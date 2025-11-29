Generația infectată cu HIV a anilor ’90. Cum a transformat medicina un accident epidemiologic într-o boală controlabilă

00:15

Impozitul pe solarii, o dare nouă despre care fermierii doar au auzit, dar nu știu nici cum se va calcula, nici cât le va lua din buzunar, a reușit să nască nemulțumiri. Legumicultorii se plâng că orice nouă taxă îi face din săraci și mai săraci, iar primarii speră să fie venit la bugetul local.