Cod portocaliu de inundații în Dâmbovița și Prahova până duminică. Riscuri de revărsări anunţate de hidrologi

08:30

Noapte de foc la Kiev! Cel puţin o persoană a murit şi alte şapte au fost rănite după un atac masiv al ruşilor! Bombardamentele vin după ce şeful de cabinet al lui Zelenski şi-a dat demisia. Oficialii ruşi spun că Ucraina se află acum într-o criză politică fără precedent. Între timp, Administraţia Trump este pregătită să facă o nouă concesie Rusiei, ar fi gata să recunoască Crimeea şi Donbasul de drept ca fiind pământ rusesc, dacă asta îl determină pe Putin să semneze pacea. Negociatorii ucraineni sunt aşteptaţi în Statele Unite în acest weekend pentru discuţii.