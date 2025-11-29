O notă internă FDA analizează posibile legături între vaccinarea anti-COVID și 10 decese în rândul copiilor în SUA

01:15

Economistul Gabriel Biriș, unul dintre cei mai apreciați experți în fiscalitate, relatează cazul unei firme care și-a plătit toate taxele și impozitele, dar a ajuns să aibă dosar penal dintr-un motiv aberant. În același timp, dacă unii sunt sancționați din exces de zel, adevărații evazioniști scapă.