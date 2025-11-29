Concertul de astăzi, de la West Side Christmas Market, reprogramat din cauza vremii

09:10

14 săli de sport și zece săli de clasă din Sectorul 5 ar urma să fie scoase la închiriat către terți, pentru organizarea de activități extracurriculare, cum ar fi baschet, karate sau cursuri de robotică, potrivit mai multor proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local din Sectorul 5. Majoritatea […] The post „Privatizarea” infrastructurii școlare. 14 săli de sport și 10 săli de clasă din Sectorul 5, scoase la închiriat appeared first on Buletin de București.