„Mi-a dat mesaj la 2:30 noaptea” Ce au discutat Kopic și Nicolescu + Detalii despre comportamentul unui jucător: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5”
Golazo.ro, 29 noiembrie 2025 12:20
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre ratările imense ale „câinilor” din actualul campionat.
Acum 30 minute
12:40
Emeric Ienei, omagiat în Ghencea VIDEO. Fanii Stelei, scenografie impresionantă în memoria legendarului antrenor
STEAUA - CEAHLĂUL. Fanii bucureșteni afișat o scenografie spectaculoasă în memoria lui Emeric Ienei, înaintea partidei din etapa #15 a Ligii 2.
Acum o oră
12:20
„Mi-a dat mesaj la 2:30 noaptea" Ce au discutat Kopic și Nicolescu + Detalii despre comportamentul unui jucător: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5"
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre ratările imense ale „câinilor” din actualul campionat.
12:10
Cartonașul mov în Liga 1 Ce reprezintă: „E primul cartonaș care sancționează asta. Să devină parte din schimbare!"
Liga Profesionistă de Fotbal și Centrul FILIA și-au unit forțele pentru a transmite împreună un mesaj de toleranță zero față de violența împotriva femeilor.
Acum 2 ore
11:50
Dat afară din primul 11! Staff-ul tehnic al campioanei cere acceptul lui Becali pentru o măsură radicală
Ngezana (28 ani) fost în precedentele două sezoane unul dintre cei mai buni fotbaliști de la FCSB
11:40
„Cine l-a adus pe Blănuță?" Atacantul, contestat în mijlocul furtunii la Dinamo Kiev: „Cei mai slabi din istorie"
Vladislav Blănuță, 23 de ani, a prins trei luni de coșmar în Ucraina. Meciuri și minute puține, un singur gol, și o mulțime de critici la Dinamo Kiev
11:30
Șoc la Mondialul de handbal Medaliata cu argint din 2019, învinsă de Insulele Feroe: „Pierderi de concentrare"
Insulele Feroe a produs una dintre cele mai mari surprize ale Campionatului Mondial de handbal feminin.
11:20
Echipa națională de handbal feminin a României își continuă drumul la Campionatul Mondial împotriva Japoniei, în etapa #2 a turneului final din Olanda și Germania.
11:10
„Victimă colaterală" Presa din Spania despre Horațiu Moldovan, înainte de Atletico Madrid - Oviedo: „Cea mai discretă revenire"
Presa din Spania a scris despre revenirea lui Horațiu Moldovan (27 de ani) pe Metropolitano, pentru duelul Atletico Madrid - Oviedo, din etapa #14 a La Liga.
11:10
Real Madrid, lider absolut „Galacticii" au vândut un număr impresionant de tricouri în 2025 » Nume-surpriză în topul celor mai achiziționate echipamente
Real Madrid este primul club din lume care a reușit să vândă peste trei milioane de tricouri în anul 2025.
Acum 4 ore
10:10
„Poate fanii lui Dinamo nu sunt de acord" Declarație surprinzătoare a lui Andrei Nicolescu : „Acest meci e mai important decât cel cu FCSB"
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a declarat că meciul cu Farul Constanța, din a doua etapă a Cupei României, este mult mai important decât derby-ul cu FCSB.
10:10
„Chivu construiește ceva măreț" Jurgen Klinsmann, mesaj de susținere pentru antrenorul român: „Nu-l judecați pentru asta!"
Jurgen Klinsmann (61 de ani), fostul atacant al celor de la Inter din perioada 1989-1992, a vorbit despre situația de la Inter Milano, după înfrângerea cu Atletico Madrid, scor 1-2.
09:40
Ronaldinho joacă la Iași Superstarul brazilian, venit în Copou pentru un meci demonstrativ: imagini de la petrecerea dinaintea meciului + Percepe tarife uriașe!
Celebrul fotbalist brazilian Ronaldinho (45 de ani) se află la Iași pentru meciului demonstrativ programat astăzi, de la ora 16:00, pe Stadionul Emil Alexandrescu, în cadrul evenimentului Football World – Ronaldinho & Friends.
09:10
La Belgrad, Tănase a oferit o lecție de personalitate. Din păcate, prea puțini fotbaliști și fani o înțeleg
Acum 24 ore
23:50
„Povestea Stanciu" s-a încheiat Ce spune Angelescu despre transferul „tricolorului" la Rapid + Obiectiv clar după victoria cu Csikszereda
Rapid - Csikszereda 4-1. Victor Angelescu a venit cu o analiză la finalul partidei de pe Giulești.
23:40
„Am avut emoții" Rapid a marcat 4 goluri cu Csikszereda, dar Gâlcă este îngrijorat: „Nu avem nicio scuză"
Rapid - Csikszereda 4-1. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a fost nemulțumit de jocul echipei sale.
23:30
A pierdut 25 milioane de euro! Gaură imensă pentru un patron din Liga 1: „Îmi era rușine de oameni, eram îngrozit"
Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a vorbit despre câți bani a cheltuit de când activează în fotbal.
23:10
„Ne-au sufocat!" Robert Ilyeș, neputincios în fața Rapidului: „Mult mai bună" + Amendă pentru un jucător: „Îmi afectează imaginea"
Rapid - Csikszereda 4-1. Robert Ilyeș (51 de ani) a oferit primele reacții după eșecul drastic de pe Giulești.
22:50
„Suport la instigare!" Andrei Nicolescu a explicat de ce Dinamo a restricționat accesul fanilor Oțelului: „Ei vin pentru a crea ceva urât"
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele celor de la Dinamo, a explicat de ce clubul a impus, inițial, restricții de acces pentru suporterii oaspeților.
22:40
Cum se pedepsesc scandările anti-PSD Decizia Comisiei de Disciplină a FRF, după ce fanii Chindiei au înjurat partidul condus de Sorin Grindeanu
Comisia de Disciplină din cadrul FRF a judecat situația de la partida dintre CSM Slatina și Chindia Târgoviște, scor 1-1.
22:20
Ambulanța a intrat pe teren FOTO. Momente de panică la Rapid - Csikszereda! Ce s-a întâmplat la finalul primei reprize
Rapid - Csikszereda. Momente de panică la finalul primei reprize, după ce un spectator a avut nevoie de îngrijiri medicale.
22:10
Dinamo are probleme mari Doi jucători esențiali ratează meciul cu FCSB! + Noi detalii despre conflictul cu staff-ul naționalei U21: „Musi a avut dreptate"
Daniel Armstrong (28 de ani) și Alexandru Musi (21 de ani) vor rata atât meciul următor cu Oțelul, cât și derby-ul cu FCSB de săptămâna viitoare.
21:40
Dinamo contraatacă „Câinii" au reacționat rapid după ce Oțelul i-a acuzat că folosesc „metode securiste" » Echipele au ajuns la un compromis
Dinamo București a răspuns acuzațiilor de discriminare lansate de Oțelul Galați cu privire la criteriile de acces în galeria oaspeților la meciul direct, de sâmbătă, din etapa #18 a Ligii 1, de pe Arena Națională.
21:20
Gol de senzație pe Giulești FOTO. Fază ca-n jocurile video la reușita Rapidului » Portarul Aioani a dat pasa decisivă!
Rapid - Csikszereda. Constantin Grameni (23 de ani) a fost autorul unui supergol în partida din etapa #18.
21:00
„O formă de apreciere" Ce spune Andrei Nicolescu despre interesul FRF pentru Kopic » Care e situația contractuală cu Dinamo
Andrei Nicolescu (49 de ani) a comentat situația lui Zeljko Kopic, inclus pe o listă cu posibile variante de înlocuitori pentru Mircea Lucescu, anul viitor.
20:20
Kopic, la naționala României? Reacția antrenorului de la Dinamo, după ce ar fi fost pus pe lista posibililor selecționeri: „Merit și eu"
Zeljko Kopic (48 de ani) a oferit o primă reacție după ce a aflat că este inclus pe lista posibililor viitori selecționeri ai echipei naționale.
20:10
Popovici are un mural uriaș FOTO. Cum arată pictura de 400 de metri pătrați care îl are în centru pe campionul olimpic și unde o poți vedea
Un mural de 400 de metri ce îl înfățișează pe campionul olimpic la înot David Popovici (21 de ani), a fost inaugurat în Timișoara.
19:50
Ioan Neculaie, la închisoare! Fostul patron de la FC Brașov a primit 10 ani cu executare » A rămas și fără 10 milioane de euro!
Ioan Neculaie, fostul patron al celor de la FC Brașov, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală.
19:10
Cristi Chivu a decis Ce va face antrenorul român în privința lui Lautaro Martinez, după reacția furioasă din meciul cu Atletico
Cristi Chivu (45 de ani) a luat o decizie în privința lui Lautaro Martinez (28 de ani).
19:00
„Jucătorii vin praf!" Patronul FCSB aruncă vina pe națională pentru eșecul de la Belgrad: „Să spunem adevărul, vin distruși"
Gigi Becali (67 de ani) a tras câteva concluzii, la rece, după eșecul din Europa League, 0-1, cu Steaua Roșie.
18:40
„Metode securiste!" Oțelul, acuzații grave înainte de meciul cu „câinii": „Dinamo nu se poate desprinde de propriul trecut obscur!"
Scandal uriaș înainte de meciul Dinamo - Oțelul din etapa #18 a Ligii 1. Gălățenii acuză echipa gazdă că a decis să condiționeze accesul suporterilor oaspeți de domiciliul înscris în actul de identitate.
17:50
Boicotează tragerea la sorți O națională calificată la CM 2026 refuză să trimită o delegație în SUA » Mesaj direct pentru FIFA și americani
O națională a decis să nu trimită o delegație la tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatului Mondial din 2026.
17:10
Veron, interzis 6 luni! VIDEO: Au protestat împotriva campioanei și au fost pedepsiți aspru! Imaginile au făcut înconjurul lumii
Juan Sebastian Veron (50 de ani), președintele echipei Estudiantes, a fost suspendat șase luni de Federația de Fotbal din Argentina după ce a refuzat să formeze o gardă de onoare pentru noii campioni, Rosario Central.
17:00
Când revin Dawa și Alibec Mihai Stoica a anunțat ce se întâmplă cu starurile FCSB: „Probabil că atunci va putea juca"
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a precizat când vor reveni pe teren Joyskim Dawa și Denis Alibec.
16:50
CSM București are antrenor Un nume uriaș din handbal a semnat cu campioanei României: „Aștept cu nerăbdare"
Bojana Popovic (46 de ani), una dintre cele mai mari handbaliste ale anilor 2000, este noua antrenoare a celor de la CSM București.
16:40
„Două transferuri ratate" Marius Șumudică a identificat cea mai mare problemă de la Rapid: „Nu e atacant de titlu!"
Marius Șumudică (54 de ani), fost antrenor la Rapid, a criticat două transferuri făcute de giuleșteni în vară: „Nu poate fi atacant de titlu!”.
16:30
De povestit nepoților A marcat 9 puncte în 10 secunde! Performanță uluitoare reușită în preliminariile Cupei Mondiale
Ignas Sargiunas (26 de ani) a reușit o performanță uluitoare în victoria Lituaniei cu Marea Britaniei, scor 89-88, din preliminariile Campionatului Mondial din 2027.
16:20
Viceprimarul i-a dat cu sticla în cap! VIDEO: Moment incredibil în fotbalul românesc: „Să ne aducem aminte de «cazul bricheta»"
CS Viitorul Lunca, club din Liga 4, a anunțat că va lua măsuri după ce un jucător al echipei a fost lovit cu sticla în cap de viceprimarul comunei unde s-a desfășurat meciul respectiv.
16:10
Rapid - Csikszereda LIVE de la 20:30, în prologul etapei #18 din Liga 1 » Giuleștenii încearcă să spele rușinea din Gruia
Rapid și Csikszereda deschid etapa #18 din Liga 1. Partida din Giulești este în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:30.
15:40
„Frații ortodocși” au făcut un meci slab, în urma căruia se adâncește deriva FCSB-ului. Un impresar îl remarcă totuși pe Olaru. Dar nu numai el. Adevăr sau minciună?
15:30
15:00
Van Dijk iese în față Criza fără șfârșit de la Liverpool l-a făcut pe căpitan să reacționeze: „Avem nevoie de asta mai mult ca niciodată"
Virgil van Dijk (34 de ani), căpitanul celor de la Liverpool, a avut un mesaj pentru fanii campioanei Angliei, după rezultatele dezastruoase din ultima perioadă.
14:40
Liga 2, etapa #15 ASA Târgu Mureș - Concordia Chiajna, LIVE de la 17:30 » Toate partidele + clasamentul
ASA Târgu Mureș va juca astăzi cu Concordia Chiajna, de la ora 17:30, în primul meci al etapei #15 din Liga 2.
14:40
Îl urechează pe Crețu Mihai Stoica a comentat gestul făcut de fundașul FCSB după eșecul din Serbia: „Caracterele se văd la greu"
Steaua Roșie - FCSB 1-0. Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al roș-albaștrilor, l-a criticat pe Valentin Crețu (36 de ani) pentru gestul făcut la finalul meciului.
14:30
FCSB și-a găsit fundaș Mihai Stoica a confirmat prima mutare din iarnă: „Am bătut palma" » Ce jucători mai caută campioana
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, a anunțat că roș-albaștrii au bătut palma cu Andre Duarte (28 de ani), fostul fundaș central de la FCU Craiova.
14:10
Lucescu, decizie surprinzătoare Selecționerul i-a anunțat pe șefii FRF că nu merge la tragerea la sorți , de la Washington, pentru grupele CM. Ce motiv a invocat
Vinerea viitoare, în SUA, vor fi stabilite cele 12 grupe ale întrecerii mondiale din vara lui 2026. România va fi în urna a 4-a.
13:50
Liga 1, etapa #18 LIVE de la 20:30. Rapid - Csikszereda, primul meci al rundei » Programul complet + clasamentul
Rapid va juca astăzi cu Csikszereda, de la ora 20:30, în primul meci din etapa #18 din Liga 1. Sâmbătă sunt programate alte două partide: FC Argeș - CFR Cluj și Dinamo - Oțelul Galați.
13:40
Nu a avut milă de FCSB Fostul jucător al roș-albaștrilor, uimit de ce a văzut la Belgrad: „Mai slabă decât mă așteptam"
Steaua Roșie- FCSB 1-0. Novak Martinovic (40 de ani) a analizat prestația campioanei României din partida de la Belgrad.
13:30
I-a provocat și a fost lovit în cap FOTO: Starul a sărbătorit în fața fanilor adverși, iar aceștia au ripostat: „E nevoie de respect!"
ASTON VILLA - YOUNG BOYS 2-1. Donyell Malen (26 de ani), marcatorul echipei gazdă, a fost ținta furiei suporterilor elevețieni.
13:10
„Poate fi vândut!" S-au lămurit după ce l-au monitorizat pe fotbalistul de la FCSB: „A fost cel mai bun, dar nu are cu cine"
Steaua Roșie - FCSB 1-0. Impresarul Zvonko Milojkovic a dezvăluit ce părere și-au format scouterii prezenți la Belgrad despre Darius Olaru (27 de ani), căpitanul roș-albaștrilor.
Ieri
12:40
I-a primit înapoi pe ruși Decizia luată de românul apropiat de Putin i-a înfuriat pe ucraineni: „Ignoră consecințele reale ale războiului"
Federația Internațională de Judo (IJF) a anunțat, joi, că sportivii ruși vor fi reintegrați complet și vor putea participa la competiții sub culorile țării lor.
