Gigi Becali i-a dat cea mai proastă veste: “N-am nicio putere! Îmi pare rău”

20:40

Oscar Piastri le-a mulţumit celor de la McLaren pentru modul în care s-a simţit monopostul lui în calificările pentru sprint din Marele Premiu al Qatarului, care au fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Piastri speră să obţină primul loc atât în cursa de sprint de mâine, cât şi în calificările, care […]