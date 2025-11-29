Numeroase zboruri au fost anulate și au întârziat după ce peste 6.000 de avioane Airbus 320 au fost rechemate de urgență, măsură care afectează mai mult de jumătate din flota globală

19:20

La Timișoara s-a deschis astăzi una dintre cele mai importante expoziții din România: Fragilitatea Eternului. De la Pompei la Grand Tour până astăzi. Este un proiect unic realizat de Muzeul de Artă din oraș, în colaborare cu șapte muzee din Italia. Expoziția poate fi vizitată până la sfârșitul lunii martie. Expoziția, care poate fi vizitată […]