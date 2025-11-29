Bursele europene au închis vineri în creştere, după o lună volatilă

12:30

* and #8221;Într-un context de piaţă dificil, TTS a continuat să se concentreze pe disciplină de cost, operare portuară şi diversificarea mixului de mărfuri and #8221;, se arată în raportul emitentuluiTransport Trade Services, grup de companii ce se ocupă cu transportul mărfurilor pe Dunăre şi operare portuară, a raportat o cifră de afaceri de 166,5 milioane de lei pentru trimestrul al treilea, cu 7,4% peste cea din acelaşi interval al anului trecut, în vreme ce profitul net s-a ridicat la 14,3 milioane de lei, faţă de o pierdere de 7,9 milioane de lei din perioada iulie-septembrie, conform raportării de ieri de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).