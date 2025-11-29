Cătălin Drulă îi somează pe Daniel Băluță și pe Ciprian Ciucu să participe la o dezbatere în ultima săptămână de campanie: „Dacă Ciprian Ciucu nu vine la dezbatere, îi cer să se retragă”
MainNews.ro, 29 noiembrie 2025 14:50
Cătălin Drulă, candidatul USR pentru funcția de primar general al Bucureștiului, i-a somat pe principalii săi contracandidați, social-democratul Daniel Băluță și liberalul Ciprian Ciucu, să participe la o dezbatere în ultima săptămână de campanie. Fostul ministru al transporturilor i-a cerut primarului Sectorului 6 să se retragă din cursă dacă nu dă curs invitației la dezbatere. … Articolul Cătălin Drulă îi somează pe Daniel Băluță și pe Ciprian Ciucu să participe la o dezbatere în ultima săptămână de campanie: „Dacă Ciprian Ciucu nu vine la dezbatere, îi cer să se retragă” apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum o oră
14:50
Cătălin Drulă îi somează pe Daniel Băluță și pe Ciprian Ciucu să participe la o dezbatere în ultima săptămână de campanie: „Dacă Ciprian Ciucu nu vine la dezbatere, îi cer să se retragă” # MainNews.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR pentru funcția de primar general al Bucureștiului, i-a somat pe principalii săi contracandidați, social-democratul Daniel Băluță și liberalul Ciprian Ciucu, să participe la o dezbatere în ultima săptămână de campanie. Fostul ministru al transporturilor i-a cerut primarului Sectorului 6 să se retragă din cursă dacă nu dă curs invitației la dezbatere. … Articolul Cătălin Drulă îi somează pe Daniel Băluță și pe Ciprian Ciucu să participe la o dezbatere în ultima săptămână de campanie: „Dacă Ciprian Ciucu nu vine la dezbatere, îi cer să se retragă” apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
13:30
Nuclearelectrica, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare din Cernavodă, anunță că reactorul 2 a revenit la putere nominală în dimineața zilei de 29 noiembrie, după o reducere de putere în seara de 28 noiembrie. „Nuclearelectrica SA anunță că Unitatea 2 CNE Cernavodă a revenit la putere nominală în dimineața zilei … Articolul Nuclearelectrica anunță revenirea la puterea normală a unității nr. 2 de la Cernavodă apare prima dată în Main News.
12:30
Militarii armatei israeliene au efectuat un raid într-un sat din sudul Siriei, în urma căruia au murit cel puțin 13 persoane. De la prăbușirea regimului lui Bashar al-Assad în Siria, Israelul a extins teritoriile ocupate din sudul statului vecin, relatează Euronews. Potrivit oficialilor sirieni, soldații Forțelor Israeliene de Apărare (IDF) au intrat în satul Beit … Articolul Armata israeliană a efectuat un raid în sudul Siriei. Cel puțin 13 persoane au murit apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
11:10
Airbus a ordonat actualizarea software-ului pe avioanele din familia A320. Decizia ar putea afecta zborurile din această perioadă # MainNews.ro
Compania Airbus a ordonat actualizarea imediată a software-ului avioanelor din familia A320, în urma unui incident petrecut în octombrie. Măsura ar putea duce la întârzieri pentru zborurile din această perioadă, relatează DW. Incidentul care pare să fi scos la iveală problema a fost un zbor de pe 30 octombrie al JetBlue de la Cancun, în … Articolul Airbus a ordonat actualizarea software-ului pe avioanele din familia A320. Decizia ar putea afecta zborurile din această perioadă apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
03:10
Nicușor Dan semnează demisia lui Ionuț Moșteanu. Radu Miruță, ministrul Economiei, preia interimatul # MainNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de eliberare din funcție a lui Ionuț Moșteanu. Totodată, l-a desemnat pe ministrul Economiei, Radu Miruță, în funcția de ministru interimar la apărare. Ionuț Moșteanu a demisionat, vineri, din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului privind studiile sale universitare. Anunțul a fost făcut pe pagina de … Articolul Nicușor Dan semnează demisia lui Ionuț Moșteanu. Radu Miruță, ministrul Economiei, preia interimatul apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
21:40
Zborurile de noapte vor sistate pe Aeroportul Băneasa din 2026. Aerogara va fi operată în regim de City Airport # MainNews.ro
Activitatea de pe Aeroportul Băneasa va fi drastic limitată, de anul viitor. Cursele de noapte vor fi sistate, iar avioanele vor putea zbura doar ziua. Conducerea aeroportului Băneasa a decis să oprească toate zborurile nocturne în urma plângerilor venite de la oamenii care locuiesc în zonă. Pistele de avioane se află la aproximativ 100 de metri de … Articolul Zborurile de noapte vor sistate pe Aeroportul Băneasa din 2026. Aerogara va fi operată în regim de City Airport apare prima dată în Main News.
21:00
Nicușor Dan semnează demisia lui Ionuț Moșteanu. Radu Miruță, ministrul Economiei, preia interimatul # MainNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de eliberare din funcție a lui Ionuț Moșteanu. Totodată, l-a desemnat pe ministrul Economiei, Radu Miruță, în funcția de ministru interimar la apărare. Ionuț Moșteanu a demisionat, vineri, din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului privind studiile sale universitare. Anunțul a fost făcut pe pagina de … Articolul Nicușor Dan semnează demisia lui Ionuț Moșteanu. Radu Miruță, ministrul Economiei, preia interimatul apare prima dată în Main News.
20:50
Volodimir Zelenski l-a demis pe Andrii Iermak în urma unei anchete a procurorilor anticorupție # MainNews.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a eliberat vineri din funcţie pe şeful cancelariei prezidenţiale, Andrii Iermak, la câteva ore după ce agenţiile anticorupţie i-au percheziţionat acestuia locuinţa. Zelenski a anunţat plecarea lui Iermak în discursul său zilnic către populaţie, precizând că acesta şi-a depus demisia, iar ulterior decretul a fost publicat pe site-ul Preşedinţiei. Preşedintele a … Articolul Volodimir Zelenski l-a demis pe Andrii Iermak în urma unei anchete a procurorilor anticorupție apare prima dată în Main News.
18:40
Studiu Deloitte: Tinerii din România, tot mai îngrijoraţi de costul vieţii, instabilitatea politică şi corupţie # MainNews.ro
Costul vieţii rămâne principala temere a Millennials şi a Generaţiei Z în România, iar instabilitatea politică şi corupţia intră anul acesta în topul preocupărilor tinerilor, potrivit studiului Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2025. Raportul arată şi un interes tot mai mare pentru independenţă financiară, sens în muncă şi utilizarea inteligenţei artificiale. Contextul economic … Articolul Studiu Deloitte: Tinerii din România, tot mai îngrijoraţi de costul vieţii, instabilitatea politică şi corupţie apare prima dată în Main News.
17:20
Tribunalul Brașov l-a condamnat vineri pe afaceristul Ioan Neculaie, fostul patron al echipei FC Brașov, la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală în formă continuată, într-un dosar deschis acum aproape zece ani. Decizia nu este definitivă. Soluția vine într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Brașov din 2021. Instanța îl găsește vinovat pe fostul patron … Articolul Fostul patron al FC Brașov, Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de închisoare apare prima dată în Main News.
16:00
Sondaj Flashdata pentru alegerile din București. Ciprian Ciucu se menține pe primul loc în intenția de vot. Care este ordinea candidaților # MainNews.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru funcția de primar general al Bucureștiului, se află pe primul loc în intențiile de vot ale locuitorilor la alegerile pentru Primăria Capitalei cu 23,5%. El este urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 21,5%, Anca Alexandrescu (Alianța Dreptate pentru București) cu 19% și Cătălin Drulă (USR) cu 17,5%, potrivit unui rezultatelor … Articolul Sondaj Flashdata pentru alegerile din București. Ciprian Ciucu se menține pe primul loc în intenția de vot. Care este ordinea candidaților apare prima dată în Main News.
Ieri
15:30
Zborurile de noapte vor sistate pe Aeroportul Băneasa din 2026. Aerogara va fi operată în regim de City Airport # MainNews.ro
Activitatea de pe Aeroportul Băneasa va fi drastic limitată, de anul viitor. Cursele de noapte vor fi sistate, iar avioanele vor putea zbura doar ziua. Conducerea aeroportului Băneasa a decis să oprească toate zborurile nocturne în urma plângerilor venite de la oamenii care locuiesc în zonă. Pistele de avioane se află la aproximativ 100 de metri de … Articolul Zborurile de noapte vor sistate pe Aeroportul Băneasa din 2026. Aerogara va fi operată în regim de City Airport apare prima dată în Main News.
15:20
Premierul Belgiei susține că folosirea activelor rusești înghețate ar putea bloca procesul de pace în Ucraina # MainNews.ro
Prim-ministrul belgian Bart De Wever a declarat că planul Uniunii Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru a finanța Ucraina ar putea pune în pericol șansele unui potențial acord de pace care să pună capăt războiului. Sprijinul Belgiei pentru plan este crucial, deoarece activele pe care UE speră să le utilizeze sunt deținute de … Articolul Premierul Belgiei susține că folosirea activelor rusești înghețate ar putea bloca procesul de pace în Ucraina apare prima dată în Main News.
14:50
DIICOT a găsit 2 milioane lei cash în mașina fratelui lui Augustin Oancea, șeful Tinmar # MainNews.ro
Vama Constanța și alte 36 de locații au fost „ținta” unor percheziții de amploare ale DIICOT, iar acuzațiile procurorilor sunt foarte grave – evaziune fiscală, constituire de grup infracțional și contrabandă cu produse petroliere. Gândul prezintă, în exclusivitate, o informație de ultimă oră! În timpul perchezițiilor desfășurate de DIICOT au fost descoperite 2 milioane de … Articolul DIICOT a găsit 2 milioane lei cash în mașina fratelui lui Augustin Oancea, șeful Tinmar apare prima dată în Main News.
14:50
Guvernul se reunește pentru a adopta proiectul de lege privind pensiile speciale ale magistraților # MainNews.ro
Guvernul se reunește vineri, începând cu ora 15:00, într-o ședință decisivă pentru adoptarea proiectului de lege privind pensiile speciale ale magistraților. Convocarea ședinței a avut loc după ce CSM a transmis poziția sa oficială. Plenul Consiliului a emis joi, 27 noiembrie 2025, un aviz negativ asupra proiectului de act normativ. Deși acest aviz are doar … Articolul Guvernul se reunește pentru a adopta proiectul de lege privind pensiile speciale ale magistraților apare prima dată în Main News.
14:20
Nouă escaladare a tensiunilor din Caraibe. Donald Trump indică posibilitatea unor acțiuni terestre în Venezuela # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că operațiuni „terestre” împotriva traficanților de droguri din Venezuela ar putea începe „foarte curând”, indicând o nouă escaladare a tensiunilor dintre SUA și Venezuela, relatează DW. Avertismentul liderului de la Casa Albă vine pe fondul escaladării tensiunilor cu statul sud-american și al intensificării activității armatei în Caraibe, ca parte … Articolul Nouă escaladare a tensiunilor din Caraibe. Donald Trump indică posibilitatea unor acțiuni terestre în Venezuela apare prima dată în Main News.
12:40
Guvernul a luat act de demisia lui Moşteanu: Radu Miruţă, ministrul Economiei, propus să preia interimatul # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri că a luat act de demisia lui Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale și vicepremier. Șeful Guvernului a precizat că îl va propune preşedintelui României ca Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, să preia interimatul la conducerea Ministerului Apărării. „Am luat act de demisia … Articolul Guvernul a luat act de demisia lui Moşteanu: Radu Miruţă, ministrul Economiei, propus să preia interimatul apare prima dată în Main News.
12:20
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a falsificat CV-ul depus la preluarea primelor funcții publici din carieră, menționând că a absolvit Universitatea Athenaeum. Aceasta neagă că oficialul a fost student acolo. În prezent, în CV-ul lui Ionuț Moșteanu sunt menționate studii la Universitatea Bioterra. În urma scandalului, acesta și-a anunțat demisia din funcția de ministru. Ministrul Apărării … Articolul Ionuț Moșteanu și-a falsificat CV-ul. Oficialul și-a dat demisia în urma scandalului apare prima dată în Main News.
12:10
ANAF începe executarea silită împotriva lui Marian Vanghelie pentru recuperarea a peste 13,7 milioane de lei. Două apartamente și alte bunuri, pregătite pentru vânzare # MainNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a declanșat procedurile de executare silită împotriva fostului primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, pentru recuperarea sumei de 13.731.050 de lei, la care se adaugă 20.000 de lei cheltuieli judiciare. Măsura vine în urma unei decizii definitive a instanței, pronunțată într-un dosar penal în care Vanghelie a fost acuzat … Articolul ANAF începe executarea silită împotriva lui Marian Vanghelie pentru recuperarea a peste 13,7 milioane de lei. Două apartamente și alte bunuri, pregătite pentru vânzare apare prima dată în Main News.
11:30
Vreme rece și precipitații abundente în weekend. ANM a emis cod galben de ploi și lapoviță în mai multe județe # MainNews.ro
Vremea se va răci considerabil în acest weekend, iar meteorologii anunță ploi, lapoviță, ninsoare și intensificări ale vântului pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o atenționare cod galben de ploi abundente, valabilă în zona montană și deluroasă a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău, … Articolul Vreme rece și precipitații abundente în weekend. ANM a emis cod galben de ploi și lapoviță în mai multe județe apare prima dată în Main News.
11:20
Studenții din România vor avea tarif redus la transportul feroviar și în 2026. Noi reguli pentru cei cu carte electronică de identitate # MainNews.ro
Studenții din România vor beneficia și în anul 2026 de tarif redus la călătoriile cu trenul, pe ruta dintre localitatea de domiciliu și orașul în care se află universitatea la care sunt înscriși. Măsura a fost aprobată de Guvern în ședința de joi, 27 noiembrie, printr-o Hotărâre care actualizează normele privind facilitățile de transport pentru … Articolul Studenții din România vor avea tarif redus la transportul feroviar și în 2026. Noi reguli pentru cei cu carte electronică de identitate apare prima dată în Main News.
11:20
Biroul șefului de cabinet al lui Volodimir Zelenski a fost percheziționat de ofițerii anticorupție # MainNews.ro
Anchetatorii Oficiului Național Anticorupție din Ucraina (NABU) au efectuat percheziții la biroul șefului de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak. Demersul face parte dintr-o anchetă majoră de corupție care vizează o companie de stat din domeniul nuclear, relatează Euronews. NABU și SAPO (Parchetul Special Anticorupție) investighează de câteva săptămâni cazul de corupție care implică … Articolul Biroul șefului de cabinet al lui Volodimir Zelenski a fost percheziționat de ofițerii anticorupție apare prima dată în Main News.
10:20
Viktor Orbán se întâlnește cu Vladimir Putin. Războiul din Ucraina și energia, printre subiectele care vor fi abordate în cadrul discuțiilor # MainNews.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, efectuează o vizită în Rusia, unde se va întâlni cu președintele Vladimir Putin. Cei doi lideri vor discuta despre războiul din Ucraina și energie, în contextul propunerii pentru pace în Ucraina făcute de SUA, relatează Euronews. Întâlnirea are loc în contextul în care liderii europeni încearcă să influențeze administrația Trump să … Articolul Viktor Orbán se întâlnește cu Vladimir Putin. Războiul din Ucraina și energia, printre subiectele care vor fi abordate în cadrul discuțiilor apare prima dată în Main News.
09:10
Crește bilanțul victimelor incendiului de la ansamblul de blocuri din Hong Kong. Cel puțin 94 de oameni și-au pierdut viața # MainNews.ro
Autoritățile din Hong Kong au anunțat că cel puțin 94 de oameni au murit în urma incendiului izbucnit miercuri la un bloc cu apartamente foarte înalt care s-a extins extrem de rapid la clădirile învecinate din cadrul unui complex rezidențial. Este cea mai mare astfel de tragedie din istoria regiunii chineze, relatează Euronews. Cel mai … Articolul Crește bilanțul victimelor incendiului de la ansamblul de blocuri din Hong Kong. Cel puțin 94 de oameni și-au pierdut viața apare prima dată în Main News.
27 noiembrie 2025
19:20
Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de rectificare bugetară. Ce ministere pierd cei mai mulți bani # MainNews.ro
Ministerul Finanțelor a publicat, joi seară, proiectul pentru a doua rectificare bugetară din acest an, document care confirmă menținerea țintei de deficit la 8,4% din Produsul Intern Brut (PIB). Ministrul Alexandru Nazare a precizat că noua configurație bugetară se bazează pe redistribuirea sumelor în interiorul bugetului pentru a acoperi cheltuielile esențiale și pentru a utiliza … Articolul Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de rectificare bugetară. Ce ministere pierd cei mai mulți bani apare prima dată în Main News.
17:50
Firmele care ocupau ilegal de 18 ani o clădire a Ministerului Economiei, evacuate prin decizie judecătorească # MainNews.ro
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a obținut o victorie importantă în instanță în litigiul privind imobilul din Șoseaua Olteniței nr. 225, unde, timp de 18 ani, au funcționat mai multe firme fără a plăti chirie către stat. Judecătoria Sectorului 4 București a dispus evacuarea Asociației „Incubator de Afaceri” din clădire, hotărârea fiind executorie, … Articolul Firmele care ocupau ilegal de 18 ani o clădire a Ministerului Economiei, evacuate prin decizie judecătorească apare prima dată în Main News.
17:00
Autoritățile au declanșat, miercuri, Planul Roșu de intervenție la Spitalul Județean de Urgență Reșița, în județul Caraș-Severin, după ce un fum gros a fost observat ieșind dintr-una dintre încăperile unității medicale. Incidentul a avut loc în zona unde se monta un nou aparat RMN. Potrivit ISU Caraș-Severin, fumul a fost cauzat de un scurt-circuit produs … Articolul Incendiu la Spitalul Județean Reșița: A fost actival Planul roşu de intervenţie apare prima dată în Main News.
15:50
Un tribunal militar rusesc a condamnat opt persoane la închisoare pe viață pentru participarea la bombardarea podului care leagă Crimeea de restul Rusiei # MainNews.ro
Judecătorii unui tribunal militar din Rusia au condamnat opt persoane la închisoare pe viață pentru implicarea în bombardarea podului care leagă peninsula Crimeea de restul Rusiei. Atacul, revendicat de agenția de spionaj SBU a Ucrainei, a străpuns o parte a podului de 19 km, ucigând cinci persoane și avariind una dintre principalele rute de aprovizionare … Articolul Un tribunal militar rusesc a condamnat opt persoane la închisoare pe viață pentru participarea la bombardarea podului care leagă Crimeea de restul Rusiei apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Ministrul Mediului: Peste 1.000 de imobile de pe litoral, aflate ilegal în proprietate privată, vor fi revendicate de stat # MainNews.ro
Peste o mie de imobile de pe litoralul României se află în proprietate privată, iar autoritățile vor face demersuri în instanță pentru revendicarea dreptului de proprietate publică, a anunțat ministra Mediului, Diana Buzoianu. „Dintre cele 2.131 de imobile identificate în unitățile administrativ-teritoriale din zona costieră, 1.033 sunt în proprietate privată – aproape jumătate. Pe aceste … Articolul Ministrul Mediului: Peste 1.000 de imobile de pe litoral, aflate ilegal în proprietate privată, vor fi revendicate de stat apare prima dată în Main News.
15:10
Pastor penticostal, cercetat pentru că ar fi abuzat sexual, timp de doi ani, o minoră de 15 ani # MainNews.ro
Un pastor penticostal în vârstă de 72 de ani este cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, după ce, timp de doi ani ar fi agresat sexual o minoră de 15 ani. „În perioada vara 2021 – toamna 2022, inculpatul, în vârstă de 68 de ani la începutul intervalului, în calitate de pastor … Articolul Pastor penticostal, cercetat pentru că ar fi abuzat sexual, timp de doi ani, o minoră de 15 ani apare prima dată în Main News.
14:40
Guvernul se va reuni vineri pentru declanșarea procedurii de angajare a răspunderii pe noua variantă a legii privind pensiile magistraților # MainNews.ro
Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că executivul se va reuni vineri pentru a declanșa procedura de angajare a răspunderii pe noua variantă a legii privind pensiile magistraților. Ședința va avea loc după ce guvernul va primi formal avizul Consiliului Superior al Magistraturii. „Avizul CSM în privința pensiilor magistraților a fost emis, … Articolul Guvernul se va reuni vineri pentru declanșarea procedurii de angajare a răspunderii pe noua variantă a legii privind pensiile magistraților apare prima dată în Main News.
13:50
Noul preşedinte al CSM este judecătorul Gheorghe-Liviu Odagiu, în locul Elenei Costache. În funcția de vicepreședinte a fost ales procurorul Bogdan-Silviu Staicu # MainNews.ro
Judecătorul Gheorghe-Liviu Odagiu este noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, iar procurorul Bogdan-Silviu Staicu devine vicepreședinte. Mandatele lor, care încep la 7 ianuarie 2026, vor dura un an, conform regulilor care prevăd ca cele două funcții să fie ocupate de reprezentanți ai unor corpuri profesionale diferite. Schimbarea conducerii vine după încheierea mandatelor Elenei Costache … Articolul Noul preşedinte al CSM este judecătorul Gheorghe-Liviu Odagiu, în locul Elenei Costache. În funcția de vicepreședinte a fost ales procurorul Bogdan-Silviu Staicu apare prima dată în Main News.
13:40
Declarații șocante ale președintei CSM: „Am devenit o adevărată țintă a unei campanii de ură” # MainNews.ro
Elena Costache, președinta Consiliului Superior al Magistraturii, a transmis că magistrații au devenit ținta unei campanii de ură, după ce au fost supuși „unui veritabil asediu din partea unor lideri politici”. Ea a făcut declarația după ce instituția pe care o conduce a emis un aviz negativ pe noul proiect de reformă a pensiilor magistraților. … Articolul Declarații șocante ale președintei CSM: „Am devenit o adevărată țintă a unei campanii de ură” apare prima dată în Main News.
12:40
CSM a emis, joi, aviz negativ pentru proiectul de reformă a pensiilor magistraților. Deși avizul este unul consultativ, Guvernul își poate asuma răspunderea pentru adoptarea actului normativ. La scurt timp după anunț, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a oferit o serie de clarificări privind parcursul proiectului. Ministrul Justiției a subliniat că reformarea statutului unei categorii profesionale … Articolul CSM dă aviz negativ proiectului privind pensiile magistraților apare prima dată în Main News.
12:40
Autoritățile deschid circulația pe lotul 3 al A7 Ploiești-Buzău. Se va putea circula de la București până la nord de Focșani exclusiv pe autostradă # MainNews.ro
Autoritățile vor deschide joi circulația pe lotul 3 al A7 Ploiești-Buzău, permițând în acest fel circulația exclusiv pe autostradă de la București și până la nord de Focșani. Până la Crăciun ar trebui inaugurat și tronsonul dintre Focșani și Domnești Târg, la sud de Adjud. Până în prezent, șoferii puteau circula pe A3 și pe … Articolul Autoritățile deschid circulația pe lotul 3 al A7 Ploiești-Buzău. Se va putea circula de la București până la nord de Focșani exclusiv pe autostradă apare prima dată în Main News.
12:10
Alexandru Nazare: TVA-ul colectat în luna octombrie a fost de 13,6 miliarde lei, cel mai mare nivel din 2025 # MainNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a prezentat, joi, într-o conferinţă de presă, cele mai recente date privind execuţia bugetară aferentă lunii octombrie, evidenţiind o serie de evoluţii pozitive atât pe partea de venituri, cât şi pe partea de cheltuieli. Potrivit ministrului, luna octombrie marchează cel mai ridicat nivel al TVA colectat din acest an, dar și … Articolul Alexandru Nazare: TVA-ul colectat în luna octombrie a fost de 13,6 miliarde lei, cel mai mare nivel din 2025 apare prima dată în Main News.
11:40
Tragedie în Hong Kong. 55 de persoane au murit după ce un complex de clădiri rezidențiale înalte a fost cuprins de flăcări # MainNews.ro
Un complex de clădiri rezidențiale înalte din Hong Kong a fost cuprins miercuri de un incendiu masiv, care continuă să se manifeste și joi. Potrivit autorităților teritoriului chinez, 55 de persoane au murit, iar alte câteva zeci au fost rănite. Este cel mai grav incendiu izbucnit în Hong Kong din ultimele decenii, relatează Euronews. Flăcările … Articolul Tragedie în Hong Kong. 55 de persoane au murit după ce un complex de clădiri rezidențiale înalte a fost cuprins de flăcări apare prima dată în Main News.
10:30
Trafic blocat pe A2 pe sensul spre București. Un TIR care transporta nitrocalcar a luat foc în apropiere de stația de taxare de la Fetești # MainNews.ro
Traficul a fost oprit joi dimineață, pe sensul spre București al A2, din cauza un incendiu izbucnit la un TIR care transporta nitrocalcar, în apropierea stației de taxare de la Fetești. Autoritățile au anunțat că nu au fost înregistrate victime în urma incendiului. Circulația rutieră a fost blocată pe sensul de mers spre București, șoferii … Articolul Trafic blocat pe A2 pe sensul spre București. Un TIR care transporta nitrocalcar a luat foc în apropiere de stația de taxare de la Fetești apare prima dată în Main News.
09:20
Un grav incident de securitate a avut loc în Washington D.C. Doi membri ai Gărzii Naționale din Virginia de Vest, desfășurați în capitala americană la ordinul președintelui Donald Trump, au fost împușcați în apropierea Casei Albe de către de către un cetățean afgan. În replică la atac, președintele a solicitat reexaminarea tuturor cetățenilor străini din … Articolul Doi membri ai Gărzii Naționale din SUA au fost împușcați în apropierea Casei Albe apare prima dată în Main News.
00:10
România va avea un nou sistem de apărare antiaeriană. Este testat în Polonia, utilizat în Ucraina # MainNews.ro
Granița României va fi apărată de dronele lansate de Rusia cu ajutorul unui sistem MEROPS de ultima generație. Acesta a fost adus la noi în țară la inițiativa NATO și se află într-o perioadă de testare operațională. Un astfel de dispozitiv este testat în perioada aceasta și în Polonia și este utilizat de ceva timp … Articolul România va avea un nou sistem de apărare antiaeriană. Este testat în Polonia, utilizat în Ucraina apare prima dată în Main News.
26 noiembrie 2025
21:00
Camera Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind sancțiunile internaționale. Actul normativ înăsprește drastic pedepsele pentru cei care încalcă sau eludează măsurile restrictive impuse la nivel global, inclusiv pe cele împotriva Federației Ruse, și transferă competența de anchetă către DIICOT. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a salutat votul, precizând că … Articolul Legea sancțiunilor internaționale a fost adoptată de Parlament apare prima dată în Main News.
19:40
Nicuşor Dan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „ Mi-aş dori să câştige un om care să nu facă compromis cu mafia imobiliară” # MainNews.ro
Lupta împotriva „mafiei imobiliare” devine condiția esențială pentru viitorul primar al Capitalei în viziunea președintelui Nicușor Dan. Într-o declarație dată miercuri la Parlament, șeful statului a schițat portretul robot al edilului ideal pe care îl descrie ca pe un bun administrator al banului public ce refuză orice compromis cu grupurile de interese. Prezent la Parlament, … Articolul Nicuşor Dan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „ Mi-aş dori să câştige un om care să nu facă compromis cu mafia imobiliară” apare prima dată în Main News.
18:00
România va avea un nou sistem de apărare antiaeriană. Este testat în Polonia, utilizat în Ucraina # MainNews.ro
Granița României va fi apărată de dronele lansate de Rusia cu ajutorul unui sistem MEROPS de ultima generație. Acesta a fost adus la noi în țară la inițiativa NATO și se află într-o perioadă de testare operațională. Un astfel de dispozitiv este testat în perioada aceasta și în Polonia și este utilizat de ceva timp … Articolul România va avea un nou sistem de apărare antiaeriană. Este testat în Polonia, utilizat în Ucraina apare prima dată în Main News.
17:40
SRI va avea o unitate specială pentru marea corupție / Nicușor Dan: „Singura sa sarcină va fi să culeagă informații” # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că noua Strategie Națională de Apărare a Țării introduce o schimbare majoră în activitatea Serviciului Român de Informații. Potrivit șefului statului, va fi înființată o unitate specială al cărei unic scop va fi culegerea de informații despre fenomenul de mare corupție. Această măsură vine pe fondul discuțiilor despre rolul … Articolul SRI va avea o unitate specială pentru marea corupție / Nicușor Dan: „Singura sa sarcină va fi să culeagă informații” apare prima dată în Main News.
16:10
Consilierul președintelui rus Vladimir Putin, Iuri Ușakov, a transmis că țara sa salută „aspecte” ale noii variante americane a planului pentru pace în Ucraina, a cărui copie a primit-o. Cu toate acestea, el a declarat că alte prevederi necesită discuții între SUA și Rusia, relatează The Guardian. „Unele aspecte pot fi privite pozitiv, dar multe … Articolul Rusia salută „aspecte” ale noii variante americane a planului pentru pace în Ucraina apare prima dată în Main News.
15:40
Nicușor Dan, după incidentul cu drona: „Dronele care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente. Adevărata acțiune ostilă a Rusiei este dezinformarea” # MainNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri că drona rusească care a survolat marți spațiul aerian al României timp de peste trei ore reprezintă „un accident”, subliniind că astfel de incidente au avut loc în ultima perioadă în mai multe țări europene. În schimb, afirmă șeful statului, adevărata acțiune ostilă a Rusiei este campania sistematică … Articolul Nicușor Dan, după incidentul cu drona: „Dronele care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente. Adevărata acțiune ostilă a Rusiei este dezinformarea” apare prima dată în Main News.
15:10
Președintele Nicușor Dan a prezentat miercuri, în fața Parlamentului, Strategia Națională de Apărare a Țării. Șeful statului a subliniat că, dincolo de parteneriatul solid cu SUA și apartenența la NATO, România are șansa de a-și revitaliza industria de apărare și de a deveni un hub logistic vital pentru reconstrucția Ucrainei, profitând de poziția sa geografică … Articolul Strategia Națională de Apărare, prezentată de Nicușor Dan în Parlament apare prima dată în Main News.
15:10
Sorin Grindeanu cere guvernului să trimită de îndată parlamentului proiectul de lege privind pensiile magistraților după primirea avizului CSM # MainNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut guvernului să trimită joi către parlament proiectul de lege privind pensiile magistraților, de îndată ce va primi avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Politicianul a criticat pierderea de timp prin amânarea depunerii proiectului, astfel încât CSM să poată transmite avizul în timp util, pentru a permite adoptarea legii înainte de … Articolul Sorin Grindeanu cere guvernului să trimită de îndată parlamentului proiectul de lege privind pensiile magistraților după primirea avizului CSM apare prima dată în Main News.
14:00
CNAB lansează licitația pentru modernizarea Pistei nr. 1 de la Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni: Valoare estimată la 106 milioane euro # MainNews.ro
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat lansarea licitației publice pentru modernizarea Pistei nr. 1 de decolare și aterizare a Aeroportului „Henri Coandă” Otopeni. Proiectul, cel mai important din istoria aeroportului, are o valoare estimată de aproximativ 106 milioane euro, iar lucrările vor fi executate în maximum 16 luni. „Această lucrare de anvergură majoră marchează … Articolul CNAB lansează licitația pentru modernizarea Pistei nr. 1 de la Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni: Valoare estimată la 106 milioane euro apare prima dată în Main News.
13:40
Ministrul Sănătății anunță controale în spitalele cu instalații de gaz: „Pe mine mă îngrijorează numărul de explozii din ultima perioadă” # MainNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis miercuri că este „profund îngrijorat” de frecvența exploziilor produse în ultima perioadă, avertizând că riscurile ar putea crește odată cu scăderea temperaturilor. În acest context, oficialul a anunțat că săptămâna viitoare vor fi demarate controale în toate spitalele care au instalații de gaz, pentru a preveni incidente similare. „Pe … Articolul Ministrul Sănătății anunță controale în spitalele cu instalații de gaz: „Pe mine mă îngrijorează numărul de explozii din ultima perioadă” apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.