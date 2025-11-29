Fuego, revedere emoționantă cu mama și bunica lui, în prag de sărbători. Cum arată cele mai importante femei din viața artistului: „Ele îmi sunt parte din inimă!”

18:40

Aceste fructe sunt foarte populare în țara noastră, însă nu foarte mulți oameni știu că ele au și nenumărate efecte benefice pentru sănătate. Pe lângă gustul delicios pe care îl au, prunele au și numeroși nutrienți importanți, motiv pentru care nutriționiștii ne spun că nu trebuie să le ignorăm.