Două petroliere din „flota fantomă” a Rusiei, atacate în Marea Neagră. Turcia confirmă lovituri cu vehiculele fără echipaj

08:40

Potrivit unui comunicat al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), procurori și ofițeri de poliție fac percheziții la 17 adrese – domiciile ale unor persoane fizice sau sedii ale unor instituții publice.„Ancheta vizează destructurarea unei rețele care, prin intermediul unor funcționari din cadrul unui serviciu de evidența populației și al unei primării, a obținut documente de identitate românești neconforme cu realitatea, în ceea ce privește domiciliul, dar și cu...