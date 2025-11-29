ISTORIE: Sebastien Ogier a câştigat un al 9-lea titlu mondial şi l-a egalat pe legendarul Sebastien Loeb

Primasport.ro, 29 noiembrie 2025 15:20

ISTORIE: Sebastien Ogier a câştigat un al 9-lea titlu mondial şi l-a egalat pe legendarul Sebastien Loeb

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
16:00
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi 3-2. Hunedorenii rămân fără nicio înfrângere în acest sezon! Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi 3-2. Hunedorenii rămân fără nicio înfrângere în acest sezon!
Acum 30 minute
15:40
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 3-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hunedorenii conduc a treia oară în această partidă Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 3-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hunedorenii conduc a treia oară în această partidă
Acum o oră
15:20
Lewis Hamilton, făcut praf de un prieten, fost pilot: ” Un laş, nu vreau să fiu prieten cu cineva ca el. Nu e bărbat” Primasport.ro
Lewis Hamilton, făcut praf de un prieten, fost pilot: ” Un laş, nu vreau să fiu prieten cu cineva ca el. Nu e bărbat”
15:20
Un suporter al echipei Palmeiras a murit înaintea finalei Copei Libertadores Primasport.ro
Un suporter al echipei Palmeiras a murit înaintea finalei Copei Libertadores
15:20
ISTORIE: Sebastien Ogier a câştigat un al 9-lea titlu mondial şi l-a egalat pe legendarul Sebastien Loeb Primasport.ro
ISTORIE: Sebastien Ogier a câştigat un al 9-lea titlu mondial şi l-a egalat pe legendarul Sebastien Loeb
15:10
Transferul pregătit de Pep Guardiola pentru pentru titlu în Premier League Primasport.ro
Transferul pregătit de Pep Guardiola pentru pentru titlu în Premier League
15:10
VIDEO | Neymar, show ca în vremurile bune. Spectacol în tricoul lui Santos Primasport.ro
VIDEO | Neymar, show ca în vremurile bune. Spectacol în tricoul lui Santos
Acum 2 ore
14:40
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 2-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Partidă plină de goluri la Hunedoara Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 2-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Partidă plină de goluri la Hunedoara
14:30
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 1-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii egalează printr-o super-execuţie! Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 1-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii egalează printr-o super-execuţie!
14:20
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul din penalty Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul din penalty
Acum 4 ore
14:00
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hunedorenii sunt neînvinşi în acest sezon Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hunedorenii sunt neînvinşi în acest sezon
13:30
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 5-0. Antrenament cu public pentru orădeni! Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 5-0. Antrenament cu public pentru orădeni!
13:20
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 5-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Antrenament cu public pentru orădeni Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 5-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Antrenament cu public pentru orădeni
12:50
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 3-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele înscriu la scurt timp după pauză Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 3-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele înscriu la scurt timp după pauză
12:40
Situaţie incredibilă la FCSB! Un jucător refuză să facă deplasarea pentru meciul cu Farul Primasport.ro
Situaţie incredibilă la FCSB! Un jucător refuză să facă deplasarea pentru meciul cu Farul
12:20
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 2-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele îşi dublează avantajul înainte de pauză Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 2-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele îşi dublează avantajul înainte de pauză
Acum 6 ore
11:50
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul în primul sfert de oră Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul în primul sfert de oră
11:40
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii sunt ieşiţi din formă Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii sunt ieşiţi din formă
11:30
Şumudică a taxat în termeni duri atitudinea unui jucător de la FCSB: "Du-te la palat şi reziliază-ţi contractul!" Primasport.ro
Şumudică a taxat în termeni duri atitudinea unui jucător de la FCSB: "Du-te la palat şi reziliază-ţi contractul!"
10:30
Prima echipă care a început negocierile pentru transferul lui Vinicius! Primasport.ro
Prima echipă care a început negocierile pentru transferul lui Vinicius!
Acum 8 ore
09:50
Final de drum pentru un jucător de bază la FCSB! Becali: "Nu ne mai putem baza în el" Primasport.ro
Final de drum pentru un jucător de bază la FCSB! Becali: "Nu ne mai putem baza în el"
09:10
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, ASTĂZI, de la 16:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Elevii lui Daniel Pancu întâlnesc revelaţia sezonului Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, ASTĂZI, de la 16:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Elevii lui Daniel Pancu întâlnesc revelaţia sezonului
09:10
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, ASTĂZI, de la 14:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hunedorenii sunt neînvinşi în acest sezon Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, ASTĂZI, de la 14:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hunedorenii sunt neînvinşi în acest sezon
09:10
VIDEO | Dinamo - Otelul, ASTĂZI, de la 20:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - Otelul, ASTĂZI, de la 20:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro
09:10
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii sunt ieşiţi din formă Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii sunt ieşiţi din formă
Acum 24 ore
00:20
VIDEO | Getafe - Elche 1-0. Mauro Arambarri îşi urcă echipa pe locul 7 în La Liga Primasport.ro
VIDEO | Getafe - Elche 1-0. Mauro Arambarri îşi urcă echipa pe locul 7 în La Liga
00:10
”Nu ne mai punem baza în el”. Încă un jucător pare că nu mai are viitor la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul Primasport.ro
”Nu ne mai punem baza în el”. Încă un jucător pare că nu mai are viitor la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul
00:00
VIDEO | Como - Sassuolo 2-0. Gazdele o egalează pe Inter în clasament Primasport.ro
VIDEO | Como - Sassuolo 2-0. Gazdele o egalează pe Inter în clasament
28 noiembrie 2025
23:40
Victor Angelescu, discurs la superlativ despre un jucător de la Rapid: „Cel mai bun meci! A jucat senzaţional” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Victor Angelescu, discurs la superlativ despre un jucător de la Rapid: „Cel mai bun meci! A jucat senzaţional” | VIDEO EXCLUSIV
23:30
VIDEO | Deşi a câştigat clar, Costel Gâlcă nu e pe deplin mulţumit. ”Trebuia să decidem mult mai repede meciul” Primasport.ro
VIDEO | Deşi a câştigat clar, Costel Gâlcă nu e pe deplin mulţumit. ”Trebuia să decidem mult mai repede meciul”
23:20
Nu a mai suportat şi a lansat tirada în direct, după Rapid - Csikszereda: „Mă întreb cum au făcut 16 puncte! Ai probleme, nu poţi să alergi?!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Nu a mai suportat şi a lansat tirada în direct, după Rapid - Csikszereda: „Mă întreb cum au făcut 16 puncte! Ai probleme, nu poţi să alergi?!” | VIDEO EXCLUSIV
23:20
”Nu facem asta la antrenament, a fost instinctual”. Marian Aioani, primul portar care dă o pasă de gol în acest sezon Primasport.ro
”Nu facem asta la antrenament, a fost instinctual”. Marian Aioani, primul portar care dă o pasă de gol în acest sezon
23:20
Nebunie în Bolivia! 17 cartonaşe roşii într-un meci din sferturile Cupei Primasport.ro
Nebunie în Bolivia! 17 cartonaşe roşii într-un meci din sferturile Cupei
23:10
Claudiu Petrila, prestaţie de excepţie cu Csikszereda. ”Am făcut un meci perfect” Primasport.ro
Claudiu Petrila, prestaţie de excepţie cu Csikszereda. ”Am făcut un meci perfect”
23:00
VIDEO | ”Nu se mai poate, am explicat o dată, de două ori”. Robert Ilyes s-a supărat foarte tare pe un jucător Primasport.ro
VIDEO | ”Nu se mai poate, am explicat o dată, de două ori”. Robert Ilyes s-a supărat foarte tare pe un jucător
22:30
VIDEO | Rapid – Csikszereda 4-1. Giuleştenii îşi repară moralul Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Csikszereda 4-1. Giuleştenii îşi repară moralul
22:10
Bomba iernii în România! Nicoale Stanciu îşi face bagajele şi pleacă de la Genoa! Internaţionalul român, aşteptat cu braţele deschise la Rapid Primasport.ro
Bomba iernii în România! Nicoale Stanciu îşi face bagajele şi pleacă de la Genoa! Internaţionalul român, aşteptat cu braţele deschise la Rapid
21:40
Prima plecare a iernii de la Dinamo? Jucător de bază în sezonul trecut, acum are zilele numărate în Ştefan cel Mare: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Prima plecare a iernii de la Dinamo? Jucător de bază în sezonul trecut, acum are zilele numărate în Ştefan cel Mare: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5” | VIDEO EXCLUSIV
21:40
Iulian Chiriţa, vicecampion la dublu mixt, în cadrul mondialului de tenis de masă U19 Primasport.ro
Iulian Chiriţa, vicecampion la dublu mixt, în cadrul mondialului de tenis de masă U19
21:20
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eppel reduce diferenţa Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eppel reduce diferenţa
21:10
Piastri, pole position pentru cursa sprint din Qatar. Verstappen e abia pe 6. Dezastru din nou pentru Ferrari Primasport.ro
Piastri, pole position pentru cursa sprint din Qatar. Verstappen e abia pe 6. Dezastru din nou pentru Ferrari
21:00
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre dublează avantajul Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre dublează avantajul
20:50
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor timpurie Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor timpurie
20:30
E gata! Andrei Nicolescu a dezvăluit primele 3 transferuri pe care Dinamo le va face în iarnă: „Fotbalişti, nu jucători” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
E gata! Andrei Nicolescu a dezvăluit primele 3 transferuri pe care Dinamo le va face în iarnă: „Fotbalişti, nu jucători” | VIDEO EXCLUSIV
20:30
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:10
Zeljko Kopic, în locul lui Mircea Lucescu la echipa naţională? Anunţul venit din Ştefan cel Mare: „Este o confirmare” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Zeljko Kopic, în locul lui Mircea Lucescu la echipa naţională? Anunţul venit din Ştefan cel Mare: „Este o confirmare” | VIDEO EXCLUSIV
20:10
”Credem cu tărie că orice neînţelegere poate fi depăşită prin dialog”. Măsură de ultim moment luată de Dinamo înainte de meciul cu Oţelul Primasport.ro
”Credem cu tărie că orice neînţelegere poate fi depăşită prin dialog”. Măsură de ultim moment luată de Dinamo înainte de meciul cu Oţelul
19:40
O fostă mare handbalistă a preluat banca tehnică a celor de la CSM Bucureşti Primasport.ro
O fostă mare handbalistă a preluat banca tehnică a celor de la CSM Bucureşti
19:30
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna 0-0. Cele două formaţii cu profil ofensiv au dezamăgit Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna 0-0. Cele două formaţii cu profil ofensiv au dezamăgit
19:20
Marian Barbu şi Iulian Călin vor arbitra meciurile de sâmbătă din Superliga Primasport.ro
Marian Barbu şi Iulian Călin vor arbitra meciurile de sâmbătă din Superliga
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.