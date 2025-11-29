AUR vrea anularea legii care interzice fermele de șinșile și nurci ucise pentru blană
PSNews.ro, 29 noiembrie 2025 13:50
Aleșii AUR își doresc ca fermele de animale crescute și ucise pentru blană să își continue activitatea nestingherite în România. Senatoarea AUR Daniela Ștefănescu a depus un proiect, semnat de alți 52 de parlamentari AUR, ce prevede abrogarea legii privind interzicerea acestor afaceri. Anul trecut, România devenea al 22-lea stat din Europa care lua hotărârea
• • •
Acum o oră
13:50
Președintele american Donald Trump a anunțat că a anulat toate ordinele executive pe care Joe Biden le-ar fi semnat cu ajutorul autopenului, un dispozitiv folosit pentru a reproduce automat semnătura unui președinte. Trump susține că astfel de documente „nu mai au niciun efect" și că Biden nici măcar nu ar fi fost implicat în proces.
13:50
Acum 2 ore
13:30
Grindeanu acuză că taxa pe sere și solarii a fost „strecurată pe furiş în lege". „Nu va fi nicio astfel de taxă!"
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis sâmbătă că nu va fi introdusă nicio taxă pe sere sau solarii, punctând că această iniţiativă, „strecurată pe furiş în lege", e în afara deciziei politice agreate de Coaliție. „Nu va fi nicio taxă pe sere sau solarii! Resping categoric astfel de abordări fiscale care transformă efortul legitim de
13:30
Cum au ajuns oligarhii ruși să aibă buletin românesc. Reţeaua care a transformat ruşi şi ucraineni în cetăţeni români
Reţeaua care a transformat cetăţeni ruşi, ucraineni şi moldoveni în cetăţeni români a operat cu ajutorul angajaţilor statului român. În mai multe procese soluţionate, în care tot statul a cerut anularea documentelor, scrie negru pe alb că documentele false au fost transcrise la Starea Civilă, în România. Nimeni nu a verificat sau nu a vrut să
13:30
15.000 de oameni la canonizarea lui Arsenie Boca. Zeci de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale
Echipaje medicale, pompieri și ambulanțe au fost mobilizate vineri la Mănăstirea Prislop, după ce 24 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri în timpul ceremoniei de canonizare a lui Arsenie Boca. Doi dintre ei, un copil de 13 ani și un adult, au fost transportați la spital pentru investigații, în timp ce peste 15.000 de
13:30
Iulian Chirița a câștigat două medalii la Campionatele Mondiale de tenis de masă pentru juniori de la Cluj-Napoca: argint și bronz. Chirița a cucerit argint la dublu mixt Under-19, alături de galeza Anna Hursey. Ei au jucat finala cu Hechen Li/Yuxuan Qin, din China, scor 1-3 (11-6, 9-11, 5-11, 9-11). Românul a luat bronzul la dublu
12:50
Alertă la Chișinău. Două drone au survolat ilegal nordul R. Moldova. Spațiul aerian, închis temporar
Două drone au survolat ilegal, din nou, nordul Republicii Moldova, vineri seară. În urma incidentului, autorităţile din Republica Moldova au închis temporar spaţiul aerian, care a fost redeschis ulterior, cu excepţia regiunii de nord, informează NewsMaker. Potrivit autorităţilor, cele două drone au traversat spaţiul aerian al Republicii Moldova pe direcţia Stanislavka, regiunea Odesa – Vărăncău,
12:50
Piperea: Drulă se retrage curând în favoarea lui Ciceală. Demisia lui Moș Teanu, semnalul căderii USR
Europarlamentarul AUR, avocatul Gheorghe Piperea, consideră că alegerile din 7 decembrie sunt cu "final anunţat", el precizând, într-un mesaj postat pe Facebook, că "useriștii sunt acum mânați ca o turmă către SENS" şi că în curând Cătălin Drulă se va retrage în favoarea Anei Ciceală. În plus, Piperea consideră că demisia lui Ionuţ Moşteanu este "semnalul
12:50
Sâmbătă avem o zi mohorâtă, cu ploi în majoritatea zonelor, mai consistente în sudul și în centrul României. Vântul se intensifică în sud-estul țării, iar maximele pleacă de la 3…4 grade în Banat și ajung pe la 16 grade în zona Dobrogei. Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Barăganul. Pe
12:50
De ce nu a finalizat DNA, de mai bine de 4 ani, dosarul achiziției de vaccinuri în care Voiculescu este urmărit penal
Vlad Voiculescu, consilierul onorific al președintelui României, Nicușor Dan este, în continuare, urmărit penal în dosarul privitor la achiziția de vaccinuri din perioada pandemiei, când a deținut funcția de ministru al Sănătății ( 23 decembrie 2020 – 14 aprilie 2021), și nu numai el, ci și alt fost ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă, care a
Acum 4 ore
12:10
Fritz a împrumutat bani în campanie de la un userist. Ajuns primar, i-a aprobat un PUZ pentru un proiect imobiliar
După aproape 1 an, judecătorii ICCJ s-au pronunțat în privința recursului înaintat de ANI după excepția de neconstituționalitate ridicată de apărătorii primarului si suspendarea procesului, anunță Opinia Timișoarei. Dominic Fritz contesta decizia ANI care l-a declarat acum doi ani în conflict de interese, și care l-ar putea lăsa fără mandat. În 20 ianuarie, magistrații Curții de
10:40
Sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 19.30, Patinoarul Berceni Arena va găzdui o confruntare spectaculoasă între echipele Red Hawks Bucuresti şi CSHC Fenestela. Intrarea este liberă, iubitorii sportului sunt așteptați să susțină cele două echipe. Astfel, Patinoarul Berceni Arena continuă să fie un pol al mișcării, organizând cursurile de inițiere în patinaj, un program de
Acum 6 ore
09:40
Polonia majorează impozitul pe profit al băncilor la 30% pentru a reduce datoria publică
Președintele polonez Karol Nawrocki a promulgat un proiect de lege al guvernului care introduce o rată mai mare a impozitului pe profit (CIT) pentru băncile din Polonia, scrie Notes from Poland. Măsura marchează un moment rar de acord între președintele conservator, aliniat opoziției, și guvernul mai liberal al prim-ministrului Donald Tusk. De asemenea, va genera
Acum 24 ore
21:20
PE SCURT: OMS avertizează asupra unei creșteri de 47% a cazurilor de rujeolă în Europa și Asia Centrală, pe fondul scăderii vaccinării, boala provocând în 2024 aproape 95.000 de decese la nivel global. La Bruxelles, premierul belgian Bart De Wever se opune folosirii rapide a activelor ruse înghețate pentru finanțarea Ucrainei, temându-se că ar compromite
20:00
Participă la Social Media Challenge și arată că transportul public este Verde, digital și prietenos în viziunea ta. Bucureștiul se mișcă împreună și fiecare postare contează. De la Comunicare Unilaterală la Mișcare Socială Campania Bucureștiul se mișcă împreună transcende rolul de simplă comunicare instituțională; ea este concepută ca o mișcare socială care invită publicul țintă
19:00
CV-uri la secret. Parlamentarii care nu au publicat informațiile despre studii, nici la 1 an de la preluarea mandatelor
La aproape un an de la alegerile parlamentare, problema transparenței rămâne una serioasă în Legislativ. Nu mai puțin de 140 de deputați și senatori nu și-au publicat nici până acum CV-urile pe site-ul Parlamentului – documente care ar trebui să arate studiile, experiența profesională și competențele care îi recomandă pentru funcțiile publice pe care le
19:00
Identificarea influenței organizațiilor filantropice în lupta globală împotriva tutunului
Din cuprinsul articolului: Intrarea Bloomberg în sfera controlului global al tutunului a fost adesea prezentată drept un exemplu de filantropie benevolentă. Ce promovează ecosistemul finanțat de Bloomberg Argumentația se desfășoară în patru etape: Vulnerabilitățile structurale ale FCTC Un tratat cu buget de „supraviețuire" Dependența de contribuții voluntare și donatori externi Capacitate internă limitată de analiză
18:00
Negrescu: Bugetul pentru agricultură al UE, mai mare cu 30 de miliarde. România vrea subvenții egale pentru fermieri
Eurodeputatul Victor Negrescu a afirmat că, în ultimii ani, a contribuit la creșterea bugetului pentru agricultură cu aproape 30 de miliarde de euro. Pentru 2026, prioritatea sa este ca fermierii români să aibă subvenții egale cu cei din restul Uniunii și să fie păstrate fondurile pentru dezvoltare rurală. Negrescu a explicat de asemena, faptul
18:00
VIDEO Alegeri locale 7 decembrie 2025. AEP demarează campania „Informează-te corect şi doar din surse oficiale"
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a demarat o campanie de informare publică dedicată alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie 2025, sub sloganul „Informează-te corect şi doar din surse oficiale". Campania include trei spoturi video şi vizează informarea corectă a alegătorilor, precum şi prevenirea dezinformării. Potrivit Autorităţii, demersul este adresat publicului larg şi mass-media. "Scopul
18:00
Jandarmeria Capitalei va mobiliza 1.000 de jandarmi pentru a asigura siguranţa publică și protecția celor prezenți la evenimentele organizate de Ziua Naţională a României în zona Arcului de Triumf, informează Agerpres. „Accesul persoanelor care doresc să asiste la ceremonie se poate realiza doar în afara zonelor oficiale delimitate de organizatori, începând cu ora 07:00, pe
18:00
Soțul șefei Curții de Apel Craiova, condamnat simbolic după un accident produs beat și sub influența drogurilor
Medicul Costin Berceanu, soțul președintei Curții de Apel Craiova a fost condamnat de instanța condusă de Manuela Cristina Berceanu la amendă penală cu amânarea executării, după ce a produs un accident beat fiind și sub influența drogurilor, relatează Cotidianul. Decizia a fost luată, joi, de un complet format din judecătorii Mona Andreea Cazacu și Elvis
18:00
Sondaj Flashdata pentru alegerile din București. Ciprian Ciucu se menține pe primul loc în intenția de vot
Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru funcția de primar general al Bucureștiului, se află pe primul loc în intențiile de vot ale locuitorilor la alegerile pentru Primăria Capitalei cu 23,5%. El este urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 21,5%, Anca Alexandrescu (Alianța Dreptate pentru București) cu 19% și Cătălin Drulă (USR) cu 17,5%, potrivit unui rezultatelor
18:00
Cum a reflectat presa internaţională demisia ministrului român al Apărării Ionuț Moșteanu
Demisia ministrului român al apărării, Ionuţ Moşteanu, este consemnată de agenţiile internaţionale de presă şi de alte instituţii media, care pun în context faptul că România are cea mai lungă graniţă cu Ucraina dintre ţările NATO şi a fost martora unor incidente repetate în care spaţiul său aerian a fost încălcat. În plus, România pregăteşte
18:00
VIDEO Terheș: Vechea ordine mondială se prăbușește. Dacă avem impresia că ne apără alții, ne înșelăm
Europarlamentarul Cristian Terheș a lansat un avertisment tranșant de la Bruxelles, unde – invitat în studioul PS News – a analizat situația de securitate din regiune, războiul din Ucraina și vulnerabilitățile României. În opinia sa, mentalitatea clasei
17:00
Invitat la emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, fostul premier Marcel Ciolacu a declarat că este îngrijorat de faptul că 74% dintre românii nu au încredere în Guvern. Nu e nicio veste bună, mai spune fostul premier. Marcel Ciolacu a comentat și despre dosarul de la DNA în care apare numele premierului Ilie Bolojan. „74% dintre români nu au […] Articolul Ciolacu pune tunurile pe Guvernul Bolojan: 74% dintre români nu au încredere în Guvern apare prima dată în PS News.
17:00
Belgia avertizează că folosirea activelor rusești pentru finanțarea Kievului ar putea periclita pacea în Ucraina # PSNews.ro
Prim-ministrul belgian Bart De Wever susține că planul Uniunii Europene de a utiliza activele de stat rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei riscă să submineze șansele unui eventual acord de pace. Acesta a transmis Comisiei Europene, printr-o scrisoare văzută de Reuters: „O avansare grăbită a schemei propuse de împrumuturi pentru reparații ar avea ca daună colaterală […] Articolul Belgia avertizează că folosirea activelor rusești pentru finanțarea Kievului ar putea periclita pacea în Ucraina apare prima dată în PS News.
17:00
CFRva primi o nouă locomotivă modernizată prin PNRR. Astăzi au fost efectuate testele oficiale, iar locomotiva a demonstrat din plin capacitățile sale tehnice: a tractat 16 vagoane atingând viteza de 160 km/h. Se va ajunge la un total de 13 unități predate către CFR Călători până la finalul anului. În vară, locomotiva Traxx 3 a […] Articolul VIDEO, FOTO Locomotivă nouă pregătită pentru CFR după ce a atins 160 km/h apare prima dată în PS News.
17:00
Omul de afaceri Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală # PSNews.ro
Afaceristul Ioan Neculaie, fost patron al echipei de fotbal FC Braşov, a fost condamnat, vineri, de Tribunalul Braşov, la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Soluţia este dată într-un dosar vechi de aproape zece ani, care a ajuns pe rolul Tribunalului Braşov în 2021. ‘Condamnă pe inculpatul Neculaie Ion la pedeapsa de 10 ani […] Articolul Omul de afaceri Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală apare prima dată în PS News.
17:00
Dezvăluire revoltătoare: Coiful dacic de la Coțofenești a fost păzit cu „sticlă de care aveți și voi acasă” # PSNews.ro
Asiguratorul a avertizat reprezentanții Muzeului Drents cu privire la calitatea foarte slabă a vitrinelor în care a fost expus tezaurul dacic de la Coțofenești. Rezultatul? Vitrinele au fost făcute țăndări din doar două lovituri aplicate cu barosul. Până și șefii securității altor muzee sunt ironici cu Muzeul Drents: „Asta nu-i va opri pe hoți, nu-i […] Articolul Dezvăluire revoltătoare: Coiful dacic de la Coțofenești a fost păzit cu „sticlă de care aveți și voi acasă” apare prima dată în PS News.
17:00
500.000 de români și-au închis conturile de economii în 2025. „Păstrarea banilor cash este cel mai periculos scenariu” # PSNews.ro
„Nu orice retragere de bani este un semn de panică, dar păstrarea banilor în numerar este cel mai periculos scenariu”, a explicat auditorul financiar Kristine Bago, pentru redacția Digi24.ro, în contextul în care aproape 500.000 de români și-au închis conturile de economii în primele nouă luni din 2025. Inflația, teama de recesiune și blocarea creșterilor […] Articolul 500.000 de români și-au închis conturile de economii în 2025. „Păstrarea banilor cash este cel mai periculos scenariu” apare prima dată în PS News.
17:00
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, informează că tramvaiele vor circula din nou pe linia 5, începând din luna decembrie. „‘Tramvaiul corporatiştilor’ intră în probe pe linia 5. Tramvaiul 5 revine în nordul Capitalei, pe şine modernizate, cu vehicule noi, mai silenţioase şi mai confortabile. Pentru zeci de mii de bucureşteni care fac naveta […] Articolul Bujduveanu: ”Tramvaiul corporatiştilor” intră în probe pe linia 5 apare prima dată în PS News.
17:00
Gigantul italian Beretta își prezintă strategia pentru România: industrie de apărare modernizată și parteneriate locale # PSNews.ro
Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.A. a transmis oficial răspunsul său la Cererea de informații (RFI) emisă de Secretariatul Tehnic SAFE al Guvernului României. Răspunsul prezintă o propunere cuprinzătoare, orientată spre viitor pentru consolidarea capacităților industriale de apărare ale României, contribuind în același timp la o mai mare reziliență a ecosistemului european de apărare, se arată […] Articolul Gigantul italian Beretta își prezintă strategia pentru România: industrie de apărare modernizată și parteneriate locale apare prima dată în PS News.
17:00
PS News la Strasbourg – Concluziile importante ale sesiunii plenare a Parlamentului European — 24-27 noiembrie 2025 # PSNews.ro
În perioada 24-27 noiembrie 2025, eurodeputații s-au reunit la Strasbourg într-o sesiune plenară marcantă, în cadrul căreia s-au dezbătut și adoptat decizii cheie cu impact asupra viitorului digital, securității, mediului, drepturilor fundamentale și politicii europene. Iată cele mai importante hotărâri și propuneri votate sau aflate în discuție — pe care PS News le-a relatat direct […] Articolul PS News la Strasbourg – Concluziile importante ale sesiunii plenare a Parlamentului European — 24-27 noiembrie 2025 apare prima dată în PS News.
17:00
Germania răstoarnă strategia verde a Europei: Berlinul cere relaxarea interdicției motoarelor pe combustie din 2035 # PSNews.ro
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, propune revizuirea interdicției UE privind motoarele cu combustie din 2035, în urma unui acord în coaliție. În urma unor consultări care au avut loc târziu în noapte la Berlin, Friedrich Merz a declarat că va solicita Comisiei Europene reforme ample ale reglementării, cerând ca vehiculele hibride să fie permise și după termenul-limită […] Articolul Germania răstoarnă strategia verde a Europei: Berlinul cere relaxarea interdicției motoarelor pe combustie din 2035 apare prima dată în PS News.
15:40
FOTO O pictură murală pe 400mp care îl reprezintă pe campionul mondial David Popovici, pe o clădire din Timişoara # PSNews.ro
O pictură murală dedicată campionului olimpic şi mondial David Popovici a fost inaugurată la Timişoara, în cadrul proiectului ”Scrie-ţi povestea prin sport”. Pictura are 400 mp şi se află în apropiere de centrul oraşului, pe strada Simion Bărnuţiu, anunță News.ro. Proiectul face parte din proiectul de revitalizare urbană Outline Streetart şi duce mai departe, la […] Articolul FOTO O pictură murală pe 400mp care îl reprezintă pe campionul mondial David Popovici, pe o clădire din Timişoara apare prima dată în PS News.
15:40
CTP, în scandalul Moșteanu: Să nu se mai pună ministru de la USR! Un profiturist politic! Nu-și dă demisia, este demis # PSNews.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a răbufnit, după ce Ionuț Moșteanu (USR) și-a dat demisia din funcția de ministru al Apărării. „Nu-și dă demisia, este demis,. după ce s-a ținut cu dinții și ghearele de scaun. De două zile vine cu niște justificări, unele mai ridicole decât altele. Este un personaj tipic a acestei epoci. Poate fi găsit în […] Articolul CTP, în scandalul Moșteanu: Să nu se mai pună ministru de la USR! Un profiturist politic! Nu-și dă demisia, este demis apare prima dată în PS News.
15:40
Economia României a înregistrat o evoluție nesustenabilă în ultimii ani, marcată de dinamica deficitului bugetar și a datoriei publice, care a ajuns la circa 59% din PIB în iulie 2025, de la 35% în 2019. Aceasta este concluzia principală a opiniei preliminare emise de Consiliul Fiscal cu privire la proiectul celei de-a doua rectificări bugetare pe anul […] Articolul DOCUMENT Consiliul Fiscal avertizează că România riscă o criză a datoriei suverane apare prima dată în PS News.
15:40
VIDEO Guvernul se reuneşte în şedinţă pentru adoptarea proiectului privind pensiile magistraţilor # PSNews.ro
Guvernul se reuneşte vineri în şedinţă, de la ora 15.00, pentru adoptarea proiectului de lege privind pensiile magistraţilor, după ce a fost primit avizul CSM. După aprobarea în şedinţă, Guvernul îl va transmite Parlamentului, declanşându-se, astfel, procedura de angajare a răspunderii. UPDATE- Pe agenda şedinţei de Guvern se află proiectul pentru modificarea şi completarea unor […] Articolul VIDEO Guvernul se reuneşte în şedinţă pentru adoptarea proiectului privind pensiile magistraţilor apare prima dată în PS News.
15:40
Victor Ponta, fost premier și fost lider PSD, a ironizat, vineri, seria de demisii care a lovit Guvernul Bolojan. Ponta a postat o imagine pe pagina sa de Facebook în care apare președintele Nicușor Dan, alături de mai mulți lideri USR. Poza apare modificată, doi foști vicepremieri sunt taiați din imagine, ambii fiind implicați în controverse. […] Articolul Victor Ponta ironizează demisiile din Guvern: “Pas cu Pas”, citat din Iohannis apare prima dată în PS News.
15:40
Voiculeț îl acuză pe Fritz de cenzură: Hristos Se naște, și niciun progresist european nu-L va mai băga iar la temniță # PSNews.ro
Artistul Nicolae Voiculeț iese la atac la adresa primarului Timișoarei, Dominic Fritz, după ce Filarmonica Banatul a eliminat din programul concertului de Crăciun două colinde compuse de Radu Gyr, poet controversat pentru legăturile sale cu Mișcarea Legionară. Naistul și dirijorul Nicolae Voiculeț îl acuză pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, de cenzură și de „atac la identitatea națională”. Într-un mesaj public, artistul […] Articolul Voiculeț îl acuză pe Fritz de cenzură: Hristos Se naște, și niciun progresist european nu-L va mai băga iar la temniță apare prima dată în PS News.
15:40
„Puterea Știrilor”, din Parlamentul European – Marinela Angheluș în dialog cu europarlamentarul Cristian Terheș # PSNews.ro
Vineri, de la ora 16:00, Marinela Angheluș vă aduce o ediție specială a emisiunii „Puterea Știrilor”, realizată chiar în Parlamentul European de la Strasbourg. Invitatul ediției este europarlamentarul Cristian Terheș. Nu ratați o ediție exclusivă, cu o perspectivă europeană asupra temelor care ne privesc pe toți – vineri, ora 16:00, la „Puterea Știrilor”, doar pe […] Articolul „Puterea Știrilor”, din Parlamentul European – Marinela Angheluș în dialog cu europarlamentarul Cristian Terheș apare prima dată în PS News.
15:40
SUA ar fi dispuse să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeei și altor teritorii ocupate pentru a obține un acord de pace care să pună capăt războiului din Ucraina, potrivit unei investigații The Telegraph. Publicația britanică relatează că Donald Trump ar fi trimis la Moscova doi emisari – pe omul de afaceri Steve Witkoff și pe […] Articolul Donald Trump vrea să recunoscă regiunile din Ucraina ocupată ca parte a Rusiei apare prima dată în PS News.
14:40
Numele vehiculate în USR pentru Ministerul Apărării Naționale după demisia lui Ionuț Moșteanu # PSNews.ro
Deputatul USR Bogdan Rodeanu și fostul deputat USR Nicu Fălcoi sunt printre numele vehiculate în USR pentru Ministerul Apărării Naționale după demisia lui Ionuț Moșteanu, au declarat surse din partid pentru G4Media. Bogdan Rodeanu este deputat USR de Galați și este vicepreşedinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaților. Într-o […] Articolul Numele vehiculate în USR pentru Ministerul Apărării Naționale după demisia lui Ionuț Moșteanu apare prima dată în PS News.
14:40
Cel mai controversat impozit ar putea fi eliminat. Premierul Bolojan a fost la consultări. Pe masă e și salariul minim # PSNews.ro
Impozitul pe cifra de afaceri, probabil cel mai controversat impozit din România, despre care oamenii de afaceri spun la unison că va distruge economia, ar putea fi eliminat. Premierul Ilie Bolojan a avut, în acest sens, consultări cu mediul e afaceri. În discuție intră și salariul minim. Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut vineri, la Palatul […] Articolul Cel mai controversat impozit ar putea fi eliminat. Premierul Bolojan a fost la consultări. Pe masă e și salariul minim apare prima dată în PS News.
14:40
Studenții vor beneficia și în 2026 de tarif redus la tren. Ce se schimbă odată cu buletinul electronic # PSNews.ro
Studenții din România vor beneficia și în anul 2026 de tarif redus la transportul feroviar, pe distanța dintre localitatea de domiciliu și orașul în care se află universitatea la care sunt înscriși. Decizia a fost luată de Guvern în ședința de joi, 27 noiembrie, prin adoptarea unei Hotărâri care modifică normele privind facilitățile de transport pentru […] Articolul Studenții vor beneficia și în 2026 de tarif redus la tren. Ce se schimbă odată cu buletinul electronic apare prima dată în PS News.
14:40
Aveți drone? Nu le ridicați de 1 Decembrie. Anunțul făcut de Ministerul Afacerilor Interne # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne recomandă cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanţei dedicate Zilei Naţionale, precizând că operarea neautorizată poate afecta activităţi importante desfăşurate de autorităţi şi poate pune în pericol siguranţa persoanelor. ”Recomandăm cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanţei dedicate sărbătoririi Zilei Naţionale, cu excepţia cazurilor în care se deţin autorizaţiile necesare, […] Articolul Aveți drone? Nu le ridicați de 1 Decembrie. Anunțul făcut de Ministerul Afacerilor Interne apare prima dată în PS News.
14:40
VIDEO Daniel Buda avertizează că Europa riscă să rămână fără fermieri în următoarele două decenii # PSNews.ro
Europarlamentarul Daniel Buda a tras un semnal de alarmă la Bruxelles, în cadrul unui interviu acordat PS News, privind una dintre cele mai grave provocări ale agriculturii europene: îmbătrânirea accelerată a fermierilor și lipsa generațiilor tinere dispuse să preia exploatațiile agricole. Situația, spune el, pune în pericol însăși securitatea alimentară a Europei. Potrivit datelor prezentate, […] Articolul VIDEO Daniel Buda avertizează că Europa riscă să rămână fără fermieri în următoarele două decenii apare prima dată în PS News.
14:40
Bucureștiul va avea o sală polivalentă, dar nu înainte de 2028, declară candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță. Proiectarea și studiile de fezabilitate pentru o sală polivalentă vor consuma timp. Construcția ar putea dura până în 2030-2031 pentru a crea un „obiectiv de referință” pentru oraș. Întrebat la DC News dacă Bucureștiul va avea […] Articolul O nouă sală polivalentă în București. Când estimează Daniel Băluță că va fi gata apare prima dată în PS News.
14:40
Încă un ministru cu „probleme” în Guvernul Bolojan: Și-ar fi trecut în CV un master făcut la un ONG # PSNews.ro
În contextul problemelor de la CV avute de Ionuț Moșteanu, ies la iveală și alte neclarități, la alți oficiali din echipa premierului Bolojan. Ministrul Culturii, Demeter András István, și-ar fi trecut în CV un master făcut la un ONG, după cum acuză jurnalista Alice Valeria Micu, pe pagina ei de Facebook. „În guvernul imposturii! Mai […] Articolul Încă un ministru cu „probleme” în Guvernul Bolojan: Și-ar fi trecut în CV un master făcut la un ONG apare prima dată în PS News.
14:40
Paula Hriscu nu mai vrea ca piesa „Mândru plai” să-i fie asociată cu mișcarea suveranistă: Fac muzică, nu politică # PSNews.ro
Paula Hriscu explică, într-un video postat pe TikTok, de ce a luat această decizie și cum piesa ei, „Românie, mândru plai” a început să fie asociată, în mentalul colectiv, cu mișcarea suveranistă, mișcare de care se delimitează în mod riguros. Cântăreața Paula Hriscu se delimitează, într-un lung videoclip explicativ postat pe TikTok, de postul de […] Articolul Paula Hriscu nu mai vrea ca piesa „Mândru plai” să-i fie asociată cu mișcarea suveranistă: Fac muzică, nu politică apare prima dată în PS News.
