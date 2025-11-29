Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din judeţele Dâmboviţa şi Prahova, până duminică la prânz

10:00

Serviciul de Cetăţenie şi Imigrare al SUA (USCIS) a anunţat vineri că va opri toate deciziile privind azilul, la două zile după împuşcarea a doi membri ai Gărzii Naţionale la Washington, dintre care unul a murit, informează dpa, citată de Agerpres. „USCIS a oprit toate deciziile privind azilul până când ne putem asigura că fiecare […] © G4Media.ro.