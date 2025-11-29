Concurs! REGAL VIENEZ – 200 de ani de la nașterea lui Johann Strauss. Tion oferă o invitație dublă

09:00

Turismul de afaceri s-a schimbat. Pandemia și noile mijloace tehnice au revoluționat modul de lucru, iar Timișoara, al cărei mediu de business este influențat de multinaționale, s-a resimțit. Din fericire, fluctuația numărului de turiști veniți pentru afaceri a fost parțial compensată de creșterea vizitatorilor veniți aici pentru timp liber, mai ales după anul 2023, cel al Capitalei Culturale Europene.