milioane de lei.
18:40
Guvernul a adoptat, în şedinţă, cea de-a doua rectificare bugetară pe anul 2025, conform unui comunicat al guvernului, de unde urmează să relatăm.
18:20
The Telegraph: SUA ar fi dispuse să recunoască teritorii ucrainene ca ruseşti pentru un acord de pace # Bursa
Statele Unite iau în calcul recunoaşterea controlului Rusiei asupra Crimeei şi asupra altor teritorii ocupate în Ucraina, în schimbul unui acord care să pună capăt războiului declanşat de Moscova, potrivit dezvăluirilor publicate de The Telegraph, de la care transmitem cele ce urmează. În acest scop, preşedintele american Donald Trump i-ar fi trimis pe emisarul Steve Witkoff şi pe ginerele său, Jared Kushner, la Moscova pentru a transmite oferta direct lui Vladimir Putin.
18:10
Wizz Air a prezentat cea de-a 250-a aeronavă, marcând un moment definitoriu în evoluţia companiei şi poziţionând-o la jumătatea drumului către obiectivul unei flote de 500 de aeronave, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Realizarea subliniază ritmul susţinut de dezvoltare al Wizz Air şi deschide un nou capitol pentru compania aeriană, pe măsură ce aceasta continuă să extindă accesul la călătorii aeriene accesibile şi convenabile în întreaga Europă şi nu numai.
