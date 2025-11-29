Cătălin Drulă, ultimatum pentru Ciprian Ciucu. „Bucureştiul nu are nevoie de un primar laş”
HotNews.ro, 29 noiembrie 2025 13:50
Candidatul USR la primăria Capitalei, Cătălin Drulă, îi cere contracandidatului liberal Ciprian Ciucu să participe la dezbateri în ultima săptămână de campanie sau să se retragă din competiţia electorală, argumentând că Bucureltiul nu are nevoie…
Acum 30 minute
14:10
Avertisment al OMS: Rujeola revine îngrijorător în multe regiuni ale lumii, inclusiv în Europa # HotNews.ro
Specialiştii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) avertizează că tendinţa globală de reducere a vaccinării permite reapariţia unor focare care păreau controlate, potrivit News.ro. În 2024 cazurile de rujeolă au crescut cu 47% în Europa şi…
Acum o oră
13:50
13:30
Papa Leonn a pășit în șoșete în Moscheea Albastră din Istanbul, în prima vizită la un lăcaș de cult musulman # HotNews.ro
Papa Leonn a vizitat sâmbătă Moscheea Albastră din Istanbul, scoțându-și pantofii în semn de respect, dar fără a se ruga, în prima sa vizită ca lider al Bisericii Catolice într-un lăcaș de cult musulman, în…
Acum 2 ore
13:10
Anunț de ultimă oră al Wizz Air, după ce Airbus a rechemat mii de avioane / Situația zborurilor companiei care operează în România # HotNews.ro
Wizz Air, compania aeriană care operează zboruri către și dinspre România, a transmis că actualizarea de software solicitată de Airbus a fost implementată cu succes peste noapte pe toate aeronavele sale vizate din familia Airbus…
12:50
George, tânărul dispărut în Bucegi, de negăsit. Salvamontiștii au refăcut traseul pe care a mers băiatul de 18 ani. „Verificăm mai multe zone” # HotNews.ro
Salvamontiştii continuă, sâmbătă, să îl caute pe adolescentul dispărut în Munţii Bucegi în urmă cu o săptămână. La operaţiune participă salvatori din două județe. „Echipele au refăcut traseul parcurs de acesta, însă, din păcate, nu…
12:30
Zece judeţe şi Capitala se află sub atenţionare meteorologică cod galben de ploi până duminică după-amiază. La munte vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se…
Acum 4 ore
12:10
Ludovic Orban, critici voalate și un sfat pentru Nicușor Dan: „Sper să nu i se suie la cap. Există un risc!” # HotNews.ro
Fostul consilier prezidenţial pe probleme de politică internă Ludovic Orban a lansat o serie de avertismente la adresa lui Nicușor Dan, într-un interviu pentru News.ro, precizând că există în jurul său oameni care au interesul…
11:40
Andrii Iermak a anunțat că pleacă pe front, la o zi după ce a demisionat din funcția de șef de cabinet al lui Zelenski: „Am fost umilit, iar demnitatea mea nu a fost apărată” # HotNews.ro
„Merg pe front și sunt pregătit pentru orice represalii. Sunt un om cinstit și corect. Am fost umilit, iar demnitatea mea nu a fost apărată, deși mă aflu la Kiev din 24 februarie 2022”, a…
11:10
Ce urmează în România pentru prețurile locuințelor în 2026–2027 după ce, la un apartament obișnuit, impozitul va crește cu 70-80%. Raportul unei importante bănci explică ce înseamnă „pivotarea de la estetic la pragmatic” # HotNews.ro
Noua realitate fiscală va fi mai aspră pentru români, atât din perspectiva veniturilor, cât și din cea a costurilor. Oferta imobiliară va scădea vizibil, abia vedem acest efect, iar piața într-o zonă de așteptare, susține…
11:00
Trei călugărițe rebele care au fugit din azilul de bătrâni la mănăstirea din Alpi li s-a permis să rămână acolo, cu condiția să renunțe la rețelele de socializare # HotNews.ro
Trei călugărițe austriece octagenare, care au fugit dintr-un azil de bătrâni, au primit permisiunea să se întoarcă la mănăstirea lor închisă până la „noi dispoziții”, relatează BBC. Cu toate acestea, oficialii bisericii au impus mai…
11:00
Într-una dintre cele mai mari țări din Europa, presa s-a oprit din scris pentru o zi: „E nevoie de jurnaliști respectați și independenți, care nu pot fi șantajați financiar” # HotNews.ro
Jurnaliștii unora dintre cele mai mari publicații din Italia s-au aflat joi în grevă în semn de protest față de modul în care sunt plătiți de patronat. „Din cauza unei greve a jurnaliștilor, site-ul nu…
Acum 6 ore
10:20
Polemică în jurul sondajelor de opinie cu câteva zile înaintea alegerilor din București # HotNews.ro
Unul dintrei cei mai cunoscuți și experimentați lideri ai institutelor sociologice care a participat inclusiv la lansarea sistemului de măsurare people matter pe tv, Andrei Mușetescu, îi răspunde lui Cristian Pîrvulescu, profesorul care susținea că…
10:20
Zboruri anulate sau întârziate în toată lumea, în acest weekend, după rechemarea urgentă a mii de avioane A320 / Lista companiilor aeriene afectate # HotNews.ro
Zeci de zboruri au fost anulate încă de vineri seară și alte zeci sunt așteptate să aibă întârzieri sau să fie anulate pe areporturile din întreaga lume în acest weekend, după ce Airbus a anunțat…
10:00
INTERVIU. „Am ținut pentru prima dată în mână o carte scrisă cu grafie latină abia la 17 ani”, povestește un artist din Moldova, cu studii la New York și care a câștigat un important premiu internațional # HotNews.ro
Între 28 și 30 noiembrie la București și pe 1 decembrie la Chișinău va avea loc KinoHora Film Festival, un eveniment cinematografic. „În Republica Moldova foarte mulți actori și regizori au făcut școală la Moscova,…
09:40
Mai mulţi pelerini care fost la canonizarea lui Arsenie Boca au solicitat ajutor medical. Două persoane, transportate la spital # HotNews.ro
Echipajele medicale prezente la Mănăstirea Prislop, unde au avut loc ceremoniile de canonizare a lui Arsenie Boca, au acordat vineri asistenţă unui număr de 24 de pelerini, doi dintre aceştia, un adult și un copil,…
09:30
ULTIMA ORĂ Cei mai mari producători de ciocolată din România, la vânzare. Sunt căutați cumpărători în Coreea de Sud # HotNews.ro
Companiile Kandia Dulce și Heidi Chocolat, cei mai mari producători de ciocolată din România, au fost scoase la vânzare, relevă datele analizate de Profit.ro. Citește mai pe Profit.ro.
09:10
Armata SUA a efectuat o „dublă lovitură” asupra unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri, după ce un prim atac nu i-a ucis pe toţi cei aflaţi la bord # HotNews.ro
Dublul atac a fost efectuat asupra unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri care opera în zona Caraibelor pe 2 septembrie, potrivit CNN. Primul atac părea să fi avariat ambarcațiunea suspectă de trafic de droguri…
09:10
Două drone au survolat ilegal, din nou, nordul Republicii Moldova, vineri seară. În urma incidentului, autorităţile din Republica Moldova au închis temporar spaţiul aerian, care a fost redeschis ulterior, cu excepţia regiunii de nord, informează…
08:50
Sfântul Andrei, sărbătoare mare duminică. Tradiţii, obiceiuri și supersiţii în noaptea Sfântului considerat Ocrotitorul României # HotNews.ro
Credincioşii îl prăznuiesc, duminică, pe Sfântul Apostol Andrei, considerat creştinătorul neamului românesc. Noaptea din ajun este asociată în popor cu obiceiuri precreştine, precum apariţia strigoilor, farmece, ghicirea ursitului şi a vremii. Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei…
08:50
Decăderea celebrului magazin Unirea din București și ce s-a întâmplat cu visul magazinelor de stat din Europa de Est „care să dea mâncare ieftină” # HotNews.ro
De la București la Sofia și Madrid, magazinele de stat reapar ca soluție magică ori de câte ori prețurile cresc și presiunea populistă se intensifică. Ele promit echitate, suveranitate și protecția fermierilor locali. Dar aproape…
Acum 8 ore
08:20
Platforma de servicii de transport (ride-hailing) Bolt susține că revendicările șoferilor, care au anunțat proteste pentru săptămâna viitoare, nu sunt întemeiate, deoarece numărul partenerilor a crescut în ultimul an, iar tarifele reclamate sunt dinamice, scalate…
08:00
Autoritățile americane indică 10 decese în rândul copiilor legate de vaccinurile anti-COVID-19, într-o notă internă a FDA # HotNews.ro
Autoritatea pentru siguranța alimentelor și medicamentelor din SUA (FDA) a precizat într-o notă internă că cel puțin 10 copii au murit probabil „din cauza” vaccinării împotriva COVID-19, invocând miocardita, sau inflamația inimii, ca posibilă cauză…
07:40
Weekend trending în București, 29-30 noiembrie: târguri de Crăciun și primului festival de film moldovenesc, Noaptea Strigoilor, Subcarpați și Bobonete # HotNews.ro
Sfârșitul lui noiembrie aduce la pachet un weekend lung și un oraș care pare să se împartă între două impulsuri: unul care ar vrea să intre deja în sezonul Sărbătorilor de Iarnă și altul care…
07:30
Repetiţii generale pentru parada militară de 1 Decembrie. Restricții de trafic la Arcul de Triumf # HotNews.ro
Ministerul Apărării a anunţat că, sâmbătă, are loc repetiţia generală pentru Parada Naţională de 1 Decembrie, în zona Arcul de Triumf. Sunt impuse restricţii de trafic şi vor fi trase 21 de salve de tun.…
07:20
Dronele și rachetele rusești au atacat sâmbătă dimineața cartiere din Kiev, ucigând o persoană și rănind 11, au declarat oficialii ucrainei, informează Reuters. Exploziile și resturile dronelor căzute au provocat mai multe incendii. A fost…
07:00
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează # HotNews.ro
În a doua zi a anului 2022, istoricul Niall Ferguson publica pe siteul Bloomberg un articol care începea astfel: „Războiul se apropie – un război nu tocmai glorios. Nu vă lăsați păcăliți de conversația de…
07:00
Alegeri pentru primăria Capitalei: Profesori din București, întâlnire cu Daniel Băluță / Un director de școală acuză că invitațiile au fost făcute de Inspectoratul Școlar # HotNews.ro
Peste 200 de profesori au participat, joi, la Romexpo, la un eveniment organizat de o asociație condusă de Lavinia Șandru, membră în partidul PUSL, care și-a anunțat susținerea pentru Daniel Băluță la Primăria Capitalei. Printre…
Acum 24 ore
00:20
Căderea „Cardinalului Verde”. Demisia lui Andrii Iermak zguduie cercul puterii de la Kiev: „A fost o reacție disperată la o presiune insuportabilă” # HotNews.ro
Plecarea lui Andrii Iermak din funcţia de şef de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, o funcţie extrem de influentă, reprezintă o schimbare radicală pentru Ucraina, care pregăteşte terenul pentru o luptă acerbă în ceea ce…
00:00
Donald Trump anulează toate ordinele semnate de Joe Biden cu dispozitivul Autopen și îl amenință pe fostul președinte cu inculparea pentru „sperjur” # HotNews.ro
Actualul președinte al SUA, Donald Trump, a anunțat vineri că a anulat toate ordinele executive prezidențiale ale fostei administrații democrate care nu au fost semnate direct de Joe Biden. Republicanul susține că predecesorul său democrat…
28 noiembrie 2025
23:10
CTP îl critică pe Donald Trump și spune că „România trebuie să se pregătească pentru niște timpuri negre”: „Ne întoarcem la o ordine internațională tribală” # HotNews.ro
Cristian Tudor Popescu a criticat administrația Trump, vineri, într-o intervenție la B1 TV, și susține că „trăim într-o lume în descompunere acum”, care se îndreaptă spre o ordine care exista „acum niște sute, chiar mii…
23:10
O doină cântată la Vocea României i-a impresionat pe jurați. „Impecabil, m-a spart” / VIDEO cu momentul # HotNews.ro
Raisa Radu, o tânără de 16 ani, a oferit vineri seară unul dintre cele mai emoționante momente ale sezonului Vocea României, în etapa Knockouts, cu interpretarea doinei „I-auzi, mândro, pițigoiu”. Momentul a stârnit reacții rare…
22:40
SuperLiga: Rapid își consolidează poziția de lider, după o victorie categorică în Giulești # HotNews.ro
Rapid a învins-o cu 4-1 pe Csikszereda Miercurea Ciuc, vineri seară, la București, și s-a asigurat astfel că va rămâne pe prima poziție și la finalul etapei a 18-a din SuperLiga României. Golurile gazdelor au…
22:40
Rechemare masivă la Airbus. Mii de avioane A320 au nevoie de un update urgent / Compania Wizz Air e afectată # HotNews.ro
Airbus, cel mai mare producător european de avioane, a anunțat vineri că solicită o actualizare software imediată pentru „un număr semnificativ” de aeronave din familia A320, cea mai vândută gamă a sa. Surse din industrie…
22:30
Reacția Moscovei după demisia lui Andrii Yermak: Ucraina, într-o „criză politică profundă provocată de scandaluri de corupție” # HotNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri că demisia șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski arată că țara se află într-o „criză politică profundă”, transmite Reuters. „La Kiev au loc…
22:20
SuperLiga: Cea mai mare problemă a Rapidului, identificată de Șumudică, fost antrenor al echipei # HotNews.ro
Marius Șumudică a lansat noi critici către Rapid, echipa pe care a antrenat-o în perioada 2024-2025, după ce giuleștenii au pierdut categoric cu 0-3 în fața CFR Cluj. Șumudică a arătat spre două transferuri făcute…
22:00
Ucraineni și belaruși acuzați în Polonia că lucrează pentru un serviciu secret străin. Modul de operare seamănă cu al Moscovei, spune contraspionajul polonez # HotNews.ro
Procurorii polonezi au anunțat vineri că i-au inculpat pe doi ucraineni și trei belaruși suspectați că lucrează pentru un serviciu de informații străin, transmite AFP. Parchetul național al Poloniei nu a menționat ce țară este…
22:00
INTERVIU Oamenii bătuți în pădurile din Suceava de contrabandiștii de lemn își spun povestea altfel. „Nu cred că lumea vrea să știe adevărul, ci «adevărul» care ne convine” # HotNews.ro
În urmă cu patru ani, regizorii Mihai Gavril Dragolea și Radu Constantin Mocanu, împreună cu activistul Tiberiu Boșutar, au fost atacați și bătuți în pădure de 12 indivizi, în timp ce documentau tăierile ilegale de…
21:50
Coiful dacic de la Coțofenești a fost păzit cu „sticlă de care aveți și voi acasă” / Muzeul Drents, avertizat înainte de furt. Asiguratorul ceruse vitrine mai rezistente # HotNews.ro
Muzeul Drents din Olanda, de unde la începutul anului a fost furat tezaurul Coiful de la Coțofenești, fusese avertizat anterior cu privire la vulnerabilitățile sistemelor de securitate, potrivit unei investigații RTL, citată de Mediafax. Asiguratorul…
21:10
FOTO/VIDEO Mii de persoane la un protest pro-UE în capitala Georgiei. „Nu vom lăsa un guvern pro-rus să ne fure viitorul european” # HotNews.ro
Mii de georgieni proeuropeni au ieșit în stradă la Tbilisi, vineri, la împlinirea a un an de la decizia guvernului de a bloca parcursul țării către aderarea la UE, care a declanșat proteste în masă,…
21:00
Ministrul ungar de Externe: Vladimir Putin a dat asigurări că „summitul de pace” pentru războiul din Ucraina va avea loc la Budapesta # HotNews.ro
În urma discuțiilor purtate vineri la Moscova cu liderii ruși, ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, a declarat că președintele Vladimir Putin a dat asigurări că, dacă va avea loc un „summit al păcii”…
20:40
SuperLiga: Anunțul făcut de Dinamo, după ce Oțelul a acuzat „metode administrative securiste” înaintea meciului de sâmbătă # HotNews.ro
Dinamo București a anunțat vineri că „nu va impune condiții suplimentare pentru achiziționarea biletelor în sectorul oaspete” la meciul cu Oțelul Galați de sâmbătă seară de pe Arena Națională, după ce clubul gălățean reclamase că…
20:30
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat când vor reveni pe teren Joyskim Dawa și Denis Alibec, scrie GOLAZO.ro. Alibec s-a operat înainte de partida cu Steaua Roșie, 0-1, din etapa…
20:30
Suedia a făcut un exercițiu de simulare de război, în care a fost implicată familia regală. Anunțul, făcut în limba rusă # HotNews.ro
Guvernul de la Stockholm a anunțat, vineri, că a făcut un exercițiu de simulare de război în care au fost implicați – pe lângă forțele armate – regele, prințesa moștenitoare și o serie de aleși,…
20:30
Serialul Netflix care a scris istorie s-a întors în streaming pentru marele final. „Poate fi trist, poate fi înfricoșător, poate fi amuzant”. Interviu cu creatorii „Stranger Things” # HotNews.ro
Netflix a lansat de-a lungul anilor numeroase seriale care au devenit fenomene globale, urmărite în streaming de zeci sau sute de milioane de persoane din jurul lumii. Însă puține dintre ele se pot lăuda ca…
20:00
Șeful Senatului: „Dacă România, cu participarea tuturor instituțiilor ei, va reuși să aibă o lege a pensiilor magistraților promulgată până la finalul anului, banii din PNRR pot fi salvați” # HotNews.ro
Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat vineri că reforma pensiilor magistraților este „așteptată de români” și „a venit momentul să fie asumată, înțeleasă și pusă în practică”. Proiectul de lege a fost adoptat vineri…
19:50
Rusia amenință să blocheze complet WhatsApp. Avertismentul transmis de agenția rusă de reglementare în comunicații # HotNews.ro
Autoritatea rusă de reglementare în comunicații a amenințat vineri că va bloca complet WhatsApp dacă platforma nu respectă legislația rusă, au relatat agențiile de presă, conform Reuters. În august, Rusia a început să limiteze anumite…
19:40
Ultima ediție FIDELIS 2025: Dobânzile acordate la euro și lei pentru sesiunea de o săptămână din luna decembrie # HotNews.ro
Românii care au ceva bani strânși vor putea investi în titluri de stat Fidelis, în luna decembrie 2025, în ultima sesiune din acest an a programului guvernamental prin care se obțin dobânzi la economiile în…
19:20
EXCLUSIV O nouă mare fabrică, în pregătire. Un mare constructor italian vine în România # HotNews.ro
Constructorul italian de motoare destinate aparatelor de zbor sportiv Cors-Air va deschide o fabrică la Sibiu, pentru a putea răspunde cererii ridicate din piață, a transmis, pentru Profit.ro, Alberto Castelli, managerul general și proprietarul companiei.…
19:10
Summitul Putin-Orban de la Kremlin a durat aproape patru ore. Ce au negociat cei doi lideri # HotNews.ro
Premierul ungar Viktor Orban a plecat vineri de la Kremlin după o întâlnire de aproape patru ore cu președintele rus Vladimir Putin, în cadrul căreia au discutat despre aprovizionarea Ungariei cu gaz și petrol rusesc…
19:10
Ministrul Economiei își publică diplomele, după acuzele lui Victor Ponta: „Doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră” # HotNews.ro
Ministrul Radu Miruță și-a publicat diplomele de studiu și alte date din parcursul academic și profesional pe Facebook, vineri, în urma unor acuzații lansate de fostul premier Victor Ponta, și a declarat că „plătitorii de…
