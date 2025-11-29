Gigi Becali i-a dat cea mai proastă veste: “N-am nicio putere! Îmi pare rău”
Antena Sport, 29 noiembrie 2025 13:50
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat că nu se va mai putea baza pe Joyskim Dawa. Fundaşul stă departe de gazon de nouă luni şi este aproape de revenire, dar Becali vrea să îi aducă un înlocuitor, deoarece nu ştie cum va evolua acesta după perioada lungă de inactivitate.
Acum 10 minute
14:20
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a 15-a a Ligii a II-a: Chindia Târgovişte – CS Tunari 3-0 CSC Şelimbăr – CSM Slatina 1-2 Olimpia Satu Mare – FC Voluntari 0-1 CSC Dumbrăviţa – Gloria Bistriţa 2-1 Câmpulung Muscel – FC Bacău 0-9 Steaua Bucureşti – Ceahlăul Piatra Neamţ 2-0 FC Bihor – […]
Acum o oră
13:50
Acum o oră
Acum 2 ore
13:30
Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), care e şi acţionar minoritar al giuleştenilor, a dat verdictul despre prezenţa FCSB-ului în play-off. Chiar dacă, în momentul de faţă, FCSB e doar pe locul 10, cu 21 de puncte, Victor Angelescu e convins că echipa patronată de Gigi Becali va intra în play-off.
12:50
Programul meciurilor din a doua etapă a grupelor Cupei României. Când joacă FCSB, Rapid şi Dinamo # Antena Sport
În perioada 2-4 decembrie sunt programate jocurile din runda a doua a fazei grupelor Cupei României, ediţia 2025-2026. Grupa A Marţi, 2 decembrie, ora 14:00: CSC Dumbrăviţa – CSM Slatina Marţi, 2 decembrie, ora 19:30: Campionii FC Argeş – FC Rapid 1923 Joi, 4 decembrie, ora 18:30: Metaloglobus – CFR Cluj Grupa B Miercuri, 3 […]
12:40
Max Verstappen şi-a înţepat rivalii, înaintea MP din Qatar: “Dacă eram la McLaren, s-ar fi încheiat cu mult timp în urmă” # Antena Sport
Max Verstappen, pilotul celor de la Red Bull şi campion mondial în ultimele patru sezoane din Formula 1, este pregătit să dea totul în cele două Grand Prix-uri rămase din 2025. Olandezul are nevoie şi de noroc, deoarece câştigarea sprintului din Qatar, dar şi a celorlalte două curse normale rămase, nu îi asigură titlul. Verstappen […]
12:40
Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 se va desfăşura în perioada 30 noiembrie – 7 decembrie. Competiţia cu un format inedit va avea loc la Chengdu şi va fi transmisă exclusiv în AntenaPLAY. La competiţie participă şi România şi tricolorii şi-au aflat adversarii. Echipa noastră va face parte din Grupa 4, alături de Germania, Franţa şi […]
Acum 4 ore
12:30
Max Verstappen şi-a înţepat rivalii de la McLaren, înaintea sprintului din Qatar: “S-ar fi încheiat cu mult timp în urmă” # Antena Sport
Acum 4 ore
12:20
„Cunosc Steaua pe de rost, pentru că e viața mea!” Fanii Stelei, moment spectaculos în memoria lui Emerich Jenei # Antena Sport
Suporterii Stelei i-au adus un omagiu spectaculos lui Emerich Jenei, legenda fotbalului românesc care s-a stins din viață pe 5 noiembrie, la 88 de ani. În startul meciului cu Ceahlăul Piatra Neamț, din a 15-a rundă a Ligii 2, Peluza Sud a afișat o scenografie impresionantă în amintirea antrenorului care a adus Cupa Campionilor Europeni […]
12:10
Fostul pilot german Adrian Sutil, care în trecut era foarte apropiat de Lewis Hamilton, a fost arestat în Germania pentru presupuse fapte de fraudă şi deturnare de fonduri. Potrivit unei informaţii dezvăluite vineri de cotidianul Bild, fostul pilot german (42 de ani) a fost arestat joi în apropiere de Stuttgart, în cadrul unei vaste operaţiuni […]
11:40
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul # Antena Sport
Valeriu Iftime (65 de ani) are o avere estimată la 100 de milioane de euro. Omul de afaceri român, care a ieşit din companiile sale după ce a devenit preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, a dezvăluit că a pierdut 25 de milioane de euro la FC Botoşani. Companiile fondate de Valeriu Iftime au mers excelent în […]
11:20
Decizie surprinzătoare luată de FCSB! Ce se va întâmpla la meciul cu Feyenoord din Europa League # Antena Sport
FCSB va juca împotriva celor de la Feyenoord pe 11 decembrie, în etapa cu numărul 6 din grupa principală Europa League. Acesta va fi ultimul meci european din 2025 pentru campioana României, care traversează o perioadă cu adevărat complicată. Pe lângă situaţia din campionat, acolo unde are emoţii pentru un loc de play-off la finalul […]
11:20
Lovitura pe care Guardiola vrea să o dea pe piaţa transferurilor! City ar putea plăti 100 de milioane de lire # Antena Sport
Manchester City l-a transformat pe mijlocaşul englez Elliot Anderson în una dintre principalele sale ţinte în 2026. Daily Mail a precizat că oficialii de la City, inclusiv directorul de fotbal Hugo Viana şi managerul Pep Guardiola, sunt mari admiratori ai jucătorului de 23 de ani, iar scouterii lor au fost prezenţi în tribune la recentele […]
11:00
România – Japonia LIVE TEXT (19:00). Tricolorele pot obţine calificarea în grupele principale de la CM de handbal feminin 2025 # Antena Sport
România va întâlni Japonia, în al doilea meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025. Echipa lui Ovidiu Mihăilă dispută toate cele trei meciuri din grupă la Rotterdam. Naţionala României vine după un debut entuziasmant. Tricolorele s-au impus în primul meci de la turneul final în faţa Croaţiei, scor 33-24. Grupa se va încheia […]
10:40
Ronaldinho, petrecere în stil brazilian la Iaşi! Ce a făcut înainte de meciul demonstrativ # Antena Sport
Ronaldinho (45 de ani) s-a distrat în stil brazilian la Iaşi. Gazdele sale i-au pregătit o surpriză frumoasă. Dansatoare îmbrăcate ca la carnavalul de la Rio au întreţinut atmosfera. Ronaldinho s-a "încins" şi el la dans, arătând mişcările pe care le ştie. La final starul brazilian le-a mulţumit dansatoarelor pentru show.
Acum 6 ore
10:20
Ciprian Marica este convins înainte de Farul – FCSB: “Vom avea surprize în play-off!” # Antena Sport
Ciprian Marica, acţionar la Farul, a vorbit despre duelul pe care echipa sa îl va disputa duminică seară, pe teren propriu, contra campioanei FCSB, în etapa cu numărul 18 din Liga 1. Formaţia roş-albastră are un sezon de coşmar şi are emoţii în ceea ce priveşte calificarea în play-off. FCSB vine după un rezultat ruşinos […]
10:20
Neymar a jucat accidentat şi a făcut show pentru Santos! Meci de zile mari pentru starul brazilian # Antena Sport
Neymar (33 de ani) nu a ţinut cont de sfatul medicilor şi a intrat pe teren accidentat cu Sport Recife. Starul brazilian a reuşit un gol şi un assist, formaţia lui obţinând o victorie importantă, cu 3-0. Neymar are nevoie de operaţie, dar a decis să efectueze intervenţia chirurgicală la începutul lui 2026. Starul brazilian […]
09:40
Se întoarce Lionel Messi la Barcelona? Anunţul care pune pe jar fanii catalanilor: “Nu e un capitol închis” # Antena Sport
Lionel Messi a plecat de la Barcelona în vara anului 2021, după ce catalanii nu au reuşit să îi prelungească contractul, din cauza problemelor financiare. Argentinianul nu a avut şansa de a-şi lua rămas bun de la fanii catalanilor, în condiţiile în care, în ultimul său sezon la Barcelona s-a jucat fără spectatori, din cauza […]
09:30
Afacerile care l-au dus pe Gică Hagi în topul milionarilor români! Ce avere fabuloasă are “Regele” # Antena Sport
Gică Hagi (60 de ani) a apărut în ultimii ani în Top 300 milionari români, realizat de revista Capital. În 2024 "Regele" ocupa locul 250 în topul celor mai bogaţi oameni din România. Averea lui Gică Hagi era estimată la 28-34 de milioane de euro. Averea lui Gică Hagi provine din fotbal, imobiliare şi horeca. […]
09:20
Decizia incredibilă luată de Marius Şumudică: “Nu pot să fiu chiar cârpă! Nu mai calc acolo cât oi trăi” # Antena Sport
Marius Şumudică, fostul antrenor de la Rapid, a anunţat că nu va mai merge niciodată în Giuleşti. "Şumi" a antrenat echipa în cea mai mare parte a sezonului trecut, dar experienţele trăite la gruparea alb-vişinie l-au făcut să ia această decizie radicală. Şumudică a fost dezamăgit de modul în care a fost tratat de o […]
09:00
Ionuţ Badea (50 de ani) a dezvăluit ce a discutat cu Nicolae Stanciu (32 de ani) atunci când acesta a fost convocat la lotul României de către selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani). Se întâmpla la penultima acţiune a naţionalei, atunci când România a învins Austria cu 1-0. La ultima acţiune, 7-1 cu San Marino […]
08:50
Surpriză uriaşă la Campionatul Mondial de handbal feminin! Spania, învinsă de o debutantă # Antena Sport
Selecţionata Spaniei, medaliată cu argint în 2019, a fost învinsă surprinzător de echipa Insulelor Feroe, cu scorul de 27-25, vineri, în Grupa D a Campionatului Mondial de handbal feminin din Olanda şi Germania. Jucătoarele iberice care joacă la Gloria Bistriţa au avut următorul bilanţ: Paula Arcos Poveda – 3 goluri, Danila Patricia So Delgado-Pinto – […]
08:40
L-au convins! Anunţul lui Cristi Săpunaru despre lupta la titlu, după Rapid – Csikszereda 4-1: “Senzaţional” # Antena Sport
Cristi Săpunaru, fostul jucător al Rapidului, a fost impresionat de modul în care formaţia din Giuleşti s-a impus vineri seară, în faţa celor de la Csikszereda, scor 4-1, în etapa cu numărul 18 din Liga 1. Jocul din repriza secundă al elevilor lui Costel Gâlcă l-a încântat pe fostul căpitan al giuleştenilor, fiind de părere […]
Acum 8 ore
08:30
L-au convins! Cristi Săpunaru, verdict categoric despre lupta la titlu, după Rapid – Csikszereda 4-1: “Senzaţional” # Antena Sport
Acum 8 ore
08:20
Una dintre vedetele FCSB-ului a spus că pleacă de la echipă! Decizia radicală luată de Gigi Becali # Antena Sport
Una dintre vedetele FCSB-ului, Tavi Popescu (22 de ani), s-ar fi supărat la pauza meciului cu Petrolul, după ce a fost schimbat şi ar fi spus că pleacă de la echipă. Gigi Becali (67 de ani) spunea că el a fost cel care a comandat schimbarea lui Tavi Popescu, fiind nemulţumit că acesta a jucat […]
Acum 24 ore
23:50
Andrei Nicolescu, reacție după comunicatul celor de la Oțelul: „Se produc chestiuni care sunt reprobabile” # Antena Sport
Dinamo București va primi etapa aceasta vizita celor de la Petrolul Ploiești, iar partida din etapa cu numărul 18 este programată pe Arena Națională. Inițial, oficialii „câinilor" au dorit să restricționeze accesul suporterilor oaspeți, însă, după un comunicat al grupării gălățene, situația s-a remediat. Andrei Nicolescu, reacție după scandalul cu suporterii celor de la Oțelul […]
23:40
Victor Angelescu vrea titlul şi a anunţat transferuri pentru acest obiectiv uriaş! Ce a spus de Stanciu la Rapid # Antena Sport
Acţionarul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), ce îndeplineşte şi funcţia de preşedinte executiv al giuleştenilor, a transmis ferm că şi-ar dori ca echipa antrenată de Gâlcă să ia titlul în acest sezon. Angelescu a spus că Rapid ţinteşte două transferuri în perioada de mercato din iarnă: un mijlocaş ofensiv şi un atacant. […]
23:20
Costel Gâlcă a anunţat schimbări în echipa Rapidului după ce giuleştenii s-au distanţat în fruntea Ligii 1 # Antena Sport
Rapid București a făcut spectacol contra celor de la Csikszereda, în deschiderea etapei cu numărul 18 din Liga și s-a impus cu scorul de 4-1, pe stadionul Giulești. Cu peste 7.000 fani în tribune, echipa antrenată de Costel Gâlcă a controlat în totalitate disputa contra formației nou promovate. După fluierul final, tehnicianul a anunțat schimbări […]
23:20
Claudiu Petrila a explicat de ce a bombănit când a fost schimbat de Gâlcă în meciul cu CFR Cluj! # Antena Sport
Claudiu Petrila (25 de ani) a reacţionat după meciul Rapid – Csikszereda 4-1, partidă în care a fost MVP, reuşind un gol şi două assist-uri. Petrila a lămurit şi momentul în care a bombănit, atunci când a fost înlocuit de Costel Gâlcă în partida CFR Cluj – Rapid 3-0.
23:00
Robert Ilyeș a răbufnit, după Rapid – Csikszereda 4-1: „Asta impactează imaginea clubului” # Antena Sport
Rapid București și Csikszereda au deschis etapa cu numărul 18 din Liga 1, iar formația antrenată de Costel Gâlcă a obținut o victorie clară în fața a peste 7.000 de spectatori. Gruparea alb-vișinie a controlat ostilitățile și a marcat de patru ori în poarta apărată de Pap, care nu a avut nicio șansă în încercarea […]
23:00
Marian Aioani, mesaj pentru conducerea Rapidului după ce a devenit primul portar cu assist al sezonului! # Antena Sport
Marian Aioani (26 de ani) i-a cerut, mai în glumă, mai în serios conducerii Rapidului un bonus după ce a devenit primul portar care reuşeşte un assist în acest sezon al Ligii 1. Aioani i-a pasat decisiv lui Dina Grameni la golul cu care mijlocaşul a deschis scorul cu Csikszereda.
22:50
Meci de Cupă cu 17 cartonaşe roşii! Partida s-a încheiat cu o bătaie generală şi cu oameni la spital # Antena Sport
17 cartonaşe roşii au fost acordate marţi în meciul dintre Real Oruro şi Blooming, din manşa a doua a sferturilor de finală ale Cupei Boliviei, scor 2-2. Meciul dintre Totora Real Oruro şi Blooming, manşă secundă din sferturile de finală ale Cupei Boliviei, a început cu un gol al gazdelor, marcat de Julio Vila, în […] The post Meci de Cupă cu 17 cartonaşe roşii! Partida s-a încheiat cu o bătaie generală şi cu oameni la spital appeared first on Antena Sport.
22:30
Rapid București și Csikszereda au deschis etapa cu numărul 18 din Liga, iar gruparea antrenată de Costel Gâlcă a obținut un succes categoric, scor 4-1. Dacă în prima repriză ciucanii au reușit cumva să mențină o urmă de mister, în partea secundă, experiența giuleștenilor și-a spus cuvântul, aceștia reușind să marcheze alte două goluri. Rapid […] The post Rapid – Csikszereda 4-1. Giuleștenii au defilat în fața formației nou promovate appeared first on Antena Sport.
22:30
Nicolae Stanciu la Rapid? Anunț de ultim moment din Italia. Ce se întâmplă cu jucătorul român # Antena Sport
Nicolae Stanciu a jucat doar trei meciuri pentru Genoa în acest sezon de Serie A, iar situația românului a devenit tot mai incertă, înaintea barajului dintre Turcia și România. Presa din Italia scrie că fotbalistul în vârstă de 32 de ani poate pleca sub formă de împrumut în această iarnă de la Genoa, iar o […] The post Nicolae Stanciu la Rapid? Anunț de ultim moment din Italia. Ce se întâmplă cu jucătorul român appeared first on Antena Sport.
22:20
Mesajul lui Mihai Stoica pentru olteni, după ce au reuşit o victorie mare şi sunt aproape în primăvara europeană # Antena Sport
Mihai Stoica (60 de ani) a avut un mesaj pentru olteni după victoria extraordinară a Universităţii Craiova cu Mainz. Echipa antrenată de Filipe Coelho a învins echipa germană cu 1-0 şi e aproape calificată în primăvara europeană. Stoica i-a felicitat pe olteni pentru performanţa obţinută. El e convins că formaţia craioveană e ca şi calificată […] The post Mesajul lui Mihai Stoica pentru olteni, după ce au reuşit o victorie mare şi sunt aproape în primăvara europeană appeared first on Antena Sport.
22:00
The post Jurnal Antena Sport | Dinamoviştii lui Kopic au sărit în ajutorul copiilor appeared first on Antena Sport.
22:00
Jurnal Antena Sport | Oscar Piastri, show în Qatar înainte de cursa în care speră să se apropie de Norris # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Oscar Piastri, show în Qatar înainte de cursa în care speră să se apropie de Norris appeared first on Antena Sport.
21:50
The post Jurnal Antena Sport | Isterie la Iaşi, la sosirea lui Ronaldinho appeared first on Antena Sport.
21:50
The post Jurnal Antena Sport | Miodrag Belodedici, în prim-plan la Steaua Roşie – FCSB appeared first on Antena Sport.
21:50
Jurnal Antena Sport | Reacţia antrenorului lui David Popovici, după ce a văzut poza campionului cu Lucescu # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Reacţia antrenorului lui David Popovici, după ce a văzut poza campionului cu Lucescu appeared first on Antena Sport.
21:50
Jurnal Antena Sport | Chinuit de Tamaş la fotbal, Chef Orlando Zaharia şi-a luat revanşa în bucătărie # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Chinuit de Tamaş la fotbal, Chef Orlando Zaharia şi-a luat revanşa în bucătărie appeared first on Antena Sport.
21:40
Momente de panică la Rapid – Csikszereda! Unui fan i s-a făcut rău. A intervenit ambulanța # Antena Sport
Prima repriză a duelului dintre Rapid București și Csikszereda a fost una foarte spectaculoasă. S-au marcat trei goluri, iar ciucanii au produs panică în careul advers după golul prin care au redus din diferență. În finalul primei părți, panica a cuprins arena giuleșteană, după ce arbitrul de centru a solicitat intervenția medicilor, pentru un suporter […] The post Momente de panică la Rapid – Csikszereda! Unui fan i s-a făcut rău. A intervenit ambulanța appeared first on Antena Sport.
21:30
Rusia nu se lasă: vrea la Campionatul Mondial! Formația lui Karpin e gata să revină pe scena internațională # Antena Sport
Mai sunt doar câteva luni până la startul Cupei Mondiale din 2026, care se va desfășura în SUA, Canada și Mexic în perioada 11 iunie – 19 iulie. Între timp, Rusia, exclusă din competițiile FIFA și UEFA după invazia din Ucraina, plănuiește să organizeze, în paralel, propriul Campionat Mondial! Astfel, Rusia vrea să fie gazda […] The post Rusia nu se lasă: vrea la Campionatul Mondial! Formația lui Karpin e gata să revină pe scena internațională appeared first on Antena Sport.
21:20
Iulian Chiriţa, argint la dublu mixt la Campionatul Mondial de Juniori! A doua medalie pentru el la competiţie # Antena Sport
După bronzul de la dublu masculin, Iulian Chiriţa a cucerit şi medalia de argint la Campionatul Mondial de Juniori de la Cluj-Napoca. Într-o atmosferă superbă și încurajați de spectatori, vicecampionii europeni U19 en titre sunt, începând de azi, și vicecampioni mondiali la dublu mixt, relatează Federaţia Română de Tenis de Masă, pe Facebook. Cele patru […] The post Iulian Chiriţa, argint la dublu mixt la Campionatul Mondial de Juniori! A doua medalie pentru el la competiţie appeared first on Antena Sport.
21:10
Cristiano Ronaldo își deschide o afacere în Madrid! Cât de exclusivist va fi proiectul lansat de portughez # Antena Sport
Cristiano Ronaldo continuă să fie implicat în mediul de afaceri, iar legendarul jucător care a îmbrăcat tricoul celor de la Real Madrid este gata să lanseze un nou proiect exclusivist, de această dată în capitala Spaniei. Potrivit presei din Spania, actualul fotbalist al celor de la Al-Nassr este gata să deschidă un club de noapte […] The post Cristiano Ronaldo își deschide o afacere în Madrid! Cât de exclusivist va fi proiectul lansat de portughez appeared first on Antena Sport.
21:00
Dina Grameni, primul gol după mai bine de 3 luni! A deschis scorul cu ciucanii după un assist al lui Aioani! # Antena Sport
Constantin “Dina” Grameni (23 de ani) a deschis scorul în minutul 10 al meciului Rapid – Csikszereda. Surprinzător, assist-ul i-a fost dat de portarul Marian Aioani (26 de ani). Este abia al doilea gol al sezonului pentru Grameni. Precedenta reuşită a lui Grameni datează din 22 august, atunci când mijlocaşul a marcat în victoria cu […] The post Dina Grameni, primul gol după mai bine de 3 luni! A deschis scorul cu ciucanii după un assist al lui Aioani! appeared first on Antena Sport.
20:40
Oscar Piastri, prima reacţie după ce a obţinut pole-ul în cursa de sprint: “O maşină excepţional de bună” # Antena Sport
Oscar Piastri le-a mulţumit celor de la McLaren pentru modul în care s-a simţit monopostul lui în calificările pentru sprint din Marele Premiu al Qatarului, care au fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Piastri speră să obţină primul loc atât în cursa de sprint de mâine, cât şi în calificările, care […] The post Oscar Piastri, prima reacţie după ce a obţinut pole-ul în cursa de sprint: “O maşină excepţional de bună” appeared first on Antena Sport.
20:00
Dezastru pentru Lewis Hamilton în calificările pentru sprint din MP al Qatarului! A fost eliminat din Q1 # Antena Sport
The post Dezastru pentru Lewis Hamilton în calificările pentru sprint din MP al Qatarului! A fost eliminat din Q1 appeared first on Antena Sport.
19:30
Delegația FCSB-ului nu a mai ajuns la Constanța! Ce s-a întâmplat după eșecul de la Belgrad # Antena Sport
FCSB a suferit un eșec dureros în UEFA Europa League, dar trebuie să treacă repede peste această dezamăgire. Campioana României va juca la Ovidiu contra celor de la Farul, într-un meci important în ceea ce privește lupta pentru un loc de play-off. Delegația roș-albastră ar fi trebuit să aterizeze la Constanța în cursul zilei de […] The post Delegația FCSB-ului nu a mai ajuns la Constanța! Ce s-a întâmplat după eșecul de la Belgrad appeared first on Antena Sport.
19:30
Medalie de bronz pentru Iulian Chiriţa! Performanţă uriaşă obţinută de jucătorul nostru la Mondialul de Juniori # Antena Sport
Iulian Chirița a adăugat încă o medalie prețioasă în palmaresul său, cea de bronz, la Campionatul Mondial de Juniori 2025 de la Cluj-Napoca! “O performanță care bucură întreg tenisul de masă românesc”, a notat Federaţia Română de Tenis de Masă, pe Facebook. Iulian Chiriţa, bronz la dublu masculin la Campionatul Mondial de Juniori! Medaliat cu […] The post Medalie de bronz pentru Iulian Chiriţa! Performanţă uriaşă obţinută de jucătorul nostru la Mondialul de Juniori appeared first on Antena Sport.
19:20
Pep Guardiola şi-a acuzat jucătorii că au evoluat cu frică: “A fost o lecţie pentru mine” # Antena Sport
Antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, şi-a acuzat jucătorii că au jucat cu frică în meciul cu Bayer Leverkusen, pierdut cu 0-2 marţi, pe teren propriu, în Liga Campionilor, informează cotidianul The Guardian. Guardiola a făcut 10 schimbări pentru meciul din Liga Campionilor şi a spus că cei selectaţi nu şi-au asumat […] The post Pep Guardiola şi-a acuzat jucătorii că au evoluat cu frică: “A fost o lecţie pentru mine” appeared first on Antena Sport.
