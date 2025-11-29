Numeroase zboruri au fost anulate și au întârziat după ce peste 6.000 de avioane Airbus 320 au fost rechemate de urgență, măsură care afectează mai mult de jumătate din flota globală
Europa FM, 29 noiembrie 2025 15:20
Compania Airbus – constructorul de avioane comerciale – a rechemat aeronavele pentru o modificare la software.Multe dintre companiile afectate au curse și în România. Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației – principala autoritate de certificare pentru aeronavele A320 – a transmis că rechemarea aeronavelor Airbus A320 este o măsură de precauție. Mai exact, măsura vine […]
• • •
Acum o oră
15:20
15:20
Luminițele de sărbători din Capitală vor fi aprinse sâmbătă seară | Decorațiuni cu tematică muzicală: cheia sol, instrumente și personalități emblematice # Europa FM
Luminițele de sărbători din Capitală vor fi aprinse în această seară, anunță Primăria Municipiului București. Peste 7 milioane de beculețe vor străluci pe străzile Capitalei mai ales în târgurile de Crăciun organizate de primărie. Luminile vor avea în acest sezon semnificație muzicală, pe unele străzi sunt amenajate lumini în formă de instrumente, note muzicale și […]
Acum 6 ore
11:20
Două drone au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova seara trecută. S-au deplasat pe direcția Stanislavka, regiunea Odesa – Vărăncău, regiunea din stânga Nistrului, scrie presa locală. În urma incidentului, a fost închis temporar spațiul aerian al țării. A fost redeschis ulterior, cu excepția regiunii de nord. Momentan nu au fost identificate obiecte care […]
Acum 24 ore
23:20
Presa internațională reacționează la demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Le Figaro notează că decizia a fost luată pentru a nu-i împiedica pe liderii țării să își ducă „misiunea dificilă” în fața Rusiei | AUDIO # Europa FM
Presa internațională reacționează la demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Știrea a fost preluată de importante agenții franceze și britanice de știri, dar și de principalele cotidiene rusești. Publicațiile externe analizează atât contextul scandalului privind studiile sale, cât și implicațiile politice ale plecării sale bruște din funcție. „Ministrul român al Apărării demisionează după ce a recunoscut […]
23:20
Se reiau programele Flex, prin care liceenii români pot studia în Statele Unite. Până când se pot înscrie | AUDIO # Europa FM
Se reiau programele Flex, prin care liceenii români pot studia în Statele Unite, iar cei americani pot veni să învețe în liceele noastre. Ministrul Educației a semnat un nou acord în acest sens cu oficialii americani. România și Statele Unite vor asigura fondurile pentru aceste programe în mod egal, a explicat ministrul Daniel David. Ministrul […]
23:20
Fără artificii și petarde de anul viitor în București, prevede un proiect al Primăriei Capitalei | AUDIO # Europa FM
Fără artificii și petarde de anul viitor în București, prevede un proiect al Primăriei Capitalei. Materialele pirotehnice ar urma să fie interzise inclusiv în cadrul evenimentelor și festivităților publice și private. Proiectul de hotărâre se află în dezbatere publică până pe 12 decembrie. Proiectul Primăriei București își propune să protejeze animalele de zgomotele puternice, să […]
23:20
Șeful de cabinet al președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, demisionează după scandalul de corupție de la Kiev | AUDIO # Europa FM
Șeful de cabinet al președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a demisionat vineri, după scandalul de corupție care a zdruncinat cabinetul de la Kiev. Anunțul demisiei a fost făcut chiar de șeful statului, care i-a mulțumit fostului său colaborator. Scandalul de corupție, ajuns atât de aproape de Zelenski, survine într-un moment în care Ucraina se află în […]
23:20
Ultimii 11 papagali Ara lui Spix care trăiesc în sălbăticie au fost infectați cu un virus incurabil și letal, a anunțat guvernul brazilian. Specia, celebră pentru culoarea albastră și pentru inspirația filmului „Rio”, se află astfel din nou în pericol critic. Păsările au fost reintroduse recent în habitatul lor natural din nord-estul Braziliei, după ce […]
19:20
Materii noi și perspective moderne la orele de Educație fizică și sport din licee. Programa revizuită introduce un curs numit „Psihologia sportului” | AUDIO # Europa FM
Programa școlară pentru „Educație fizică și sport” – pentru clasele de liceu, a fost prezentată, astăzi, la Ministerul Educației. Este programa revizuită, care va fi aplicată de la toamnă atât în liceele obișnuite, cât și în cele sportive. Profesorii vor fi liberi să-și facă ora cât mai atractivă – spun autorii. Pe lângă exercițiile fizice […]
19:20
Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, și actualul ministru i-ar fi protejat pe cei doi șefi ai Hidroelectrica să rămână în funcție, deși posturile ar fi fost ocupate prin concursuri aranjate | AUDIO # Europa FM
„Conducerea Hidroelectrica ne-a dat țeapă, cu sprijinul miniștrilor Burduja și Ivan”, scrie publicația România Curată, a Societății Academice din România, cel mai vechi think-tank din țară. Jurnaliștii au explicat cum cei doi foști directori ai companiei au demisionat „în mod amiabil” și au mai primit și 24 de salarii compensatorii, chiar și după ce Comisia […]
19:20
Guvernul demarează procesul de angajare a răspunderii pentru legea pensiilor magistraților, anunță Ilie Bolojan: Probabil, marți vom trece la finalizarea acestei proceduri prin prezentarea ei în Parlament | AUDIO # Europa FM
Guvernul s-a reunit în ședință pentru adoptarea proiectului de lege privind pensiile magistraților, după ce a fost primit avizul CSM. Executivul lansează procedura de angajare a răspunderii pentru a nu pierde cele 230 de milioane de euro, bani europeni acordați prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Premierul Ilie Bolojan: „Demară astăzi procedura de angajare […]
19:20
Trei noi centre incluse în rețeaua națională de expertiză pentru bolile rare. Președintele COPAC: Ajută pacienții să intre într-un circuit cât mai ușor, pentru diagnosticare, investigații și tratament | AUDIO # Europa FM
Trei noi centre de boli rare au fost incluse în rețeaua de centre de expertiză pentru boli rare, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe Facebook. Potrivit ministrului, acestea vor funcționa la Spitalul Clinic de Urgență București, Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele” București și Spitalul Clinic de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța. Cele trei […]
19:20
Omul de afaceri Ioan Niculae, condamnat la 10 ani de închisoare într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală | AUDIO # Europa FM
O nouă condamnare pentru omul de afaceri Ioan Niculae. Acesta a fost condamnat la 10 ani de închisoare, într-un dosar în care era suspectat că ar fi scos ilegal bani din firmele pe care le controla. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Omul de afaceri, care era și patron al echipei […]
19:20
Franța: Emmanuel Macron propune interzicerea telefoanelor mobile în licee. Măsura este deja aplicată pentru elevii din gimnaziu printr-un program pilot | AUDIO # Europa FM
Fără telefoane mobile în liceele din Franța este propunerea președintelui Emmanuel Macron pentru elevii francezi. Măsura ar fi, de fapt, o extindere a interzicerii telefoanelor mobile, care este deja aplicată pentru clasele din gimnaziu. Reforma ar urma să intre în vigoare de la începutul următorului an școlar. Interdicția – deja aplicată pentru elevii din gimnaziu […]
19:20
Trump se pregătește să recunoască Crimeea și alte teritorii ucrainene ocupate drept parte a Rusiei | AUDIO # Europa FM
Trump se pregătește să recunoască Rusiei Crimeea și celelalte teritorii ucrainene ocupate. Președintele american i-a trimis pe emisarul special și pe ginerele său la Moscova, ca să-i prezinte oferta direct lui Vladimir Putin, scrie The Telegraph. Între timp, Putin cere ca Ucraina să-și retragă trupele din teritoriile pe care armata rusă le controlează parțial și […]
19:20
Timișoara: S-a deschis expoziția „Fragilitatea Eternului”, dedicată orașului Pompei, dispărut în urma erupției vulcanului Vezuviu | AUDIO # Europa FM
La Timișoara s-a deschis astăzi una dintre cele mai importante expoziții din România: Fragilitatea Eternului. De la Pompei la Grand Tour până astăzi. Este un proiect unic realizat de Muzeul de Artă din oraș, în colaborare cu șapte muzee din Italia. Expoziția poate fi vizitată până la sfârșitul lunii martie. Expoziția, care poate fi vizitată […]
Ieri
15:20
Gorj: Medicul de la Spitalul de Urgență din Târgu Jiu, sancționat după ce a trimis un pacient în stare gravă pentru consult la alte secții, deși trebuia ventilat permanent în secția de ATI. Bărbatul a murit în ambulanță | AUDIO # Europa FM
A fost sancționat medicul de la Spitalul de Urgență din Târgu Jiu care a preluat un bolnav și apoi l-a trimis cu ambulanța la un spital. Bărbatul, în vârstă de 78 de ani, a murit între timp în ambulanță. În urma verificărilor, Comisia de disciplină a stabilit că medicul Liliana Crăciun a încălcat mai multe […]
15:10
Diploma lui Moșteanu. Facultate la stat sau la privat? Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu și-a dat demisia după ce și-a trecut în CV că ar fi urmat o universitate la ale cărei cursuri nu a participat în realitate. Dezvăluirile au fost făcute de jurnaliștii de la Libertatea și se adaugă celor din care aflăm că și […]
15:10
Cristian Tudor Popescu, despre plecarea lui Ionuț Moșteanu de la Apărare: „Nu este o demisie, este o demitere. A fost silit de partid să plece” | AUDIO # Europa FM
Ionuț Moșteanu nu și-a dat demisia, ci a fost demis – silit de partid să plece, spune scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu într-o intervenție pentru Știrile Europa FM. Acesta a catalogat explicațiile lui Ionuț Moșteanu privind greșelile din CV ca fiind „ridicole până la grotesc”. „Nu este o demisie, este o demitere. Domnul acesta […]
15:10
Noua programă la Limba și Literatura Română pentru clasa a IX-a a stârnit un val de critici în mediul educațional. Liviu Papadima: „Recomandarea mea ar fi refacerea componentei de literatură, din păcate integral” | AUDIO # Europa FM
Noua programă de limba și literatura română pentru clasa a IX-a a stârnit un val de critici în mediul educațional. Profesorii și scriitorii acuză Ministerul Educației că merge cu decenii înapoi în timp și că îi obligă pe elevi să se concentreze pe autori vechi, fără a aprofunda literatura contemporană. Pe de altă parte, ministrul […]
15:10
5.000 de pompieri vor fi mobilizați zilnic în minivacanța de 1 Decembrie, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Adrian Marin, purtător de cuvânt al IGSU: „Vor fi disponibile peste 3.600 de mijloace tehnice” „Vor fi disponibile peste 3.600 de mijloace tehnice, dintre care aproape 950 de echipaje de stingere, 125 echipaje de descarcerare, 300 […]
15:10
Troița din Tâncăbești, unde era comemorat liderul legionar Corneliu Zelea Codreanu, a fost distrusă. Polițiștii din Snagov s-au sesizat din oficiu și au deschis o anchetă | AUDIO # Europa FM
Anchetă a polițiștilor ilfoveni, după ce troița din satul Tâncăbești a fost distrusă. Este locul unde era elogiat anual fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu, deși, potrivit legii, astfel de evenimente sunt interzise. Incidentul vine cu doar două zile înainte de momentul comemorării liderului Gărzii de Fier din perioada interbelică. Nu se știe momentan cine […]
15:10
107 nu este un număr rotund! Dar atunci când este legat de identitatea națională a românilor, înseamnă ceva pentru noi toți! 1 decembrie 1918, acum 107 ani, este momentul în care statul român modern a fost recunoscut pe plan internațional. O zi în care inimile românilor din Muntenia, Transilvania, Moldova, Banat, Dobrogea, Oltenia, Bucovina, Crișana […]
12:40
A doua rectificare bugetară din 2025. Cresc bugetele pentru trei ministere. Mai puțini bani pentru Ministerele Muncii, Mediului și Afacerilor Interne | AUDIO # Europa FM
Ministerul de Finanțe a lansat aseară în dezbatere publică proiectul de Ordonanță de Urgență privind a doua rectificare bugetară din acest an. Primesc bani în plus Sănătatea, Transporturile și Agricultura. Printre ministerele care au pierdut bani se numără Finanțele și Investițiile și Proiectele Europene. Ministrul de Finanțe spunea ieri că rectificarea bugetară aflată încă în discuție […]
12:40
Şedinţă extraordinară de guvern pentru aprobarea proiectului privind pensiile magistraţilor. Guvernul va începe procedura de angajare a răspunderii pentru a nu pierde bani europeni | AUDIO # Europa FM
Şedinţă de guvern extraordinară astăzi pentru aprobarea proiectului privind pensiile magistraţilor. Palatul Victoria așteaptă oficial avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Plenul CSM, reunit ieri, a avizat negativ proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Astăzi este termenul limită pentru adoptarea reformei. România riscă să piardă 230 de […]
12:40
12:40
Vâlcea: Un bărbat în vârstă de 87 de ani a fost rănit după ce butelia de la aragaz a sărit în aer | AUDIO # Europa FM
Un bărbat a fost rănit în urma unei explozii urmată de un incendiu în Râmnicu Vâlcea. O butelie de aragaz a sărit în aer și distrus o bucătărie de vară. Victima are 87 de ani. Explozia unei butelii de aragaz a avut loc în momentul în care un bărbat a aprins un chibrit. Butelia a […]
12:40
România mai are câteva ore să îndeplinească țintele din PNRR pentru a accesa sute de milioane de euro, fonduri europene. Ce jaloane a bifat / Reforma pensiilor magistraților, pe masă în ultimul moment | AUDIO # Europa FM
România risca să piardă sute de milioane de euro. La miezul nopții expiră termenul limită pentru îndeplinirea țintelor din PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență, iar unele jaloane nu au fost încă îndeplinite – cum ar fi reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale – iar altele sunt îndeplinite parțial. Doi ani a ani a avut […]
12:40
Autorităţile anticorupţie din Ucraina au percheziționat biroul șefului de cabinet al lui Volodimir Zelenski | AUDIO # Europa FM
Scandalul de corupție din Ucraina ajunge până în Cabinetul președintelui: două agenții anti-corupție au făcut percheziții în apartamentul șefului de cabinet, mâna dreapta a lui Volodimir Zelensky. Președintele și șeful de cabinet nu sunt acuzați de vreo faptă ilegală, însă cercetările au fost făcute într-un dosar de deturnare de fonduri în valoare de 100 de […]
12:40
China: Pompierii au stins incendiul de la complexul rezidențial din Hong Kong după două zile de luptă cu flăcările. Bilanțul morților a ajuns la aproape 130 de oameni | AUDIO # Europa FM
Numărul morților în urma incendiului din Hong Kong a ajuns la 128 de oameni. În continuare, sunt peste 200 de persoane date dispărute. După două zile de luptă cu flăcările, pompierii au reușit să stingă incendiul izbucnit la complexul rezidențial. Autoritățile nu știu nici acum de la ce a pornit focul. Alarmele de incendiu nu […]
12:40
Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării: „Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română” / Radu Miruță, propus de Ilie Bolojan ca interimar | AUDIO # Europa FM
Ionuț Moșteanu a demisionat vineri, 28 noiembrie, din funcția de ministru al Apărării. El a anunțat decizia pe pagina sa de Facebook, după scandalul privind unele date din CV-ul său. El nu a precizat anul corect în care a început facultatea și a trecut în biografia oficială o universitate la care nu a fost niciodată […]
12:40
Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, executat silit de ANAF. Fiscul vrea să recupereze 13,7 milioane lei de la acesta | AUDIO # Europa FM
Marian Vanghelie – fostul primar al Sectorului 5 – executat silit de ANAF. Fiscul începe procedura de executare și anunță că vrea să recupereze peste 13,7 milioane lei. Demersul vine în urma deciziei definitive din instanță în doarul în care fostul primar al Sectorului 5 este acuzat de luare de mită și spălare de bani. […]
12:40
Liderul USR, Dominic Fritz, după ce Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării: „A fost un ministru integru, implicat și respectat de parteneri internaționali” # Europa FM
Președintele USR, Dominic Fritz, transmite – după demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării – că acesta a fost un „ministru integru, implicat și respectat de parteneri internaționali”. Ionuț Moșteanu și-a anunțat demisia vineri, la prânz, după scandalul studiilor sale. „Am un mare respect pentru decizia lui Ionuț Moșteanu de a se […]
08:40
Extrădarea lui Sorin Oprescu, refuzată de Curtea de Apel din Salonic. Decizia poate fi contestată de procurori # Europa FM
Curtea de Apel din Salonic, Grecia, refuză extrădarea fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu. Fostul edil ar fi internat în spital. Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată de procurorii eleni. Sorin Oprescu nu a fost prezent în sala de judecată când s-a analizat solicitarea autorităţilor române de extrădare, deoarece, conform unor surse judiciare, citate […]
00:40
DEZBATERE ELECTORALĂ. Mihai Răzvan Moraru, candidat la Consiliului Județean Buzău: „Sunt foarte mulți primari PSD care mă sună”/ „Nu prea își doresc să iasă președintele Consiliului Județean Marcel Ciolacu” | VIDEO # Europa FM
Candidatul PNL-USR, Mihai Răzvan Moraru, pentru șefia Consiliului Județean Buzău, a fost invitat la ediția de joi a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Sebastian Zachmann. La emisiune a participat și jurnalistul Tudor Mușat. Mihai Răzvan Moraru: „Trebuie să avem curajul să schimbăm administrația locală” Sebastian Zachmann: După mult timp, liderii PSD au un contracandidat puternic […]
27 noiembrie 2025
20:40
Franța introduce serviciul militar voluntar. Se pot înscrie tinerii între 18 și 25 de ani | AUDIO # Europa FM
Franța introduce serviciul militar voluntar. Va intra în vigoare începând din vara lui 2026. Pentru serviciul militar voluntar se pot înscrie tinerii între 18 și 25 de ani. Fiecare voluntar va face câte 10 luni de pregătire, iar pentru fiecare lună va fi plătit cu aproximativ 800 de euro. Pentru început, Franța speră să instruiască […]
20:40
Neamț: Focar de rabie în comuna Agapia. A fost a dispus un plan de măsuri pentru reducerea riscului de infectare a animalelor domestice | AUDIO # Europa FM
Un focar de rabie a fost descoperit în comuna Agapia, județul Neamț. Centrul Local de Combatere a Bolilor a dispus un plan de măsuri pentru reducerea riscului de infectare a animalelor domestice, dar și a faunei sălbatice din fondurile cinegetice limitrofe. Purtătorul de rabie este un câine care a stat pe străzi până s-a aciuat […]
20:40
Ministra Mediului sesizează PÎCCJ și conducerea Romsilva în cazul fostului șef al Direcției Silvice Arad, Teodor Țigan, care a încasat simultan pensie și salariu timp de doi ani | AUDIO # Europa FM
Ministerul Mediului sesizează Parchetul de pe lângă Instanța Supremă și conducerea Romsilva în cazul fostului șef al Direcției Silvice Arad, Teodor Țigan, care a încasat timp de doi ani atât pensie, cât și salariu, plus un bonus de pensionare de 100 de mii de euro. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a fost finalizat […]
20:40
Ministrul Apărării reacționează în scandalul în care e acuzat că și-ar fi falsificat CV-ul pentru a se putea angaja în Guvern: „O greșeală care mă jenează și pentru care îmi cer scuze” | AUDIO # Europa FM
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, reacționează în scandalul în care e acuzat că și-ar fi falsificat CV-ul pentru a se putea angaja în Guvern. „O greșeală care mă jenează și pentru care îmi cer scuze”, a scris acesta pe Facebook, unde și-a publicat astăzi diploma de licență, obținută la o universitate privată. În 2016, Ionuț Moșteanu […]
20:40
Prețurile pentru boabele de cafea Arabica au ajuns la un nivel record luna trecută | AUDIO # Europa FM
Vești proaste pentru iubitorii cafelei – nu se va ieftini prea curând. Prețurile pentru boabele de cafea Arabica au ajuns la un nivel record luna trecută. Tarifele vamale americane pentru principalul exportator mondial de cafea, Brazilia, au coincis și cu recoltele slabe la nivel global. După ce s-a atins nivelul record pentru cotațiile la boabele […]
20:40
DEZBATERE ELECTORALĂ. Mihai Răzvan Moraru, candidat la Consiliul Județean Buzău: „Sunt foarte mulți primari PSD care mă sună”/ „Nu prea își doresc să iasă președintele Consiliului Județean Marcel Ciolacu” | AUDIO # Europa FM
Candidatul PNL-USR, Mihai Răzvan Moraru, pentru șefia Consiliului Județean Buzău, a fost invitat la ediția de joi a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Sebastian Zachmann. La emisiune a participat și jurnalistul Tudor Mușat. Mihai Răzvan Moraru: „Trebuie să avem curajul să schimbăm administrația locală” Sebastian Zachmann: După mult timp, liderii PSD au un contracandidat puternic […]
20:40
Bacău: Accident rutier la Coțofănești. O persoană a decedat, iar trei sunt în stare gravă # Europa FM
O persoană a decedat şi alte trei au fost grav rănite, în urma unui accident rutier care s-a produs, joi seara, în localitatea Coţofăneşti, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău. În accident au fost implicate un autoturism şi un TIR. Forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, în cooperare cu pompierii Secției […]
16:40
Reducerea salariilor în MAE „nu este realist posibilă”, spune ministra Oana Țoiu: „Avem alte instrumente cu care vrem să respectăm acest angajament de reducere cu 10% a cheltuielilor” | AUDIO # Europa FM
Tăierile din administrația centrală cu 10% a cheltuielilor cu personalul. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, spune că va respecta acest angajament, dar micșorarea salariilor angajaților din minister nu este realist posibilă, pentru că grila de salarizare este mult mai mică prin comparație cu alte ministere. Oana Țoiu spune că va găsi alte metode de a […]
16:40
Coaliția de guvernare va analiza în decembrie creșterea salariului minim. Ministrul Finanțelor susține că multe companii nu își permit, în acest moment, această majorare | AUDIO # Europa FM
La presiunea sindicatelor, coaliția de guvernare va relua dezbaterile despre creșterea salariului minim. Cel mai probabil, aceste discuții vor avea loc în două săptămâni din decembrie, spune ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: „Trebuie să ținem cont de companii, cum trebuie să ținem cont și de nevoile românilor” „În privința salariului minim, știu […]
16:40
Încălcarea spațiilor aeriene ale României şi Republicii Moldova de drone este „inacceptabilă”, consideră Ministerul francez de Externe # Europa FM
E inacceptabil ca spațiile aeriene ale României şi Republicii Moldova să fie din nou încălcate de drone, a transmis, joi, purtătorul de cuvânt al Ministerului francez pentru Europa şi Afaceri Externe. Reacția vine după ce marți, 26 noiembrie, o dronă urmărită întreaga dimineața de aeronave NATO s-a prăbușit în cele din urmă în curtea unui […]
16:40
Hidroelectrica a anulat procesul de numire a directorului general și a celui financiar. România va pierde bani din PNRR | AUDIO # Europa FM
România iarăși pierde bani din PNRR: selecția noilor șefi – cel general și cel financiar – de la Hidroelectrica a eșuat și va fi reluată. Astfel, pentru că nu am respectat termenul de numire a conducerii (28 noiembrie) a celui mai mare producător de energie electrică din România, pierdem 12 milioane de euro din fondurile […]
16:40
Guvernul Bulgariei retrage proiectul de buget pentru 2026 în urma protestelor de la Sofia | AUDIO # Europa FM
În urma protestelor de miercuri seară din Sofia, Bulgaria, – guvernul bulgar anunță că retrage proiectul de buget pentru 2026 contestat în stradă. Premierul bulgar cheamă actorii politici și sindicatele la noi negocieri. Nemulțumiți de creșterea unor impozite, mii de persoane au protestat ieri în centrul Sofiei. Aseară, mii de oameni au protestat în fața […]
16:40
Ilie Bolojan a numit noua conducere a AMEPIP, super-agenția care monitorizează companiile de stat | AUDIO # Europa FM
Super-agenția care monitorizează companiile de stat are de azi un nou președinte și alți doi vicepreședinți. Deciziile au fost semnate de Ilie Bolojan și publicate în Monitorul Oficial. De aceste numiri depindea îndeplinirea unui jalon important în Planul de Reforme de 330 de milioane de euro, al cărui termen expira mâine, 28 noiembrie. Economista Anișoara […]
16:40
București: Pastor penticostal acuzat că a agresat o fată de 15 ani. Bărbatul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile | AUDIO # Europa FM
Un pastor penticostal din București în vârstă de 72 de ani este acuzat că a agresat sexual o fată de 15 ani. Faptele s-ar fi petrecut vreme de peste un an, în timpul unor așa-zise „spovedanii”. Bărbatul ar fi profitat de faptul că adolescenta îl vedea ca pe o figură paternă. Faptele s-ar fi petrecut […]
16:40
Ce vor învăța liceenii din toamna lui 2026. Se va pune accent pe competențe pentru „un om modern”. Inteligența artificială va fi permisă atât timp cât este validată critic de elevi | AUDIO # Europa FM
Noile programe școlare pentru liceu – adică ce vor învăța liceeni din toamna anului 2026 – a fost pusă în dezbatere publică. De exemplu, la Geografie, elevii de clasa a IX-a vor studia Meteorologia. La orele de matematică li se va permite să folosescă inteligența artificială, însă cu validare critică din partea elevului. Marius Neacșu, […]
