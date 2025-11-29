Programul meciurilor din a doua etapă a grupelor Cupei României Betano. Partidele se dispută în perioada 2-4 decembrie

09:50

Companiile aeriene din întreaga lume au anulat şi au întârziat zboruri la început de weekend, după ce Airbus a anunţat vineri că a dispus rechemarea imediată a 6.000 de avioane A320, măsură care afectează mai mult de jumătate din flota globală. Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA), principala autoritate de certificare pentru aeronavele A320, a emis instrucţiunea vineri seara ca o „măsură de precauţie”. Măsura riscă să provoace perturbări majore şi în Statele Unite, în cel mai aglomerat weekend de călătorii din an. Remedierea presupune în principal revenirea la o versiune anterioară de software, însă trebuie efectuată înainte ca avioanele să poată zbura din nou, potrivit unui buletin transmis companiilor aeriene şi consultat de Reuters.